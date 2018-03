Sklidili, co zaseli. Vítali migranty, teď se začali bát. Česká „vítězka voleb“ v Itálii podává jasnou zprávu, co teď bude

ROZHOVOR „Vláda, která srazila vlastní občany na kolena, sklidila, co zasela,“ říká k propadu dosavadního kabinetu Itálie po víkendových italských volbách Monika Pilloni, členka a aktivistka strany Lega Mattea Salviniho. Tato partaj, dříve známá jako Liga severu, je největší součástí vítězné středopravé koalice. Za výsledek voleb dle Pilloni může vládní podpora migrantů, se kterou udělali krok zpět až tehdy, kdy se volební preference propadly. Evropská unie by podle ní měla nechat Itálii deportovat všechny nelegální migranty. Těch, kteří opravdu potřebují pomoc, je tak málo, že to prý nestojí ani za řeč. Je jediná možnost, jak čelit této organizované invazi – a to je reálná pomoc v Africe.

Jak vnímáte výsledek voleb v Itálii a o jaké atmosféře to mezi lidmi podle vás svědčí?

Tento výsledek svědčí o špatné vládě Demokratické strany (PD), která měla 40,81 procent v evropských volbách v roce 2014 a dnes se propadla pod 20 procent. Vláda, která srazila vlastní občany na kolena, sklidila, co zasela. Naopak středopravicová koalice, která má nejvyšší počet hlasů, bude usilovat o lepší budoucnost – menší daně, práce, bezpečnost a tak dále. Hnutí pěti hvězd (M5S) je z velké části hlasem těch, kteří uvěřili nerealizovatelným slibům o finanční podpoře bez práce a zčásti i protestním hlasem proti Demokratické straně, aniž by lidé věděli, co je hnutí vlastně zač... tak trochu jako v České republice u Pirátů.

V médiích se objevují pojmy jako „triumf populistů“ nebo „politická nejistota v Itálii“. Ztotožňujete se s takovými označeními, nebo nikoliv? A proč?

Populisté v posledních pěti letech nepřetržitě rostou, zatímco ostatní strany se propadají. Politická nejistota je, protože ani populisté nejsou sjednoceni. Hnutí pěti hvězd a ani Liga (Liga severu kandidovala pod názvem Liga, pozn. red.) se spojovat nebudou, každý z nich má jiný program. Což za Ligu potvrdil i Salvini při tiskové konferenci.

Jaká v Itálii nyní, po volbách, panuje atmosféra?

Na tuto otázku je celkem brzy, v pondělí večer ještě nebylo vše sečteno a nebylo rozhodnuto o rozdělení všech mandátů. Jasné je, že nikdo nedosáhne volebního bonusu. Liga slaví historicky výsledek a vítězstvím středopravicové koalice. Berlusconi ztrácí procenta a vedoucí pozici ve vítězné koalici. Hnutí pěti hvězd slaví historický úspěch, jelikož je první stranou v Itálii a Renziho Demokratická strana prožívá politickou krizi. Takže panuje napjatá atmosféra.

V Itálii, jak jste sama upozorňovala, vznikne pět dalších hotspotů, tedy míst, kde kontrolují zachráněné nelegální migranty. Italové s tím příliš spokojení nejsou, a vy říkáte, že stát „zůstává hluchým“. Čím to je, že vláda nereaguje na protesty občanů?

V Itálii je opravdu vesměs „surrealistická“ situace. Levicová vláda se na oko snažila situaci řešit, ale opak byl pravdou. Minulá levicová vláda měla exponenty, kteří ideologicky tuto nelegální imigraci podporovali. Tito exponenti také kritizovali ministra vnitra Minittiho a obvinili ho z rasismu, když chtěl po „neziskových“ organizacích, aby podepsaly tzv. Kodex – seznam pravidel při záchraně migrantů na moři. Političtí lídři udělali krok zpět, až když byl ze statistických výsledků jasný propad volebních preferencí.

Dělávám rozhovory s jedním Čechem, který do Itálie cestuje každé dva týdny. Tvrdí, že imigranti se smějí pracujícím Italům na ulici, častují je nadávkami, zatímco sami sedí s chytrým telefonem a využívají italské pohostinnosti. Máte nějakou podobnou zkušenost? A je to pravda?

Ano, opravdu se zde tyto případy arogance vyskytují. Já osobně vídám tyto situace hlavně u vchodu do supermarketů, kde požadují euro z vozíku. Při odmítnutí se často rozčílí a nadávají. Staří lidé z nich mají strach. To samé se stavá i na procházce městem, žebrají i přesto, že mají zajištěnou stravu i ubytování, včetně kreditu do mobilu. Jsou také často vidět u hracích automatů, zatímco mnoho italských rodin nemá pořádně co jíst.

Zmínil také, že i když policie zatkne někoho z migrantů na ulici, třeba kvůli prodeji drog nebo porušení zákona, netrvá ani několik dní, jsou propuštěni na svobodu a pokračuji ve své činnosti. Je stav skutečně takový?

Ano, často čteme v novinách o zatčení migranta, který měl již dávno opustit stát, protože dostal zákaz pobytu. Někteří mají hodně dlouhý seznam kriminálních prohřešků. Je zde více aspektů, které tuto situaci takto vyhrotily – přeplněné věznice, levicově naklonění soudci a tak dále.

Slyšela jsem o vůli deportovat nelegální migranty. Je takové řešení možné? A jaká strana v Itálii by, podle vás, byla ochotna takový radikální krok prosazovat?

Co se týče vůle deportovat nelegální migranty, tak v tom smyslu se vyjádřil Matteo Salvini z Ligy, která byla od začátku migrační krize proti příjmu nelegálních migrantů. Vždy se od začátku u Ligy mluvilo o potřebnosti smluv se zeměmi, odkud migranti pocházejí. Deportovat nelegální migranty chtějí nakonec všechny pravicové strany.

