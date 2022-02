Soros, prsty neziskovek v Česku? Velká věc na příští volby. Foldyna vysypal všechno

„Jsou likvidovány hodnoty jako rodina, národ, vlast, prostřednictvím genderismu je likvidována samotná biologická identita člověka. Tak precizní útok na nejcitlivější místa společnosti nepodnikl zatím žádný politický režim, a to včetně toho nacistického,“ říká o miliardáři Georgi Sorosovi a o jeho neziskových organizacích Jaroslav Foldyna. Poslanec hnutí SPD tvrdí, že Soros nastavil systém, který je dnes financován z veřejných peněz včetně těch českých, a to skrze dotace. Daňoví poplatníci si tak podle něj platí vlastní zkázu.

Americký novinář a hvězda americké zpravodajské televize FOX News Tucker Carlson se ve svém pořadu věnoval Maďarsku. Popsal souboj mezi maďarským premiérem Viktorem Orbánem a miliardářem Georgem Sorosem v nadcházejících volbách. Zmínil i plakáty, které lze v Maďarsku vidět, jako: Zaútočí George Soros opět na Maďarsko? Proti Orbánovi se do voleb spojila opozice. Jaké šance mu dáváte?

Maďarsko je jednou z posledních evropských zemí, kterou ještě progresivističtí extremisté neovládli, takže tlaky a vynaložené prostředky proti Viktoru Orbánovi budou opravdu nebývalé. Předpokládám, že – kromě klasické dehonestační kampaně – se tajné služby jednoho našeho velkého spojence také pokusí vyrobit nějakou kauzu. A možná bych Orbánovi dokonce doporučil, aby výrazně posílil svoji ochranku. Věřím ale, že Maďaři si svoji zemi, na rozdíl například od nás, ukrást nenechají. Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 75% Nemá 19% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 21942 lidí

„Soros je velmi talentovaným mužem; nejen v dobrých věcech, ale i v těch špatných. Je typem muže, který nerespektuje tradice této země, má filozofické a ideologické přesvědčení, které by nám chtěl vnutit a změnit tak naše životy,“ řekl Orbán v přímém rozhovoru s Carlsonem. Souhlasíte s ním?

Souhlasím; vždyť Soros dokázal to, co se nepodařilo ani Hitlerovi. Netalentovaný člověk by něco takového jistě nedokázal. Je však potřeba říci, že na to nebyl zdaleka sám. Kořeny neomarxistického destruktivismu jsou zhruba stoleté a Soros tak spíš velmi efektivně sklízí to, co dlouhá leta zasévali jeho předchůdci a ideoví souputníci. Jeho příspěvek k dílu zkázy je však značný.

Ke geniálním krokům tohoto člověka se dá řadit například překroucení tezí K. R. Poppera týkajících se takzvané otevřené společnosti. A nejen to; on tímto termínem, a také K. R. Popperem, své proticivilizační aktivity zaštituje, čímž jeho bludy získávají jakýsi punc silné filozofické nadstavby, která nemá s extremistickým výkladem marxismu nic společného. Neuvěřitelný cynismus a genialita v jednom balení.

Sám Popper samozřejmě například to, že importem lidí, kteří otevřenou společnost nenávidí či odmítají, lze vytvořit či udržet otevřenou společnost, nikde ani náznakem netvrdí. Přesto tomu ale Sorosovi pohůnci věří. Kdyby si přečetli, co Popper opravdu napsal, tak by blud, ve kterém žijí, možná sami pochopili, ale oni to nikdy neudělají. Jsou vycepováni k tomu být tupým stádem, jež oddaně a bez pochybností recituje naučenou mantru, a zároveň jsou přesvědčeni o své vlastní nadřazenosti. Někdy používaný pojem „sorosjugend“ je v tomto smyslu dost přiléhavý.

A jak se tedy vliv George Sorose podle vás projevuje?

Cíleným rozkladem tisíciletých kořenů naší civilizace. Jsou likvidovány hodnoty; rodina, národ, vlast, prostřednictvím genderismu je likvidována samotná biologická identita člověka. Tak precizní útok na nejcitlivější místa společnosti nepodnikl zatím žádný politický režim, a to včetně toho nacistického. Nacisté, a koneckonců i bolševici, chtěli expandovat, a proto se snažili mít silné a soudržné obyvatelstvo. Násilí z jejich strany bylo uplatňováno „pouze“, a slovo pouze říkám ve velkých uvozovkách, z důvodu posílení vlastní moci. Neobolševici, v čele se Sorosem, však chtějí vlastní obyvatelstvo zlikvidovat do posledního jedince. Zrůdnost jejich uvažování a záměrů je omračující.

