Sociální inženýrství a zásahy do lidských svobod, tak vnímám Piráty. Docent Říha také o Babišovi, EET a koronakrizi

Uvědomujete si, že takovým lidem, jako jste vy, za Trikolóru, je Senát nepřátelským územím?



Pevně doufám, že politika je o názorech a jejich střetu! A že to není zákopová válka, jak by otázka mohla napovídat. V Trikolóře jsem zatím potkal vstřícné, přemýšlivé a inteligentní lidi, nevím, proč by měli být pro někoho nepřáteli. Takže něco takového si vůbec nepřipouštím. Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 29177 lidí



Proč chcete do Senátu, když tam stejně nic nezměníte?



Nevím, jak jste k tomu dospěl. Pokud by to tak bylo, zrušme kompletně českou politiku a nechme si zákony posílat z Evropské unie. Nejsem vášnivým zastáncem existence Senátu, ale pokud je v Ústavě zakotven a volí se do něj, musí každá relevantní politická strana ukázat, že je schopna nominovat kvalitní kandidáty.



S jakou hlavní ideou byste tam přišel?



Myslím, že to vyplývá z programu Trikolóry. Nelíbí se mi stále agresivnější diktát, který vůči občanům prosazuje Evropská unie, zejména v oblasti takzvané zelené politiky. Navíc se bojím, že se tento diktát, například v omezování individuální dopravy, bude dále stupňovat. V této situaci je jakýkoli racionální hlas důležitý.

Jste ekonom. Jak se koronakrize odrazí na českém hospodářství?



Bude záležet na třech okolnostech. První – jak dlouho budou omezení trvat, nyní jsme v situaci, že od nich pozvolna ustupujeme. Druhá věc je – jaké dopady zanechá krize v našem podnikatelském prostředí, zejména v nejvíce postižených oblastech, jak bude oslabena koupěschopnost obyvatel a potom, což je také důležitá věc, jaké bude očekávání lidí. Bojím se, že ochota utrácet se velmi sníží. No a třetí problém – budou značně zpřetrhány obchodní vazby v Evropě i ve světě a je otázka, jak se budou obnovovat.

Toto může mít dalekosáhlé dopady. Můj velmi hrubý odhad je, že dojde k poklesu HDP v řádu vyšších jednotek procent a že se z tohoto propadu budeme delší dobu zotavovat. Ekonomika nefunguje na vypínač.



Jak to, podle vás, vede premiér Babiš?



Dle mého poměrně obecná otázka, tak si dovolím obecnou odpověď. Andrej Babiš nastoupil do politiky v okamžiku, kdy se naše ekonomika dostala na vlnu hospodářského růstu. Na tom nemá pan Babiš sebemenší zásluhu. Je ale pravda, že se na této vlně velmi zručně veze až do současnosti, přes všechny sporné věci, které se za jeho vlády zavádějí. Za vše jmenujme například EET. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho mu to vydrží.



Věříte všem nařízením vlády v dnešní době?



Těžko se mi odpovídá, doufám, že lidé ve vládě, kteří nařízení vydávají, vycházejí z důkladných statistik a analýz. Ty já samozřejmě nemám k dispozici. A i vzhledem k tomu, že se pohybuji v blízkosti lidí, kteří patří do rizikových skupin, snažím se nařízení maximálně dodržovat. Vážné pochybnosti mám o některých vládních nákupech, například termokamer, kdy někteří ministři zcela prokazatelně neříkali pravdu, když tvrdili, že se jedná o kamery ze Švýcarska, ale byly z Číny.

I v případě živnostníků?



Nosíte roušku, a rád?



Roušku samozřejmě nosím. A samozřejmě nerad.



Jsem volič Pirátů, mohl byste mi vysvětlit, v čem se mýlím?



Piráty a všechny jejich lokální odvozeniny vnímám jako strany, které se neštítí nejrůznějších forem sociálního inženýrství a zásahů do lidských svobod. To nikde a nikdy k ničemu dobrému nevedlo. Zkuste o tom ve volné chvilce popřemýšlet.



Jasně jste vysvětlil, proč ne zelený úděl. Jste líný jezdit na kole?



Zelený úděl je celý špatně, píši o tom ve svých článcích. A vůbec to nesouvisí s tím, jestli jezdím, nebo nejezdím na kole. Ale abych odpověděl, na kole líný jezdit nejsem, dokonce jsem na něm kdysi jezdil i do práce.



Opravdu si myslíte, že bez EU bude lépe?



Nevím, z čeho usuzujete, že si něco takového myslím. Ale určitě jsem názoru, že bude lépe bez Evropské unie, kterou známe ze současnosti. Centralismus, direktivnost a nejrůznější formy sociálního inženýrství nám prosperitu nepřinesou. Politická nadstavba je u projektu volného obchodu prostě navíc, jako vždy a všude. Zájmem přebujelé byrokracie nikdy nebude zjednodušovat ekonomické vztahy.



Jak si představujete příští svět?



Představuji si svobodný svět, ve kterém se stát věnuje jen základním věcem a neplete se například do toho, co mají firmy vyrábět. Myslím třeba automobilky. V tomto světě se neřeší fake news a platí daleko více svoboda slova. Neposílají se společné peníze na spoustu hloupostí, které ve výsledku žádný efekt nepřinesou. A tak bych mohl pokračovat. A v tomhle světě si lidé šťastně žijí své neobyčejné životy.

