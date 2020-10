Sorosova kobyla Čaputová. Kdepak je teď rezatý Minář se svým bambilionem? Tomáš Vyoral pobaveně sleduje, jak se štěkají kavárníci

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Protektor Reinhard Prymula nás před PR covidem zachrání, i kdyby nás měl postřílet, obává se komentátor Tomáš Vyoral v pravidelné týdenní bilanci. Současně se ministra ptá, co bude další krok v jeho brutálním tlaku na očkování jeho vakcínou. Vyorala napadají takové věci jako označit odpírače očkování žlutou hvězdou nebo jim zakázat vstup do MHD.

Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 6486 lidí

Když se nenecháte očkovat, epidemie jen tak nezmizí, varuje Česko ministr zdravotnictví Roman Prymula. Pokud by se nechalo novou vakcínou ošetřit zhruba jen takové procento populace, jaké se očkuje proti chřipce (cca 6–8 procent), virus by podle Prymuly nadále koloval v podobné míře. Prymula zároveň dodal, že ekonomika nemůže dlouhodobá omezení vydržet. Jak na tato slova reagovat? Jde o tlak směrem do vakcinace?

Ministr strachu a smrti protektor Prymula mimo jiné tento týden pro Novinky prohlásil: „Teď má řada lidí problém, ale až uvidí, že vakcína je bezpečná a že naočkovaní lidé nebudou muset nosit roušky a budou mít řadu jiných bonusů, tak si myslím, že zájem bude poměrně velký.“ Tedy bonusy pro ty, co si nechají píchnout Prymulovu vakcínu? A ti, co si „dobrovolně“ bez bonusů nenechají píchnout, protože v souvislosti s PR covidem věří více své imunitě, budou nosit žlutou hvězdu? Nedostanou práci? Nebudou jezdit MHD? Mít děti? Něco mi tyhle praktiky neváženého pana protektora připomínají. Stejně tak ve čtvrtek na tiskovce hovořil, že pracuje na ambiciózním plánu o protestování celé ČR, tedy 10,6 milionu občanů. To bude teprve vývar! Odborník na tunelování zřejmě nemá záklopku. Jak hned včera večer informoval iDnes, praktičtí lékaři, kteří mají testování provádět, o ničem nevědí. Bodejť, proč praktici? Prymula jedná zřejmě s dceruškou a svými farmaceutickými kamarády.

Je naprosto neuvěřitelné, že prokázaný tunelář hradecké nemocnice, který si poté, co dostane trafiku vládního zmocněnce pro zdravotnictví, založí živnost na výrobu zdravotnických prostředků, a který neví, za co má milion korun v daňovém přiznání, je na postu ministra zdravotnictví. A má tak v současnosti prakticky nejvyšší moc ve státě a možnost bezmezně tunelovat ve velkém. Navíc v nouzovém stavu zavedeném, jak se zdá, právě i kvůli plukovníkovým zájmům v tunelářství a nařízeních, které povětšinou připomínají výplody chorého zeleného mozku – se vším respektem k jiným, poctivým a charakterním vojákům.

Druhá vlna řízené demolice české ekonomiky, a tedy v důsledku společnosti ve jménu boje proti PR viru se rozjela. Pro ty, kteří stále věří, že snad ministr strachu a smrti myslí na zdraví nás či našich blízkých. Proč od něj neslyšíme, že si máme zacvičit? Dát si pohyb? Že se máme otužovat studenou vodou? Nasbírat si černý bez, šípky nebo lipový květ? Jíst více ovoce, zeleninu či jiné vhodné potraviny kvůli vitamínům C a D? Jít se projít do přírody a vystavit se sluníčku...? Že máme zhubnout nebo přestat kouřit? Snažit se nepropadat panice a stresu? Protože pak by byznys a vyšší zájem zkorumpovaného plukovníka s fašistickými sklony šel do kopru.

Jak si v souvislosti s Prymulovými slovy o nemožnosti omezit ekonomiku vykládat čtvrteční opatření, kterými ministr zdravotnictví v podstatě na 14 dní zmrazil celý sektor služeb? A věříte tomu, že to je jen na 14 dní a pak se všechny hospody, diskotéky, tělocvičny a další zařízení rozjedou?

Zažíváme nástup trvalé čtrnáctidenní totality „na dobu nezbytně nutnou“, jak sám uvedl. Než si pořádně nahrabe, zadluží k neudržení ČR, což se mu už půlbilionem pro začátek povedlo, a splní úkol, na který byl léta nadnárodními globalistickými strukturami připravován. Jinak Prymula opět prokazuje, jaký je lhář, protože není-li úplný idiot, tak musí vědět, že jakékoliv volnočasové aktivity či sektor služeb jsou napojeny na ekonomiku. A na rozdíl od Prymuly, který si s miliony od farmaceutických firem žije jak prase v žitě, mnozí se právě oněmi volnočasovými aktivitami poctivě živí. Což chápu, že plukovník asi úplně nezná. Bohužel už to vypadá tak, že nás Reinhard Prymula před PR covidem zachrání, i kdyby nás měl postřílet.