Takovou koncentraci promyšleného zla lidská historie zatím asi nezaznamenala. Ideoví otcové neomarxistického destruktivismu rozhodně nebyli hlupáci. Kdo se v této problematice trochu orientuje, tak ví, že šlo i mimořádně inteligentní jedince, kteří ovšem dar rozumu použili k těm nejzavrženíhodnějším účelům – k likvidaci vlastní civilizace. To, že jedním z klíčů k tomuto záměru je zpochybňování, což je samo o sobě v drtivé většině případů pozitivní proces, je ovšem téma na samostatný a rozsáhlý text.

Není ale zpochybňování motorem vědění?

Jistěže je. Já také nikomu neupírám právo zpochybňovat prakticky cokoli. Sám však chci mít právo zpochybňovat také cokoli – i to jejich zpochybňování. A právě toto právo nám sorosovci upírají. Jak někdo vystoupí proti jejich ideologii či politickým rozhodnutím, tak je xenofob, homofob a kdovíco-včechno-ještě-fob. A jako takový je buď mediálně pranýřován nebo rovnou sorosovskou justicí odsouzen. Mnozí u nás asi ještě žijí ve falešné iluzi o právním státu, ale to je opravdu jen iluze. Nepodařilo se to ani Čingischánovi, ani Osmanské říši, ani nikomu dalšímu, kdo se o to pokoušel. Soros dokázal srazit na kolena západní civilizaci. Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 8% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14113 lidí

Ve skutečnosti je česká justice jednou z nejmocnějších politických sil v zemi a své moci vydatně využívá právě k prosazování neomarxistického extremismu. Média o tom ovšem neinformují, což je samozřejmě vynikající taktika. Kdyby tady probíhaly monstrózní politické procesy zakončené drakonickými tresty, jako tomu bylo například v 50. letech, tak by se lidé vyděsili a začali by se nějak bránit. Dnes se vše naopak udělá potichu a tresty také nejsou nijak zvlášť drakonické. Nějaká ta podmínka, pár měsíců vězení či pokuta lidi nijak zvlášť nevyděsí, pokud se o tom tedy vůbec dozví, ale odsouzeného pochybovače spolehlivě umlčí. A to je geniální. Proč někoho věšet? Stačí přece sebrat mu práci, narušit jeho společenský a v důsledku toho i rodinný život, a on se pak někde pod mostem pěkně potichu pověsí sám. Mají to vymyšlené opravdu pěkně.

Moderátor pořadu rovněž uvedl, že Sorosova taktika je obtížně odhalitelná, protože tvoří silné příběhové linky, filtruje názory a pak je veřejnosti představuje prostřednictvím neziskových organizací financovaných právě Sorosem. Média je pak přebírají bez podrobení kritice a předávají je agresivním způsobem lidem. Ovládá tedy Soros i politické dění skrze neziskovky a média?

Ano, částečně jsem to právě zmiňoval. Jen musím moderátora trochu opravit. Soros „pouze“, a slovo pouze opět říkám ve velkých uvozovkách, nastavil systém, který je dnes však už z valné části financován z veřejných peněz. Všechny ty fondy nadace a podobné organizace dostávají ze státních rozpočtů, a to včetně rozpočtu České republiky, obrovské částky. Daňoví poplatníci si tak platí vlastní zkázu.

To, že média přebírají názory neomarxistického destruktivismu, je pochopitelné, vždyť vymývání mozků v tomto směru začíná již na základní škole a pokračuje pak na všech dalších úrovních našeho školství. Z fakult žurnalistiky, ale i z mnoha fakult dalších, tak dnes vycházejí často již zcela zfanatizovaní jedinci, kteří jsou naučeni kritické myšlení označit za fašismus, rasismus, či jiný -ismus, a tím to pro ně končí.

Marcuseho teorie represivní tolerance skutečně funguje skvěle. Současná ideologická indoktrinace je ve své sofistikovanosti a důkladnosti naprosto brutální. O něčem takovém se nacistům a starým bolševikům, tedy předchůdcům dnešních sorosovců, ani nezdálo.

Jaké příklady jeho vlivu na politiku skrze neziskové organizace můžete z poslední doby uvést?

