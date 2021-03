Šílená genderová ideologie. Chlapečci v šatičkách s panenkami. Okamura varuje před totální hrozbou od Pirátů

Anketa Bojíte se vakcíny AstraZeneca? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 11339 lidí

V úterý bude mimořádná schůze Sněmovny a na programu budou také návrhy SPD. O co jde?

Konečně bude pokračovat projednávání našeho zákona na ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými, dále zákonů na zvýšení přídavku na dítě pracujícím rodinám s dětmi, zvýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým občanům, podpora jeslí a zvětšení okruhu příjemců ošetřovného s cílem více podpořit pracující lidi. Také navrhujeme zvýšení odměn pěstounů, kterých je v současné době naprostý nedostatek a kteří se starají o ohrožené a opuštěné děti. Doufám, že všechny tyto zákony zdárně projdou Sněmovnou, a SPD tak bude moci opět pozitivně přispět ke zlepšení životů našich občanů. Držte nám prosím palce. Slušný člověk musí být na prvním místě!

Jak se postavíte k další žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu a lockdownu?

Podle nás by vláda měla zrušit nouzový stav a zrušit plošná opatření. Ta je potřeba zacílit. Plošná opatření nejsou cestou a lockdown není řešení. Plošná opatření nefungují. Způsob, jakým současná vláda provádí opatření, přivedl občany naší země do obrovských sociálních, zdravotních a ekonomických problémů. Lidem docházejí peníze, stoupá počet sebevražd, firmy i živnostníci krachují, lidé přicházejí o práci a zadlužují se. Pohár trpělivosti občanů s vládou oprávněně přetéká.

Jaká navrhujete opatření?

Vezmu to popořadě. Je třeba obnovit důvěru veřejnosti. Požadujeme rekonstrukci vlády a demisi aspoň těch nejvíce zkompromitovaných neschopných ministrů: Blatného, Hamáčka a Petříčka. Vládní strategie se smrskla pouze na nekonečný nouzový stav a represi vůči lidem. A lidé už vládě nevěří, což je velký problém. Nesmíme ve věci očkování čekat na EU a rozhodování jejích orgánů, ale jednat samostatně. Rozhodovat by měly naše národní orgány. Očkování musí být dobrovolné.

Pro rizikové skupiny zdarma respirátory, vitamíny, dezinfekce. Zahájit léčbu funkčními léky, aby ubylo těžkých případů. Již vloni v březnu jsem pomohl v Japonsku zajistit experimentální lék Avigan neboli favipiravir, který se na základě toho používá ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Je zde mnoho dalších léků, které by vláda měla zajistit. Je také potřeba využít české kapacity pro výrobu zdravotních prostředků. České firmy jsou připraveny, ale vláda je ignoruje. A pak se dozvídáme, že k dispozici nejsou jehly pro očkování, protože se čeká na výběrová řízení pro zahraniční firmy... je nutné zajistit dostatek testů pro dobrovolné neinvazivní testování.

Není možné, že spoustě lidí teče po testování z nosu krev! Je nutné otevřít maloobchod i gastronomická zařízení a vrátit děti do škol – to vše při základních protiepidemických opatřeních. Jak je možné, že jsou otevřené nadnárodní supermarkety, které jsou narvané, ale zároveň si lidé několik měsíců nemohou koupit boty a jít se nechat ostříhat? Lze přece zajistit, že do maloobchodu bude mít v jednu chvíli přístup jen omezený počet lidí. Lidé potřebují žít a pracovat. Ekonomika krachuje a za chvíli nebudou peníze ani na zdravotnictví. Pokud vláda vyhlásí nějaká opatření, měla by podle nás současně vyhlásit i kompenzace pro ty, koho ta opatření poškozují.

Senát se rozhodl upravit zákon o potravinách, na kterém se výrazně podílelo i vaše hnutí. Předcházela tomu značná mediální masáž včetně reportáže v Událostech ČT, která již několik dní dopředu avizovala výsledek. To vypadá, že někdo měl z tohoto návrhu velký strach...

Jsem rád, že se nám podařilo zrušit dvojí kvalitu potravin. Za porušení bude nově hrozit zahraničním korporacím, které k nám dovážejí potraviny, pokuta až deset milionů korun. To je dlouhodobé téma SPD, aby měli naši občané kvalitní potraviny za dostupné ceny a aby Evropská unie nedělala z našich žaludků odpadkové koše. To je největší novinka tohoto zákona, který již v tomto znění prošel i Senátem, teď se vrátí znovu do Sněmovny, poté půjde na podpis prezidentovi a pak by začal platit.

To, co ale Senát odmítl, je podpora českého zemědělství, aby měli našich občané k dispozici kvalitní české potraviny za přijatelné ceny a abychom zajistili potravinovou soběstačnost a bezpečnost České republiky v základních potravinách, které lze v dostatečném množství produkovat na území naší republiky. Senát bojuje za zájmy EU a globalistů.

