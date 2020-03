Skutečná tvář Babiše. František Laudát vzpomíná. A věnuje se i „šaškovi“, kterého se zbavili Piráti

reklama

Jedním z témat, které vás v poslední době zaujalo, byla kandidatura Tomáše Tožičky za Piráty do Senátu. Ten ji nakonec za popud Pirátů stáhl, protože ve starém příspěvku na sociální síti spojil Davidovu hvězdu a hákový kříž…

Myslím, že člověk, který při jakékoliv příležitosti nakreslí hákový kříž do Davidovy hvězdy – byť to bylo na vlajce, což není omluva – nemá v politice co pohledávat.

Ještě předtím, než na něj tohle vyhrabali z minulosti, díval jsem se po jeho prvních prohlášeních na sociálních sítích. Když média upozornila, že se jedná o velkého bojovníka proti kapitalismu, četl jsem jeho twitter a jeho vyjádření k aktuálním věcem… jde o někoho, kdo není úplně kompatibilní s demokratickým zřízením a šašků jeho ražení máme už v obou komorách Parlamentu dost.

Docela se divím Pirátům, že ho hlasováním většinou potvrdili jako kandidáta, i když už věděli, že má tohle za sebou. A jsem rád, že ho Ivan Bartoš donutil k rezignaci.

Média i politici řeší slova premiéra Andreje Babiše (ANO), který europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) a Mikuláše Peksy (Piráti) označil za vlastizrádce, později za udavače, protože se v Bruselu věnovali střetu zájmu premiéra a byli součástí delegace z Evropské unie, která řešila ochranu čerpání dotací před střetem zájmů. Předseda Evropského parlamentu David Sassoli řekl, že si nedokáže představit, že by se někdo z jiných politiků takto vyjadřoval o svých kolezích. Co si o vyjádřeních premiéra myslíte?

Jeho vyjádření odpovídá tomu, jaký je Babiš ve skutečnosti a nikoliv jak se tváří – že ho zajímají tu problémy postižených, tu starých lidí, tu nějaké jiné skupiny obyvatel. Tohle prohlášení je skutečný Babiš. Já jsem ho zažil ve Sněmovně, sice mu tak neujížděly nervy, jako mu asi ujíždějí poslední dobou, ale tohle je skutečná tvář Andreje Babiše. Nikoliv ta, kterou mediálně předvádí pod kuratelou Marka Prchala (marketingový odborník, pozn. red.).

Mě to vůbec nepřekvapilo, a samozřejmě kabinetní politici západního střihu nejsou na podobné vulgarity zvyklí. Minimálně od prezidenta, který na tom není o moc lépe. V případě Miloše Zemana je to už jedno, protože s ním se nikdo ze Západu plus minus, pokud nejde o velkou povinnost a nezbytnost, nikdo moc nebaví. Proto pořád leze jen na Východ.

Ale co se týká premiéra, tak velmi těžce poškodil pověst České republiky a ztížil jakákoliv vyjednávání o čemkoliv. Popravdě řečeno, kdyby takhle někdo urážel slušné české politiky, také bych se s ním nebavil.

Proti slovním útokům směrem k českým europoslancům, ale i proti sobě samé se také ohradila Monika Hohlmeierová, německá europoslankyně a předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu, zabývající se střetem zájmů při čerpání dotací. Babiš ji označil za pomatenou a prohlásil, že nerozumí dotacím; ona žádá omluvu. Také zmíněný David Sassoli se kvůli premiérovým výrokům proti Evropské komisi hodlá obrátit na další instituce. Očekával jste podobné reakce z Bruselu?

Celkem ano. Všechno má svoji mez. Už se na Českou republiku zaměřili delší dobu a Andrej Babiš je jedním z velkých hybatelů i té Visegrádské čtyřky. Některá vystoupení a vyjadřování… logicky, pohár jednou přeteče.

Navíc, nyní panuje obecná nervozita kolem koronaviru, stagnaci už se začala blížit evropská ekonomika, a v této celkové nervozitě začne Babiš zcela zbytečně urážet. Nemusí souhlasit, což lze říci důrazně, ale slušnějším způsobem. Každopádně se měl zdržet vykřikování, kdo je vlastizrádce, kdo je pomatený a podobně. My už si začínáme zvykat, ale zvykat si už nechtějí politici směrem na Západ.

Schodek státního rozpočtu v únoru 2020 stoupl na 27,4 miliardy korun, což je nejhorší číslo od roku 1993. Kde vidíte příčinu? A jak hodnotíte celkově práci současné vlády s rozpočtem?

Tato vláda – nebo dokonce i předchozí Sobotkova vláda – se chová způsobem: chodí nám peníze, většinou z růstu ekonomiky, tak budeme rozhazovat a kupovat. Já vím, že se mnou asi drtivá většina čtenářů Parlamentních Listů nebude souhlasit, ale tato vláda nevytvořila žádnou přidanou hodnotu. A ani ta předchozí, prostě vlády, v nichž byl Andrej Babiš. Víme, že ve stavebním právu nejsou schopni vytvořit šest, sedm let jeden jediný důležitý zákon. Zrušili penzijní reformu, kde je jakákoliv alternativa? Zrušili jednotné inkasní místo, sedm let je pryč, a nic. Něco sice patlají, pak se ukáže, když to vyleze ven, že je to ještě složitější, uživatelsky nepříjemné.

