S íránskými generály bych si opravdu nezahrával, varuje poslanec Kobza, znalec této země. Krvavá americká stopa, rozvrat spáchaný protektorem Bremerem

ROZHOVOR „Trvám na tom, že se jedná o vraždu, nikoliv cílené zabití a likvidaci teroristy. Je to mimosoudní vražda, naprosto chladná, sprostá vražda,“ říká k americkému raketovému útoku v Bagdádu poslanec za hnutí SPD a místopředseda zahraničního výboru Jiří Kobza. Smrt velitele elitních jednotek Íránu generála Kásima Sulejmáního označil nejen za vraždu, ale také porušení mezinárodního práva. A varuje před nebezpečím, kdy se v pomstě probudí po sunnitech i šíité a Evropa to odnese teroristickými útoky. Zároveň upozornil, že Írán má za sebou sedm let kruté války s Irákem, a tím pádem i velmi zkušené důstojníky, se kterými není radno si zahrávat. V kontextu událostí upozornil na souvislost s americkými volbami. Nepřítele je prý třeba vymyslet, i kdyby ho Američané měli namalovat.

Raketový útok ze strany Američanů na letišti v Bagdádu usmrtil velitele elitních jednotek Íránu Kudse generála Kásima Sulejmáního, a při útoku zemřel i zástupce velitele šíitských milic Abú Mahdí Muhandis. Írán vyhrožuje odplatou. Jak celou situaci vidíte vy?

Je nutné, aby situace byla chápána v kontextu, nikoliv vytržená ze souvislostí, protože se jedná o řetěz útoků a odplat, který postupně gradoval. Setkal jsem se s přirovnáním, že generál Sulejmání byl vlastně něco jako šéf Al-Káidy, Talibanu nebo Islámského státu. To není pravda, protože šlo o státního generála legální armády, fungujícího státu, ne nějakého sdružení či spolku teroristů. A samozřejmě v momentě, kdy dojde k cílené vraždě na cizím území, jedná se o jinou ligu.

My v České republice nemáme trest smrti a v hnutí SPD navíc maximálně odmítáme cílené politické vraždy. Jestli se začnou cíleně vraždit důstojníci armád, nastává otázka, koho budou vraždit dalšího. Budou vraždit nepohodlné novináře, budou vraždit nepohodlné politiky? A navíc, mimosoudní vraždy nejsou nic jiného než skutečné vraždy se vším všudy. My tento skutek odsuzujeme jako nebezpečný, velmi protiprávní, došlo k porušení národních práv včetně například suverenity území.

Anketa Bojíte se Číny? Bojím 7% Nebojím 93% hlasovalo: 18704 lidí

Kdybych se v budoucnu setkal s přirovnáním, že se jedná o něco jako byl sarajevský atentát, tak můžeme mít k tomuto přirovnání určitě opodstatnění, protože skutečně šlo o oficiálního představitele určité státní moci. Navíc, ještě jedna věc, Sulejmání byl důležitý jako druhý nejmocnější muž v Íránu... Musíme chápat, že Írán má za sebou sedm let velmi kruté války s Irákem. V té věkové kategorii kolem šedesáti let má mnoho velice zkušených vysokých důstojníků, kteří prošli těmi sedmi lety války. A zahrávat si s těmi lidmi rozhodně není dobrý nápad.

Dnes jsem četl článek o tom, že na mešitu ve městě Qom vyvěsili červený prapor, což znamená, že byla prolita nevinná krev, kterou je potřeba pomstít. A znamená to také, že se řetězec útoků a odplat začíná roztáčet poměrně šílenou rychlostí. Musím přiznat, že z toho mám velmi špatný pocit, protože přeci jenom, Írán není ani Irák, ani Sýrie, ani Saúdská Arábie... Írán je síla – lokální hegemon s vysoce nastavenou morálkou ozbrojených sil. A navíc, íránská povaha je taková, že v případě, kdy na ně někdo zaútočí zvenčí, tak Íránci zapomenou na svoje vlastní rozbroje, vezmou samopaly a půjdou hájit Írán.

