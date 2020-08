Říšský imperátor přijel rozvířit nenávist. A Vystrčil jak mopslík skáče u jeho nohou! Drsná tečka Vyorala za návštěvou Pompea

reklama

Česko přivítalo vzácnou návštěvu. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo se setkal s premiérem Andrejem Babišem a hovořil mimo jiné o tom, že se Rusko snaží ničit demokracie a rozbít západní alianci. Moskva neuspěje, svoboda vyhraje, věří Pompeo, podle kterého se stejných přečinů dopouští i Čína. Pompeo také ocenil návštěvu Tchaj-Wanu. Jste rád, že jsou Američané našimi spojenci? Měli bychom na jejich doporučení dát?

Návštěva Pompea ve mně neodbytně evokovala návštěvu kohokoliv z Kremlu za bolševika. Říšský imperátor přijel rozvířit nenávist v našem regionu, lobbovat za dostavbu jádra pro USA a možná i za lecjakou tu vakcínu proti nejsmrtelnějšímu PR viru na světě. Neustále dokola omílaná přehlídka prefabrikovaných frází prošpikovaných skvostnými hesly jako demokracie, svoboda, Rusko, Čína, Havel, Charta 77, partnerství, Sametová revoluce je už k smíchu a myslím, že prefabrikátů mají občané nejen u nás plné zuby. Troufám si tvrdit, že pro Američany nejsme žádnými spojenci, ale novodobou državou, kolonií. Bez jakékoliv pejorativy. Je to totiž spíše problém našeho lokajského chování a konání námi volených zástupců.

Českou nezávislost by podle Pompea podkopalo, pokud by Rusko mělo vliv na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Je to voda na mlýn kritiků USA, kteří za vším vidí ekonomické zájmy?

Peníze a vliv jsou vždy až na prvním místě. Ekonomické zájmy obecně nemám za absolutní zlo, ale jsem bytostně alergický na pokrytectví a kecy o šíření svobody a demokracie, humanitárním bombardování a podobně, kterým se ekonomické a geopolitické zájmy zakrývají. Nevidím zásadní rozdíl a už vůbec ne v avizované nezávislosti a suverenitě v případě, ať už bude dostavovat Dukovany americký Westinghouse, nebo ruský Rosatom, nebo kdokoliv jiný. Někdo namítne, že USA jsou náš partner, zatímco Rusko a Čína údajně podkopávají onu neochvějnou západní demokracii. Jenže jak z historie dobře víme, v geopolitice a politice nejsou na prvním místě přátelství a partnerství, ale zájmy. On Saddám Husajn, Muammar Kaddáfí nebo i my po Mnichovu nebo v šedesátém osmém bychom mohli vyprávět. Jedna věc je byznys v řádu miliard, druhá vliv a závislost skrze technologie, a další třeba ona zadní vrátka, která nám tam může namontovat, nedělejme si iluze, úplně stejně Američan jako Rus či Číňan.

Europoslanec za ODS Alexandr Vondra by v Česku uvítal přítomnost amerických vojáků, zalitoval ovšem, že Češi takovou věc nechtějí. Bylo by to podle vás přínosem?

Anketa Chtěli byste na území ČR nastálo vojáky USA, jak si přeje Alexandr Vondra? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 11104 lidí

Jak jsme již zmínili, předseda Senátu Miloš Vystrčil se chystá na Tchaj-wan. A nebude zdaleka sám. Letadlem tamních aerolinek poletí celkem 90 účastníků, mezi nimi například primátor Prahy Zdeněk Hřib, nebo vdova po Jaroslavu Kuberovi, Věra Kuberová. Návštěvu kritizuje vláda i prezident. Co touto návštěvou můžeme získat? Jde od Senátu o jisté gesto na Hrad, případně Babišovi? Co role Zdeňka Hřiba?

V cestě na Tchaj-wan se krysínek Miloš Vystrčil evidentně našel, ačkoliv dříve v jednom z rozhovorů takřka místopřísežně tvrdil, že už nikdy takhle nikam nepoletí. No a nyní, s prominutím, jak mopslík skáče u nohou Mikea Pompea, že mu schválil, dle jeho zřejmě nepříliš vyzrálého intelektu hrdinskou, cestu na Tchaj-wan. Výlet pro paní vdovu po Jaroslavu Kuberovi je natolik trapným gestem, že by mohlo konkurovat i lecčemus z rukávu či z pod falešných brýlí Jiřího Drahoše. Návštěvou se on a omezený počet lidí kolem něj utvrdí v jejich pravdě a lásce a údajném boji za demokracii. Vzhledem k impotenci současného vedení ODS v čele s politickým eunuchem a čivavou v jednom je to jedno z mála témat, na němž si strana a Vystrčil budují PR – možná ani ne tak u nás, jako spíše v zahraničí a u svých řiditelů. To platí i o Zdeňku Hřibovi. Ostatně s řadou takzvaných liberálních demokratů byste mohli zahrát škatule, hejbejte se mezi ODS a TOP a nepoznali byste, kdo byl kde původně.

„Spousta lidí si žila nad poměry vzhledem ke svým příjmům, myslela si, že mít se dobře je základní lidské právo. A to není.“ To je věta epidemiologa Rostislava Maďara, kterou média a lidé hojně propírají. Nyní touto větou kdosi ozdobil fotografii pana Maďara, která zas a znovu koluje internetem. Důvodem jsou hodinky, které má epidemiolog na ruce. Má jít o luxusní model Breitling Navitimer v ceně přes 200 tisíc korun. Zase někdo káže vodu a pije víno?

