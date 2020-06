Silná slova z pražského zastupitelstva: ČT a Rozhlas jsou přežitek, zbytečný luxus. Nepotřebujeme je. A jestli se do volby Rady ČT bude vměšovat Brusel...

reklama

Ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií, narušení demokracie a snaha ovládnout Českou televizi. Takové reakce se ozývají po volbě tří nových radních. Jak rázné výroky a obavy kolem těchto osobností vnímáte? Jsou ekonomka Hana Lipovská, moderátor Lubomír Veselý nebo publicista Pavel Matocha v tomto ohledu hrozbou?

Osobně nejsem příznivcem kádrování lidí, tudíž ani v tomto případě nových radních České televize nebudu dělat výjimku. Plně respektuji výsledky demokratických voleb nezávisle na tom, zda Hana Lipovská a pánové Veselý a Matocha jsou odborně zdatní pro výkon funkce či nikoliv.

Dle mého názoru by však tato aktuální kauza měla podnítit debatu, zda potřebujeme veřejnoprávní službu v podobě televize a rozhlasu. Můj názor je, že nikoliv, že se jedná o přežitek a zbytečný luxus. Je přeci samozřejmé, že ten, kdo má v Poslanecké Sněmovně většinu, tak si do obdobných funkcí zvolí sobě názorově bližší lidi, které na veřejnosti vydává za nezávislé odborníky. A druhá skupina naopak tytéž lidi bude nálepkovat jako narušitele nezávislosti veřejnoprávního média. Jedná se tak vlastně o součást politického boje a samozvaným spravedlivým soudcem rozhodně nemůže být skupinka řvounů z Václaváku či hradní klika.

Uvnitř Svobodných aktuálně probíhá odborná diskuse nad návrhem platby koncesionářského poplatku za služby veřejnoprávních médií jen těmi, kdo jejich služeb dobrovolně využívá. Právě případná hrozba ztráty významné části financí České televize by mohla mít efekt pro výběr kandidátů do Rady České televize. Pro všechny by pak bylo žádoucí nalézt shodu nad vhodnými jmény.

Jaký je váš názor na současné fungování České televize a vyváženost a pluralitu názorů v jejím vysílání?

V této souvislosti však musím zmínit i názorový posun, ba přímo veletoč pirátů. Velice dobře si pamatuji na jejich demonstrace proti České televizi, že nejsou zváni do debat, že Česká televize není nezávislé veřejnoprávní médium a tak dále. A teď? Pirátům se v České televizi podařilo uhnízdit a otevřeně chválí současný stav statusu quo. Naopak se nelichotivě vyjadřují o kriticích České televize.

„Volba členů Rady ČT v režii ANO byla opravdu tou poslední kapkou,“ uvedl europoslanec Marcel Kolaja (piráti). Na jeho podnět se průběhem volby budou zabývat v Bruselu. Je takový postup správný? Také europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) se přidala, podle ní vyvolávají noví radní obavy na úrovni Evropské unie. Měla by se Evropská unie zabývat podobnými záležitostmi?

A máme zde přesně příklad toho, co jsem před chvílí říkal. Piráti dostávají strach, že by se jejich mediální prostor mohl zmenšit, a tak kopou kolem sebe. Europoslanci Kolajovi bych radil, aby se spíše soustředil na svoji funkci europoslance než na komentování volby radních České televize. Zatím o jeho činnosti v rámci Evropského parlamentu nebylo vidu ani slechu. A názory paní Šojdrové snad již nemohou nikoho ani překvapit.

Samozřejmě Evropská unie se nemá co vměšovat do proběhlých demokratických voleb do orgánu veřejnoprávního média svého členského státu. V opačném případě by to byl jasný signál o nadřazenosti a diktátu ze strany Evropské unie a měli bychom v tom případě toto uskupení co nejdříve opustit. Nerad bych se dožil doby, kdy Evropská unie bude v nadsázce řečeno rozhodovat o tom, proč předsedou Společenství vlastníků jednotek byla členskou schůzí zvolena drbna Horáčková namísto patolízala Nováka.

Stále častěji se stává, že se na Evropskou unii obracejí politici. Ať už jde o střet zájmů českého premiéra nebo právě Radu České televize. Dochází k přesunu domácích témat a rozhodování o nich do Bruselu? Je to v něčem nebezpečné? Nebo naopak v pořádku?

