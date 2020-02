Senátor Ivo Valenta: Střední škola Academic School vychovává IT specialisty i podnikatele

reklama

Pane senátore, jste podnikatel a politik. Co vás vůbec přivedlo k působení v oblasti školství?

Když jsem se k tomuto kroku v roce 2017 rozhodl, inspirací pro mne byly především mé děti. Chtěl jsem přispět k tomu, aby měly děti ve Zlíně a Uherském Hradišti možnost prvotřídního a moderního vzdělání, které bude postaveno především na individuálním přístupu, nových vzdělávacích metodách, moderních technologiích a vícejazyčném vzdělávání. Ne nadarmo se říká, že nejlepší investicí je investice do vzdělání našich dětí. V zahraničí jsem nabral mnoho cenných zkušeností, které jsem se rozhodl přenést také do našeho kraje. Academic School naplno splnil má očekávání.

Původně se jednalo pouze o mateřskou a základní školu, proč došlo k rozšíření komplexu také o školu střední? Není to velké roztříštění aktivit?

To je jednoduché. Rozhodli jsme se jít cestou „od mateřské školy až po maturitu“. Děti tak mohou do našeho komplexu nastoupit již ve dvou letech a opustit jej prakticky na prahu dospělosti. Samozřejmě, že nároky u každé věkové skupiny jsou poněkud odlišné. Proto jsme se také rozhodli zejména u dětí, navštěvujících mateřskou a základní školu, zaměřit na již zmíněný individuální přístup tak, aby se dětem mohli učitelé kvalitně a efektivně věnovat a zaměřit se tak na jejich silnější i slabší stránky, na což při běžném počtu dětí ve třídách není čas. Proto je v každé třídě omezený počet žáků. K tomu se jim věnují v hodinách vesměs dva učitelé, z nichž jeden je rodilý mluvčí, vysvětlující látku v anglickém jazyce, druhý pak samozřejmě v jazyce mateřském. Malé děti se jazyky učí nejlépe a toho chceme využít.

Střední škola pak byla logickým vyústěním našich aktivit. Děti, které opustí naši základní školu, by přece měly mít možnost ve stejném vzdělávacím komplexu také pokračovat. A to jim Academic School nabízí. Všechny stupně vzdělávání navíc sídlí v jediné budově, přímo v centru Zlína, takže si žáci a studenti nemusí zvykat na nové prostředí.

V těchto dnech se děti, končící základní školu, rozhodují, kam dál. Přichází Academic School s nějakou novinkou?

Rozhodně. V letošním roce nově otevíráme maturitní obor Informační technologie. Reagujeme tak především na to, že současná mládež je v mnoha případech doslova „bláznem“ do oblasti IT technologií. A není divu – vždyť oblasti online patří budoucnost. Už dnes jsou navíc děti tak šikovné, že často radí starším generacím v oblasti technických vymožeností. Tu zručnost vidím i na svých dětech, a to jsou ještě velmi mladé.

Co konkrétně tedy studium IT dětem nabídne – podle toho, co říkáte, se ve světě IT neztratí ani bez studií.

Ano, orientují se, ale povrchně. Pro běžný život jim to samozřejmě stačí. Náš obor je ale určen těm, kteří chtějí v této problematice jít více do hloubky. Studium oboru Informační technologie žákům otevře dveře do světa programování a komunikačních technologií. To jsou oblasti, které pro ně budou v životě velmi užitečné – svět totiž bude patřit moderním informačním technologiím a tomu bude odpovídat také poptávka po kvalitních zaměstnancích. Dříve chlapci snili o tom, že budou hasiči, dnes chtějí pracovat například v oblasti robotiky a programování. Svět se mění a my musíme jít s dobou.

A co další obory?

Dalším oborem je Ekonomika a podnikání. Už název napovídá, že je „šitý na míru“ těm, kteří by v budoucnu buď chtěli založit vlastní firmu, případně pokračovat v rodinné podnikatelské tradici, nebo zájemcům o marketing, obchod, bankovnictví, pojišťovnictví a mnoho dalšího. Možnosti uplatnění jsou i zde velmi široké.

To možná ano, ale trh práce je omezený a řada dnešních absolventů po škole marně hledá práci. Schází jim potřebná praxe a v tom jim, předpokládám, nepomůžete.

To je začarovaný kruh, na který upozorňuji dlouhodobě. Studenti nemohou získat práci, protože jim schází praxe. Tu ale logicky nemohou mít, když je nikdo nezaměstná. Podle mne by školy měly být v užším spojení s firmami, do nichž by studenty posílali na praxe. A v těchto firmách by pak řada studentů také mohla najít budoucí uplatnění. V tomto by mohl být nápomocen i kraj. A přesně na této bázi funguje naše škola. Zjednodušeně řečeno – pokud se studentovi bude dařit a bude mít o daný obor zájem, má možnou garanci získání zaměstnání v některé z partnerských firem, což považuji za obrovský benefit.

Navazuje střední škola Academic School na výuku jazyků, realizovanou v mateřské a základní škole?

Vzhledem k tomu, že naše zlínská základní škola je mladší a nemá ještě děti v posledních ročnících, o přímé návaznosti zatím nemůže být řeč. Naše střední škola je navíc otevřena dětem z celého regionu a na běžných základních školách neprobíhá výuka jazyků tak intenzívně, jako u nás. Samozřejmě však cizí jazyky tvoří důležitou součást učebních osnov. V jednotlivých oborech jsou tak vyučovány dva cizí jazyky, což je podle mne v dnešní době opravdu nezbytné. Navíc škola několikrát ročně organizuje stáže v zahraničí, kde si děti nejen zdokonalí jazykové znalosti, ale současně mají možnost získat Europass – tedy certifikát o stáži, uznávaný v zemích EU.

Škola je tedy zaměřena pouze na ty, kteří chtějí po maturitě rovnou nastoupit do pracovního procesu…

Tak bych to rozhodně nedefinoval. Je jen na studentech samotných, jak se rozhodnou se svým životem a vzděláním naložit. Pokud chtějí po maturitě, získané na naší škole, pokračovat ve studiu na škole vysoké, je to samozřejmě jen jejich volba. Pro nás je klíčové poskytnout jim odborné znalosti a důležitou praxi tak, aby měli možnost výběru a co nejlepší start do dalšího života, ať už se rozhodnou pro cestu dalšího vzdělání nebo zapojení do pracovního procesu. Navíc máme dveře otevřeny dokořán i pro ty, kteří se chtějí k maturitě dopracovat formou tříletého dálkového nebo dvouletého nástavbového studia. V tomto případě je zájemcům otevřen atraktivní obor Podnikání. A těch, kteří si z jakéhokoliv důvodu maturitu dříve neudělali a teď jim schází, je spousta.