Psali jsme: Kobza (SPD): Havlova „občanská společnost“ přináší jedovaté plody. Všímáme si a žádáme Zakázat Člověka v tísni? Logické, Orbán jde příkladem. Kobza z SPD odhalil, kam jdou peníze Podvod! Vláda Havlových kamarádů, tragédie. Pozve ČT po tomto hodnocení „sametu“ ještě někdy Jiřího Kobzu? Migrační vlna z roku 2015 byla jen zkouška, teď už se pojede naostro. Poslanec Kobza si dal dohromady současné dění a výsledek je děsivý

Jak vnímáte ono načasování? Co znamenal ten předsilvestrovský útok na ambasádu USA v Bagdádu?

Jak už jsem řekl na začátku, útok na ambasádu by l vyprovokován zase masakrem civilistů, což způsobily americké drony, kde údajně zahynulo dvanáct lidí a Iráčané šli protestovat. Takže útok na civilisty byl vyprovokován předchozím útokem, při němž zahynul nějaký Američan, což bylo zase odplatou za jiný útok. V podstatě je to jako na Sicílii, kdy si rodinné klany vyřizovaly krevní mstu posledních třiceti let. Jde o pokračování řetězce, souvislostí, událostí.

Načasování bych viděl spíše kolem americké volební kampaně prezidenta Donalda Trumpa, protože, co jsem měl zatím možnost vidět v americké zahraniční politice, vždy šlo především o to, kdo bude v Americe prezidentem.

Vy sám jste působil na ambasádě v Íránu. Jaká je současná situace v Iráku 17 let po Husajnovi? A jaký vliv na něj má sousední Írán?

Není úplně správné v tomto problému rozlišovat Irák a Írán, protože je to šíitská oblast a v Iráku jsou dvě svatá města šíitů Nadžáf a Karbalá, které mají pro Šíity nesmírný význam – asi jako Mekka pro sunnity. Navíc je to historická součást staré pontské říše a historické kořeny sahají skutečně velmi daleko. Co se týká vývoje v Iráku samotném po Saddámovi Husajnovi, tak tam Američané samozřejmě zanechali svoji krvavou stopu, protože v první řadě americký protektor Paul Bremer způsobil šílený rozvrat, který tam panuje, tím, že rozpustil íránskou armádu. Všechny důstojníky, všechny vojáky poslal pryč, vyházel ven, a ti najednou neměli jak nakrmit své rodiny. Takže jediný, kdo byl schopný a ochotný zaplatit, byly různé milice. A v podstatě došlo k prvnímu odporu proti Američanům a proti těm, kteří jim pomáhají.

Druhá věc je, že stejně jako po pádu Saddáma Husajna, se i nyní začínají projevovat náboženští vůdci. Velmi ostře se vyslovil ájatolláh Sistání, který je považován za nejdůležitějšího duchovního v Iráku. Stejně tak se objevil pozapomenutý Muktada Sadr, což byl bývalý velitel takzvaných Máhdího milic právě z období těsně po pádu Saddáma Husajna. Aby Íránci uklidnili situaci, tak ho na několik let stáhli... Teď se najednou začal objevovat, začal promlouvat do politiky a staví se do pozice velkého nacionalisty.

Začátkem příštího týdne bude situace velmi zajímavá, protože má zasedat íránský parlament a rozhodovat, jestli Američanům zruší mandát, nebo jim ho ještě nechají. Už nyní se ozývají hlasy, že Američany považují za okupanty.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jaký vztah k Íránu panuje ze strany Spojených států a Evropské unie?

Co jsem měl možnost sledovat, tak pozice v Íránu chápu v kontextu prezidentských voleb v USA, kdy je nutné mít vnějšího nepřítele, aby se prezident dostal do pozice mírotvorce a zachránce Američanů po celém světě. A ten nepřítel je nutný, i kdyby si ho měli vymyslet a namalovat.

