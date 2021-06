Roztržitý dědeček Biden? Už to přestává být roztomilé... Slibuje něco, co nemůže splnit, všiml si zkušený diplomat

reklama

Americký prezident Joe Biden a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se poprvé setkali tváří v tvář. Biden se ještě v tomto týdnu účastnil i dalšího důležitého summitu o budoucnosti NATO, kde opakovaně zdůraznil, že hodlá kdykoliv to bude nutné aktivovat článek 5 Severoatlantické aliance – jinými slovy, že USA by ihned přišly postižené (napadnuté) evropské zemi na pomoc. Lze to považovat za vstřícné gesto?

Svým způsobem určitě ano, ale zase si uvědomme, že Joe Biden slibuje něco, co nemůže sám o sobě splnit, protože o vyhlášení války nebo vstupu do ozbrojeného konfliktu rozhoduje v případě USA americký kongres. Na straně druhé je za tím třeba vidět i to, o čem už jsem zde několikrát hovořil, že USA si snaží naklonit Evropu, protože vidí, že americká politika má za následek, že se k sobě čím dál tím více přibližují zájmy nepřátelského Ruska a nevyzpytatelné Číny, kterou také Biden považuje, jak poprvé oficiálně přiznal, za potenciální hrozbu.

Možná proto se také ani slovem nezmínil o oblíbeném Trumpově tématu – financování NATO – to jest, nevaroval evropské státy (včetně ČR), že jim nepřijde na pomoc, pokud nebudou plnit rozpočet aliance slíbenými dvěma procenty ze svého HDP ročně.

Jistý posun tam nastal například v dohodě o clech ohledně airbusů nebo Bidenova smířlivějšího stanoviska k projektu Notd Stream 2, kde až do této chvíle stály Spojené státy tvrdě proti Němcům, pro které je to přitom při jejich snaze o zelenou politiku životně důležitá věc, ze které nemůžou při nejlepší vůli slevit, navíc, kdy se neví, zda v budoucnu nebude u našich západních sousedů vládnout kabinet s koalicí vedenou Stranou zelených.

Nicméně, když se na výsledek všech těch jednání podíváte ve výsledku globálně, tak Biden vlastně jen znovu zopakoval to známé „Amerika first!“

Co říci k postavení Ukrajiny, která velmi intenzivně, avšak zcela marně usilovala o to, aby se její čelní představitelé mohli s Bidenem setkat, aby mohli být jednáním přítomni?

Je to určitě jasný signál a jasný vzkaz, že buď přestane na Ukrajině ta stávající korupce a vláda oligarchů, kdy všechno je tam v podstatě dovoleno, nebo že s pomocí a podporou USA a NATO současné vedení Ukrajiny počítat nemůže.

Joe Biden v březnu v jednom z interview v živém vysílání americké televize přisvědčil, že Putina považuje za „zabijáka“. Ruský prezident tehdy reagoval slovy, že k rozpoznání zabijáka je zapotřebí, aby jím člověk sám byl. Považujete Bidenovu rétoriku za konzistentní? Jestliže na TK před začátkem summitu znovu řekne, že Putina i nadále považuje za zabijáka, ale s ohledem na jejich setkání to prý není důležité, nebo když si ve svém projevu opakovaně plete Libyi se Sýrií. A těch příkladů by se našlo více. Co to podle vás je? Záměr nebo počínající stařecká demence?

Tak to jste řekl vy, já nejsem lékař, takže bych se raději vyvaroval podobných zásadních a spekulativních prohlášení. Je ale pravda, že Joe Biden se zkrátka dopustil už po několikáté toho, čemu se v diplomatické řeči říká faux pas (fo pa).

Zatím se to jeví jako jakási roztržitost, která už ale přestává být roztomilá.

Psali jsme: Joe Biden opět terčem posměchu. Mezinárodního Biden vychvaloval EU: Neskutečně silná organizace. Pulzuje životem Putin navrhl Bidenovi rozhovor v přímém přenosu Zabiják Putin, vypustil silná slova Biden. Ruský prezident mu to vrátil. Jenže trochu jinak

Měla schůzka obou státníků také praktické dopady nebo měla jen pomoci uvolnit napjaté vztahy mezi velmocemi?