Francie s Německem navrhly společný záchranný fond ve výši 500 miliard eur, na němž by se měly podílet členské státy. Peníze by měly putovat hlavně nejvíce postiženým zemím novým koronavirem. Český premiér Andrej Babiš to kritizuje s tím, že Česko by nemělo být trestáno za to, že situaci zvládlo lépe. Je účast na fondu projevem solidarity? Jaký postoj by měla Česká republika zaujmout?

Je třeba si uvědomit, že jakýkoliv fond zavání problémem. Z možná i bohulibé snahy pomoci potřebným se fond stává prostředkem na pomoc nepotřebným. Prostě po cestě se vždy nějaká ta eura či korunky zakutálejí stranou. Obecně tak nejsem příznivcem obdobných solidárních fondů a Česká republika by měla k navrhovanému záchrannému fondu zaujmout negativní postoj. Přeci je daleko efektivnější variantou případně postiženým zemím pomoci přímo, a to ať materiálně či finančně, a ne skrze vytvořený fond Evropské unie. Pomoc tak bude rychlá a účelná, čili daleko efektivnější. Kdo rychle dává, dvakrát dává.

Značná část financí, které vláda rozděluje kvůli koronavirové krizi, pochází z evropských fondů. Poukázal na to server Neovlivni.cz, avšak vláda o tom nemluví. Jde o PR české vlády? A jak její chování hodnotíte v rámci událostí posledních měsíců?

Samozřejmě se jedná o PR české vlády. Andrej Babiš hraje pro veřejnost divadlo, kdy navenek se tváří jako kritik Evropské unie, viz už i zmiňované zřízení záchranného fondu, ale ve skutečnosti je pro něj současný stav Evropské unie nadmíru vyhovující. Vždyť celý jeho byznys je založen na evropských dotacích, on de facto jinak peníze získat neumí. Toto se tak projevuje i v jeho pozici premiéra.

Navíc vláda zároveň sníží daňové příjmy, které mají obce dostat, a to právě s odkazem na koronavirovou krizi a nutnou podporu potřebným. Je správné při řešení takových ekonomických krizí brát peníze obcím?

Vláda se rozhodla snad pro tu nejhorší variantu, která byla možná. Všichni dobře víme, jak samosprávy potřebují každou korunu. Denně chodíme po rozbitých chodnících, je podfinancováno primární vzdělávání či sociální služby. Namísto toho, aby se obcím, kterým díky dopadům koronaviru značně klesnou příjmy, vypomohlo, tak jim je ještě bráno. Logiku tedy v tomto řešení ekonomické krize nespatřuji.

Strana svobodných občanů vyzvala primátora Zdeňka Hřiba k rezignaci kvůli sporům ohledně sdíleného bydlení přes Airbnb a následné spory s dlouhodobými nájemníky v těchto místech. Zdůrazňovali jste respekt k soukromému vlastnictví. Primátor však čelí kritice kvůli mnoha jiným záležitostem včetně toho, že se plete do zahraniční politiky. Jak jeho působení v čele Prahy vidíte vy?

Jakožto zastupitel hlavního města Prahy mám počínání primátora Hřiba denně na očích. Jeho způsob vedení Prahy je naprosto tristní a obávám se, že z jeho vlády se bude Praha ekonomicky hodně dlouho vzpamatovávat. Namísto řešení skutečných problémů Pražanů si primátor buduje jen vlastní PR, nepatřičně se vměšuje do zahraniční politiky, stěhuje Slovanskou epopej či zavírá pro dopravu Mariánské náměstí a Smetanovo nábřeží. Nemluvě o tajném hlasování na Radě hlavního města Prahy a odnesení hlasovacích lístků v kapse saka či podezření z falšování zápisů rady. Osobně tyto problémy vnímám palčivěji než otázku Airbnb, kvůli které se ozvali moji kolegové ze Svobodných.

Co mě však mrzí je skutečnost, že nejen uvedené přešlapy toleruje jeho koaliční partner Spojené síly. Z toho jsem velmi zklamaný. Všichni koaliční zastupitelé by si měli uvědomit, že tento katastrofální způsob vládnutí je i jejich vizitkou.