Co se týká Evropské unie, tak tam je přístup velmi dvojaký, protože například o potřebě zrušení zákona o dodávkách do jaderné elektrárny v Búšehru se vedla velká diskuse, a přitom elektrárna už dávno stojí. Nicméně nakonec to bylo zamítnuto, na rozdíl od zemí typu Francie, Velká Británie, Německo, které mají velmi výrazné obchodní zájmy v Íránu, a tak samozřejmě brojí proti všem sankcím tímto směrem.

Pokud jde o naší pozici vůči Íránu... tak se snažíme být turečtější než Turci. Myslím, že to není správné, protože chápu Írán v kontextu našeho odporu proti sunnitskému teroru v Evropě jako přirozenou věc v tomto boji, neboť je to nepřítel našeho nepřítele. Myslím, že naopak vražda generála Sulejmáního může mít poměrně drsný dopad i na Evropu, protože, jak jsem mluvil o červeném praporu na mešitě, může dojít k teroristickým akcím, které nebudou vůbec řízené Íránem, ale rozhodnou se pro ně nějací osamocení vlci, neboť se jedná o výzvu k pomstě nevinně prolité krve.

Spojené státy nyní čelí výhrůžkám ze strany Íránu, že pocítí za svůj čin silné následky. Co očekáváte, že nastane?

Íránci prohlásili, že Američané se mají stáhnout z Iráku, nebo si chystat rakve. V kontextu událostí a zkušeností, které mám, bych toto vyjádření bral velmi vážně.

Samozřejmě chápu, že irácký parlament si odhlasuje ukončení mandátu pobytu Američanů na iráckém území, takže Američanům to poskytne výmluvu, že odcházejí na základě rozhodnutí Iráčanů, nikoliv pod výhrůžkami Íránu. Viděl bych to jako trochu kostrbaté, ale přes to všechno diplomaticky přijatelné řešení v této fázi. Určitě není řešení hnát ozbrojený konflikt na ostří nože, protože íránská armáda – jak jsem řekl – je velmi odhodlaná, s velmi vysokou morálkou – a navíc, oni jsou tam doma posledních šest tisíc let a budou se bránit.

Jde o to, že západní Evropa nyní trpí sunnitským terorismem, protože teroristé, kteří útočí ať už zbraněmi, auty, noži, sekáčky, kyselinami a vším možným, co jim přijde pod ruku, jsou sunnité. A může se stát, že právě na základě vraždy generála Sulejmáního Írán skutečně – trvám na tom, že se jedná o vraždu, nikoliv cílené zabití a likvidaci teroristy, je to mimosoudní vražda, naprosto chladná, sprostá vražda – tak se může stát, že v úsilí po pomstě se probudí šíité a najednou k tomu sunnitskému terorismu, který v Evropě máme, budeme mít i ten šíitský.

To už bude opravdu velmi vážná situace, která může skutečně velmi poškodit svět tak, jak ho známe, a bude to mít dalekosáhlé důsledky. Z toho důvodu jsem napsal na sociální sítí, že je nejvyšší čas, aby česká vláda stáhla čtyřicet vojáků, které máme v Iráku, dokud jsou ještě celí a dokud nedochází k vyostření konfliktu jako takového. Protože to by bylo i dostatečně silným vyjádřením, jak tuto vraždu vnímáme.

Psali jsme: Sprostá vražda raketou z vrtulníku. Exploduje v odvetě křídlo Bílého domu? Štěpán Kotrba o generálovi s pověstí legendy a o tom, kdo si teď mne ruce Útoky na americké cíle v Iráku. Mluví se o tom, že už začala odveta za rozstříleného generála Marian Kechlibar: Konec íránského generála aneb Nejdříve létají tweety, pak rakety Uvědomuje si Trump, co spáchal? Ten zabitý generál je mnohem významnější než nějaký bin Ládin. Expert Šándor očekává těžkou odvetu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.