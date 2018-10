Spiknutí Šabatové a neziskovek. A vůbec nejde o mě. Ivanka Kohoutová, dekorovaná Zemanem, otevřeně promlouvá a varuje

ROZHOVOR Vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana vnímá ředitelka Střední zdravotnické školy Ivanka Kohoutová jako podporu proti komplotu tvořenému Annou Šabatovou v pozici ombudsmanky, neziskovkami, některými úřady, advokáty a médii a zároveň jako podporu jejích občanských postojů. Od začátku více než pět let se vlekoucí kauzy cítila, že nejde ani tak o šátky a nějakou somálskou uchazečku, ale že je jakýmsi lakmusovým papírkem ve hře propagátorů ideologie multikulturalismu. Přiznává, že Anny Šabatové si neváží, a domnívá se, že by se veřejná ochránkyně práv měla vážně zamyslet nad svým setrváním v úřadě.

Jaká byla vaše bezprostřední reakce, když jste se dozvěděla, že v den stého výročí vzniku Československa převezmete na Pražském hradě Medaili Za zásluhy I. stupně?

Byla jsem informována ředitelem odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky, že pan prezident mi chce udělit vyznamenání v tento významný den. Byla jsem nesmírně překvapena. Tato informace mě dojala.

Anketa Podporujete návrh, aby se znovu proplácely první tři dny nemocenské? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 47 lidí

Ve zdůvodnění se uvádí – „statečné ženě v boji s netolerantní ideologií“. Jak jste ten svůj více než pětiletý boj, který stále ještě není u konce, vnímala vy? Jako boj s čím, nebo s kým?

Já jsem se dostala do situace, kterou jsem nezavinila, a především proti mně v celé kauze byla přesila komplotu tvořenému Annou Šabatovou v pozici ombudsmanky, neziskovkami, některými úřady, advokáty a médii. Proti tomu jsem se snažila uhájit určité občanské postoje a přesvědčení, které považuji za správné. Cítila jsem, že nejde ani tak o šátky a nějakou somálskou uchazečku, ale že jsem jakýsi lakmusový papírek ve hře propagátorů ideologie multikulturalismu, a to ve velmi agresivní hře, kdy hlavní aktéři byli ochotni mne obětovat, jen aby dosáhli svého… A jak víte, zatím se jim to nepodařilo. Proto jsem ráda, že mne pan prezident nejen ocenil, ale svým způsobem v tomto boji podpořil.

Fotogalerie: - Klaus, ,,Bobo" a Okamura slaví

Zatímco prezident Miloš Zeman vám udělil státní vyznamenání, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, jak i zmiňujete, vám šla celou tu dobu tzv. po krku. Napadlo vás někdy, proč to dělá a proč ve jménu hájení práv vykonstruovaně diskriminované osoby je schopna po mnoho let ničit život někomu jinému?

Nikdy jsem nepředpokládala, že veřejný ochránce práv, může obdobným způsobem postupovat. Předpokládala jsem, že když je financován z našich daní, tak bude zastávat a ochraňovat práva občanů České republiky. Ostatně postup veřejné ochránkyně práv je také popsán ve výsledcích šetření policie, včetně vnitřních pohnutek ombudsmanky, které ji k tomu vedly. Anny Šabatové si nevážím a myslím, že by se měla vážně zamyslet nad svým setrváním v úřadě. Ale to bych asi očekávala příliš. Jak jsem uvedla, všechny mé hypotézy se potvrdily v závěrech šetření policejního orgánu na základě trestního oznámení, které na paní Šabatovou podal můj advokát Radek Suchý. Ten činí navíc další právní kroky ve věci, protože si myslím, že takové postupy, které předvedla Anna Šabatová a spol. nelze ve slušné společnosti tolerovat.

