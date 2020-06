Sázka na ruské ambasádě, zda na to Češi skočí? Co se mělo stát a nestalo. Únik informací přes BIS? Generál Šedivý závažně ke kauze ricin

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Od začátku pochyboval, že by Rusko vyslalo agenta s ricinem otrávit tři české politiky. Ani dnes si není jistý, že nešlo o hru, jak Češi dokážou na podobnou věc skočit. Jiří Šedivý, generál, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a pedagog vysoké školy CEVRO Institut tvrdí, že omluvit by se nyní měly obě strany. Rusko za to, co provedli jeho lidé, a Česko za předčasné obviňování. Vyhoštění ruských diplomatů je podle něj logické, s takovými praktikami museli opustit zemi. „Proti nějakému hlupákovi začal fungovat celý státní aparát České republiky a naši prestiž nezvedlo,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) oznámili, že kauza s ruským agentem a jedem ricin byla vymyšlená. Vymyslet si ji měl zaměstnanec ruského velvyslanectví v Praze kvůli problémům se spolupracovníky a Česko tedy dva ruské diplomaty vyhostilo. Mezi nimi i strůjce celé informace. Byl jste jedním z těch, kdo od začátku pochyboval o pravdivosti informace a měl jste pravdu. Rozuzlení tedy nepovažujete za překvapivé?

Nepovažuji ho za překvapivé, protože logika věci ukazovala, že nemůže jít o reálnou kauzu, která by byla založena na základě, kdy sem Rusko poslalo někoho na zavraždění tří českých politiků tímto způsobem jako odvetu. Logika byla natolik zjevná, že to mohlo napadnout každého analytika, který se kauzou začal zabývat.

Od začátku jste tedy pochyboval, jak to s kauzou ricin je. Zmínil jste také, že „pokud si člověk provede jednoduchou analýzu, která hledá důvody, pro koho je to dobré a pro koho špatné, kdo z toho co může získat, tak konečným výsledkem nemůže být nic pozitivního a nic jiného, než je narušení vztahů mezi Čechy a Rusy, kteří už takhle trpěli některé problémy z minula.“ Potvrzují se tím vaše slova? Šlo o narušení vztahů?

Tady jsem se nespletl a je to pravda. Sama jste zmínila, že byli vyhoštěni dva ruští diplomaté, nóty lítaly z jedné strany na druhou… dokonce bych řekl, že se ruský diplomat na ruském velvyslanectví vsadil se svým kolegou, že na to skočíme a my jsme na to skočili. Tak to bohužel je a měli bychom být obezřetnější v soudech, než jak se momentálně předvádíme.

Česko v reakci na zjištění tedy vyhostilo dva ruské diplomaty. Je to správná reakce?

Petříček tvrdí, že věc nebylo možné vyřešit diplomatickou cestou, a že šlo o velmi zvažovaný krok, než k vyhoštění Česko přistoupilo.

To je ten druhý problém a druhá linie - problém Ruska. Způsobili to zaměstnanci ruské ambasády v Praze, kteří v důsledku, jak ho dnes vidíme, zapříčinili, že zrušili vztahy mezi Českou republikou a Ruskem nehledě na to, jak která strana reagovala. V tomto případě měli Rusové okamžitě učinit vlastní rozhodnutí a tyto lidi okamžitě odeslat zpět do Ruska. Neměli čekat, až Česká republika přistoupí k takovému kroku. Naše ministerstvo zahraničních věcí v tomto případě postupovalo správně.

Asi by bylo naivní myslet si, že to Rusové nevěděli, když Česká republika vyhostila diplomaty….

Vyšetřování vedlo nějakým směrem a závěr byl určitě takový, že zdrojem byli tito dva lidé. Rusové měli být aktivnější a nečekat, až my budeme konat nástroji, které máme v ruce. Rusko by si mělo udělat pořádek mezi svými lidmi, aby něco takového nedělali, protože to je z tohoto hlediska nepřípustné.

Když to shrneme, očekával byste, že tento krok měli udělat Rusové. Nestalo se tak a konalo tedy Česko. Očekával byste veřejnou omluvu ze strany Ruska? A je to vůbec očekávatelné?

