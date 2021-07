Redaktore ČT, přiznej, koho volíš! Komentátor Vyoral vypustil radikální výzvu. Koncesionáři, pozor

reklama

První místopředseda STAN Jan Farský se rozhodl v kampani využít aktuálních trendů a zařadil následující vtípek. Okamžitě se objevila kritika, že jde o „vlastní gól“, neboť obrázek z finále evropského šampionátu ukazuje situaci, kdy si italský obránce pomohl zákrokem za hranou fotbalových pravidel a mohl být rád, že nedostal červenou kartu. Je kampaň PirSTANu rozpačitá, nebo dobrá?

Je vidět, jak jsou někteří kvazi politikové odtržení od reality a od běžných lidí. Tenhle vtípek je na úrovni žáka zvláštní školy. Navíc z pohledu progresivistických a pokryteckých Starostů a Pirátů je, myslím, dosti za čárou vztáhnout ruku na people of colour, jak se korektně říká v angličtině, tedy na černocha, nebo hráče s alternativní barvou pleti, chcete-li. Nicméně kampaně drtivé většiny politické reprezentace jsou většinou blbé a blbější. Samotným základem je dle mého už samotné slovo kampaň, které podvědomě zní mnoha lidem pejorativně, což soudruzi zřejmě naštěstí za roky šíření propagandy ještě nezjistili.

Právník Václav Láska zveřejnil na Twitteru seznam 27 soudních rozhodnutí, ve kterých „je konstatovaná nezákonnost omezujících či zakazujících opatření vydaných v rámci ‚boje‘ s virem“ ze strany vlády. Důvěra v právo a zákony je kvůli Andreji Babišovi již ve stadiu klinické smrti, domnívá se Láska. Souhlasíte?

Je potřeba vytvářet na neočkované tlak. Důsledně vyžadovat testy a dodržování platných opatření. To jsou slova prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Je pro vás takový výrok přijatelný?

Typické vyjádření mozkového a charakterového mrzáka s totalitním myšlením. Jedním z pozitiv, které přinesl PR covid, je, že spoustě lidem otevřel oči ohledně poplatné mediální mašinérie a ohledně toho, jaké kreatury a zaprodané krysy – bez pardonu – sedí na klíčových místech a jak jim chutná totalitní moc a mediální přízeň. Kubek coby parazit přisátý na penězích, které na něj musí vydělávat ostatní, by měl, existuje-li spravedlnost, dopadnout velmi špatně. Pochopitelně vedle řady dalších, jako Prymula, Maďar, Svrčinová, Dufek, Rážová, Arenberger, Vojtěch, Blatný, Hamáček, Havlíček, Plaga, Smejkal, Hořejší, Babiš a spol, kteří se ať už záměrně, nebo nevědomě podíleli a podílejí na genocidě psychického a fyzického zdraví vlastních obyvatel a nejmladších generací zvláště.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je důležité lidi k očkování přesvědčit, ale vláda občanům nemá vyhrožovat. Bartoš chce, aby lidé, kteří se pro vakcinaci rozhodnou, měli možnost volby vakcíny. „Někteří lidé se bojí Astra Zeneca, někteří Pfizera,“ vysvětlil. Kvitujete tento přístup?

To je jenom prašť jak uhoď. Globalistickému farizejovi Bartošovi jde v zásadě úplně o to samé, o co vládě. Vláda by měla lidi v první řadě nechat na pokoji a řešit reálné problémy, které občany a zemi trápí. Ať už zdravotní nebo jiné. Pokud skutečně existuje tak šílená pandemie, jak oni psychopati tvrdí, tak přeci není potřeba vyhrožovat ani motivovat a lidé se budou očkovat sami dobrovolně a stát na jehličku dlouhé fronty. A kdyby tady ona šílená pandemie a tak smrtící či nebezpečný virus, jak nám alespoň tvrdí, opravdu byl, tak oni papaláši s Bartošem a Babišem v čele budou první zalezlí ve skafandrech a krytech, nevytáhnou paty z domu a nebudou po celou dobu flámovat a obžerstvovat se v námi dotované parlamentní hospodě, jezdit si po dovolených a ignorovat vlastní totalitní restrikce.