Anketa Odpustili jste Německu okupaci Československa a Protektorát Čechy a Morava? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 19583 lidí

Tvrdě proti zákonu bojoval v médiích také například prezident Svazu obchodu Tomáš Prouza, který je přímo placený nadnárodními západními korporacemi a hypermarkety proti zájmům naší republiky. Jasně proti našemu zákonu je vedení Evropské unie a ozvaly se formou dopisů i Německo a Francie, protože se jim nelíbí, že bychom se vymaňovali z područí Bruselu a Západu. Česká televize očividně též kope za tyto nadnárodní zájmy. Globalisté mají strach, že Česká republika přestane být závislá na cizině a na globálních korporacích a nadnárodních řetězcích.

Česká republika bohužel od devadesátých let není potravinově soběstačná v základních potravinách, které lze přitom u nás produkovat, takže v případě krize, úplného uzavření hranic nebo třeba války bychom se tu mohli jít leda tak pást, protože bychom nic nemohli dovézt. Zároveň současný stav způsobuje fakt, že jsou mnohé základní potraviny u nás drahé, a to i ve srovnání s Německem. Přitom u nás lze produkovat kvalitní potraviny za slušné ceny. Pokud náš návrh bude odmítnutý, bude to vítězství eurohujerů a globalistů. My v SPD se ale nikdy nevzdáme a budeme dál bojovat za prosperující, samostatnou, bezpečnou, soběstačnou a svobodnou Českou republiku.

Všiml jsem si, že se v poslední době musíte častěji bránit různým pomluvám o SPD. Myslíte, že již začal předvolební boj?

Je pozoruhodné, že nejvíce pomluv a lží o SPD šíří jiné malé „vlastenecké“ strany. Místo aby spolupracovaly a abychom zatáhli společně za jeden provaz.

Zmínil jste Českou televizi. Jak se vám jeví současné medializované dění kolem Rady ČT?

Členka Rady ČT Hana Lipovská upozornila na skandální chování generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, který má plat přibližně pět milionů korun ročně, a ještě žádá další navýšení. Ředitel Dvořák odmítl splnit usnesení Rady ČT, aby předložil statistiku zvaných hostů do politických pořadů, přitom je podle mě očividné, že ČT nedodržuje zákon, který jí káže vyváženost vysílání, a protežuje své sluníčkářské favority, zatímco vlastence upozaďuje. Například mě už šest let(!!) nepozvali do hlavního politického diskusního pořadu Otázky Václava Moravce.

ČT podle pravomocného rozsudku navíc ve zpravodajství lhala. A těch problémových věcí je mnohem více včetně střetu zájmů generálního ředitele Dvořáka ve věci jeho galerie Leica, která je na obrazovkách ČT nadstandardně prezentovaná. Hana Lipovská upozornila také například na protežování Pirátů na úkor ostatních stran v souvislosti s vysokou četností vystupování pražského primátora Zdeňka Hřiba v pořadu Události, komentáře. „Generální ředitel nám nakonec pouze nechal poslat podklad, který na dané klíčové otázky neodpovídá. Radě ČT tak ředitel Dvořák znemožňuje řádnou kontrolu vyváženosti vysílání, kterou jí ukládá zákon,“ konstatovala Lipovská. Za sebe říkám, že řešením je pouze odvolání Petra Dvořáka, jelikož nedokáže zajistit dodržování zákona, tak,, aby se řádně nakládalo s koncesionářskými poplatky našich občanů.

Vraťme se ještě k Senátu, není to v posledních týdnech poprvé, co vstupuje do hry. Zažíváme i kuriózní situace, kdy nějaký návrh poslanci nějaké strany podpoří a senátoři ze stejné strany se pak postaví proti. Co říkáte v tomto kontextu na slova prezidenta Zemana z rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, že Senát by se měl zrušit a že je mu líto, že se to během jeho mandátu nejspíš nepovede zrealizovat?

Ano, je to problém například ODS, kde jejich poslanci hlasují v zásadních záležitostech jinak než jejich senátoři. Opakovaně se potvrzuje, že v ODS panuje šílený programový zmatek a chaos, levá neví, co dělá pravá. Podobně jsou na tom i ostatní strany tzv. demobloku, kdy jejich poslanci hlasují proti něčemu, hejtmani to ale vyžadují, senátoři pak jsou zase proti… a co se týče zrušení Senátu, souhlasím. Sám jsem rok senátorem byl, takže jako jeden z mála mohu přímo porovnat práci Sněmovny a Senátu.