Prymula v pondělí také veřejným dopisem vyzval lékaře, aby se nyní zdrželi veřejně pronášených kritických poznámek vůči koronavirovým opatřením. Jak se díváte na nápad, že by kritici měli mlčet?

Tak, že jiný názor, který by zpochybňoval Prymulův byznys a jeho nejodbornější názor v galaxii, bude potlačen. Zatím jde jen o prosbu. Už dřív ostatně v rozhovoru pro Prostor X naznačil, že by neměl být některým dáván mediální prostor. To jsou přece typické praktiky fašistů, komunistů a jiných totalitářů. Umlčet jiný názor. Argumenty ani vypovídající data ohledně covidu, navíc relevantně podložená, jsem od něj doposud neviděl. Pouze šermování pofiderním odhadovaným číslem a šíření poplašných zpráv ohledně počtů pozitivních testovaných, v drtivé většině bezpříznakových.

V první fázi na oko prosí, pak bude doporučovat, následně vyhrožovat, pak nařizovat a skončí to trestáním. Diskuse není žádoucí. Ostatně Prymula už se pochlubil i náborem pseudoexperta Františka Vrábela oblíbeného v závislé a nevyvážené ČT a jeho Semantic Visions pro boj s dezinformacemi o PR covidu. Přeloženo do češtiny – na potlačování a dehonestování nepohodlných názorů a lidí. Mimochodem další tunel, protože reálné ocenění takové pofiderní služby je prakticky nevyčíslitelné.

Anketa Podporujete opatření proti covidu-19 činěná Romanem Prymulou? Ano 55% Ne 38% Některá ano, některá ne 7% hlasovalo: 20064 lidí

Současná omezení rozhodně nejsou těmi posledními. Roman Prymula také lidem zpřísní podmínky uvnitř rodin. Co k tomu říci, nezní to už poněkud směšně, alespoň co se týče vymahatelnosti?

Znělo by to směšně, nebýt to z dílny sebestředného psychopata. Věřím, že ten to myslí vážně. Mimochodem je zajímavé, že zřejmě během smrtícího psychocovidu prakticky nemá co na práci, když se několikrát denně promenáduje v kdejakém médiu a straší, šíří poplašné zprávy a vyhrožuje, jen se mu od rypáčku práší. Jeho youtuberskou činnost na twitteru, který mu „byl založen“, nevyjímaje.

Mikuláš Minář terčem posměchu. Poslanec Miroslav Kalousek vzpomíná, že když před 11 lety s Karlem Schwarzenbergem zakládal TOP 09, zveřejnili hodnotové desatero a programové priority. „Dnes už se asi nemusí říkat, co chci. Stačí říct, že chci,“ poznamenal Kalousek k Minářově vstupu do politiky. Novopečený politik totiž na twitteru své oznámení začíná slovy: „Jdu do toho! Protože je to třeba. Protože se mnou půjdou stovky a tisíce dalších. Protože chci.“ Je podle vás Minář skutečně spíše tváří bez obsahu?

V zásadě ano. Tady s Kalouskem souhlasím. Jen mi trochu neladí, že se takhle kavárníci začínají štěkat mezi sebou. Navíc vzhledem k blížící se tragédii TOP 09, pro ni, nikoliv pro nás, si mohl Mirek vypěstovat podhoubí pro další převlečení stranického saka, na což je mistr. Mimochodem kde je rezatý Minář se svou uniformou připomínající hitlerjugend a jeho bambilion chvilek proti demokracii? Teď, když se ze dne na den bourají jejich hodnoty, narušují veškeré svobody, a ministr strachu utrhl ze řetězu, na kterém by měl pro naše dobro do konce života být.

Senátní souboj v Praze 1 poznamenala poměrně agresivní a bojovná kampaň. Stávající senátor Václav Hampl začal sloganem „Vysoká škola života nestačí“, který si příznivci Miroslavy Němcové vztáhli na svou kandidátku. Po prvním kole, kdy Němcová Hampla na hlasy porazila v poměru cca 2 : 5,1, se Hampl nechal slyšet, že Němcová je samá image a její program přitom neznáme. Poukázal na „konzervativní a xenofobní“ politiku ODS a Němcové vyčetl, že na rozdíl od něj před soubojem nevyplnila „volební kalkulačku“. Němcová reagovala otevřeným dopisem, v němž Hampla vyzvala ke slušné kampani. Co si o tomto sporu myslíte? Máte v tomto konkrétním senátorském duelu svého favorita?

Prašť, jak uhoď a nula od nuly pojde. Dva paraziti se perou mezi sebou o svého hostitele. A o peníze z našich kapes. Toť můj názor.

