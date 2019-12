Respekt k názoru většiny? Demokracie není taková, jak jsme si v roce 1989 slibovali. Legendární hokejista Martinec bez obalu

ROZHOVOR ParlamentníListy.cz přinášejí rozhovor s touto ikonou zlaté éry československého hokeje, trojnásobným mistrem světa a držitelem dalších deseti medailí národního mužstva z let 1970–1981. Jako asistent reprezentačního trenéra byl v letech 1997–2002 také u tří mistrovských titulů a legendárního triumfu na ZOH v Naganu. Přečtěte si, co říká na výběr hráčů pro národní tým, jak vidí naše šance na domácím mistrovství světa dvacetiletých a politiku Českého svazu ledního hokeje, který se rozhodl vydat vstupenky i zdarma, co soudí o velké mediální kampani v zámoří proti tzv. nevhodnému chování, která teď hýbe Severní Amerikou. Jak vidí současnou vnitropolitickou situaci. Miloš Zeman je podle něj řádně zvolený prezident a nikdo mu nebude přikazovat, kdy a jestli vůbec má předčasně odejít ze své funkce, současně říká, že některé politické názory jsou u nás populární a ty druhé jako by někdo ani nechtěl slyšet. Politika se podle něj zdaleka nedělá pro lidi tak, jak by měla.

Já to řeknu takhle. Důležité je, aby na každé takové akci hráli ti hráči, kteří mají v rámci celé Evropy včetně ruské KHL tu nejlepší formu a podávají ty nejlepší výkony. Přece jenom je to zkrátka reprezentace.

První turnaj EHL Češi vyhráli a dobrá zpráva je, že se ve výborném světle ukázali i gólmani.

To máte pravdu, s tím naprosto souhlasím. Po zkušenosti z květnového MS na Slovensku je to opravdu výborná zpráva.

Musíme si totiž přiznat, že v Bratislavě zjevně mezi brankáři ta pohoda nebyla.

Kovář odjel těsně před začátkem šampionátu, což taky o něčem svědčí, a naopak Francouz, který přiletěl ze zámoří, pak zase onemocněl. Bylo to celé takové rozházené a dost možná nás to stálo tu medaili.

Pane Martinče, už za 12 dní ostartuje největší a nejsledovanější sportovní akce roku pořádaná v ČR. Mám na mysli mistrovství světa hráčů do 20 let, které je v zámoří nesmírně populární a sledované. Už samotné získání pořadatelství na úkor Kanady či USA musíme brát jako úspěch. Souhlasíte?

Ano, tak jistě. Oni by to nejraději pořádali stále. Především Kanada. Jde o to, že tohle mistrovství bývá plné skautů NHL, kteří si prohlížejí hráče k draftu, a ti samozřejmě teď musejí absolvovat cestu přes oceán, aby byli u toho. V zámoří to mají v tomto ohledu bez práce a hráči se jim obvykle sjíždějí přímo tam.

Pochopitelně jde o peníze. Samotný rozpočet šampionátu má být na úrovni 94 milionů korun. Akce má své logo, maskoty, patrona a taky velké promo. Teď ještě aby měla diváky...

Tak o tom, že bude stále plno, opravdu nejsem úplně přesvědčený. Musíme se na to podívat taky z toho titulu, že jako z domácího šampionátu bude řadu zápasů přenášet televize, což je vždycky velký konkurent, a za této konstelace obzvlášť.

Ale nepochybuju o tom, že hala bude vyprodaná minimálně na utkání naší reprezentace.

Český svaz ledního hokeje oproti původnímu plánu dal v listopadu do distribuce i lístky zdarma pro hokejisty a hokejistky od přípravek po juniorskou kategorii, registrované u hokejového svazu. Každý hráč může zdarma získat až čtyři vstupenky na utkání.

Jde o vytipované zápasy, které nejsou tolik atraktivní. Co říkáte na tento krok svazu?

Tak já s tím rozhodnutím jednoznačně souhlasím. Když víte, že některé lístky neprodáte, tak je hloupost, aby se hrálo v poloprázdné hale.

A čistě prakticky. Je to čas mezi vánočními svátky a začátkem ledna, to znamená, že pro děti je to období prázdnin, proto jedině kvituju, že se jim takhle zdarma nabízí velmi zajímavý program.

Tak jak sledujete tuhle generaci hráčů, vidíte vůbec reálnou šanci na medaili, i když tam bude tak předpokládaná velká podpora domácího publika?

Řeknu to úplně na rovinu – stát se může v hokeji téměř cokoliv – ale z mého pohledu by to byla spíš šťastná náhoda, kdyby se to povedlo. Vycházím samozřejmě z výsledků našich juniorů, které se v posledních letech pohybují bohužel mimo medailové pozice. První zápas máme hned Rusko. Kdybychom na úvod takto silného soupeře porazili, tak ten tým začne hrát o třídu výš, získá to potřebné sebevědomí a pak se může stát opravdu cokoliv.

Hlavním trenérem české dvacítky je bývalý výborný hokejista Václav Varaďa, který byl jako hráč známý svou buldočí zarputilostí. Je stejně nesmlouvavý i v pozici kouče?

Předpokládám, že ano. Já jsem měl Varaďu taky v týmu z těch let našeho slavného „zlatého hattricku“. A byl to hráč, který odvedl obrovské penzum té černé práce v obraně, ve hře do těla nebo v prostoru před brankou.

