Ševčík: Němcům se rozsvítí, až se v Německu zhasne. Co způsobí Trump

Donald Trump při inauguračním projevu zopakoval známou větu „Drill baby drill“, která symbolizuje opětovný příklon USA k zachování energetické bezpečnosti země skrze těžbu domácích zdrojů. Trump mluvil o „tekutém zlatě, které máme pod nohama,“ a o obnovené pozici USA jako průmyslové země. Vrací se do Ameriky s Trumpem rozum?

V mysli určité části Američanů ten zdravý, a já bych ještě řekl u nás, selský rozum byl. Bohužel v nedávné minulosti začalo převládat vymývání mozků různými novými ideologickými programy, které tento zdravý selský rozum na několik let odstavily. Spojené státy se budou snažit své postavení jako vyspělé a i průmyslové země určitě zlepšit. Doufám, že tomu napomohou i ty skupiny občanů, které doposud právě tento program rušily. Je nutno si uvědomit, že je to boj mezi zájmovými skupinami z mnoha oblastí, především pak z oblasti finanční. Dlouhodobě zde dochází k monopolizaci postavení těch nejsilnějších finančních skupin. Jejich společný zájem je spojuje a vytváří tlaky na standardní tržní prostředí. Chtějí v rámci zatím ještě tržní ekonomiky prohlubovat další monopolizaci. Jsem přesvědčen o tom, že Trump se obklopuje spolupracovníky, kteří by mohli zdravý selský rozum, konzervativní a klasický liberální přístup vrátit zpět do hry. A Spojené státy na tom mohou jenom vydělat. Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 90% Nezávidím 6% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5371 lidí

Trump nastínil novou americkou politiku, která se dá v kostce shrnout jako zrušení Green Dealu a zbohatnutí na ropě a plynu. Kdo z globálních hráčů na tom vydělá a koho americká změna kurzu zabolí?

Zrušení takzvaného amerického Green Dealu, to už se v podstatě stalo, protože Trump podepsal dekret, výměr o zrušení Pařížské deklarace. Jsem přesvědčen, že to je jedině správná cesta. Právě v této oblasti si monopolizovaly své postavení různé zájmové skupiny a neziskovky, které po vymytí mozku zelenými myšlenkami chtěly ovládat finanční toky, jež měly téct ve prospěch naprosto, ale naprosto nesmyslných programů, které byly vnucovány jako tzv. vědecké programy. Přitom se jednalo mnohdy o nesmyslné programy, které měly zvrátit přírodní zákony a měly oblbnout velkou část obyvatelstva, velkou část civilizace a měly sloužit právě jenom určitým oligarchickým skupinám. Na zrušení amerického Green Dealu začnou samozřejmě vydělávat nejvíce Američané, protože bude následovat návrat k ničím nepodmíněnému používání standardních energetických zdrojů a standardních energetických surovin. Pokud nezareaguje Evropská unie a nezruší definitivně celý Green Deal, stane se ještě méně konkurenceschopnou nejenom ve srovnání se Spojenými státy, ale i ve srovnání s dalšími zeměmi, zvláště pak ekonomického uskupení BRICS. Celý Green Deal je totální až fatální nesmysl. Je to program zaplacených, řekl bych až podplacených politiků z některých skupin politických frakcí Evropské unie a Evropského parlamentu. Zvláště pak komisařů, kteří své postavení zneužívají a jsou korumpováni zájmovými skupinami. Tyto skupiny na přerozdělování peněz v rámci tzv. ochrany klimatu vydělávají. Green Deal je utopický program a je nepřátelský i k ochraně životního prostředí.

Co znamená vývoj v USA pro Evropu? Změní i ona kurz, nebo očekáváte, že se bude stavět do protikladu k USA a bude hájit Green Deal do posledního dechu?

