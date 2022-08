Šok z cen vám prospěje. Holec slyšel od Fialovy vlády

KONTEXT PETRA HOLCE Pomoc průmyslu s vysokými cenami energií? „Se Síkelou je ale vůbec legrace. Nebo vlastně ne. On zástupcům průmyslu, když už je laskavě přijme, říká, že prý není politik, ale ekonom. A taky že náš průmysl podle něj ustrnul v osmdesátých letech minulého století, takže mu nějaký ten válečný destruktivní šok vlastně neuškodí, aby se zmodernizoval,“ sdělil ParlamentnímListům.cz komentátor Petr Holec, co zaslechl o ministrovi průmyslu z podnikatelského prostředí.

Podle nového průzkumu Medianu jasně vede volební preference opoziční hnutí ANO, zatímco vládní STAN propadlo pod hranici volitelnosti. Posílilo i opoziční SPD, zatímco ODS je kolem 16 procent. Přišel teď účet za vládnutí Petra Fialy a korupční kauzu STANu Dozimetr?

Ano, zaprvé to vidíme na sešupu STANu, druhé nejsilnější straně, jejíž pád může ještě pokračovat. A zadruhé i na propadu premiérské ODS, která měla začátkem války na Ukrajině i přes dvacet procent. Kouzlo Fialova bájného vlaku do Kyjeva ale očividně vyprchalo a lidi teď vládu i její strany nehodnotí podle symbolických gest, ale podle toho, co pro ně skutečně dělá doma. Nebo spíš nedělá, protože s výjimkou Pirátů jsou na tom všechny vládní strany i v tomhle průzkumu dost bídně. Lidovci, STAN i TOP 09 se potácejí na hranici volitelnosti, zatímco dvě opoziční strany, ANO a SPD, patří ke třem nejsilnějším. Navíc jiný nedávný průzkum ukázal, že vládě premiéra Fialy nevěří po půl roce vládnutí ani třetina lidí. Někde proto cítím nebezpečně špatné „signály“, jak by jistě řekl Fiala.

Průzkum Medianu ale není první, který potvrzuje bezprecedentní politickou situaci způsobenou dvěma antibabišovskými volebními koalicemi a přepočtem hlasů. V pětičlenné vládní koalici dnes k tomu sedí tři strany pohybující se na hranici volitelnosti. To jsme ještě nikdy neměli, aby ve vládě sedělo tolik stran bez podpory lidí. Některé strany sice ve vládě postihl pád i v minulosti, nikdy ale téměř bez voličů do vlády i nevstoupily. A zvlášť v tak kritické době, jakou kvůli válce na Ukrajině zažíváme a kdy se u vlády občas projevují totalitní sklony a klidně jako v případě vypnutí vybraných webů jedná bez opory v zákoně.

Třeba TOP 09 to ale očividně vůbec nevadí, spíš naopak: Čím bídnější podporu má, tím horší věci její šéfku Markétu Pekarovou Adamovou napadají. Nedávno to byl prodej Budvaru a zavedení eura, teď se znovu opřela do maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten Česku sice v EU prošlapal cestu pro výjimku z embarga na dovoz ruské ropy, protože premiér Fiala nechce být v Bruselu neslušný potížista, šéfka TOP 09 ale nyní „utlumuje“ vztahy s Maďarskem, které je podle ní ruským „trojským koněm“. Překládám si to tak, že šéfka TOP 09 přestává kupovat čabajku.

„Jmenuji se Jozef Síkela, ne David Copperfield. Jsem ministr, ne kouzelník,“ komentoval ministr průmyslu a obchodu za STAN úsporný energetický tarif. Ten sice schválil Senát, opozice i zástupci průmyslu ho ale kritizují kvůli tomu, že s drahými energiemi nepomáhá firmám. Některé kvůli tomu ztrácejí konkurenceschopnost, jiné už dokonce krachují.

Šéf ANO a expremiér Andrej Babiš na svém nedávném mítinku zavtipkoval, jak by všechny převezl, kdyby nakonec nekandidoval na prezidenta. Pro mnohé kandidáty by to ale skutečně byla pohroma, ne?

Naprostá! A největší pro ty, kteří Babišem nejvíc straší lidi. Třeba takový Petr Pavel ještě oficiálně neoznámil svou kandidaturu, protože čeká až na Babiše, který si s ním zatím hraje. S Babišem totiž do voleb okamžitě vstupuje i „antiBabiš“, bez nějž většina kandidátů téměř neexistuje. Zmíněný Pavel, jenž si říká jen generál, totiž několikrát řekl, že bude kandidovat jen tehdy, když bude kandidovat například i Babiš. U něj je ještě hezká ironie, že se proti Babišovi vymezuje morálně, když má sám toxický morální flastr. A podobně Babiše potřebuje i Danuše Nerudová, která nás pro změnu obšťastňuje stejně prázdnými frázemi jako Fiala. Ti dva by spolu mohli soutěžit v tom, kdo řekne víc krásných slov, aniž by nám cokoli řekl. A to radši nepočítám ani její vážně míněná videa plná rozesmátého „dobra“, která připomínají něčí hodně škodolibou parodii.

Babiš ostatním prezidentským kandidátům dodává stejný mobilizační potenciál, jaký dodal Miloš Zeman jinak nápadně jalovému Jiřímu Drahošovi. I ten by bez „antiZemana“ dostal mnohem míň hlasů. I tehdy prostě bylo potřeba porazit Zemana, jako tentokrát může být potřeba porazit Babiše. Nic víc. Už první přímá prezidentská volba totiž ukázala, že přední kandidáti nejvíc ze všeho potřebují nějakého strašáka, proti kterému se můžou konfrontačně vymezit. Karel Schwarzenberg a po něm i Drahoš měli Zemana. Kandidáti příští volby si proto musí přát Babiše!

