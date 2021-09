Škrtat výdaje. Neziskovky, inkluze, solární baroni. Toto SPD nepodpoří, vzkazuje poslanec Rozvoral k Babišovu rozpočtu

Vyhnout se bruselské pasti energetické chudoby a postupně dosáhnout soběstačnosti ve výrobě elektřiny i tepla. To je podle poslance SPD Radka Rozvorala cesta pro nejbližší budoucnost. Její součástí by mělo být i referendum o vystoupení z EU.

V poslední době se hovoří o dramatickém nárůstu cen energií. Ředitel státní společnosti ČEPS natvrdo hovoří o tom, že při důsledném naplnění představ zeleného údělu „energetika, jak ji známe, vymizí. Budeme muset daleko přesněji zvažovat, kdy si jaký spotřebič zapneme. Budeme se chovat daleko šetrněji, zvažovat, jestli budeme péct nebo prát v době špiček. Přijdou dynamické tarify, v nichž bude elektřina v době špiček dražší“. Co by měla za těchto okolností Česká republika dělat?

Cena energií v současné Evropě zaznamenává prudký nárůst, což je dáno její zvýšenou poptávkou a spekulacemi s emisními povolenkami. Tento prudký nárůst cen energií postihl i naši republiku, což konkrétně ve svých peněženkách negativně pocítí naši občané. Na zdražení energie má a v blízké budoucnosti bude mít čím dál větší vliv plnění opatření (kdy nám Evropská unie vnucuje tzv. Green Deal, který obsahuje celou řadu pro nás nesplnitelných a hlavně nelogických opatření), která zbytečně oslabí naše státní finance v řádu stovek miliard korun na období několika let.

Současná nezodpovědná energetická politika prosazovaná Evropskou komisí v oblasti výroby energie směřuje ke katastrofě a k budoucí energetické chudobě celé Evropské unie. Tyto faktory mezinárodní politiky budou v blízké budoucnosti významně ovlivňovat naši národní energetickou bezpečnost a suverenitu.

Naše budoucí vláda, která vzejde z podzimních parlamentních voleb, by se měla při nakládání se státními financemi chovat jako řádný hospodář a velmi důkladně zvažovat, které projekty týkající se energetiky finančně podpoří při zachování zdravého pragmatického přístupu. Zásadně ale odmítáme zelenou politiku EU označovanou jako „Green Deal“. Jedním z cílů strategie SPD, jak se vyhnout pastem energetické chudoby, je postupná soběstačnost České republiky ve výrobě elektrické energie a tepla.

V neděli proběhly parlamentní volby v Německu, což je nejvlivnější člen EU a náš velký soused, jehož rozhodnutí se nás zásadně dotýkají. Co jste říkal na výsledky voleb, zejména na silnou pozici tamních Zelených, bez nichž nepůjde sestavit vládu? Nemáte obavy, že to tendence k budování zeleného údělu ještě více posílí?

Výsledky voleb v Německu dopadly tak, jak byly předvídány na základě hodnověrných průzkumů, i když nakonec rozdíl mezi vítěznou SPD a CDU-CSU byl velmi malý. To, kdo bude novým německým kancléřem, se ještě neví, ale jedno se dá předpokládat – Německo bude ještě více „zelené“ a zřejmě ještě více bude v EU posilovat tendence k budování „zeleného údělu“. Proto hnutí SPD prosazuje referendum o vystoupení ČR z EU.

Kandidujete ve středních Čechách, které mohou být zásadně postiženy případným útlumem automobilové dopravy. Co s tím jako poslanec chcete dělat?

Jak jsem již odpověděl v předchozí otázce, coby poslanec budu prosazovat spolu se všemi kolegy zastoupenými v poslaneckém klubu hnutí SPD přijetí takového zákona o referendu, který by umožnil našim občanům se svobodně rozhodnout, zda například chtějí v současné EU setrvat, nebo z ní odejít. Za hnutí SPD ve věci setrvání v EU jednoznačně říkáme NE.

Odmítáme „zelený úděl“ a nulovou uhlíkovou stopu nastolenou EU, která počítá se zaváděním nesmyslných opatření, jako příklad uvedu konec výroby aut s klasickými spalovacími motory. V hnutí SPD prosazujeme postupné snižování emisí. Toho chceme dosáhnout postupným a uvážlivým uzavíráním elektráren, tepláren a podniků spalujících uhlí a dalšími promyšlenými kroky, které zajistí soběstačnost České republiky v oblasti energetiky a bude šetrná na další zvyšování cen energií pro naše občany.