Dá se říci, že pro Evropu je tato změna ze strany americké administrativy, respektive prezidenta Trumpa, výzvou. Víme, že v Evropském parlamentu je frakce, která má řádově už více než 200 poslanců, jež si uvědomuje fatální nebezpečí plynoucí z Green Dealu pro evropskou ekonomiku. Zvláště pak pro ty země, které jsou nejprůmyslovější. A jsem bytostně přesvědčen, že musí nastat situace, která povede ke zrušení Green Dealu, ať už bude postupné, anebo jednorázové. Jsem také přesvědčen, co už jsem psal řádově před osmi, deseti lety, a opakoval jsem to při přijetí programu Fit for 55, že Němcům a těm, kdo prosazovali tyto nesmyslné programy, se rozsvítí, až v momentu, kdy se v Německu zhasne. A to si myslím, že se opravdu může stát, a blackouty mohou být očekávány možná už i v letošním roce. Takže opusťme co nejdříve nesmyslný Green Deal a začněme se chovat alespoň trochu racionálně a efektivně.

„Amerika bude opět průmyslovou zemí. Máme nejvíce ropy a zemního plynu ze všech zemí na světě a budeme je využívat,“ řekl Trump. Zároveň odstoupil od Pařížské dohody. Je podle vás reálné, aby se do USA ve velkém vrátila průmyslová výroba, například automobilů?

To, že Trump okamžitě odstoupil od Pařížské dohody, je naplňování jeho slibů. Já jsem se o tomto zmiňoval již v říjnových článcích v Parlamentních listech, že to bude právě doklad toho, že bude chtít splnit to, co slibuje. Není ovšem samozřejmě jisté, že se okamžitě vrátí původní rozsah průmyslové výroby do Spojených států. Dojít k tomu může postupně. Bude to spojeno s tím, jak Spojené státy budou realizovat zavádění cel na dovoz produkce z jiných částí světa. A to zasáhne i americko-čínské vztahy, ale může se to projevit negativně i pro země Evropské unie. Ale už teď jsme svědky toho, že mnoho firem přechází z evropského kontinentu a svou výrobu začíná soustřeďovat v některých oblastech Spojených států. Je to i na základě zcela zcestné energetické politiky zemí Evropské unie, kdy se ukazuje, že ceny energií jsou násobně vyšší v zemích EU než v USA. Někde dokonce až pětkrát vyšší, než jsou ceny energií ve Spojených státech. Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18247 lidí

I tady se musím zeptat na náš kontinent. Není to náhodou tak, že se dnes v Evropě budeme bavit už spíše jen o tom, komu evropské automobilky prodáme? Kolem některých už krouží Čína. I Američané by jistě měli zájem. Přežijí evropské automobilky a udrží si svrchovanost? Komu by bylo případně lepší je prodat?

Doufám, že většina evropských automobilek přežije. Víme, že už v současné době, například Volvo téměř 15 let vlastní čínská firma Geely. Nicméně já jsem přesvědčený, že evropské automobilky byly záměrně vedeny k neefektivním investicím do elektromobility, na které vynaložily miliardy eur. V České republice bych řekl, že to byly až možná desítky miliard korun, které se ukázaly jako vyhozené z okna. Je zřejmé, že elektromobilita se nebude tak rychle rozšiřovat i z toho důvodu, že technologie nejsou samozřejmě bezemisní. Je směšné elektromobilitu rozvíjet, když víme, že téměř všechny zdroje, suroviny, které pro výrobu baterií potřebujeme, se nacházejí na území Číny, Jižní Ameriky, Ruska či Afriky. V ČR máme zásobu lithia, která tvoří zhruba 3 % z celosvětových zásob. To by možná postačilo na výrobu jedné generace elektromobilů. Jsem přesvědčený, že do doby, než budou technologie zdokonaleny, by neměly být zaváděny uměle. Jsem také přesvědčen o tom, že kdyby elektromobily měly nahradit spalovací motory, dojde ke zhroucení sítě při dobíjení těchto elektromobilů. Dovedete si představit, jak se natahují prodlužovačky pro tyto elektromobily například na našich sídlištích? Dovedete si představit, jak nebezpečné by bylo parkovat v podzemních garážích, když víme, že elektromobil lze jen těžko uhasit a že může dojít k poruše, která může elektromobil přivést ke vznícení? A také jsem bytostně přesvědčen, že bohužel právě i kvůli tomu, jak jsou energie v zemích Evropské unie drahé, nebudeme schopni konkurovat při případné výrobě elektromobilů zemím, kde jsou tyto energie daleko levnější. To znamená Číně, zemím BRICSu a případně i Spojeným státům.