Krajské volby jsou za námi, jak zhodnotit výsledky? Je skutečným vítězem ANO, které získalo nejvíce hlasů, nebo spíše Piráti, kteří z 5 mandátů poskočili na 99?

Vítězem jsou dle mého oba zmíněné subjekty. Vzhledem k mezivolebnímu posílení i koaličnímu potenciálu vzhledem k takzvané „Antibabiš agendě“ z toho možná vycházejí lépe právě Piráti. Jako částečné vítěze bych ještě považoval i STAN, který se úplně neztratil. Všechny tři mimochodem spojuje fakt, že klamou rameny. První dva se tváří jako „protisystémové nové“ subjekty, které nepatří do starých struktur, což není úplně tak pravda.

Třetí pak klame tím, že se profiluje tak, že jde o starosty a nezávislé, kteří to musí z logiky věci se svými obcemi myslet dobře. Volby nicméně ukázaly, jak neskutečně slabé jsou ony opoziční takzvané demokratické strany a zejména jejich lídři a osobnosti. Vyjma tedy už řečených Pirátů, kteří jsou novými kříženci zelených a komunistů. Bohužel to zřejmě občané úplně nevnímají. A ani pseudolidový populista s červeným svetrem evidentně na lidi, díky bohu, svým tajtrlíkováním před kamerami taky nakonec dojem neudělal.

Babiš v těchto volbách „vysál“ komunisty a sociální demokraty. I díky tomu ANO získalo nejvíce mandátů, celkem 178, na druhou stranu tím přišlo o koaliční partnery. Kam dál může Babiš stoupat?

To bude do značné míry záležet na schopnosti nebo spíše neschopnosti ostatních stran a jejich takzvaných lídrů. Myslím, že svého vrcholu, co se volebního potenciálu strany týče, už atakuje svůj vrchol. Co se týká Babiše samotného, pak si myslím, že jeho další metou je prezidentská funkce, na čemž zřejmě panuje shoda se Zemanem.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová provedla radikální řez soudním systémem. Šmahem odvolala 63 soudců ve věku nad 65 let (z toho 22 aktivních). Zpráva přišla necelý týden poté, co Čaputová jmenovala do funkce nových 12 soudců a hovořila při té příležitosti o potřebě důvěry ve slovenskou justici. „Nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že našemu soudnictví důvěřuje pouze šestnáct procent respondentů a nedůvěřuje mu až osmdesát procent dotázaných,“ uvedla v proslovu. Jde podle vás o čistku, která souvisí s nedávným rozuzlením kauzy Ján Kuciak, ze které odešel Marián Kočner jako nevinný?

Spojitost s tím, že paní Čaputové Sorosové alias Trojské kobyle Visegrádské čtyřky, nebylo po chuti rozhodnutí soudu ve věci Kuciaka, nelze vyloučit. Protože, jak víme, ona stejně jako velká většina lepšonovinářů, pardon nezávislých a vyvážených novinářů, měla jasno hned od začátku. A jak dobře víme ze strany samozvaných demokratů: Demokracie je fajná věc, ale jen když je po našem; nebo v demokracii můžete mít vlastní názor, ale jen pokud je stejný jako ten náš. Neznám tedy detaily oné obměny či čistky, ale troufám si říci, že udělat tohle Orbán, tak tady bude takřka volání pravověrných, uvědomělých po humanitárním bombardování Budapešti.

Na podobnou notu, čerstvá zpráva EK opět kritizuje Maďary a Poláky za stav justice. Obavy panují z možného podřizování soudnictví politické moci. Jak toto vnímat, obzvláště ve světle předchozí otázky?

Tak jako vždycky. Nezáleží na podstatě problému a realitě, ale na uvědomělém politickém názoru. A EU pravidelně tříbí metodu dvojích metrů. Ostatně to, že je něco demokratické nebo není, nepodléhá realitě, ale rozhodnutí politbyra. Kdykoliv se ozve EK s kritikou někoho kvůli nedodržování demokratických principů, tak s velkou pravděpodobností si můžete být jisti, že to ty země v zájmu svébytnosti a suverenity své země i skutečné demokracie obecně dělají správně.

Protože když se děje něco skutečně porušujícího demokratické principy, jako třeba masakrování Katalánců, Žlutých vest, napadání Řecka a dalších států Tureckem, strhávání soch a podobně, tak EU sojuz společně a nerozdílně mlčí.

Jinak Brusel chce mít neomezenou moc napříč svými provinciemi – vyjma možná Německa, o jehož čtvrtou říši se prakticky jedná. A státy, které působnost a svévolná nařízení nikým nevolených byrokratů z EU znesnadňují nebo jim do toho hází vidle třeba tlakem proti politickým neziskovkám, zahraničním univerzitám, vlastní měnou nebo odmítáním řízené migrační invaze, jdou potom na paškál.