Už teď se ale začíná hovořit o dramatickém nárůstu cen energií a ministr Havlíček začíná mluvit o kompenzacích pro nejchudší rodiny, pro které výrazně vyšší účet za elektřinu může být velký problém. Jak by měl reagovat podle vás stát?

V žádném případě nechceme strašit naše občany nějakým drastickým nárůstem cen energií. Zde zcela zásadně musí zasáhnout stát, uplatnit regulační opatření a odmítnout opatření diktované z EU. Uplatnění kompenzací pro ty nejchudší rodiny by mělo být posledním řešením, ale sociální systém by měl s určitou dávkou pro tyto občany počítat. Mělo by to být ale podmíněno splněním daných podmínek (například že žadatel nezneužívá výplatu sociálních dávek).

Zvyšují se ceny energie, plynu, roste inflace. Premiér Babiš tvrdí, že k nám byla „dovezena“ ze zahraničí. V kterých věcech podle vás nejvíce selhala česká vláda, že jsme se dostali do současné situace?

Ano, ceny energií rostou, s nimi i inflace, a je pravda, že to zasáhlo celou Evropu. Zajisté velký dopad na to měla opatření v souvislosti s koronavirovou krizí. Konkrétně u nás byl zbytečně dlouho nařízený nouzový stav a odstaveno podnikání většiny živnostníků. To klademe za vinu naší vládě – konkrétně jsme navrhovali za hnutí SPD celou řadu možných řešení, ale vláda je neakceptovala.

Opozice vládu kritizuje, že projedla a rozfofrovala budoucnost. Co si o tom myslíte?

Vláda se v této těžké době (období nouzového stavu) skutečně nechovala jako řádný hospodář a její prohlášení a některé kroky v rámci uvolňování státních financí působily chaoticky a byly neúčelně vynaloženy. Vím, že to byla situace zcela nová, ale tím více měla vláda spolupracovat se všemi subjekty, které navrhovaly možná řešení.

Konkrétně mám na mysli politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně. Za naše hnutí SPD, pro které je slušný a pracující občan vždy na prvním místě, jsme spokojení s tím, že jsme pomohli důchodcům k více penězům a též i zaměstnancům podporou zrušení tzv. superhrubé mzdy.

Co v této souvislosti říkáte na dění kolem přípravy a schvalování rozpočtu na rok 2022?

Hnutí SPD takto předložený státní rozpočet s navrhovaným schodkem (téměř 377 miliard korun) v žádném případě nepodpoří. S čím souhlasíme, jsou například navrhované úspory na provoz státu, navýšení peněz na investice, růst důchodů, podpora vědy a výzkumu, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců a opětovné zvýšení slevy na poplatníka o 3 000 Kč.

Stát ale musí seškrtat zbytné výdaje (např. nefinancování politických neziskovek, zrušení inkluze ve školství, platby solárním baronům, předražené armádní zakázky). Česká republika musí hospodařit podle předem připraveného a na základě analýz vypracovaného státního rozpočtu.

Prioritou je zajištění jeho vyrovnanosti a příjmových zdrojů jako např. zdanění vyvádění zisků nadnárodních zahraničních korporací. V případě růstu české ekonomiky alespoň o tři procenta musí být státní rozpočet sestaven jako vyrovnaný. Domníváme se, že rozpočet na rok 2022 by měla po opětovném předložení schvalovat nová vláda, ve které bychom chtěli mít zastoupení.

Předává Babišova vláda stát v lepším stavu, než jej převzala?

To nelze objektivně posoudit vzhledem k mimořádné situaci v důsledku koronavirové krize, která trvala více než třetinu celého jejího vládnutí. My v SPD hledíme do budoucnosti. Jednou z našich priorit bude v následujících letech konsolidace veřejných financí a sociální i ekonomická stabilita České republiky. Vše vedeme s cílem vybudovat z České republiky bohatý stát, kde se vyplatí poctivá práce a férové podnikání. Stát by měl zastávat prioritní roli při nakládání se svým majetkem a v popředí tohoto zájmu by měly být zájmy výhodné pro stát a naše občany.

