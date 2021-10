Režisér Magnusek: Tvrdit, že Babiš je vrah? Ne. Točím o okupaci, ne o tom, že Češi ubližovali Němcům

Po šokujících Bastardech, kde se podle jeho slov snažil ukázat realitu, se vrací do školství. Ve svém novém seriálu, ale i v realitě. Proč nevěří on-line výuce? Myslí si o Pirátech, že jsou „neomarxisté“? A proč nemůže mluvit o svém nejnovějším filmu? O tom všem v rozhovoru pro ParlamentniListy.cz promluvil vystudovaný speciální pedagog, režisér, ale také kandidát v letošních volbách Tomáš Magnusek. Prozradil také, z jakého důvodu se mu nelíbí, že se malují kříže na náměstí i co říká na „osočování“ premiéra Babiše v souvislosti s pandemií.

Pane režisére, při našem posledním rozhovoru jste zmínil, že vám vadí pohled některých médií a nakonec i filmařů na období kolem druhé světové války. Uvedl jste, že máte pocit, jako kdyby válka začala v roce 1945 a uvažujete proto, že natočíte film, který by mapoval naopak období okupace. Podařilo se? Bude se točit?

V tuhle chvíli sháníme na tento projekt, který je velmi finančně náročný, prostředky. Já jsem známý tím, že málokdy o svém filmu mluvím dřív, než vím, že ho budu stoprocentně realizovat. Tenhle film má být velmi výpravný, takže je potřeba se na to připravit. Ale ano, chystám opravdu velký projekt a budu vděčný za každou podporu. Projekt, ve kterém se budeme věnovat celé okupaci a nebudeme se snažit poukazovat pouze na to, jak Češi po válce ubližovali Němcům, ale také, v čem tady lidi sedm let žili. V jakém strachu, kdy vám kdo zaťuká u dveří.

Prozradíte o filmu alespoň něco? Například název, místo, kde se děj odehrává?

Je to příběh jedné z těch nejtragičtějších událostí v naší historii. Týká se našeho regionu východních Čech. Pokud se všechno podaří, tak do konce roku řekneme více.

Vzhledem k tomu, že jste v našem předešlém rozhovoru zmínil, že se vám nelíbí, jak některá média nahlíží na tuto dobu, počítáte s kritikou ze strany médií i některých svých kolegů?

Jediné, čeho se bojím, je to, že si zase někteří lidé udělají obrázek dřív, než vůbec začneme točit, aniž by k tomu filmu, scénáři, měli jakékoliv informace. A to by mě mrzelo. Lidé mnohdy soudí cokoliv a kohokoliv, aniž by s ním měli vlastní zkušenost.

Kultura byla na řadu měsíců zavřená, v současné době, ač ještě s určitým omezením, ale funguje. Jak moc se podle vás pandemie a protiepidemická opatření na kultuře podepsala?

Myslím, že hodně. Lidé chodí do vnitřních prostor na kulturu obecně méně, což je velká škoda.

Kromě přípravy na zatím „tajný“ film, na čem v současné době pracujete?

Především připravuji seriál ze školního prostředí Škola mého života. Je natočeno prvních sedm dílů a od přelomu října a listopadu se začíná točit. Jsou to krátké příběhy školáků, učitelů z jejich pohledu. Tenhle projekt jsme připravovali velmi dlouho a je určen všem generacím. Dodělal jsem film Stáří není pro sraby a dokončuji snímek Bastardi 4: reparát a po celé České republice jezdím po besedách o mém hubnutí a filmech.

Vy režírujete, vedete sociální službu, ale také učíte na gymnáziu. Jak se podle vás školství vypořádalo s téměř roční on-line výukou?

Každý v dnešní době primárně řeší, co nám covid vzal ekonomicky, ale nikdo tolik neřeší situaci ve školství. Žáci nebyli prakticky rok ve škole, nesocializovali se a odvykli si od různých typů povinností, základů komunikace, být spolu… Bude jim to chybět, ve všech směrech. Celkově si myslím, že se s tím budeme vypořádávat velmi dlouho. Myslím si, že je potřeba s nimi všechno zopakovat a podle toho vědět, jak dál, jak pokračovat. Není to přece jen o těch známkách, ale právě o té socializaci. Ti žáci nejsou najednou zvyklí sedět společně ve třídě, něco vytvářet. Odvykli si, že ráno jdou do školy a podobně… On-line výuka není schopna plnohodnotně zastoupit klasickou výuku a nahradit zpětnou vazbu mezi žákem a učitelem.

Celkově, zvládla nebo nezvládla podle vás vláda pandemii?

