Směřujeme k rozvratu a ne k prosperitě či rozvoji. Slovenský nakladatel Merva o hře na globální šachovnici

„Jsme ovlivňováni světovou a globální politikou, přičemž se nás evropské mocnosti snaží dostat do područí a diktovat nám jejich vůli. Není to o svobodě. To, co jsme se zde čtyřiatřicet let snažili budovat, se přeměnilo v bohapusté rozkrádání a likvidaci.“ To nám řekl Robert Merva, ředitel nakladatelství Torden. Název pochází ze slovanské mytologie a znamená „tvrdá síla světla“. Kromě běžných knih vydává i ty, které by mainstream označil za provokující či konspirační, a na Slovensku má s jejich distribucí problémy.

Slováci mají vládu Roberta Fica. Mohlo by to ohrozit demokracii pod Tatrami?

Nemohlo. Nejdřív bychom tu museli nějakou demokracii mít a pak by mohla být ohrožená. Žijeme v zemi, v níž předcházející vlády demokracii zničily. Všechna dějství posledních tří let napomohla k nástupu fašismu. Ostatně to popisují některé naše knihy. Ten fašismus má pouze přídomek liberální. Slovensko řídí oligarchické skupiny, nadnárodní koncerny a kapitál. Lidé možná částečně rozhodují o tom, kdo bude u moci, ale ten se stejně musí podřídit vládě kapitálu. Takže my jsme dnes rukojmími v jakémsi paskvilu, který s demokracií nemá nic společného.

Jak vnímáte to neustálé poučování většinou z Prahy, že jste volili špatně?

Kdyby se nad tím totiž člověk zamyslel, tak by pochopil, že to, co na Slovensku tři a půl roku vládlo, řekněme matovičovsko-hegerovsko-čaputovská vláda, bylo totálně antivlastenecké. Tahle síla likvidovala náš právní stát, demokracii a nastolila liberálněfašistickou diktaturu. To si je třeba přiznat, byť si to některé skupiny přiznat nechtějí. A tím pádem se dostáváme do sporů a konfliktů. Skupiny, co mají plnou pusu demokracie a západních hodnot, narážejí na logicky myslící lidi, co jim oponují. Západní hodnoty jsou dnes dost pomýlené a nemají nic moc společného s naší kulturou. Ani českou, ani slovenskou. A neumím si představit, jak bychom do budoucnosti mohli rozvíjet své národy a země v takovéto ideologii.

Co si myslíte obavách, že se Slovensko bude stále více přimykat k Maďarsku a potáhne ho to na východ jako za mečiarismu?

Přes vás se v současnosti valí dvě uprchlické vlny. Ta z Ukrajiny už slábne, ale nabývá na síle ta z Blízkého východu. Zvládne Slovensko takový nápor?

Už to nezvládáme. Navíc si myslím, že tyto migrační vlny nejsou spontánní, ale jsou řízené, vyvolané úplně jinými zájmy, než jsou ty naše. My přece nemáme zájem ovládnout Ukrajinu nebo Blízký východ. Spíše jde o důsledek politiky globálních velmocí. Na ni doplácíme, protože nás nutí, abychom hráli jejich hru, která je pro nás totálně nevýhodná, a opravdu nemáme šanci to zvládnout. Stejně jako v minulých stoletích čelily Slovensko a Maďarsko náporu Turků a Tatarů, který přišel z blízkého i vzdálenějšího východu a z Balkánu, tak nyní máme toto.

I dnes je to na nás, abychom to zastavili. Jen ten začátek nástupu migrace jsme vůbec nepodchytili, protože jsme byli zrazeni.

Hovoříte o globálních velmocích, jakýchsi neviditelných loutkářích. O kom přesně je řeč?

Globální hra je trochu složitější. Máme o tom mnoho dobrých knih, které to popisují. Osobně to tedy vnímám v tom složitějším rozměru. Těžko lze jednoduše říct, že jde o Rusko, Čínu a USA. Uvědomme si, že Čína a USA jsou jako siamská dvojčata. Hlavně ekonomicky. Pro USA je velmi nebezpečná úzká spolupráce Číny s Ruskem. A také možná úzká spolupráce Ruska s Německem a Evropskou unií. USA tedy pro to, aby zachránily svou světovou hegemonii, potřebují narušit tyto svazky či nastolování vzájemně výhodného obchodního a politického partnerství. To je asi základní globální střet, v němž jsme my oběťmi.

Přitom pro nás neexistuje vítězná strana, protože ani první, druhý či třetí hráč nemyslí na zájmy ostatních. Navíc do toho přicházejí další hráči, co hrají na dalších hřištích. Přichází do toho i digitální totalita. Jde o digitální hráče ze Silicon Valley. Ustupují fosilní paliva a hra se na globální šachovnici stále mění. Dokonce se stále mění i pravidla hry. Je to těžké jednoduše pojmenovat, ale člověk by to měl studovat podrobněji, proč se to děje a jaký to může mít dopad. Ten totiž může být fatální pro celou planetu.

Rusko s Čínou nebyly v historii moc velcí kamarádi, nicméně dnes je jejich partnerství celkem těsné. A navíc zde je hospodářské uskupení BRICS, tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. Není tohle „družstvo“ nastupujícím několikastupňovým hegemonem?