Řekněte mi jedinou věc, kromě rozdávání peněz, kterou dokázali? Souhlasím, že se má přidávat učitelům a důchodcům, samozřejmě, ale vše ostatní je rozhazování peněz na zbytečné, hamounské čerpání dotací tam, kde nejsou potřeba. Když si vzpomenu, jak po svém nástupu Babiš vyváděl, když brněnští zastupitelé, kteří byli moudřejší než on, odmítli další velký sklad Amazonu. Vyváděl, jak odháníme investory, ale dnes už každý hlupák ví, že na stavění podobných krabic po republice doplácejí naši daňoví poplatníci. Přidaná hodnota je mizerná a pracovních míst málo, za chvíli tam budou jen roboti. A tak bychom mohli vzít jednu věc za druhou.

Neproběhla postupná transformace školství, nic, pořád učí děti hlouposti, a na druhé straně děti nezvládají základní věci, které by měly, aby byli konkurenceschopní ve svém životě. Aby republika byla konkurenceschopná ve světě, ve vzdělanosti, a měli jsme ekonomiku s přidanou hodnotou. Neudělali nic, jen rozdávali, to by bylo na dlouhé povídání.

Byl jsem asi jeden z prvních, kdo začal komentovat propad hospodaření na sociální síti, a jedno jde s druhým. Nemluvě o ztížení podmínek podnikatelům. Ti, kdo by naopak měli platit, daní v Holandsku, a čeští politici jezdí šaškovat do Číny. To je jediný výsledek celé této politiky.



Je jasné, že světovou ekonomiku ovlivní i koronavirus. Už se ukazuje, že to odnese i ekonomika česká. Předpokládáte, že půjde o jeden z argumentů premiéra Andreje Babiše, pokud mu ona čísla nebudou vycházet, jak by měla?

Samozřejmě. To mu spadlo z nebe. Teď to myslím jen směrem k ekonomice – jinak je koronavirus větší průšvih, než si myslíme. Nechci vyvolávat paniku, ale tady se ukázala naprosto skandální záležitost. Členové Bankovní rady ČNB nemají vůbec tušení v neděli, co se bude dít v pondělí. Poté, co byl Holub (Tomáš, člen bankovní rady ČNB, pozn. red.) v pořadu Otázky Václava Moravce, tak jsem v noci potom napsal status o černé labuti. Koronavirus má potenciál černé labuti, což je náhodný a nečekaný jev vyskytující se v ekonomice, který může v podstatě způsobit ekonomickou krizi jako hrom.

Čeští ekonomové jsou kašpaři, kteří pořád uklidňují a šermují matematickými modely. Ale ekonomika není věda, protože v ní hraje roli tolik regionálních, národnostních a dalších aspektů v kombinaci s rudou totalitou v Číně, kde se každý problém ututlává. Kdyby tam k tomu přistoupili zodpovědně, nezačali zatýkat a vyšetřovat lékaře, který na nemoc upozornil, mohlo se to zadusit třeba v počtu pěti, šesti obětí, ale ne stovek nebo dnes už tisíců. Nenastal by obrovský kolaps světové ekonomiky a podobně. Samozřejmě Babiš se vymluví na cokoliv – já doufám, že se krize z koronaviru překoná, ale už nyní budou následky dlouhodobé.

Další věc, která z toho plyne, je obrovská nedůvěra k investování v Číně, protože podobných různých černých labutí z totalitně řízené společnosti může přijít celá řada i v budoucnosti. Také to ukazuje, že bychom se měli strategicky zabývat tím, jaké léky máme vyrábět doma, a ne jen outsourcovat. To se nám může do budoucna těžce vymstít.

Lidé chtějí klid, stabilitu a bezpečí, ale tímto způsobem se republika řídit nedá. To je přesný opak, tlačení České republiky do nerovnovážného stavu, v krajním případě bych se nebál to nazvat hazardem.

Kdo a čím tlačí Českou republiku do hazardního stavu?

Tahle vláda, svou totální neschopností, nekoncepční neschopností řešit jakékoli dlouhodobější věci. Neschopností reagovat na podněty ze světa. Celá záležitosti kolem koronaviru, jak funguje estrádní ministr zdravotnictví, který viděl svoji kariéru v estrádách a showbyznysu... copak se to dá dělat tímto způsobem?

Oni nejsou schopni vytvořit informační síť pro starosty, nižší lékaře, nejrůznější hygienické služby. Žena, která má jiné vzdělání, aby byla epidemioložka? Na tiskových konferencích chybí – pokud by tam nepobíhal epidemiolog Roman Prymula, tak by úplně chyběla odbornost. Copak se Češi zbláznili, aby nás takoví lidé řídili v tak závažných chvílích?

Proč česká vláda tedy neřídí situaci kolem koronaviru správně?

Je to řízeno chaoticky, lidé nemají informace. Kdyby někdo chtěl rozšířit paniku, tak mu to nedá ani moc práce. Nakupování zásob lidmi je jen slabý odvar toho, co by se mohlo odehrávat. Systém by měl fungovat tvrdě a neochvějně, zejména informační systém směrem ke starostům by měl fungovat. Ti jsou rozčílení.

Babiš navíc nedávno začal rabovat hmotné rezervy, které začal rozprodávat, aby získal peníze. Teď vidí, že mu osud během několika desítek dnů dokázal, jak důležité jsou strategické zásoby. Jak je možné, že máme potraviny na 1,3 dne? Po tom, co předvádí, se diví, že lidé začínají panikařit a nakupují v obchodech a dělají si zbytečné zásoby.

