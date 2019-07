Senátor o Babišovi: To je neslušné, co dělá. Dávno měl odstoupit, ale je dobře vycvičen z minulého režimu

V neděli se sešla rekordní demonstrace na Letné. Co říkáte na to, že se sejde na jednom místě čtvrt milionu lidí? Požadavkem demonstrantů je odstoupení premiéra Babiše. Měl by podle vás odstoupit? Jsou k tomu důvody?

Měl by pan premiér odstoupit? Určitě ano a včera bylo pozdě. Pan Babiš rád nazývá předchozí období vlád za „Palermo“. Byl bych velice rád, pokud by použil stejný metr na sebe a své ministry, jako ve zmíněném období, kdy ministři rezignovali na své funkce kvůli tomu, že místo titulu Mgr. používali JUDr., případně kvůli nezdaněným kabelkám.

Vypadá to však, že to neudělá. Ale kdyby náhodou, myslíte, že to bude demonstrantům stačit?

Demonstrantům do hlav nevidím, nedokáži tedy komentovat. Nicméně předpokládám, že neodstoupí, na to je dobře vycvičen z minulého režimu.

Je také velký tlak na ČSSD, aby odešla z vlády. Bylo by to pro ni podle vás dobré rozhodnutí?

Myslím si, že v tuto chvíli dělá ČSSD jednu chybu za druhou. Je mi líto, když sleduji politickou stranu, která má dlouholetou historii a místo na politické mapě v naší republice, že se takto sama stává nevolitelnou.

ČSSD argumentuje, že by je nahradila SPD, a tím odůvodňují svoji (aspoň prozatímní) účast ve vládě. Je to od nich věrohodný argument, nebo jen alibi?

Tento argument musí zhodnotit voliči ČSSD. O zákulisních variantách vlády nemám žádné podrobnější informace.

Vy jste senátorem za Českolipsko a byl jste starostou Okrouhlé. Je vnímání současné situace hodně jiné ve velkých městech a menších obcích, respektive v bohatších regionech a těch chudších?

Nikdy jsem ve své funkci starosty, a ani teď jako senátor za Českolipsko nezaznamenal větší názorové rozdíly mezi městy a venkovem.

Velkou voličskou oporu má premiér Babiš v seniorech, ke kterým je podle jejich slov vstřícný. Není chyba minulých vlád, že tuto skupinu obyvatel zanedbaly a teď se diví, že poměrně značná část z nich Babiše podporuje?

Pan premiér má největší výhodu svého vládnutí, že se stal předsedou vlády v době, kdy ekonomika celé země dosahuje nebývalých výsledků, ale to není jeho zásluha. Těží z celkové z dobré nálady v celosvětové ekonomice, zvláště pak ekonomického vývoje v Evropské unii, kam směřuje drtivá většina našeho exportu. Bohužel pan Babiš za celou dobu, kdy je ve vládě, nepřistoupil na snížení daní na úroveň před krizí, a to je dle mého názoru neslušné.

Dovedete odhadnout další vývoj ohledně vlády?