Už má taky zkušenosti s koučováním v extralize a myslím, že přesně takový nesmlouvavý buldok bude i na ty juniory, po kterých bude chtít opravdu stoprocentní výkon.

A ono to taky funguje i z druhé strany jako vzor pro ty hráče, když má trenér sám za sebou takovou výbornou kariéru v NHL jako Václav Varaďa.

Paradoxně právě v NHL se odbývá jakási trenérská čistka. Je to takové hokejové „MeeToo“ a z jednoho kamínku se stává lavina a už to zdaleka není jen sportovní záležitost.

Přibývá totiž hráčů, kteří si stěžují na brutální nebo ponižující či diskriminující chování ze strany některých trenérů. Řeší se ale ne až tolik přítomnost, ale spíše minulost v kariéře jednotlivých koučů – třeba i čtvrtstoletí nazpět.

Tohle očištění ligy od podobných praktik posvětilo i samotné vedení NHL.

Zdá se vám to jako bývalému vynikajícímu hráči, ale také výbornému trenérovi relevantní?

Víte, to je otázka té míry, to je těžké na dálku posuzovat. Ale řeknu vám jedno. Já, když jsem začínal jako malý kluk v Pardubicích, tak to taky nebylo jednoduché, bylo to kolikrát hodně tvrdé, ale na druhou stranu byly výsledky.

Tak si vyberte, co je lepší.

Ale když někdo přemýšlí a vymýšlí, co bylo před tolika a tolika lety. I kdyby to byla pravda, což samozřejmě jistě může být, tak co s tím teď?

Dneska je to tak, že všichni mají svoje práva a pak to dopadá tak, že ti hráči mají pomalu větší slovo než ten trenér.

Takže já trochu s těmi kouči dneska soucítím. To nemá se svobodou a demokracií co dělat. Samozřejmě že nemůžu toho hráče nějak cíleně ponižovat a nemůžu ho zesměšňovat, ale musím na něj být tvrdý!

Vraťme se zpět do českých luhů a hájů, kde prožíváme poetické, byť tradičně hektické období adventu, nicméně naše politická scéna se v současnosti vyznačuje vším možným, jenom klidem a mírem tedy rozhodně ne.

Aktuálně je jednoznačně v ofenzivě opozice, kterou velmi posílila čerstvě vydaná zpráva Evropské komise, která konstatuje, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a že jeho společnost Agrofert čerpala neoprávněně dotace z evropských fondů. Opoziční strany proto ještě hlasitěji než kdy jindy požadují Babišovo odvolání.

Jak to vidíte vy?

Já to vidím tak, že vlastně nemůžu nic přesného říct, protože já jako občan z veškeré té změti různých informací a dezinformací a smyšlenek zleva zprava vlastně nevím, kde je pravda, a ani to nemůžu zjistit, protože tu zprávu mi nikdo do ruky nedá. Je kolem toho jen spousta mlžení a každý nám dává informace jenom poloviční nebo pro jistotu vůbec žádné anebo ty, co se mu zrovna hodí.

A pak je opravdu těžké vynášet tady nějaké soudy a názory, nebo dokonce prognózy.

A kdo na tom stavu nese největší vinu. Je to především ten mediální marasmus často protichůdných informací?

Tak to samozřejmě ano, ale většinou ta média citují politiky. Ti jsou u zdroje. A tady zkrátka cítím, že úplně chybí taková ta politická slušnost a kultura. Vždyť ta politika by měla být pro lidi. A to se obávám, že ta naše politika se o lidi momentálně fakt moc nezajímá. Nejsem o tom vůbec přesvědčený, že pro ně dělá všechno, co by měla.

Vy jste říkal politická slušnost a kultura. Ale co si pod tím přesně představit?

No hlavně to, že teď mi prostě nechceme poslouchat někoho, kdo má jiný názor. My neumíme naslouchat. A tak se přece nedá debatovat.

A vůbec nejde o to, jestli jsem, nebo nejsem, nebo jsem s tím a s tím, jde o ten princip. Když budu s někým chtít debatovat – tak já řeknu, že to je černý, a on řekne – ne, tak to rozhodně není, je to čistě bílý – a tím pádem já jsem přece ten barvoslepej.

Protože ten můj názor není ten oficiální, takže já když ho řeknu, tak jsem prostě ten blbej!

Ale společně rozumně diskutovat, vzájemně si naslouchat a hledat, kde je vlastně ta pravda, to jsme se vůbec nenaučili. Na tom je taky vidět, že ta svoboda a demokracie není zkrátka taková, jakou jsme si někdy v tom roce 1989 slibovali.

Zmínil jste se o prezidentovi. Některé výroky na jeho adresu jsou opravdu nezapomenutelné. Například teolog Tomáš Halík nedávno v jednom rozhovoru prohlásil, že je mu prezidenta vlastně velmi líto, jak je na tom zdravotně zle. A že by měl proto Miloš Zeman co nejdříve odstoupit. Jak vnímáte podobné komentáře?

No vnímám to tak, že si každý člověk může udělat svůj vlastní názor. To je jeho volba. Ale měla by tu být taky trochu úcta k těm lidem.

Je to jednou hlava státu a je to člověk, kterého jsme si řádně zvolili. Dobře, tak zítra to bude zase někdo jiný, ale naučme se respektovat názor té většiny.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