Psali jsme: Křičíte na Zemana, a pak říkáte, že jsme lůza. Ale lůza jste vy. Ostrý dozvuk slávy 28. října s mnoha, mnoha vzkazy Křik na Zemana, posměch, demonstrace. Z Hradu přišla rázná reakce k oslavám republiky Vyplulo na povrch: Bylo to naplánované! Ředitelka školy vláčená kvůli kauze muslimský šátek prozradila, jak na ni tlačila Šabatová i neziskovky Akce naplánovaná s jasným cílem. Ombudsmanka Šabatová, její snacha, zastrašování. Hovoří ředitelka pražské zdravotní školy, vláčená už tři roky kvůli muslimským studentkám

Objevily se zvěsti, že vám byl po udělení vyznamenání zablokován facebookový profil. Co je na tom pravdy a jak lidé na sociálních sítích reagovali nejen na tu vaši kauzu v průběhu let, ale i nyní na ocenění od prezidenta republiky?

Ano, lidé mi psali na mail, že mám zablokovaný facebookový profil. Ostatně na těchto sítích mizí příspěvky lidí, není to překvapivé. Lidé bývají po několik dní i měsíců zablokováni. Pak jsem zjistila, že se na svůj profil nemohu přihlásit. Nějakou dobu jsem se přihlásit nemohla a pak to zase bylo zprovozněno. Reakce lidí během pěti let byly pro mě významné a až na malé výjimky, které by se daly spočítat na prstech jedné ruky, byly pozitivní, milé, povzbuzující a v těžkých chvílích mě opravdu držely nad vodou. Po ocenění prezidentem republiky jsem byla rovněž mile překvapena. Před zahájením a po celou dobu ceremoniálu jsem měla mobil vypnutý. Přibližně kolem 22. hodiny jsem chtěla mobil zapnout a vůbec mi to nešlo. Po delší době se mi podařilo mobil restartovat a byla jsem překvapena, že tam mám velké množství gratulací. Postupně jsem se je snažila číst a stručně odpovídat. Zprávy až do dnešního dne přibývají po stovkách jak na síti, tak na soukromém mailu. Příjemné zjištění, že tolik lidí bylo potěšeno rozhodnutím pana prezidenta mi toto vyznamenání udělit a tolik lidí mi ho opravdu přeje.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale objevily se i hlasy těch, co nejsou na vaší straně. Z těch si nic neděláte?

Ačkoli jsem na to původně nechtěla reagovat, vyskytly se v reakci na mé vyznamenání, bohužel, v některých zvláště internetových médiích i útočné a nenávistné komentáře ze strany některých „novinářů“, například ale i bývalého redaktora České televize. Myslím, že nastala doba tyto excesy nepřehlížet, a pokud jsem označována za xenofobku nebo antisemitku, tak právní zástupce Radek Suchý tyto výlevy pečlivě monitoruje a jistě na ně budeme adekvátně reagovat, jak mne ujistil. Chtěla bych zároveň zdůraznit, že všechny právní služby v této kauze mi poskytuje nadále zdarma.

Zpátky k tomu příjemnějšímu. Jak slavnostní večer na Pražském hradě z vašeho pohledu probíhal a co si z něj budete nejvíce pamatovat?

Bylo to nádherné. Co víc si mohu přát. Být na Pražském hradě, v nejkrásnějších prostorách, v den stého výročí vzniku Československa a přebíráte z rukou prezidenta republiky Medaili Za zásluhy I. stupně. Hluboký zážitek. Byla jsem ráda, že v tento významný den jsem se mohla podělit o hluboký vnitřní zážitek se svojí maminkou, synem a advokátem, kteří byli panem prezidentem na Hrad rovněž pozváni. Velmi příjemný byl rozhovor před zahájením ceremoniálu s panem prezidentem Zemanem, jeho chotí a panem prezidentem Kiskou. Ale bylo mi nesmírně líto padlých vojáků v Afghánistánu při přebírání vyznamenání jejich rodiči a blízkými.

Psali jsme: Medaile: Od ČT zasyčely nadávky. Okamura slaví, padly dva návrhy na Zemanova nástupce Kauza muslimský šátek má silnou dohru: Šabatová má průšvih. Stejně tak má být řešena Česká televize Chtěla si vynutit nošení hidžábu v české škole žalobou. Ale soudce bouchl do stolu: To by mohla být i hodina matematiky rušena odříkáváním otčenáše! A pak zahřmělo i nad Šabatovou VIDEO České televizi neposkytnu rozhovor. A dejte si ten mikrofon dál, poslala ředitelka Kohoutová do háje redaktorku ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Hroník