Oboustranně. My bychom se měli omluvit, že jsme na ně začali útočit, aniž bychom měli přesné informace o tom, kdo vlastně za tou informací je, a obviňovali jsme Rusko jako takové. Tady je naše chyba, kterou bychom neměli opakovat. Měli bychom provést skutečně důkladnou analýzu, jak se to všechno vlastně odehrálo. Ale druhým krokem je, že Rusové by se měli omluvit nám. Po vyšetření a zjištění toho, že šlo o jejich zaměstnance, se měli omluvit Rusové, a jak jsem před chvíli řekl, měli je okamžitě odeslat z velvyslanectví do Ruska.

Rusko řeklo, že považuje vyhoštění za nepřátelský krok.

Bohužel vztahy mezi Českou republikou a Ruskem jsou v poslední době skutečně vyhrocené a já myslím, že zbytečně. Nesouhlasím s tím, že tady stála socha maršála Ivana Koněva, protože tam měl být pomník Sovětským vojákům, kteří osvobozovali Prahu. Socha Koněva byla skutečně nesprávným krokem, které provedlo socialistické Československo, ale způsob odstranění sochy je skutečně nešťastný. Měli jsme najít trochu rozumnější, uvážlivější řešení, protože vztahy mezi Českou republikou a Ruskem jsou zbytečně napjaté, což dnes a denně ukazuje slovní přestřelka, která je dnes pro nás už bohužel samozřejmostí.

„Nikdy neříkej nikdy, ale domnívám se, že tady někdo pravděpodobně začal hrát nějakou jinou hru a my jsme na to skočili. A pravděpodobně i Rusové,“ řekl jste mi minule. Znamená to tedy, že zpravodajské služby nebo týdeník Respekt také skočily na hru?

Skočili na to pravděpodobně všichni, kdo tu kauzu obhajovali. Nevím přesně, jaké byly závěry zpravodajských služeb, musím vycházet z toho, co bylo napsáno, případně prezentováno ve sdělovacích prostředcích. Jak to bylo filtrováno, nevím. Musí si i Rusové vyřešit, zda tento spor na ruském velvyslanectví v Praze byl skutečně sporem, anebo jestli to byla sázka o tom, do jaké míry budeme schopni naskočit na takovou zprávu, která je totálně chybná, ale přesto bude vyhodnocena jako pravá. To by asi i Rusové měli vysvětlit, co bylo tím skutečným zdrojem informace, a pokud to byla nějaká hloupost, kterou vyvedl ruský diplomat, tak by měl být vyhoštěn. Rusové ho sami měli odvolat.

Politici ocenili práci BIS, jak rychle dokázali vyšetřit, co se stalo. Poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek řekl, že by bylo dobré, kdyby si Rusové vyřizovali své věci doma, a ne na ambasádě v Praze.

To je pravda. I Rusové měli přiznat část chyby za zhoršení vztahů mezi Českem a Ruskem. Na druhou stranu tady proti nějakému hlupákovi začal fungovat celý státní aparát České republiky a dostali jsme se i do docela složité situace, protože to naši prestiž nezvedlo.

Jinak řečeno ta kauza je vyřešená, ale důsledky si teprve poneseme v rámci diplomacie a zahraniční politiky?

Byť jsem kritizoval postup České republiky, tak to platí i pro Rusko, protože v tomto případě neseme odpovědnost jak my, že jsme nebyli schopni analyzovat, co je problém, než jsme ho reálně pochopili. A Rusové, že jejich člověk dělá něco, co se také nedělá. Myslím, že máme máslo na hlavně jak v Moskvě, tak v Praze.

Ukázalo se tedy, že samotná informace – že BIS dostala anonym - byla pravdivá. Znamená to, že se informace o tajném agentovi s ricinem do Respektu musela dostat. Za jak závažné to považujete?

Pokud je to pravda, protože my neznáme skutečnou a přesnou cestu onoho dopisu, ale pokud ta informace prošla přes BIS, tak se musí vyřešit, kam se vlastně dopis dostal a jak se mohl dostat ven. To je práce, kterou naši zpravodajci musejí dělat poměrně často, tedy prověřování úniků informací.