A s plnou odpovědností říkám, že za třičtvrtě miliardy korun ročně je Senát k ničemu. Ideální by bylo nejen zrušit Senát, ale také snížit počet poslanců na 81, podle počtu tradičních okresů. Mně to je taky líto, že se v tomto volebním období zrušení Senátu nepodaří. My zrušení drahého a škodlivého Senátu, který má minimální politickou legitimitu, prosazujeme od začátku. Potřebujeme prosadit zákon o referendu, ale ostatní strany nám ho blokují. Doufám, že budou po říjnových volbách ve Sněmovně jiné poměry sil a SPD posílí.

Rozruch vzbudila mládežnická organizace Pirátů, podle průzkumu pro Otázky Václava Moravce nastávající premiérské strany, která se přejmenovává na „Mladé Pirátstvo“ s cílem oslovit nebinární osoby, které by se mohly cítit dotčeny dosavadním názvem Mladí Piráti. Místopředseda organizace Radek Holonďák to chápe i jako „příspěvek do normalizace společenské diskuse o inkluzi žen a nebinárních lidí, a tím k rovnější, spravedlivější a různorodější společnosti“. Co k takovému chování strany, která má ambici sestavovat vládu, dodat?

Všichni víme, že koalice Pirátů a STAN má v programu přijímání migrantů a eura v ČR. To samé prosazuje také koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Je to obrovské nebezpečí pro naši republiku. A i to, na co se ptáte, ukazuje, že Piráti jsou ve skutečnosti neomarxisté a že jsou totální hrozbou pro svobodnou společnost a pro náš národ. Gender ideologie jasně vychází z neomarxismu. Šílená neomarxistická genderová ideologie tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt (a je libovolně volitelné a měnitelné), nikoli biologická danost. Sociální inženýři pak chtějí, aby si chlapci hráli s panenkami, nosili šatičky a v dospělém věku aby snad kojili či rodili děti. To je proti přírodě i proti zdravému rozumu. Nemyslíte?

A nyní genderisté dokonce tvrdí, že existuje 100 pohlavních identit… a proč ne rovnou 1 000? A proč ne 10 000? (smích) Gender ideologie tvrdí, že pohlaví je konstrukt a je libovolně volitelné bez ohledu na biologické danosti. Každý ale ví, že existují dvě pohlaví – muž a žena. Ostatní jsou problémy s identitou. A každý ví, že manželství a rodinu s dětmi mohou založit jen muž a žena. Vůči těmto lidem s odlišnými preferencemi máme mít soucit, jejich životní styl se ale nesmí stát pro společnost normou či vzorem k obdivu. Genderovou ideologii prosazuje také vládní ČSSD, a negativně tím ovlivňuje například české školství.

Za hnutí SPD říkám, že sexuální orientace je soukromou záležitostí každého. Hnutí SPD odmítá perzekuci homosexuálů či transsexuálů a homosexuálové i transsexuálové mají podle nás právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro homosexuály jako osoby je v současnosti nenávistný islám, který prosazuje trest smrti za homosexualitu. A hnutí SPD bojuje proti islamizaci naší republiky. Na Západě je již pozdě. Ale zpátky k rodině. Podle hnutí SPD je základem státu tradiční rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Tradiční rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu. Jinak vymřeme.

Nedávno jste připomněl výročí sto let od prvního vydání Osudů dobrého vojáka Švejka, kterého jste nazval „nejslavnějším českým hrdinou na světě“. Co by podle vás tento „protipól kavárenských intelektuálů“, jak jste jej sám nazval, říkal na současné dění?

Ťukal by si na čelo a křičel: „Co blázníte, vždyť jsou tady lidi!“ Tuhle větu by měl kromě premiéra Babiše a ministra vnitra Hamáčka (ČSSD) slyšet také americký prezident Joe Biden, který ruského prezidenta Putina označil za zabijáka. Hnutí SPD prosazuje politiku jednání a spolupráce a mírovou kooperaci mezi suverénními národy. Takováto prohlášení pouze eskalují konfliktní situaci. Zaráží mě, že to říká prezident země, která rozvrátila Irák, Sýrii, Libyi, Egypt, Ukrajinu, napadla Srbsko a mnohé další státy…

Když se vrátím k tomu Švejkovi. Politici by si opravdu měli uvědomit, že „jsou tady lidi“. Babiš a Hamáček svými represemi ženou zemi na okraj občanské války a americký prezident svou agresivní politikou vede svět na pokraj války světové. Nehrajme si s tím. Abych ale nebyl tak pesimistický, to, že jsme Švejka dodnes nepřestali číst, svědčí o tom, že stále máme dostatek zdravého selského rozumu, a to mi dává velkou naději, že tak jako Hašek my zase vesele zbouráme bruselskou Unii a v duchu Švejka, Haška i Masaryka zase obnovíme suverénní svrchovaný stát Čechů, Moravanů a Slezanů. Dlužíme jim to, pokud nechceme, aby oběti padlých v první světové válce a práce našich velkých předků přišly vniveč.

