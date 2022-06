Šílenci! Po jednání v EU toho má Okamura dost: Chce tyto vážné kroky

Nejdůležitější zprávou tohoto týdne asi je, že Evropský parlament ve středu schválil jeden z klíčových návrhů Green Dealu. Podle něj by se měl od roku 2035 zakázat prodej nových osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory. Jak to podle vás poznamená naši ekonomiku, která na automobilovém průmyslu do značné míry stojí?

V Bruselu snad musí vládnout šílenci. EU zničí naše občany! Elektroauto si budou moci dovolit jen bohatí. Navíc nejsou dostatečné kapacity na nabíjení, tato auta nelze při haváriích prakticky uhasit, mají krátký dojezd a velmi dlouho se musí nabíjet. Elektřina je drahá. Šílené… Všechno to ještě prodraží už tak drahá auta a ojetiny. Unijní zelení šílenci a eurofilové včetně probruselské Fialovy vlády opravdu chtějí, aby naši občané jezdili do práce nebo na pohotovost na koloběžkách.

Zelený úděl EU má stát biliony korun naši zemi a biliony eur státy EU. S touto šíleností souhlasil předloni tehdejší premiér Babiš na summitu EU a podpořila to i Babišova vláda – a hlásí se k němu i současná vláda Petra Fialy. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady k dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš; a premiér Fiala onen Zelený úděl též podporuje... Toto vše se promítne do drahých cen pro naše občany. Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naší zemi biliony korun, po koronavirové a energetické krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice.

Také připomenu, že podle expertů až milion českých domácností může postihnout energetická chudoba. Reálné mzdy bezprecedentně klesají a finanční problém s náklady na život nemá jen 19 % Čechů, čili 81 % Čechů finanční problémy má! Podle šetření Českého statistického úřadu se důvěra českých spotřebitelů v ekonomiku propadla nejníže od května 2012.

Dnes ceny pohonných hmot letí nahoru, stejně jako ceny energií nebo potravin. Vůči SPD je od koalice vyčítáno, že jenom kritizuje; tak jaké navrhujete řešení problému?

Tento týden SPD představilo desatero, kde jsme shrnuli naše konkrétní, jasná, účinná a dlouhodobá řešení proti Fialově drahotě.

Jsou to tyto návrhy:

1) Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.

2) Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.

3) Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes evropskou energetickou burzu pouze prodej přebytků.

4) Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky jako je tomu v současnosti.

5) Obnovení národního zpracovatele ropy.

6) Zrušení solární daně a veškerých dotací solárním baronům, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.

7) Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.

8) Přechodné snížení DPH u energií (sociální tarif), pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení cen těchto komodit.

9) Snížení neúčelných výdajů státu.

10) Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR. Zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Opravdu, pane předsedo, myslíte, že tyto návrhy jsou reálné?

Zdražování energií je umělé. Kdyby se aplikovaly naše návrhy, inflace i ceny by byly v přijatelné výši. Jiné evropské státy mají inflaci mnohem nižší než my: Lichtenštejnsko 2,5 %, Švýcarsko 2,9 %, Faerské ostrovy 4,4 %, Francie 5,2 %, Malta 5,2 %, Norsko 5,4%, Finsko 5,7 %, Albánie 6,2 %, Švédsko 6,4 %, Dánsko 6,7 %. Když máme mnohonásobně předraženou elektřinu a plyn, nelze se divit, že máme inflaci skoro 15 % a bude pravděpodobně ještě vyšší.

Bohužel vláda Petra Fialy se ukázala jako zcela neschopná situaci řešit. Tím premiér Fiala uvrhl miliony našich občanů a firmy do obrovských finančních problémů. Místo toho, aby vláda podala rychle demisi a tím aby dala prostor k vyřešení situace schopnějším, tak se drží u vlády jak klíšťata. Vláda žene naše občany do velkých problémů.

Již v září budou komunální a senátní volby – přijďte k volbám vyjádřit váš názor na Fialovu vládní pětikoalici a podpořte opoziční SPD! Důležité je netříštit hlasy! Zářijové volby budou referendem o vládě!

Zatímco lidé čím dál více počítají každou korunu, manažeři společnosti ČEZ si vyplatili odměnu ve výši 135 milionů korun. Myslíte, že je to zrovna v této době vhodné?

Takto vysoké odměny jsou v dnešní době zcela neobhajitelné, zvláště pak v kontextu avizovaného zdražení elektrické energie ze strany státem vlastněné skupiny ČEZ až o 60 %. Podle odhadů společnosti Centropol tak zaplatí domácnosti a firmy za elektřinu v příštím roce o 300 miliard korun více než vloni. Je naprosto nepřijatelné, aby Fialova vláda, která má ČEZ pod kontrolou, nechávala z našich peněz vyplácet stamilionové odměny, zatímco běžní občané nemají na zaplacení rostoucích účtů za elektrickou energii, za rostoucí ceny potravin a pohonných hmot.

