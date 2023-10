Slovenské volby. Varování. Konečná tuší, co se dělo na sítích. Závan z USA?

reklama

Paní poslankyně, v minulých dnech jste vystupovala společně například s Jiřím Paroubkem z Nezávislých nebo Janou Wolfovou z ČSSD na akci v Brně. Jak to tedy vypadá se sjednocením české levice? A jak na to reagují lidé, třeba ti, se kterými jste se v Brně setkali?

Jen mi dovolte zmínit, že naše setkání v Brně se uskutečnilo u příležitosti odkrytí pamětní desky připomínající 85. výročí mnichovské zrady, která umožnila zabrání českého pohraničí nacistickým Německem. A vedla k zahájení nejstrašnějšího světového válečného konfliktu. Zmínila jsem zde slova prezidenta Edvarda Beneše, který řekl, že nemůžeme myslet jen na jednu generaci, ale musíme myslet i na generace budoucí.

A já zde vidím paralelu pro levici. I v této situaci, kdy jsme denně konfrontováni s realitou kapitalistického světa, založeného na maximalizaci zisku bez ohledu na důsledky, které to ve společnosti působí, je to apel pro levicově smýšlející lidi, aby své schopnosti byli ochotni dát ve prospěch generace svých dětí.

Věřím, že se nám v nejbližší době podaří představit levicovou koalici, která bude alternativou sněmovní opozici, v jejíž práci jsou – mírně řečeno – bílá místa, ale i mimoparlamentní scéně, která zase trpí syndromem malých Napoleonů a místo toho, aby spolupracovala, tak vznikají další a další uskupení.

Velkou diskusi vyvolal případ nemocného Martínka, na jeho léčbu se skládala v závěru skoro celá republika. Co k tomuto případu říci? Měl a mohl se stát k tomu lépe postavit?

Stát je v tomto případě rukojmí farmaceutických firem. Zapomeňme, že by v těchto firmách pracovali altruisté. Firmy pracují na vytvoření maximálního zisku. V tomto systému není úhrada za léky spravedlivá. A podílí se na tom všichni zúčastnění. Tedy jak stát, tak firmy. A tuto situaci nemá zájem změnit ani EU. Roky se v Evropském parlamentu snažím tento stav změnit. Bohužel ani nová legislativa z jara letošního roku nic měnit nebude.

Vláda pověřila státní společnost ČEPS koupí firmy NET4GAS, která provozuje v Čechách plynovody. Je to dobrý krok? Z některých míst zazněla velmi silná kritika…

A já se k ní opět přidám. Stát za NET4GAS zaplatí pět miliard. A za ně dostane společnost zadluženou více než dalšími 30 miliardami korun. Přebere odpovědnost za splácení odložených daní, za vydané dluhopisy a další pohledávky. To je pro někoho obchod snů. Daňoví poplatníci to ale nejsou...

Samozřejmě byla chyba, když stát před lety tuto svou infrastrukturu prodal. Někdo na ní roky vydělával a když by měl provézt údržbu a investovat, tak vyhodnotil jako výhodnější se toho zbavit. Stejně jako stát nakoupil zásobníky. Pokud si myslí, že tak zabrání určitým společnostem při transportu plynu, je na omylu. Zásobníky slouží jako technické zajištění celého systému. Počítat s nimi jako se zásobníky v případě dlouhodobého přerušení dodávek je neefektivní.

Vláda také schválila nákup stíhaček F-35. I zde velká kritika zaznívá, a to i od vás na vašem facebookovém profilu. Můžete se k tomu prosím vyjádřit i pro naše čtenáře?

Premiér Fiala umí jen dokola opakovat, že je hrdý na splnění požadavku platit na armádu ročně 2 % HDP. V tomto světle vypadá zcela jinak zařazení chystaného logistického centra Armády ČR v Mošnově na přílohu seznamu Smlouvy o obranné spolupráci USA a ČR. A to tam zatím státu nepatří ani metr pozemků. A proto chceme vyvolat krajské referendum a zeptat se občanů, zda budou souhlasit s převodem krajských pozemků. Lidé si musí uvědomit, že takové desetiletí trvající kontrakty berou jejich peníze, na nemocnice, silnice, sociální pomoc. Vědu, vzdělání. A vláda má mandát na maximálně 4 roky. Co bude po ní, zřejmě nikoho z nich nezajímá.