Amerika se zřejmě vydává cestou odhazování regulací. To je v protikladu k současné EU. Jako příklad uvedu, že bývalý eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton tlačí na miliardáře Elona Muska, majitele sítě X, automobilky Tesla a poradce Donalda Trumpa, aby svou sociální síť přizpůsobil unijní legislativě. Uregulujeme se k smrti, jak říkají zlé jazyky?

Spojené státy, jak je již zřejmé z prvního dne působení Donalda Trumpa, se začínají regulací zbavovat. Bohužel složení parlamentu Evropské unie je velmi silně nakloněno nadměrným regulacím. Nejenom europarlament, ale zvláště pak exekutiva v podobě Evropské komise je obsazena z části až fanatickými regulátory s příznaky green washingu. Dá se to srovnat s centrálně, administrativně, direktivně, státně stranicko-byrokraticky řízenou ekonomikou, kterou jsme tady měli za socialismu. Myslím si, že Evropská unie je dnes daleko více přeregulovaná, než tomu bylo na konci 80. let v České republice či zemích RVHP. Tlak eurokomisaře Thierry Brettona jasně ukazuje komunistický cenzorský přístup. Je dobře, že Elon Musk prosazuje, aby byly tyto regulace zrušeny, a to nejenom při cenzuře sociálních sítí. Bohužel nutno podotknout, že k cenzuře a regulacím sociálních sítí, k regulacím a cenzorským zásahům, přispěla nebývalým způsobem posluhující eurokomisařka Jourová. Elon Musk ji označil jako „ztělesněné zlo“. Jourová v současné době působí jako prorektorka na akademické půdě Karlovy univerzity a zároveň dělá poradce prezidentovi Pavlovi. Jsem zvědav, jak bude Jourová, jako bývalá nejvyšší cenzorka EU, ctít akademické svobody. Je zřejmé, čí zájmy tato osoba plnila jako eurokomisařka v rámci Evropské unie a čí zájmy plní v současné době. Ano, jsou to zájmy regulátorů, monopolistů a představitelů takzvaného Deep State. Evropská unie směřuje k tomu, že se ureguluje.

Není to tak, že Trumpovi, potažmo Americe, bude slábnoucí Evropa vyhovovat?

Samozřejmě v konkurenčním boji je pro Spojené státy velmi výhodná slábnoucí Evropa. Když se podíváme na dlouhodobý vývoj, například tempa růstu hrubého domácího produktu za posledních 25 let, Spojené státy jsou na tom podstatně lépe, než Evropská unie. Spojené státy si stojí dlouhodobě lépe i v nižší míře nezaměstnanosti, protože trh práce v USA není tak přeregulovaný. Spojené státy jsou na tom lépe i v dalších makroekonomických ukazatelích. Slábnoucí Evropa, to je ekonomický zájem Spojených států. A Evropa si podřezala, zdůrazňuji, že to je už minulý čas, větev již dříve, a sice nesmyslnou energetickou politikou, která vycházela z politiky Energiewende Německa a nesmyslným programem Green Deal. V současné době i němečtí ekonomové nazývají Green Deal nejcentralističtějším ekonomickým projektem po druhé světové válce. Evropská unie, pokud chce soupeřit ekonomicky s ostatními vyspělými regiony světa, musí se vzdát těchto regulačních programů, postavených na komunistických představách.

Co má evropský volič dělat, pokud si přeje podobnou změnu, k jaké došlo v Argentině, nebo k jaké nyní zřejmě dochází v USA? Jak může vyvinout tlak na své politické představitele?