Na kázání vody a pití vína jsou přední kvazi epidemiologické mediální hvězdy přeborníky na slovo vzatými – na rozdíl od epidemiologie a zdravého rozumu. Ostatně farmaceutičtí lobbisti, jako je Maďar, si mohou přece sem tam něco dovolit. Jejich poměry jsou neomezené. A počkejte, až po nesmyslných miliardách za testy a dezinfekce přijde na vakcíny. To bude hodinek, na každé končetině tohohle pazgřivce alespoň dvoje. Jak jsem říkal minule - Maďar, Prymule, Jágrová, Dušek, Rážová a další Svědci Covidovi mají minimálně sklony k fašistickým praktikám. Jak uvedl někdo v jedné z diskuzí, jde o první nemoc, kterou neřeší lékaři, ale výhradně úředníčci a údajní epidemiologové napojení na farmaceutickou lobby.

Po volbách v Bělorusku, které podle oficiálních čísel vyhrál dosavadní prezident Alexandr Lukašenko s 80 procenty hlasů, se konají rozsáhlé protesty. Jak opozice, tak obyvatelé s takovým výsledkem nesouhlasí a považují hlasy za zfalšované. Opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská raději opustila zemi. Za jak pravděpodobný ten výsledek voleb považujete vy?

Těžko soudit. Ostatně to těžko soudit nejen v Bělorusku, ale i jinde na světě v takzvaně demokratických zemích. Přeci jde pořád jen o čísla, často virtuální, respektive těžce kompletně přepočitatelná. Navíc slovy klasika: kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. Ať je to jak je to, mám takový neodbytný pocit, že se v Bělorusku schyluje k druhému Majdanu.

Alexandr Lukašenko se nechal slyšet, že Česká republika může mít vliv na demonstrace, které v zemi probíhají. A že docházelo ze strany Česka k pomoci s organizací a k instrukcím. Týdeník Respekt napsal, že za obviněním České republiky může stát Rusko. Co si o tom myslíte?

Bakalovo Respekti, kteří byli toho času BISkou obviněni ze lhaní, vidí Rusko za každým rohem. Vliv České republiky jako státu bych v aktuální běloruské situaci nehledal, jakkoliv vyloučit to nelze, ale vliv některých nátlakových skupin, konkrétních lidí či politických neziskovek nemusí být žádné sci-fi. Ale klíč bych hledal spíše v jiných zemích šířících po světě demokracii a svobodu často humanitárním bombardováním.

V Bělorusku dochází ke krvavým zásahům policie vůči demonstrantům, kteří jsou s oficiálními výsledky voleb nespokojeni. Je potřeba násilí odsoudit? A pokud ano, jak se pak máme postavit k tomu, že policie mlátí i demonstranty například ve Francii, nebo v Katalánsku?

Násilí proti demonstrantům je třeba odsoudit vždy. Na druhou stranu, jelikož jsem to nesledoval úplně bedlivě, je otázkou, jak se vůči policii a veřejnému i soukromému majetku chovají sami demonstranti. Jestli podobně jako mediálním a politickým mainstreamem protežované rasistické hnutí Black Likes Mordor (myšleno Black Lives Matter, pozn red.), tak je to trochu o něčem jiném. Co se týká násilí na demonstrantech ve Francii či Katalánsku, které je na rozdíl od toho běloruského v pořádku, je třeba se na to dívat duálním pohledem lepších lidí, takzvaných demokratů. Víte, nejde ani tak o čin jako takový, jako hlavně o důvod a podstatu. A ve Francii a Katalánsku řezali demonstranty v zájmu dobra – zejména těch demonstrantů a našeho. Kdežto v Bělorusku řežou demonstranty ve jménu absolutního zla. Doufám, že je to pochopitelné. Tak to prostě je, protože to tvrdí ČT, přední světové agentury a další prorežimní média a politický mainstream.

Moderátorovi ČT Jakubu Železnému vadí, že policista u soudu měl jako ochranu před koronavirem šátek s reklamním logem rumu Kapitán Morgan. A svou nelibost se rozhodl projevit na Twitteru. Nesetkal se s pozitivní odezvou. Legraci si z něj dělají už i samotní policisté. „Děkujeme za postřeh a samozřejmě máte pravdu, vhodné to není. Policista byl poučen, kuklu zahodil a stokrát napsal, že už to nikdy neudělá,“ odpověděli Železnému. Co byste odpověděl vy?

Já bych odpověděl, že si velice vážím názoru renomovaného odborníka na chlast a posílám klíčenku ve tvaru Člověka v tísni a bednu Morgana jako bonus. Zapálený úderník Železný se zřejmě kromě ideového a politického školení mužstva, tedy diváků veřejnoprávní ČT, dal i na etiku, marketing a PR.

Mezi Francií a Británií dochází k fascinujícímu jevu. Přes kanál La Manche se plaví migranti. Tisíce jich riskují život a prchají z Francie na ostrovy. Proč se to podle vás děje? Trpí tito lidé ve Francii?

Zřejmě prchají před zuřící válkou a hladomorem ve Francii. Jeden by vzhledem k referování závislé a nevyvážené ČT a různých kvazi expertů očekával, že je Británie prakticky před krachem a lidi budou houfně prchat spíše z ní. A oni zatím inženýři, lékaři, vědci, jaderní fyzici, obohacovači, sirotci a děti 25+ míří opačně.