Ozývají se i výzvy k potápění lodí. Je nějaká strana tak radikální, aby k tomu došlo? A jsou taková zvolání odrazem zoufalosti Italů?

Jedná se převážně o pokusy levice, která se takovou „antipropagandou“ snaží pošpinit pravici a obvinit ji z rasismu. Ve skutečnosti se nikdo nevyjádřil, že by měly být potápěny lodě s lidmi na palubě – ale zazněla slova, aby byly ničeny lodě na souši, aby je nebylo možné použít. Jestliže se pak nějací běžní občané takto ozývají v komentářích na sociálních sítích, tak to jsou opravdu jen výkřiky bezmoci a zoufalství proti tomuto fenoménu.

Hnutí pěti hvězd je silně proti Evropské unii. Získalo jen o pět procent méně než středopravá koalice. Otočí se tedy migrační krize v Itálii proti Bruselu?

Hnutí Pět hvězd je proti Evropské unii jen někdy, třeba zrovna jako teď před volbami. Minulý rok se ovšem v europarlamentu snažili dostat do silně proevropské skupiny Alde. A tak je to u nich se vším. Je to velice neseriózní hnutí, nemá stabilní programovou linii, názory mění jak se jim to zrovna hodí. Oni opravdu slibují nemožné, například tu finanční podporu – tzv. všeobecný základní příjem, tj. darované peníze bez práce.

A jak by Evropská unie měla podle vás pomoci Itálii, aby příliv migrantů zvládala?

Jak by mohla pomoci? Aby nechala Itálii deportovat všechny nelegální migranty. Těch, kteří mají nějakým způsobem nárok na pomoc, je tak málo, že to nestojí ani za řeč, a pomoc jim samozřejmě nikdo neodepře. Je jediná možnost, jak čelit této organizované invazi – a to je reálná pomoc v Africe. Pomoc, kterou byla Evropská unie schopná dodat v podobě lodí v programech Triton Frontex, Sophia atd., se vyjevila nakonec spíše na škodu, protože místo aby se vytvořila lodní blokáda před africkými břehy, aby nikdo nevyplouval, tak se tato pomoc změnila na taxislužbu pro migranty gratis a pouze ve směru do Itálie.

Sama jste ve volební kampani podporovala Ligu severu Mattea Salviniho. Proč?

Ano, podporuji tuto stranu, protože jsem její aktivní členkou. Podílím se činností na petičních stáncích, roznášením letáků, objasňováním programu. Samozřejmě se účastním všech sjezdů a schůzí. Mezi naše činnosti patří i dobročinné akce a velmi dbáme na slušnost a čistotu prostředí – zrovna toto je znát, když se nás na náměstích sejdou desetitisíce, tak po nás nezůstane na zemi ani papírek. Musím říct, že tentokrát jsme v rámci předvolební kampaně stáli u petičních stánků v mrazech a v silném ledovém větru, poslední dva dny při roznášce letáků jsem se vysloveně brodila sněhem. Pro lepší budoucnost nás a našich dětí to bylo minimum, jak podat pomocnou ruku. Osobně nikde nekandiduji a nemám žádnou oficiální funkci.

Jaká koaliční vyjednávání očekáváte? A jak složitá, vzhledem k výsledku voleb, budou?

Ještě dlouho do noci jsem neviděla definitivní výsledky a dokud to nebude uzavřené, tak se nedozvíme, co bude dál. Mohou nastat různé situace. Například kdyby se někdo spojil s M5S anebo pravice s levicí – což je oboje málo pravděpodobné. Nejpravděpodobnější je asi „technická“ vláda s dalšími volbami například za šest měsíců. Nevím, kolik hlasů ještě dostane středopravicová koalice v těch posledních chybějících údajích, jestli třeba ještě nenastane nějaká migrace hlasů do středopravicové koalice, aby dosáhla volebního bonusu, když tam chybí pouze několik desítek hlasů. Jsou to vše jen dohady.

V elektronické podobě deníku Libero Quotidiano je publikována sondáž, jestli prezident Mattarella dá mandát Di Maiovi z M5S, nebo Salvinimu z Ligy. Výsledky: Salvinimu 48 procent, Di Maio 26 procent, a nikomu z nich 25 procent.

Jak na volby reagují italská média?

Tím, že výsledky lezou „jak z chlupaté deky“, mohou komentovat pouze dosavadní fakta, protože není jisté, jak to dopadne. Tisková agentura Ansa píše: Renzi odchází a varuje, že nebudou berlí extremistů. K tomuto tématu někdo píše, že Renzi z PD odchází na oko.

Např. La Repubblica píše: Rozpůlená Itálie: Sever patří středopravici a jih Hnutí pěti hvězd, Demokratická strana ztrácí kraj Emilia. Libero Quotidiano píše, tak jako ostatní, také o krajskách volbách v Lombardii, že vyhrál Attilio Fontana z Ligy.

A jak celkově hodnotíte práci médií v oblasti migrace?

Práci médií? Nejobjektivnější jsou pro mě deníky il Giornale, Libero Quotidiano. A nejvíce se migrantům nadržuje v deníku La Repubblica. V televizi existují asi tři programy, které ukazují reálné problémy migrace a probíhá celkem dobrá debata – není to samozřejme na Rai, což je obdoba České televize. Reportéři v těch programech riskují, že budou při práci napadeni migranty... jak se již mnohokrát stalo. Takže jako všude jinde, jsou média, která jsou dobrá, těch je však málo – a pak jsou tu média, která manipulují s informacemi podle toho, jak se jim to hodí, a podle toho, pro koho pracují.



autor: Zuzana Koulová