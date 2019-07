Senátor ODS vypeskoval Blaška s Davidem za sezení při hymně EU: Je to otázka vychování

Anketa Která z parlamentních stran už zcela jistě NEBUDE v příští Poslanecké sněmovně? ANO 3% ODS 3% Piráti 2% SPD 1% KSČM 5% ČSSD 11% KDU-ČSL 3% TOP 09 64% STAN 8% hlasovalo: 6757 lidí

Přerod iniciativy Milion chvilek pro demokracii na hnutí či stranu je nasnadě. Soustředí podle vás kolem sebe oponenty vlády a Hradu, a ještě ubere něco ANO či vaší straně, TOP 09, Starostům...?

Vůbec si nejsem jist tím „přerodem“. Je velký rozdíl mezi rozehráváním šarád přes sociální sítě, podle komunikace na nich spousta účastníků šla prostě na „event“ a mezi činností politické strany či hnutí, kde mimo jiné platí zákonná pravidla. Takže spekulovat v této chvíli o tom, komu by ubrali, kdyby… nemá valného smyslu. Navíc pokud jsem dobře zaznamenal vyjádření vedení iniciativy, tak nehodlají vytvářet politické hnutí či politickou stranu.

Velká demonstrace Milionu chvilek bude samozřejmě k 17. listopadu. Vydrží podle vás do té doby vláda, když už nyní je to s ČSSD „takové vachrlaté“?

To jsou dvě zcela rozdílné věci. Proč konstatování o samozřejmosti demonstrace, která byla na demonstraci oznámena, že se bude konat za čtyři měsíce, tak automaticky spojujete s pádem vlády? Udržení vlády závisí primárně na zcela jiných okolnostech.

Ke Trikolóře se pravděpodobně přimknou Svobodní, možná i Realisté. Osloví podle vás hnutí Václavů Klausů široké spektrum voličstva, nebo přece jen postava Václava Klause staršího je některými občany chápána ve smyslu divoké privatizace poněkud pejorativně...

Ke Trikolóře se pravděpodobně přidají i mnozí další, nakonec to za pár měsíců uvidíme a potom budeme moci komentovat. Zrod každé nové strany či hnutí je novou možností či příležitostí pro ty, kteří z nejrůznějších důvodů nenašli uplatnění nebo nedosáhli svých politických ambicí v existujících stranách či hnutích, tak to budou zkoušet jinde, tak už to v politice chodí.

Ministr zahraničí Petříček v nedávné době při návštěvě v Gruzii lobboval za její přijetí do NATO. Lobbuje i za Ukrajinu, aby už byla v EU, ale to jen tak rychle nepůjde. Neměli bychom se zabývat i jinými destinacemi, než kam jezdí prezident Zeman?

Pokud vím, tak prezident Zeman nebyl ani v Gruzii, ani na Ukrajině. A pokud vím, je celá řada oblastí, kam se soustřeďuje dlouhodobě hospodářský zájem ČR, kromě rozhodujících vazeb v rámci EU. V poslední době mimo jiné Jižní Amerika.

V Bruselu skončila eurokomisařka Jourová. Jak byste zhodnotil její působení?

Celá řada evropských norem, které v Senátu projednáváme, trpí nedostatky, na které v rozpravách ať už ve Sněmovně nebo v Senátu poukazujeme. To svědčí v zásadě o nedostatečné angažovanosti našich představitelů ve strukturách EU, samozřejmě včetně Evropské komise. Tady je opravdu velký prostor pro hájení našich zájmů ještě v přípravných fázích. Problém vidím v širších souvislostech, proto nehodnotím jednotlivce.

A už tu máme první skandály z Bruselu. Noví europoslanci za Tomia Okamuru nereflektovali evropskou hymnu, ale nebyli jediní. Co na to říkáte?

Jednak je to otázka protokolu, jednak vnímání zvyklostí a také vychování.

Protestuje se proti nové ministryni spravedlnosti Benešové, jejíž stanovisko o justiční mafii před lety bylo poměrně kvitováno. Je to žena na svém místě?

Vzhledem k tomu, že ODS není ve vládní koalici, není ani její nominantkou. A hodnotit se mají výsledky práce. Na to zatím evidentně nebyl čas.

Bude podle vás Andrej Babiš „vládnout třeba i s Marťany“, řečeno slovy Jiřího Paroubka, tedy po případném odchodu ČSSD a jeho možném nahrazení hnutím Tomia Okamury?

Sněmovní matematika, nebo spíše počty, je celkem jednoduchá. Na druhou stranu se dá v několika variantách i s dodržením ústavy vládnout po eventuálním odchodu ČSSD i bez SPD.

Co říkáte na kumulování desítek a desítek funkcí? Kromě karlovarské hejtmanky nebo třeba hejtmana Novotného je tím znám i plzeňský primátor a místopředseda vaší strany Martin Baxa. Číslo 40 postů, byť samozřejmě je naprostá většina neplacených, je možná dost pro celou skupinu lidí...

Ono je to spíše o výsledku práce, pokud někdo stihne kvalitně x zaměstnání, proč ne, ale určitě to dá zabrat. No a ve výsledku by to měli posoudit voliči. Pokud jde konkrétně o Martina Baxu, nevím o 40 postech, ale i kdyby jich zastával 20, je otázka, o které jde, jakou vyžadují přípravu, nebo zda jde u některých pouze o účast.

