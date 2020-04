Řediteli Dvořáku, zpívejte se Svěrákem „Nemít prachy, nevadí“. Žádný důvod ke zvyšování poplatků. Vysílání ČT24 stejně nekvalitní a zbytečné jako před krizí, udeřila bývalá radní

ROZHOVOR Za nehoráznost nejvyššího řádu považuje členka Rady ČT z dob televizní krize Jana Dědečková požadavek generálního ředitele České televize Petra Dvořáka na zvýšení koncesionářských poplatků. Doporučuje mu, aby si spolu se Zdeňkem Svěrákem zpíval „nemít prachy, nevadí...“, což vnucoval minulý týden národu prostřednictvím veřejnoprávní obrazovky. Pokud by byl opravdu manažerem, tak by měl začít přemýšlet o úsporách v organizaci, kterou řídí, místo vydírání občanů, kteří mají momentálně problémy i s holým živobytím. A zmíněná píseň rozhodně není povzbuzením v době, kdy umírají lidé.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák přišel s tvrzením nepodloženým žádnými konkrétními čísly, že ČT24 je dnes druhý a občas i první nejsledovanější kanál. A spojil to s tím, že České televizi docházejí peníze a že buď se budou muset zvýšit koncesionářské poplatky, nebo televize omezí to, co dělá. Jak jeho nátlak v této mimořádné situaci vnímáte, i s ohledem na to, jak byla Česká televize dlouhodobě kritizována za nehospodárnost za tichého přihlížení členů Rady ČT?

Požadavek pana generálního na zvýšení koncesionářských poplatků je prostě nehoráznost nejvyššího řádu. Doporučila bych mu, aby si spolu se Zdeňkem Svěrákem zpíval „nemít prachy, nevadí...“, což vnucoval minulý týden národu prostřednictvím obrazovky České televize.

A pokud je opravdu manažer, o čemž já osobně silně pochybuji, tak aby začal přemýšlet o úsporách v organizaci, kterou řídí, místo vydírání občanů, kteří mají momentálně problémy i s holým živobytím. Divím se, že ještě nepadl návrh na jeho odvolání. Ale co chtít po Radě ČT, která léta mlčela k rozkrádání majetku nás všech.

V čem lze vidět tu rychlou mobilizaci a vysokou kvalitu vysílání ČT24, jak o ní Petr Dvořák hovoří? Tedy mimo vysílání nejrůznějších a hodně frekventovaných tiskových konferencí, což je standardní činnost, stejně jako následné komentáře politiků a odborníků, kteří mají k pandemii koronaviru co říct. A samozřejmě mimo informace z krajů, protože síť zpravodajů má Česká televize vybudovanou a placenou ze šesti miliard koncesionářských poplatků ročně. Dá se na vysílání ČT24 najít něco mimořádného?

Vysílání ČT24 je stejně nekvalitní a zbytečné, jako bylo před korona krizi. Opakování starých zpráv, keců a rozhovorů, které zajímají jen malé procento populace. Podobný kanál je možná přínosný ve Spojených státech, kde není jedno časové pásmo, ale pro naši zemi je v této podobě naprostý nesmysl. Právě proto, aby zdůvodnili svůj smysl, snaží se vysílání zahustit naprostými malichernostmi a pitominami.

Když odhlédneme od toho, že ČT dělá jen to, co jí ukládá zákon a na co inkasuje tučné výpalné od koncesionářů, jak si počíná z hlediska nestrannosti? Zůstává i v této dramatické situaci tou „kalouskovskou“ televizí, jak je kritiky často vnímána a jak to také potvrdila analýza Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy, kterou si nechala zpracovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, nebo se snaží o objektivní zpravodajství?

Zůstává nejen „kalouskovskou“ televizí, ale stále více protiruskou a protičínskou, jako bychom vedli válku s těmito zeměmi, a ne s pandemii koronaviru. Někdy se už musím zcela nahlas smát, že ani v této době se nepřestalo politikařit.

Myslíte si, že některá média, ať už Česká televize nebo jiná, se při informování vezou na – jak už jste zmínila – protičínské a protiruské, ale i protibabišovské vlně, ze které si utahoval herec Oldřich Kaiser v krátkém videu těmito slovy: „Přiletělo další letadlo. Ten leteckej most by chtělo Babišovi vyhodit do povětří. Ne, ne, ne, roušku si nevezmu, je z komunistický Číny, to radši zdechnu. Ještě Antonov! Ale jak mu to překazit, jak?“

Ano, kromě té protiruské a protičínské ČT, o níž jsem už mluvila, nyní přidávám, že Česká televize je také protibabišovská a protizemanovská. Ale na druhou stranu, čím více to budou přehánět, tím více lidí bude k ČT cítit oprávněný odpor. Koncesionáři by rádi přestali platit poplatek, ale každého slušného člověka od této občanské neposlušnosti odrazuje jediná věc. Nikoli láska k České televizi, ale především strach ze soudů a exekutorů. I jeden nezaplacený měsíc se totiž může díky našim zákonodárcům proměnit v noční můru několikatisícového dluhu.

