Rozkrádání se musí potrestat. A SPD byla jediná, kdo to chtěl ve Sněmovně řešit, zdůrazňuje poslanec Rozvoral

Poslanecká sněmovna v minulém týdnu odmítla schválit návrh, aby vláda byla povinna zveřejnit smlouvy na nákupy zdravotnických pomůcek v čase pandemie. Měla by podle vás vláda tyto smlouvy zveřejnit?

Ano, je pravda, že bylo při jednání v Poslanecké sněmovně předloženo usnesení, ve kterém se ukládá vládě zveřejnit veškeré smlouvy uzavřené k nákupům v období nouzového stavu. I když se vláda ohání transparentností a v té době odpovědní ministři Jan Hamáček a Adam Vojtěch nepřipouštějí porušení zákona, návrh usnesení neprošel o jeden hlas. Vládu ANO a ČSSD podrželi komunisté a nezařazený poslanec Václav Klaus mladší z Trikolóry. Poslanci hnutí SPD hlasovali pro zveřejnění smluv. Vycházíme ze svého programu, ve kterém prosazujeme, aby státní peníze byly pod veřejnou kontrolou a informace o tom, jak stát s těmito financemi nakládá, by měly být veřejně dostupné.

Stát musí především sloužit našim občanům a v rámci vynakládání státních financí se chovat jako řádný hospodář. Proto také prosazujeme, že za korupci a rozkrádání veřejných prostředků musí následovat trest a viníci musí být odhaleni, souzeni a přísně trestáni. Zde musí fungovat nezávislá policie, státní zastupitelství a soudy. Nadále budeme prosazovat uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy a též jsme pro odvolatelnost politiků občany.

Zvyšuje vaše pochybnosti i zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, která hovoří o řadě problematických nákupů?

Rozhodně ano. Vnímám zveřejněná pochybení resortů vnitra a zdravotnictví při nákupu ochranných pomůcek za závažná. Podezřelé obchody a selhání kontroly kvality dovážených čínských výrobků se odehrávaly ve skrytu nouzového stavu mimo rámec zákona o veřejných zakázkách, což je nepřípustné. Nejvyšší kontrolní úřad je instituce, která na základě zákona hlídá hospodaření státu, efektivnost a účelnost použití veřejných peněz a je jediným nezávislým auditním orgánem státu.

Například na rozdíl od interních kontrol z ministerstev zaručuje objektivní a politicky nestranné informace o hospodaření s veřejnými prostředky. Stát by se měl vždy chovat jako řádný hospodář, neboť nakládá s penězi nás všech, situaci v nouzovém stavu nevyjímaje. Hnutí SPD bylo jediné, které chtělo tento kontrolní závěr NKÚ projednat ve čtvrtek 25. března po ústních interpelacích, ale poslanci ostatních stran byli proti, když souhlasili s ukončením schůze a s vyřazením všech zbývajících neprojednaných bodů.

Co říkáte na argumenty vlády, že se muselo rychle nakoupit co nejvíce roušek a respirátorů a tomu se muselo podřídit vše?

Ano, ministři uvedených ministerstev to takto zdůvodňují. Je pravda, že situace byla mimořádná a zcela nová, ale to je v žádném případě neomlouvá z pochybných rozhodnutí. Každý vládní ministr by měl být zkušený odborník, který se vždy a za každé situace chová profesionálně a jako řádný hospodář. Proto prosazujeme vládu odborníků.

Vláda opět prosadila prodloužení nouzového stavu, víceméně se všemi dosavadními omezeními, ale ujišťuje, že už je to naposledy a že v dubnu se začne s rozvolňováním. Občané ale byli těmito sliby již v minulosti několikrát zklamáni. Máme podle vás (a víte toho asi více než běžný občan) v současnosti důvod vládě věřit?

Zde navážu na předchozí odpověď. Vláda svým chaotickým rozhodováním za celou dobu trvání koronavirové krize ztratila respekt a důvěru našich občanů. Vzpomeňte v této souvislosti na různá rozhodnutí a komentáře ve sdělovacích prostředcích premiéra Babiše, ministrů Vojtěcha, Blatného, Havlíčka, Plagy nebo ministryně Maláčové. Pevně věřím, že si na to občané vzpomenou, až budou odevzdávat svůj hlas při říjnových volbách.

I premiér Babiš v poslední době kritizuje ministra zdravotnictví Jana Blatného. Co říkáte na jeho výkon v čele ministerstva vy?