Momentální unipolární politický vliv USA nahrazuje multipolární vliv seskupení BRICS. A do toho výrazně vstupuje ještě Írán a celý africký kontinent, který se léčí z kolonizace. V tom všem bude podle mě obětí Evropa a Evropská unie. Nalijme si čistého vína. Jsme-li na straně západních hodnot, jsme na straně úpadku. Směřujeme k rozvratu, a ne k prosperitě či rozvoji.

Na druhou stranu, když se dnes podíváme na Rusko, tak vidíme, že sankce mají úplně opačný účinek a Rusko doslova vzkvétá. Bylo totiž donuceno najít nové formy, způsoby, kanály komunikace i obchodu. Dnes se centrum globálního rozvoje přesunulo do Asie a Evropa se stává v geopolitice jen okrajovým hráčem. Ztratili jsme vliv a Česko či Slovensko jsou úplně v rohu šachovnice.

Mluvíme o západní a východní kultuře. Nicméně si uvědomme, že západní kulturou je myšlen anglosaský svět, východní například Čína a Indie, ale slovanské státy jsou další kulturou. Jde o úplně samostatný vývojový článek. Když si tohle uvědomíme a začneme jako slovanské národy spolupracovat, tak máme šanci v budoucím světě zaujmout místo silného hráče na globální šachovnici. Jinak se ocitneme opravdu na smetišti dějin.

Vaše nakladatelství Torden vydalo kromě jiných také knihu Nenávist: Kronika rusofóbie. Není však rusofóbie vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, vlastně oprávněná?

Celá rusofóbie je jen nástrojem hybridní války, která probíhá na poli médií a politiky. Na poli privatizace kognitivního myšlení lidstva. Celé to digitální impérium, které má centrum právě v americkém Silicon Valley, dnes obchoduje s našimi dušemi, naší identitou, naším myšlením. To je obchodní artikl. Stáváme se zbožím. A rusofóbie je jen jedním z nástrojů hybridní války v globálním působení jednotlivých hráčů. A když se někdo uvědomělý podívá pět let zpátky, jak se všechno dobře vyvíjelo a co se dalo předvídat, což se pak i uskutečnilo, tak vidí jednoznačný plán. Ukrajina, vyprovokování Ruska, covid a tak dále. To všechno nejsou náhodné věci.

Vydali jste i knihu Smrt generála Lučanského. Milan Lučanský byl slovenský policejní generál, který byl v prosinci 2020 vzat do vazby kvůli závažným trestným činům, kde podle oficiálního vyjádření spáchal sebevraždu. Jaké máte o tom všem pochyby?

Smrt generála Lučanského je rozhodně natolik kontroverzním tématem, že stále zaujímá přední místo v nevysvětlitelných dějích minulé vlády. Ta se tvářila, že bylo všechno v absolutním pořádku a podle zákona, jen zemřel člověk. My na Slovensku jsme však byli svědky bezprecedentního porušování zákonů. Lidská práva nic neznamenala, byli jsme terorizováni, ústava byla pošlapávána, prezidentka se nestarala o zájmy běžných občanů, hrály se různé divné hry a někteří hovoří o tom, že smrt generála Lučanského byla důsledkem tohoto běsnění. Nelze totiž hovořit o náhodné smrti, už vůbec nelze hovořit o sebevraždě, a abychom nehovořili o vraždě, tak se nyní užívá slovo zabití. Nicméně to je třeba dokázat.

Dnes máme naději. Protože do vedení policie na Slovensku se vracejí lidé, kteří předtím odešli, aby si zachránili krk, protože viděli, kam to spěje. Jejich hlavním úkolem by mělo být vyšetřit tuto smrt. Když se totiž nedozvíme pravdu o tom, co se zde dělo, nebudeme moci budovat žádnou lepší společnost. Budeme se stále motat v kruhu. Ale to platí o každé zemi, i o Česku.

Vydáváte některé dost kontroverzní knihy. Nemáte s tím potíže?

Jako nakladatelství, které vydává celkem dost ruských autorů, jsme vyřazeni z prodeje velkých sítí knihkupectví, jako je třeba Martinus nebo Panta Rhei, které se rozhodly, že naše nakladatelství budou bojkotovat. My si myslíme, že je třeba diskusi podporovat i často kontroverzními názory. Vůbec s nimi většina nemusí souhlasit. Je důležité, že ty názory mají určitou váhu a zazní. Ostatně naši autoři patří mezi velmi uznávané světové experty ve svých oborech. Proto říkám, že ocitnout se mezi našimi autory je přístup do nejlepší možné společnosti na planetě.

Jdeme ven s často i dost nepopulárními tématy. Dnes se totiž mainstream snaží dost výrazným způsobem uzurpovat celou diskusi pro sebe. Brání pluralitě názorů tím, že tvrdí, že některé názory jsou nepřípustné. Na Slovensku jsme byli svědky bezprecedentní cenzury, kdy byly zakázány a zavřeny některé antisystémové zpravodajské weby.

To se v Česku dělo také…

A to je totální rozvrat demokracie a jeden z důkazů, že v ní nežijeme. To je fašistický přístup a tohle si kdykoliv dokážu obhájit. To je v rozvíjející se společnosti nemyslitelné.