Víte, tam je důležité si uvědomit, že všechna ta témata, která se na vzájemné schůzce prezidentů údajně měla projednávat, byla pouze spekulací novinářů. Nikdo před tím summitem neoznámil žádný konkrétní program jednání. Takže pokud hovoříme o zcela konkrétních výsledcích, tak je to vlastně opakovaně zmiňovaný návrat diplomatů nebo jednání o vzájemném předání politických vězňů (zatím bez konkrétních výsledků, které by byly zveřejněny). A nesmíme zapomenout, že před samotným summitem byla prodloužena dohoda o jaderných zbraních, ale zároveň jako protiváha – přišlo zrušení takzvané dohody o otevřeném nebi.

A to opravdu není vůbec nepodstatné, když celkem 80 procent jaderného potenciálu na této planetě vlastní především ještě z dob urputného zbrojení za éry Studené války právě USA a Rusko.

Jinak se ale jednalo zejména o to uvolnění napětí ve vzájemných vztazích, je to tak?

Jistě, ten summit byl především o tom, že tito dva státníci zažehnali hrozící vojenský konflikt a že spolu začali komunikovat, že vzájemně uznali váhu a důležitost té druhé strany.

Byl to Joe Biden, který to setkání inicioval, čímž vyvinul snahu o stabilizaci vztahů s Ruskem, a uznal tak de facto Putinův mocenský status. A to je v tuto chvíli asi to nejdůležitější resume z této schůzky.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil rusko-americký summit za úspěšný; schůzka si podle něj zaslouží „znaménko plus“. Podle kremelského mluvčího bylo středeční setkání úspěšné zejména proto, že „lídři měli možnost přímo přednést svá stanoviska, více či méně pochopit, kde mohou spolupracovat a kde jsou naopak kategorické názorové rozdíly“. Mezi jeden takový můžeme určitě započítat i to, že Joe Biden zcela bezprecedentně odmítl uspořádat po setkání tiskovou konferenci společně s Vladimirem Putinem…

Ano, to máte pravdu, to byl nesporně vcelku jasný vzkaz a zároveň skutečný precedens, protože pokud vím, tak Putin za těch 21 let ve funkci zažil včetně Bidena už 5 amerických prezidentů, ale takto se zatím neprofiloval ani jeden z nich v historii.

Ruský prezident Vladimir Putin přesto ocenil prezidenta Spojených států Joea Bidena jako profesionála, který jde obratně za tím, čeho chce dosáhnout. Jsou to jenom zdvořilostní fráze?

Možná bych to tak přímo nenazýval, ale rozhodně není důvod tato diplomatická prohlášení jakkoliv přeceňovat. Jsou to v podstatě běžné termíny užívané při podobných příležitostech. Celkově ale musíme říci, že ta atmosféra nebyla nijak přehnaně odlehčená, byla prostě formální.

Jak byste tedy reálně zhodnotil oba státníky a jejich současné postavení v rámci domácí i světové politiky?

Tak, tady je zřejmé, že pro Vladimira Putina už je to za těch 21 ve funkci v podstatě určitá rutina, zatímco Joe Biden, ačkoliv pracoval většinu života v politice, je z této dvojice tím rozhodně méně zkušeným státníkem.

Navíc z té dvojice je na tom lépe Putin i v jiném směru, protože on má svůj vlastní stát pod kontrolou, zatímco Biden USA v podstatě v rozkladu.

Tak to by se dalo určitě rozporovat, zvláště teď, když vidíme, jaká je například ekonomická situace nebo dramatický stav výskytu covidu v Rusku apod.

Dobrá, ale covid nemá jenom Rusko, USA mají nejvíc postižených tímto virem na světě. A já mám na mysli především vnitropolitickou situaci. To, jak pevně drží momentálně oba prezidenti mocenské otěže ve svých rukou. A tam si myslím, že má opravdu navrch Vladimír Putin, jehož postavení je jisté a neotřesitelné.

A taky si všimněte, že když Joe Biden tlačil na ruského prezidenta ohledně Alexeje Navalného, tak Putin okamžitě připomněl, jaké problémy mají Američané, co se týká třeba rasismu a rasové segregace nebo počtu kybernetických útoků atd.

Takže vidíme, že Putin je skutečně tvrdý vyjednavač a doma si dokáže zjednat pořádek, což v případě Bidena tak úplně neplatí.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