V poslední době to vypadá tak, že on vlastní rozhodnutí nejprve tlumočí premiéru Babišovi a až pak ho vydává jako ministr, a v případě nesouhlasu premiéra své původní rozhodnutí změní. Rozhodně ministr Blatný, který je odborně vzdělaný, nezvládá manažersky řídit ministerstvo zdravotnictví, což je v této době velmi špatné. Ministr by měl v čele ministerstva profesionálně vést spolupracující tým a svou práci prezentovat v médiích tak, aby tomu rozuměli všichni občané.

Co by měla vláda udělat, aby podpořila ty sektory průmyslu, které jsou již několik měsíců uzavřené?

Určitě je toho hodně. Nám není lhostejný osud občanů, živnostníků, podnikatelů a všech, kteří z důvodu vládních nařízení museli nedobrovolně ukončit své pracovní aktivity, které jim zabezpečovaly příjem do svých rozpočtů. V Poslanecké sněmovně jsme předložili celou řadu novel zákonů a pozměňovacích návrhů, které byly sepsány s cílem pomoci právě těmto občanům, ale většinu z nich vláda neakceptovala. Občané se s nimi mohou seznámit prostřednictvím politických usnesení hnutí SPD, která jsou dostupná na webových stránkách našeho hnutí.

Jste členem podvýboru pro sport. Již dlouho se mluví o tom, že by se měla otevřít sportoviště a umožnit rekreační sportování. Je podle vás reálné, že se to v dohledné budoucnosti podaří?

Já za sebe, stejně jako naše hnutí SPD toto od začátku podporujeme. Umožnit lidem a hlavně dětem a mládeži rekreační sportování, to by mělo být naprostou samozřejmostí. Pevně doufám, že to po velikonočních svátcích už bude realita. Všichni sportovci na to už dlouho čekají a zcela právem si to zaslouží. K tomuto musím ještě podotknout, že jakýmkoli pohybem se zlepšuje imunita organismu každého člověka, což je v této době velice důležité.

Nedávno se Senát rozhodl odmítnout zákon o potravinách, na kterém se výrazně podílelo i vaše hnutí. Předcházela tomu značná mediální masáž včetně reportáže v Událostech ČT, která již několik dní dopředu avizovala výsledek. To vypadá, že někdo měl z tohoto návrhu velký strach…

Rozhodně ano. Jsou za tím schovány různé lobbistické skupiny hájící zájmy Bruselu. Evropská unie dělá vše pro to, aby se jí to povedlo, a to ke škodě našich farmářů, zemědělců i občanů, coby konzumentů. Tzv. kvóty na zastoupení kvalitních českých potravin na našem trhu, které Senát ze zákona o potravinách vyjmul, jsme do tohoto zákona implementovali z důvodu budoucí potravinové soběstačnosti České republiky, čemuž se Brusel samozřejmě brání.

Objevovaly se pochybnosti, zda by čeští zemědělci byli schopni naplňovat požadované kvóty v náležitém množství a kvalitě. Co říkáte na tyto námitky?

To není argument, vycházející z reality. Pevně věřím, že by to naši zemědělci zvládli. Stát by jim ale musel poskytnout a zaručit takové podmínky, pomocí kterých by naplňovali požadované kvóty (např. dotační programy). Dnes je to tak, že čeští zemědělci dostávají o hodně nižší dotace než zemědělci některých ostatních států Evropské unie, např. Francie a další.

Na závěr ještě z jiné oblasti. SPD přišla s nápadem na změnu územního rozdělení státu z krajského na „zemské“ – republika by se měla dělit na Čechy, Moravu společně se Slezskem a Prahu jako třetí celek. Nemáte strach, že to zbytečně rozdělí Čechy a Moravu proti sobě?

Zde opět zmíním, že je to v souladu s naším programem. Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současná úprava nezohledňuje historickou tradici existence moravského a slezského zemského uspořádání a omezuje se pouze na obecné deklarování o jejich existenci v preambuli Ústavy České republiky, čímž se snižuje pocit sounáležitosti každého občana s daným regionem, jak byl budován dlouhá léta.

Předložený zákon zavádí zemské uspořádání, jako tomu bylo v minulosti, kdy Českou republiku znovu rozlišuje na historické země – Čechy, Moravu a Slezsko s tím, že umožňuje, aby v daném historickém regionu vznikl zemský sněm, který bude rozhodovat o záležitostech, které se bezprostředně týkají daného regionu (země). Historické celky Moravy a Slezska jsou spojeny s ohledem na administrativní a veřejnoprávní zjednodušení celku. Název země Moravskoslezská je ostatně identický, jako byl používán od roku 1928, kdy tato země vznikla jako jeden samosprávný celek spojením dosavadní země Moravské a země Slezské. Zákon umožňuje stejné možnosti i pro historické území Čech (tj. zřízení sněmu a vlády). Výhodou tohoto uspořádání je také velká úspora finančních prostředků.

