Senátor Canov: Před rokem 1989 jsme žili v ZOO, nyní jsme ve volné přírodě

Již neuvěřitelných 17 let působíte jako starosta Chrastavy. Co vám práce dává, ale i bere?

Naplňuje mě, je to často i adrenalin. Připravila mě o možnost na plný úvazek učit. Ten každodenní kontakt se studenty mně chybí.

Jaké novinky v Chrastavě v roce 2020 plánujete?

Zrovna v roce 2020 velké investiční akce nechystáme. Tak se pochlubím akcemi, které jsme právě dokončili: totální rekonstrukce školy po 120 letech a dvě nádherná nová hřiště. V roce 2021 se chystáme na další školu.

Vaše funkční období v Senátu je nyní v poločase. Co se vám za tu dobu podařilo a na čem aktuálně pracujete?

Po vzoru Rakouska, odstranění jakýchkoli pokut veřejných institucí včetně škol apod. za porušení GDPR. Přestože zpočátku neměl tento můj návrh potřebnou podporu, podařil se mně prosadit nejen v Senátu, ale i přes původní zamítavý postoj ministra vnitra se mně podařilo jeho názor změnit a tento návrh zákona prosadit i ve Sněmovně.

Jako vyslanci Libereckého kraje se mně podařilo v Senátu prosadit návrh Libereckého kraje na navýšení RUD pro obce.

Podílel jsem se samozřejmě i na řadě dalších záležitostí, které prošly Senátem, bohužel nemalá jejich část byla následně smetena ze stolu Poslaneckou sněmovnou.

V současnosti jsem jedním z předkladatelů návrhu novely Listiny základních práv a svobod zaručujících právo bránit život svůj nebo i život jiného člověka i se zbraní.

Máte zkušenosti i jako učitel matematiky. Jaký je váš pohled na státní maturitu z tohoto předmětu?

Matematika je obsažena prakticky všude a každého po celý život provází, ať se mu to líbí, či nikoli. Je to opravdu královna všech věd a na celém světě. Pro výše uvedené považuji spíše za neuvěřitelné, že dávno povinným maturitním předmětem není, a jsem zásadně proti zrušení toho, že se povinnou měla za několik let stát. To, že by v důsledku toho část studentů nikdy nemohla maturitu udělat, na výše uvedeném nic nemění. Gaussovu křivku prostě nelze ošálit. A je lepší, když bude mít maturitu méně lidí, ale bude to opravdu maturita, protože maturita bez matematiky pro mě opravdovou maturitou není.

Jste přesvědčen o tom, že je Andrej Babiš slabým premiérem. Podle čeho tak soudíte?

Prezident si s ním doslova hraje. Ve vládě ustupuje ve všem koaličním partnerům, zemi řídí chaoticky a nesystematicky.

Blíží se výročí sametové revoluce. Kdybyste měl vyzdvihnout nejvýznamnější politiky posledních 30 let, kteří se pozitivně zasloužili o náš stát, kteří by to byli?

V první řadě Václav Havel, ale i všichni ti, kteří spolu s ním ten nesnadný přechod po 40 letech z totality do svobodného světa zrealizovali. A v druhé řadě Václav Klaus, který dokázal bez válek a vzájemné nenávisti realizovat to, po čem Slováci tak toužili, tj. velmi kultivovaný rozvod Čechů a Slováků.

Domníváte se, že u nás proces transformace k demokracii proběhl úspěšně, nebo je přeci jen stále co zlepšovat?

V zásadě proběhnul úspěšně, byť zlepšovat máme stále co zcela určitě.

Jak vyplývá z průzkumu, který si nechal zpracovat projekt Paměť národa od NSM Market Research, čtvrtina oslovených nad 40 let si myslí, že rok 1989 v jejich životě nic nezměnil a zhruba třetina lidí nad 40 let věří, že za socialismu bylo lépe. Nejčastěji kvůli jistotě práce a sociální péči. Co vy na to? Selhává podle vás v těchto ohledech dnes stát, nebo si lidé dobu příliš idealizují?

Na špatné se zapomíná a lidé byli o 30 let mladší. A navíc, ne pro každého je svoboda to hlavní. Některým lidem vyhovoval stav, kdy sice nebyl toaletní papír, ale každý měl jistotu, že zaměstnání, byť špatně placené, dostane, a pokud nebude zlobit, tak se o něj stát vždycky nějak postará. Kdybych to mohl přirovnat se světem zvířat – tak před rokem 1989 jsme žili v ZOO, nyní jsme ve volné přírodě.

Vy jste v socialismu prožil zhruba polovinu svého dosavadního života. Jak na dobu před rokem 89 vzpomínáte a nakolik sametová revoluce naplnila vaše očekávání?

Rád na ni vzpomínám, neboť jsem byl mladý s neutuchající energií. Ale již tehdy jsem velmi toužil po svobodě cestování mimo železnou hranici a doufal v konec všudypřítomné a všude dohlížející komunistické strany.

Co byste vzkázal příští generaci?

Žijte a užívejte si života naplno, ale nezapomínejte, že po vás budou chtít žít i další.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.