Zatímco Velká Británie v covidu rozvolňuje, Francie výrazně zpřísňuje. Počty nově nakažených ale mnohem strměji rostou v Británii. Dělají Britové chybu, že chtějí s covidem „žít jako s každou jinou nemocí“?

Už mnohokrát jsem opakoval, že v rámci veškerých logiku a psychické i fyzické zdraví lidí popírající restrikce, šíření paniky a očkování standardně neprostudovanou vakcínou bude mít násobně více obětí na životech než ona údajná pandemie, která ze zdravotního hlediska nikdy pandemií nebyla. Opakuji, že chřipka byla dle Státního zdravotního úřadu po předchozí sezóně, kdy bylo přes 900 tisíc případů, na nule. Ještě jednou, v minulé sezóně evidovali zdravotníci nula, nula, nula případů chřipky. Všechno byl tedy evidentně onen chřipcovid. Tohle je stejně zajímavé a podezřelé jak několikaleté hospodaření EUro-americké České televize, které má výsledek rovněž 0. Tedy náklady prakticky do koruny pokryjí výnosy. Troufám si tvrdit, že obojí je do očí bijící a evidentní lež, v lepším případě přinejmenším obrovská manipulace s čísly.

V liberálních kruzích způsobila povyk zpráva, že pražským lídrem SPD v podzimních volbách bude Josef Nerušil, radní Českého rozhlasu, a člověk, který také spravuje sociální sítě Pražského arcibiskupství. Očekáváte v příštích dnech, že se na Nerušila s Dukou povalí silná kritika? A pohoršuje Nerušilova kandidatura za SPD vás samotného?

Mě osobně nic takového nepohoršuje, ostatně nepohoršovalo by mě, ani kdyby kandidoval za kohokoliv jiného. Myslím, že naopak tím, že dal najevo svou politickou a názorovou příslušnost, bude o to pod větším drobnohledem. Možná by nebylo na škodu, kdyby radní i přední veřejnoprávní novináři odhalili své karty, jakou stranu volí, a občané, kteří je nedobrovolně štědře platí, by pak mohli o to lépe kontrolovat, jak se který moderátor, novinář či radní chová vůči „svým oblíbencům“ a vůči jiným. I když třeba u zaběhlých moderátorů a redaktorů nevyvážené a neobjektivní ČT je to poměrně zřejmě i bez toho, aniž by to řekli.

Skončil evropský fotbalový šampionát. Finále mezi domácí Anglií a Itálií bylo pokaženo chováním fanoušků, kteří před, během i po utkání vandalizovali Londýn a docházelo i k fyzickým útokům. Během finále se na stadion vlámaly minimálně stovky lidí bez vstupenek, na hřiště pak vběhl exhibicionista a po zápase se angličtí hráči černé pleti stali terčem hrubých rasistických urážek. Očekáváte, že UEFA vyměří Anglii přísný trest, minimálně takový, jaký za rasismus během utkání uložila Maďarsku?

Zaměstnanci amerického filmového studia Walt Disney procházejí školením o systémovém rasismu a bělošském privilegiu. Studio zaměstnancům doporučuje například esej, která rodiče vyzývá, aby o problémech rasového povědomí hovořili se svými dětmi a také učí, že i malé děti se dopouštějí rasové diskriminace. Váš komentář?

Doporučování a motivace, jak se orwellovsky v současnosti nazývají povinnost a vydírání, jsou součástí každého totalitního režimu. Pamatujeme si to, nebo alespoň naši rodiče a prarodiče, z toho našeho minulého. Majitelé klíčů od současné nastupující, nebo už nastolivší, totality nahradili třídní boj bojem menšin proti většině. Ať už etnických, sexuálních nebo v rámci PR pandemie očkovaných vs. neočkovaných, skeptiků vs. věřících. A bílá rasa, zejména pak bílý heterosexuální muž je lovnou zvěří určenou, ať už z jakýchkoliv důvodů, k rozmělnění a de facto likvidaci. Po přeslici i po meči. A zejména mladou generaci je třeba správně, uvědoměle a progresivisticky indoktrinovat. Jako vždy. Takže Disney nejen že má prostřednictvím svých filmů neuvěřitelné možnosti k indoktrinaci mladého publika, což se vší parádou využívá, ale jako třešničku na dortu ještě politicky školí zaměstnance, aby věděli, jak správně na své děti.