Pozorovala jste rozdíly v tom, jak o pandemii koronaviru referují česká média, ať už je nazýváme mainstreamová, alternativní, údajně nezávislá či jiná, a to především od 1. března, kdy byli zjištěni první tři nakažení?

Samozřejmě, že jsou rozdíly. Od prvotního výsměchu nad opatřeními vlády, kdy zde byly tři případy s koronavirem, přes opatrné přiznání, že opravdu jde o pandemií, až k dnešnímu opět výsměchu a zpochybňování všeho, co vláda udělá. Pochopitelně, žumpa, která se vylila ze strany našich pseudoelit byla tak výživná, že se mi dodnes dělá špatně a ještě dlouho bude zapáchat.

Na počátku března, když už se po Evropě rozjížděla nákaza koronavirem, uvolnila Evropská komise 5,1 milionu eur na podporu údajně nezávislých médií a investigativní žurnalistiky. Co říkáte odvaze české eurokomisařky Věry Jourové, která se nechala slyšet, že věří, že to je jen začátek podpory, a i v tomto čase to označuje za jednu z hlavních priorit?

Paní Jourová nezešílela, jak čtu v různých komentářích. Je to prostě podpora bruselské propagandy, která v těchto dnech naprosto zřetelně ukázala, že je jen byrokratickou institucí, kterou nikdo nebude v budoucnu postrádat. Ale pokud si dobře vzpomínám, tak o podpoře nezávislých médií ze strany státu, a tudíž z kapes nás všech, už v minulosti hovořil opoziční politik Miroslav Kalousek. Propaganda České televize a Respektu mu zřejmě nestačí.

Považujete dočasné zavedení kanálu ČT3 za dobrý počin managementu Kavčích hor, nebo svým způsobem dělá ze seniorů nesvéprávné a chudé duchem, kteří potřebují speciální vysílání?

Osobně se domnívám, že kromě vědomé urážky seniorů, o kterých si v České televizi myslí, že jsou nesvéprávní dementi, se veřejnoprávní televize spuštěním kanálu ČT3 dopustila porušení zákona. Podle člena Rady ČTK a bývalého člena RRTV Petra Žantovského „Česká televize jednoznačně porušila zákon. Ten naprosto jasně vypočítává, které kanály Česká televize celoplošně provozuje a říká to naprosto explicitně“. Jsem zvědavá, jak na tuto situaci nahlíží současná RRTV, a zda se ozve.

Herec a režisér Jiří Mádl spustil webovou stránku pomocsousedum.cz a spolu s ní kampaň „Zachraň bábu, zachraň dědka“. Lidé si na stránce mohou stáhnout leták a s jeho pomocí pak nabídnout seniorům pomoc, především zajištění nákupů či vyzvednutí léků. Tuto svou aktivitu prezentuje i na televizních obrazovkách. Kupuje si tím herec u veřejnosti odpustek za deset let starou kampaň „Přemluv bábu, přemluv dědka“ a myslíte, že senioři stojí o pomoc nabízenou právě jím?

Proboha, nechtějte po mně, abych komentovala kdejakého blba. Byl jím tehdy a je jím i nyní.

Nemálo jeho hereckých kolegů nám z obrazovek různých televizních stanic radí: „Noste roušku“. Může být taková výzva díky jejich prestiži a popularitě účinnější, než kdyby to do kamery říkali kupříkladu lékaři?

Asi tolik, jako když nám radí, koho volit. Ti lidé jsou do konce svých životů natolik zdiskreditování, že by udělali lépe, kdyby nevystrkovali čumák.

Zasloužili by si v této mimořádné době diváci a posluchači veřejnoprávních médií častěji gesta povzbuzení, jakého se jim dostalo ve středu půl hodiny po poledni písní skladatelského dua Uhlíř a Svěrák „Není nutno“, kterou si mohli společně zazpívat? Jakou jinou formu podpory by herci či zpěváci mohli veřejnosti ještě nabídnout?

Žádnou v médiích. Jedinou podporou by bylo, kdyby mlčeli. Opičit se po Itálií, která je zpěvný národ je naprosto nepatřičné. To, co někde působí zcela přirozeně, je jinde jen trapným patosem. Píseň „Není nutno“ mám ráda a sama jsem s ní rozezpívala policejní garáže v Mělníku, kam nás navezli po zatčení 28. října 1989 v Praze. Tam to rozhodně sedělo. Rozhodně to není povzbuzení v době, kdy umírají lidé. Ale co můžete chtít po aktivistických hlupácích z České televize? Pokud chtějí pomáhat, ať jdou bez zbytečného patosu pomáhat do obchodu, zdravotníkům, zemědělcům.

