Šimíček z ODS tvrdě: Trump je Západ. Nemusíš ho milovat, ale ukázal politickou odvahu. To u nás chybí

Ondro, abychom začali aktuálně a možná i humorně: Česká televize zavedla takový „uvolněný“ formát jménem Události, komentáře týdne. Jistě víte, že posledně tam byl Mirek Topolánek a „mladá a angažovaná“ zelená influencerka Rozárie Haškovcová. Haškovcová opakovala (se spoustou přeřeků) aktivistická hesla o nutnosti boje s globálním oteplováním, Topolánek jako starý praktik namítal, že to je blbost. A jednou mu ujely nervy a slečně řekl „Rozárko“. Tím pádem zbytek pořadu jde do koše a pořád se mele jen o té jedné vteřině, kdy ji takto oslovil. Co to je, proboha, za diskusi, kdy český Twitter pořád mele jen o té jedné vteřině?

Zdravím Vás, milý Jardo, v novém roce, v roce změn, v roce renesance Západu. Jsem hned na začátku trochu patetický, snad mi to odpustíte. Celá tahle nekauza je ukázkou naprosto zničeného kompasu lidí na X (Twitteru) a společnosti obecně. Místo toho, abychom řešili zásadní věci, je se schopná twitterová chráněná dílna dny hádat o této směšnosti. Mirek je můj kamarád, vím, že to nemyslel zle a všichni, kdo v tom vidí „ponížení“ slečny, se pletou (promítají si do toho svoje vlastní mentální nastavení). Ale říkat to nemusel. Slečna se v pořádku a nijak zvlášť drsně ohradila a tím to mělo skončit. Jsem rád, když se mladí lidé zajímají o věci veřejné – lhostejno, zda jsou konzervativní, liberální, progresivní... mladí mají být vidět, mají promlouvat do světa, který bude jejich. Je smutné, že se to vždy rozdělí na dva tábory – jeden dává „hodnou progresivní nenávist“ Topolovi, druzí dávají „hodnou konzervativní nenávist“ slečně Rozárii. Ani jeden si ji nezasloužil.

Takové ty mladé jiskřičky, které z Prahy či z Brna poučují zbytek země, že nemá jíst maso, má žít úsporně, nemá jezdit autem, má akceptovat vysoké ceny „zelené energie“... Kde se tohle vzalo? Čeho je to důsledek? On je to takový vzorec už od Thunbergové: Mladá a snaživá slečna káže, co máte dělat a za co máte platit, a když jí odporujete, liberálové se na vás vrhnou, že jste prase, protože ubližujete bezbranné dívce. Jako kdybyste podpaloval hranici pod Johankou z Arku.

Hele, tak to bylo vždycky. Nejde o věk. Vaší charakteristice odpovídá spousta letitých komentátorů médií typu Deník N, a ti nejsou mladé jiskřičky. Ti jsou trapní mudrlanti, co chtějí mladým dávat svět, který je pryč. Mládež progresivní není vůbec. Byl jsem přednášet politický marketing na jedné VŠ, řešili jsme sociální sítě a svět. Bylo tam asi 30 lidí a z toho „woke“ bylo nula. NULA! A to byla většina žen. Chtějí bydlení, chtějí vzdělání, chtějí vydělat peníze. Úplně jako každá generace před nimi.

Žádné progresivní nesmysly, které mediálně tlačí jako mladá témata lidé kolem 40 (úplně mimoňsky) je nezajímají. Osvěžující zkušenost. Také to, že neznají téměř žádné politiky. Znají Babiše, Fialu, Nerudovou a Turka. Ne, že by je měli či neměli rádi, ale aspoň o nich vědí. O takových Pirátech, kteří si lživě hrají na stranu pro mladé, nevěděli vůbec nic. Jedna holka znala Bartoše, jedna Lipavského.

Fotogalerie: - Podpisovka

Viděl jste, že Frans Timmermans si podobné výtečníky platil z unijního rozpočtu? Tomáš Zdechovský to označil za největší skandál posledních let. Jak se i ve světle této informace zařídit, pokud jde o Green Deal? ODS a Spolu v tomto bude hodně pod tlakem ve volební kampani, tak jak se zachovat?

Dlouhodobě o tom píšu. S nadsázkou řeknu, že je možná ještě menší průser, když zelené výtečníky platí EU, než když je platí – aby rozbíjeli evropskou ekonomiku a energetiku – masoví vrazi z Východu, nelidská zločinecká říše stepních skřetů Rusko. Gazprom platil v Německu nebo v USA neziskovky, které sabotovaly západní energetické projekty (a naopak podporovaly vše proruské, jako Nord Stream) a podobně. Také jsem o tom mockrát psal. Třeba tady nebo tady.