Volič v zemích Evropské unie je pořád ještě málo poučený, protože vidíme, koho zvolil do současného Evropského parlamentu. Ten mimo jiné schválil pravděpodobně nejšílenější Evropskou komisi, jakou Evropská unie v posledních 20 letech měla. Její členové předčí i tu předchozí komisi, v níž například působila i naše komisařka Jourová. Jsem ale přece jenom trochu optimistický. Stávající situace v některých zemích by mohla vést k určitým dílčím změnám. Jsme toho svědky už delší dobu hlavně v Maďarsku, na Slovensku a v současné době to vidíme například i v Rakousku. Nechci být příliš velkým optimistou, ale myslím si, že by se mohlo něco podařit i u nás po podzimních volbách. Zajímavé výsledky mohou přinést i předčasné volby v Německu, které se budou konat za pár týdnů. A vidíme, že ve velké části Německa posiluje AFD. Je sice označována a onálepkována představiteli různých Aspen institutů jako nacionalistická, ale myslím si, že v rámci AFD působí racionálně jednající politici, kteří si uvědomují hloubku problému a šíleností, jež tady napáchaly předcházející německé vlády se svými regulacemi a se svými vymytými zelenými mozky a svou migrační politikou. Proto je potřeba, aby voliči chodili k volbám, přemýšleli a používali hlavně zdravý selský rozum. Všimněte si, Trump sám používá termín „zdravý rozum“. Jsem přesvědčen o tom, že mu o tom povídala jeho první manželka, případně tchýně, za kterou občas jezdil ještě v době našeho socialismu a která pochází ze Zlína a znala „používání zdravého selského rozumu“ ještě od Bati.

Dnešní americké politické elity se rekrutují z byznysu a uspěly zejména díky svému apolitickému stylu. Nejde jen o Trumpa, ale i o jeho okolí, třeba o již zmíněného Elona Muska. Pokud bychom je srovnali s domácími politickými elitami, jak z toho vyjdou naši vrcholní představitelé?

Samozřejmě lidé, kteří působí jenom v politice, případně jenom v akademickém prostředí jsou zdeformováni pseudovědeckými manýry, jež zvláště ve společenských vědách jsou nesmyslné (viz např. Covidismus). Nutno podotknout, že i někteří naši politici mají za sebou velmi úspěšné období v byznysu. Ať už je to Babiš, mimo jiné i Okamura byl velmi úspěšný v cestovním ruchu a v současné době je to nejnověji Filip Turek. Lze zmínit i to, že Trump má své zkušenosti nejen z byznysu, ale už i z předchozího období kdy působil v politice. Myslím si, že z období, kdy mu bylo ukradeno vítězství v prezidentských volbách, se velmi poučil. Jako silné spoluhráče si vybral, lidi, kteří si uměli vydělat i jinak než jenom politikou. To bohužel neplatí u naší současné vlády, která je vládou diletantů, je nejhorší vládou za posledních 50 let. Zajímavé myšlenky projevil například Jeffrey Sachs, který podrobně psal o mocných ve Spojených státech před nástupem Trumpa a použil výraz „hnízdo zmijí“. Jsou to lidé, kteří byli navázáni a korumpováni především zbrojním průmyslem a kteří si chtěli své postavení uchovat. Podle Sachse byla „Bidenova vláda úplnou katastrofou“, to je citace. (Pro Foltýna – není to dezinformace). Dál říká, že je to vláda nejhorší a že byla výjimečně špatná. „Zatáhla Spojené státy do konfliktu, přiblížila Spojené státy jaderné válce a nemá ani trošku diplomacie“. Deep State se projevuje v tlaku i na politiky Evropské unie prostřednictvím různých neziskových společností. A troufnu si říci, že řada z těchto politiků, která prošla právě aspeňáckým institutem, je zkorumpovaná touto mocí a neslouží ve prospěch zájmů svých vlastí, ale slouží ve prospěch zájmů určitých finančních skupin spojených s Rothschildy, Rockefellery, Sorosovci. Všichni konvenují ke Klausu Schwabovi a jeho souručenství. Jsem přesvědčen o tom, že je dobře, že je Trump obklopen podnikateli, kteří vědí, že se musejí chovat racionálně, efektivně, a že používáním zdravého selského rozumu mohou dosáhnout lepšího postavení Ameriky.