Ministerstvo vnitra plánuje kampaň za zhruba 40 milionů korun. Cílem kampaně má prý být ukázat kroky vlády ve prospěch občanů. Váš komentář?

Vyhozené peníze! Pokud lidé nevidí, co pro ně vláda dělá prostřednictvím svých ministrů, je to plýtvání. Žádná taková kampaň renomé vlády nezlepší. Ať se přijde pan premiér poradit, jak ušetřit. Zadarmo mu řeknu, co jsem se dozvěděla od lidí, kteří mi psali, když viděli naši kampaň Fialo, stačilo. Nebyl by z toho asi dvakrát potěšen. Bohužel je to smutná realita. Výsledek jeho vládnutí. Kauz jeho koaličních partnerů i jeho vlastní ODS. Jak na vládní, tak regionální úrovni. Scénář kampaně by mu mohl napsat pravomocně odsouzený starosta jedné pražské městské části, který si s ním tak pěkně popovídal. A tak teď víme, že umí premiér číst i sprosté slovo…



Podívejme se i na nedávný výstup šéfa BIS Koudelky. Ten uvedl, že ruský agent v České republice platil tisíce eur za propagandu o válce a že využil i známé osobnosti. Co na to říkáte? Překvapilo vás to?

No, jak to říct. Asi stále platí přísloví mluviti stříbro, mlčeti zlato. A v tomto prostředí asi víc než v běžném životě. V zahraničí se šéfové tajných služeb snaží vystupovat co nejméně. Možná se někdy dozvíme, o koho se jedná.

Máme tady pro mnohé poněkud kontroverzní téma a sice, zda ocenit či neocenit bratry Mašíny. Petici na podporu jejich ocenění podepsalo přes třicet osobností, mezi nimi například senátor Hilšer nebo europoslanec Vondra. Zaslouží si bratři Mašínové ocenění?

Až tam budou podpisy potomků a příbuzných zákeřně zavražděných – Jaroslava Honzátka, Oldřicha Kašíka, Josefa Rošického, které Mašínové a jejich kumpáni zavraždili... Až tam přibude podpis představitelů Německa, kde jsou odsouzeni za smrt příslušníků policie a pohraniční stráže, pak to bude mít nějakou vypovídací hodnotu. Ti, kdo se pod tento návrh podepsali nyní, nebo kdo už Mašíny v minulosti ocenil, za mě ztratil morální kredit. A za sebe – vyznamenání vrahů státním vyznamenáním je pro mě nepřijatelné.



Co říkáte na výsledky voleb na Slovensku? A jakým směrem se teď podle vás bude Slovensko ubírat?

Zastavím se ještě u vlivu sociálních sítí, jejichž vlastníci, jak ukázaly události na Slovensku, podléhají tlaku zahraničních vlád. Společnost Meta, pod níž spadá Facebook, na této sociální síti totiž loni zrušila profil nejsledovanějšího slovenského politika, místopředsedy strany SMER – SD, Ľuboše Blahy, za údajné šíření nenávistných projevů. To vše se mělo odehrát po tlaku amerických kongresmanů. Pokud skutečnost, že se ke Slovákům dostanou před volbami pouze ty informace, které vyhovují americkému kongresu, není přímým vměšováním se cizí mocnosti do voleb jiného státu, pak už tedy nevím, co jiného za vměšování označovat. V souvislosti s implementací nového Aktu o digitálních službách se dá navíc čekat, že vlastníci sociálních sítí budou při posuzování vhodnosti zveřejňovaných informací postupovat v budoucnu ještě striktněji, což je v kontextu prokazatelných tlaků z USA mimořádně alarmující zpráva i s ohledem na blížící se volby u nás. Velmi snadno se totiž může stát, že ten, jehož názor nebude Spojeným státům po chuti, bude zkrátka a jednoduše umlčen. Případ ze Slovenska proto působí jako nebezpečný precedent.

Uvidíme, jak a jestli se Slovensko promění pod novou vládou a jestli se budou předvolební sliby skutečně plnit. Jedna věc je totiž kampaň a druhá zodpovědnost za svěřenou moc. Otázkou zatím zůstává také sestavení vlády – Šimečka už se místo povolební pokory arogantně přihlásil k tomu, že udělá všechno proto, aby vítěze voleb vyřadil ze hry. Nezbývá než držet Slovákům palce a doufat, že se do historie při nejbližší příležitosti odporoučí i vláda v ČR.