Víte, já vždycky říkám, že ten premiér a vláda si přece pandemii nevymysleli. Nevymysleli si takovouto krizi, zdravotní, ekonomickou… Nerozumím tomu, že někdo říká, že premiér „zabil“ tolik lidí. Když se koukám na jiné země, tak nemám pocit, že by ti občané nebo média vinili premiéra z toho, že „zabil“ tolik a tolik lidí. Nevím, přijde mi to zvláštní. Nelíbí se mi, že se dělají kříže na náměstí, které mají znamenat, že premiér je vrah. Ano, v některých momentech jednal chaoticky, ale kdo by nejednal. Je taková pandemie něco, na co se dá připravit? Po bitvě je každý generál. Třeba nám to příště předvede někdo jiný. Snad ale žádné příště, nebo? Ještě ke křížům. Já spolku Milion chvilek fandil v určitých jiných názorech a poselství, ale dělat kříže na náměstí, jako kdyby ten premiér prostě šel a zabíjel ty lidi, to mi přijde opravdu zbytečné. Mimochodem nejsem volič ANO, ale nemusím souhlasit se všemi názory jedné či druhé strany.

Jak moc právě pandemie ovlivní volby, které tady už za pár dní máme?

Bude mít vliv na výsledek pouze částečně. Lidé mají slova pandemie po krk.

Domníváte se, že problémy, se kterými nyní bojujeme, má na svědomí z větší části pandemie, nebo máme hledat příčiny i jinde?

Pandemie není jediný důvod problémů. Tu politiku vytvářejí konkrétní lidé. To jaké jsou osobnosti, do jaké míry dokážou nějak ovlivnit své chutě po moci, po penězích, nebo naopak po spravedlnosti… Program těch stran pro mě nakonec nehraje moc velkou roli. Já nesoudím politické strany podle programu, protože za svůj „relativně“ krátký život jsem zjistil, že se jím strany stejně nakonec neřídí. Řídí ji a tvoří lidé. Znám mnoho skvělých lidí, ale každý je z jiné politické strany. Škoda že nejsou všichni v jedné politické straně (úsměv). Nesoudím podle toho, zda to či ono řekl komunista, lidovec nebo Pirát. Nemám předsudky vůči tomu, z jaké strany je řečník.

Podívejme se například na Piráty, o kterých se v souvislosti s těmito volbami hodně mluví. Máte pocit, že přinášejí určitou modernitu, svěžest? Nebo mají pravdu ti, kteří před nimi spíš varují?

Já mám někdy pocit, když pozoruji některé výroky jejich členů, že mají chvílemi spíš takové extrémně levicové názory. Moderní mají názory v oblasti technologiích a podobně. Na určitá témata mají ale někteří z nich názory jako marxisti. O tom mluvím v předchozí otázce. Soudím jednotlivce. Řadě Pirátů fandím, řadě ne.

Velkým tématem, které ovlivňovalo například i volby v Německu, je klimatická změna. Co vy říkáte na plány, jako jsou elektroauta, ale také na zdražování energií a podobně?

Já bych si hrozně přál mít v tomto pevnou vůli, dělat všechno proto, aby té planetě bylo líp. Protože planeta si s námi velmi brzy vyřídí účty, ostatně už si je s námi vyřizuje. Jediná možnost jakékoliv budoucnosti je v tom, že se všichni hromadně zaměříme na to, jak planetě odlehčit a v čem. Rozumím tomu, že je to nepříjemné. Je to stejné jako s lidskými právy. Víme, že je potřeba, aby se dbalo na lidská práva, ale jenom do momentu než zjistíme, že tím pádem například zavřou nějakou čínskou továrnu, tisíc Čechů přijde o práci… To budou donekonečna zásadní spory o tom, jestli chceme opravdu reálně pomoci, ať už je to ta ekologie, lidská práva a podobně, nebo chceme pomoci, ale nemůžeme, protože nám v tom brání nějaká praktická věcnost.

Jak podle vás dopadnou volby? A prozradíte, koho budete volit?

Nejsem úplně nezávislý, protože v těchto volbách také kandiduji, a to v našem regionu společně s naším starostou, který ten Náchod opravdu změnil výrazně k lepšímu. Nejsem sice členem, ale kandiduji za ně. Takže s největší pravděpodobností podpořím tuto stranu. Abych dostal alespoň jeden hlas (smích).

Starosta Náchoda je pan poslanec Birke, podpoříte tedy ČSSD?

Ano, pan Birke je jeden z mých velkých kamarádů. Náchod si díky němu plní sny. To je také moje krédo. Takže můj hlas je v tomto jasný. A jak volby dopadnou? Pořadí ANO, koalice v čele s Fialou, SPD a Piráti s druhou koalicí na podobných číslech a komunisté. ČSSD se věřím tam dostane. Pravda je, že minimálně dvě strany se do Sněmovny dostanou jen díky tomu, že se s někým spojily.