Realita je taková, že ODS se musí přestat bát mediálního polosvěta, který se v energetice 20 let mýlí. Tady nejde o elektroauta nebo o myšlenku Green Dealu (ta původní byla o inovacích a technologiích, což žádný rozumný člověk nemůže rozporovat). Tady jde o odmítnutí sociálních a environmentálních fantasmagorií, které sabotují prosperitu a bezpečnost Evropy ve prospěch Ruska a Číny. Musí nám být jedno, že nám budou nadávat lidé s mimořádným nerozhledem v některých pražských redakcích. Ve zkratce asi tolik.

Psali jsme: Buď to zrušíte, nebo nepokoje. Itálie proti zákazu spalovacích motorů

Zelený car a ztracené generace. Do Timmermanse se nečekaně pustilo i bruselské Politico

Zločinecké skupiny se s podzimem vrátí na silnice s plnou parádou, varuje Macinka. Takže nabízí návod, co s nimi dělat

Vy se s Radimem Ivanem snažíte organizovat jinou mládež. Tu, co chce podnikat, zakládat firmy a vydělávat. Činíte tak v rámci platformy Česko plus. Nepadá na vás ale marnost, když vidíte, že liberální média podporují hlavně takovéhle „Rozárie“, které nám říkají, co všechno máme omezovat a rušit? Číňan, a teď už i Američan, se nám směje.

Předně – my nejsme mládež. Já měl vloni 40, já už můžu být prezident (smích). My chceme moderní zemi, podnikatelského ducha, deregulaci a inovace. To ale nejde v autoritářské a degenerované společnosti, což si stále část pseudopravice, co leze do prdele ruským banditům, neuvědomuje. Opakuji pořád dokola. Kdokoliv omlouvá Rusko, přepisuje historii, vymýšlí si nesmysly na základě informačních sraček z Kremlu, není ani konzervativní ani pravicový. Je to jenom hloupý blb. Svobodný business jde provozovat jen ve svobodné společnosti a trendy jsou takové, že i západní Evropa se k tomu začne vracet. Psal jsem před třemi lety, že kyvadlo už se vrací a brzy to bude vidět. Trump je toho důkazem. Ale Trump je Západ. I ta zatím zabržděná západní Evropa je milionkrát svobodnější a lepší místo pro život, než země zmaru, chlastu, úpadku a smrti s názvem Rusko. Část médií podporuje „Rozárie“, část médií propaguje protičeskou verbež, co se zhlédla ve východních despociích. To si nevyberete.

Kdo se s tím nese... nemaže, pardon, je Donald Trump. Zelenou politiku škrtnul rovnou, zmrazil dotace celosvětovým „Člověkům v tísni“ a řekl byznysu, ať dělá byznys a neřeší, kdo je černý, bílý, žena, lesba apod. V čem Vám Trump dělá radost, a v čem se máte na pozoru?

V prvé řadě je úsměvné, jak kolem Trumpova vítězství skáčou radostí naši geopolitičtí negramotové. Trump – psal jsem to výše – je Západ. Trump je Antirusko. Když jeho kšiltovku v přímém přenosu nosil pologramotný hlupák Kobza, který zpochybňuje přistání na Měsíci, ale zároveň velebí budoucí Muskovo přistání na Marsu, tak si uvědomíte, že nás prostřednictvím komerčních rasistů a prodavačů hrnců nenávisti v SPD reprezentují lidé, kteří jsou tupější než tupý úhel. Totéž infantilní skákání holdingových zaměstnanců neschopného a slabého expremiéra Babiše. Oni jsou Antitrump. Oni jsou socialismus. A už vůbec nekomentuji radost proruské páté kolony Antičechů jako Konečná nebo její ubohá sebranka. Trump je Západ, oni zrazují Česko jako pohůnci vrahů z Východu. Proboha, Trump je především President of the United States. A audit penězovodů považuji za jednu z nejdůležitějších věcí, kterou bych – kdybych o tom rozhodoval – zadal jako úplně první věc v úřadu. Zamezit, aby stát platil parazity, kteří ve finále sabotují jeho efektivní fungování (viz zelené neziskovky, které berou státní prachy a pak sabotují stavební řízení infrastrukturních staveb).

Mgr. Ondřej Šimíček ODS



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

U nás řešíme zábavná témata jako billboard Tomia Okamury. Mandátový a imunitní výbor nedal stanovisko pro jeho vydání, hlasovat bude plénum Poslanecké sněmovny. Kdybyste byl poslanec, jak byste se při tomto hlasování zařídil?