Vláda se ale stále více věnuje Ukrajině a uprchlické krizi. Byl přijat zákon, který přece jen zpřísňuje některá hodně benevolentní pravidla. Jste tedy spokojeni, jakým směrem se vládní politika vůči uprchlíkům začala ubírat?

Připomenu, že se hnutí SPD podařilo prosadit zpřísnění podmínek vyplácení dávek pro ukrajinské uprchlíky. Po dlouhotrvajícím nátlaku ze strany hnutí SPD zákon, takzvaný Lex Ukrajina, obsahuje i zpřísnění vyplácení speciálních uprchlických sociálních dávek, až po možnost jejích úplného odebrání. Otázkou je, zdali vláda Petra Fialy (ODS) bude možnosti tohoto zákona dostatečně využívat, jelikož vláda hovoří o neomezeném přijímání ukrajinských migrantů a o jejich integraci. S tím SPD nesouhlasí.

Vláda nastěhovává další a další romské ukrajinské migranty do měst a obcí po celé naší republice. Proti vůli místních občanů. Nejnověji chce Fialova vláda nastěhovat až 150 romských ukrajinských migrantů do malé obce Nové Domky u Rozvadova na Tachovsku, kde žije pouhých 14 obyvatel! Romští migranti by měli bydlet nejen v budově, kterou kraji propůjčilo ministerstvo školství, ale i v novém stanovém městečku. To by mělo vyrůst na přilehlém pozemku. Tamním obyvatelům se ale záměr samozřejmě nelíbí. Za SPD říkám, že stojíme na straně našich slušných občanů! Na rozdíl od vlády Petra Fialy.

Současná vláda selhává v přístupu k nepřizpůsobivým romským migrantům s maďarskými pasy, kteří vůbec nemají na dočasnou ochranu v České republice žádný právní nárok a nemají rovněž ani nárok na žádnou sociální a finanční pomoc z kapes českých daňových poplatníků. Vláda tento problém neřeší. Namísto toho, aby rychle zajistila vycestování těchto osob z naší země, staví jim ubytovací zařízení s veškerým servisem placeným z veřejných prostředků. Často se tak děje bez vědomí a souhlasu místních samospráv. Podle názoru SPD by se mělo pomáhat uměřeně a jenom skutečným válečným uprchlíkům, ale ne na úkor našich občanů. Ostatní by se měli vrátit zpět na území, kde se neválčí, což je drtivá většina území Ukrajiny.

Kromě toho se vláda ČR chystá na evropské předsednictví a i jinak se hodně zaměřuje na evropskou agendu. Třeba ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová z TOP 09 se pustila do měnové politiky a v rozhovoru pro Seznam Zprávy jménem vlády prohlásila, že „je jasně řečeno, že na přijetí eura se připravíme“…

Přijetí eura podporují i vládní STAN, Piráti a lidovci. A pro jeho přijetí dříve či později se vyslovily i hnutí ANO a ODS. Hnutí SPD ostře odmítá přechod České republiky na společnou evropskou měnu, požadujeme zachování české koruny, jelikož vlastní národní měna je klíčovým atributem i symbolem národní a státní suverenity, ale přijetí eura není pro Českou republiku přínosem. Podle našeho názoru by bylo vhodné zakotvit přímo do Ústavy ČR, že měnovou jednotkou České republiky je česká koruna.

Národní měna je naprosto základním nástrojem vlastní měnové a hospodářské politiky a předpokladem ekonomické prosperity. Odmítáme se vzdát české koruny, a rovněž tak odmítáme platit dluhy za krachující státy tzv. eurozóny, což by bylo s přijetím eura neoddělitelně spojeno. Přijetí eura by kromě ztráty suverenity vedlo i ke zhoršení naší ekonomické situace. O této věci nesmí rozhodovat nikdo jiný než občané České republiky v celostátním závazném referendu!

A dalším tématem, o kterém se v tomto týdnu hodně mluvilo, je manželství homosexuálů, které se dostává do Poslanecké sněmovny a někteří vládní politici jej začínají velmi vehementně podporovat. Je podle vás zrovna toto tématem, které dnes potřebujeme řešit?

Zatímco se občanům vše šíleně zdražuje a vláda neřeší zdražování a odmítá pomoci lidem, tak poslanci Pirátů, STAN a TOP 09, ODS a ANO ve Sněmovně navrhují uzákonění manželství homosexuálů. Místo toho, aby řešili zdražování…

Podle hnutí SPD je sexuální orientace soukromou záležitostí každého. Nemám nic proti registrovanému partnerství a nemám nic proti tomu, abychom rozšířili práva partnerů v registrovaném partnerství tak, aby to homosexuálům lépe vyhovovalo. Ale manželství by mělo zůstat svazkem muže a ženy, což ostatně vyplývá i z významu tohoto slova. Svazek muže a ženy, který zplodí děti, by měl být státem všemožně podporován, jelikož bez dostatečného množství dětí, které budou v dospělosti pracovat, nemůžeme ufinancovat náš důchodový systém. To je, myslím, každému zcela jasné, jelikož máme, tak jako všechny vyspělé země světa, průběžně financovaný důchodový systém.