Například poslední volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Kdo pořádal a podporoval všechny ty demonstrace a různé dezinformační a dehonestační kampaně, je všeobecně známé. Mluvit o médiích je asi zbytečné. Jestli chcete ukázku přímého zasahování neziskovek do politiky, tak například novelu zákona o veřejnoprávních médiích, kterou chce pětikoalice protlačit, napsaly přímo velké politické neziskovky. A světe div se, jejich role se v tomto zákoně zásadním způsobem zvyšuje. Dá se říct, že pokud bude přijat, tak několik profesionálních neziskovkářů nadiktuje poslancům, koho mohou zvolit do Rady České televize, když na výběr budou buď neomarxisté, nebo neomarxisté.

O působení sorosovců z neziskovky Rekonstrukce státu jsem mluvil už opakovaně. Ti lidé jsou ve Sněmovně možná víc než někteří poslanci. Chodí a říkají voleným zástupcům lidu, co mají dělat. Andrej Babiš jim podléhal s nechutí, Petr Fiala je poslouchá s nadšením a některé politické neziskovkáře má dokonce jako své poradce. Konzervativním voličům ODS tímto na dálku gratuluji... Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 1% Zaútočí na východ Ukrajiny 3% Pošle oficiální síly na Donbas 2% Nepodnikne vojenskou akci 94% hlasovalo: 15876 lidí

Pokud někdo Sorose kritizuje, většinou se dočká vysvětlení, že jde o antisemitismus vůči miliardáři. S nálepkou „antisemita“ se pak už kritizuje hůře. I na to upozornil Carlson ve svém pořadu, dokonce to označil za taktiku mainstreamových médií obrany Sorose. Co vy na to?

Sorose vidím jako nepřítele mojí země, mojí rodiny, mého národa a mojí civilizace – ovšem nikoli proto, že je žid, ale proto, že je to zmetek. Já osobně mám tolik nálepek, že si jich už dávno nevšímám, je ale jasné, že se toho někdo může zaleknout. O systému společenské a profesní likvidace odpůrců režimu jsme již mluvili. Mě zatím mohou z práce vyhodit jen voliči.

Zatím?

Ano, pouze zatím. Až bude přijat senátní návrh novely volebního zákona, a on nakonec přijat bude, tak o složení Poslanecké sněmovny budou rozhodovat především právě neziskovky.

V té novele samozřejmě nejde o hlasy voličů ze zahraničí, jak se pořád omílá, ale především o hlasy seniorů a také o hlasy obyvatel různých ghet v České republice. Každému doporučuji, přečíst si navrhovanou novelu a pak § 80 občanského zákoníku, kde se definuje, co je bydliště.

Kdo není úplně padlý na hlavu, tak jasně uvidí, jak to bude fungovat. Že to bude poslední rána už dnes skomírající demokracii, je nepochybné.

Dalším tématem je migrace a její důsledky v Evropě, které Carlson rovněž shrnul a podložil je čísly stoupající kriminality. Řekl, že Orbán byl potrestán Evropskou unií za to, že se plotem snažil svoji zemi ochránit před nelegální migrací z Afghánistánu, Sýrie a dalších zemí. Má podle vás pravdu?

Jistěže má pravdu. U nás je však spojování migrace a zvýšené kriminality trestné, a trestný čin je i jenom požadavek na ochranu země před nelegální migrací, takže nás Evropská unie určitě v této souvislosti sankcionalizovat nebude. Vždyť i pánové Miko a Rozumek z proimigračních neziskovek si už pochvalovali, jak se s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) pěkně dohodli na tom, že, cituji: „Česko rozmrazí svůj přesídlovací program.“

Takže už ne migrace a migranti – ale přesidlování a přesídlenci.

Voličům pětikoalice asi připadá, že v České republice je zbytečná nuda a že by to tu měli trochu rozpohybovat „přesídlenci“ z Afriky, Afghánistánu a dalších podobných lokalit. Mně nezbývá než toto přání respektovat, což ovšem neznamená, že se tomu přesidlování nebudu snažit ze všech sil zabránit. To je zase, alespoň doufám, přání voličů mých.

Když byste měl zhodnotit politiku Viktora Orbána v Evropské unii, a jiných lídrů členských zemí, jak si vede?

Viktor Orbán je jednoznačně nejlepším lídrem ze všech zemí Evropské unie. Bohužel současná politická reprezentace České republiky místo toho, aby si takového spojence vážila, tak po něm plive. Ale jak už jsem uvedl; voliči to tak asi chtěli.