Zaprvé jsem přesvědčen, že se billboard rozhodně nepřiblížil společenské nebezpečnosti trestného činu. Zadruhé – politika není nedělní škola, jak říká můj dobrý přítel Matyáš Zrno. Zatřetí – svoboda projevu je v tomto pro mě jedna z největších hodnot. To však neznamená, že to není práce rasistických a nenávistných šmejdů, kteří jen prodávají hrnce zla deprivantům. Já bych jej nevydal, ale otřískal bych mu o hlavu, že se léta soudil s časopisem Reflex, který mu udělal karikaturu a říkal mu Pitomio. Takový falešný je jeho přístup ke svobodě projevu. Takový je přístup ke svobodě projevu mnoha falešných bojovníků. Okamura je jenom politický podnikatel, který prodává lži, a nikdy nic pro vlastní voliče neudělal. Jen tyje z peněz za mandáty, aby si mohl tahat kikinky do Takeshiho hradu. Prostě parazit demokracie.

Čím to je, že ve veřejném prostoru neustále bublá téma povolebního spojení ANO a STANu? Má to fundament v tom, že se někteří lidé z obou stran scházejí a jednají, nebo to vypouští účelově ANO? Nebo jak, podle vás?

Hele, tak ANO je nepolitická politika, STAN také. Dejme tomu, že STAN je produkt té „hodné havlovské politiky“ a ANO té „zlé“. Já jsem příznivec standardní politiky. Standardní politická strana, standardní politické procedury apod. Mám za to, že je to prostě jedna z možných variant. Nepřekvapilo by mě to.

Co mě však překvapuje, je vlezdoprdelství Babišovi od těch, co za covidu mudrovali o totalitě. Byl to Babiš, který zavřel okresy, byl to Babiš, který povolal armádu na vlastní občany, byl to Babiš a Schillerová, kteří chtěli co nejvíce šikanovat neočkované, byl to Babiš a jeho parta, kteří chtěli povinné očkování pro státní složky, byl to Babiš, který za covidu šikanoval živnostníky a přitom jeho provozovny (Květinářství Flamengo, že…) jely bez přestávky. Tihle lidé se chovali ke své zemi nejhůře v civilizovaném světě. Největší šikana, nejdéle zavřené školy – dnes se celá jedna generace psychicky rozpadá a může za to Babiš a Plaga. Tohle apokalyptické řízení země byla pravá vizitka holdingu.

Naše vláda to všechno napravovala. Kdyby volby vyhrál Babiš, máme dodnes roušky, protože by už na ně měl dotovanou linku. Neschopní hochštapleři. Dobrá vláda se pozná v krizi, ne ve sluníčkových dobách. Zatímco i u Vás spousta energetických lhářů a nýmandů hlásala, že budeme mrznout (Okamura tím strašil lidi) anebo Babiš chtěl jít maďarskou cestou (a zničit trh s pohonnými hmotami), tak naše vláda to – s chybami, protože jsme lidé – zvládla velmi dobře. Kdyby tu v energetické krizi vládl Babiš, tak jsme dopadli jak tichomořské ostrovy při vlně tsunami. Naprostý zmar.

Koalice se dělají až po volbách, nicméně po posledních volbách Petr Fiala řekl, že sází na jednu kartu, tedy na koalici v té podobě, jak po volbách nakonec vznikla. Nic jiného. S ANO ne. Jak k tomu přistoupit v těchto volbách?

Já osobně nejsem příznivcem toho, když se o koalicích mluví před volbami. Na takové otázky bych neodpovídal. Až budou výsledky na stole, pak něco řešme. Ve Sněmovně může být třeba osm subjektů, ale také tři. Vždyť to jsou úplně rozdílné situace. Obecně si nemyslím, že je vhodné dávat někomu koaliční bianco šek, ale pana premiéra chápu. On s tímto projektem spojil svoje politické cíle, a je to zcela legitimní. Pamatujte také na to, že ve stejné době v roce 2021 měl PirStan ke 30 %, ANO také, a koalice Spolu měla 18 %.

A jak to nakonec dopadlo.

Psali jsme: Šimíček z ODS: Protičeské ANO. Kdo nevidí vinu Ruska, je jak udavač gestapa. A toto nebylo ani za Janouška Ondřej Šimíček: Ukrajina, jasno. Kdo nechce pomáhat napadené oběti, je zločinec a lidský odpad „Lžou lidem do ksichtu. Jednou se jim to vrátí.“ Drsná dohra mezi vládou a ANO „Mnohé překvapí, co řeknu o Rakušanovi.“ A pak Šimíček z ODS doplnil věc „Fiala a kampelička“