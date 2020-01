Spisovatel Kimla: Minářova parta? Smrdutý plivník z pukavce. A jestli si tohle přečte Šabatová...

ROZHOVOR Česká politika mu někdy připadá jako sjezd psychopatů. Parta kolem Mikuláše Mináře mu připomíná pukavce, z něhož se vyklube smrdutý plivník. Nesnášenlivý, bez vize a perspektivy. To, co předvádí Anna Šabatová, má podle něj do ombudsmanství hodně daleko. A území Blízkého východu plavou na naftě. Spisovatel Jiří Kimla v rozhovoru ostře komentuje aktuální dění. A stále prý marně čeká, až někdo řekne: Holky a kluci, vykašleme se na rozbroje a uděláme z této země uprostřed Evropy místo, kde bude pro všechny snesitelné bytí.

Novou ombudsmankou mohla být bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Ukázalo se však, že spolupracovala na odborné práci s Josefem Urválkem, který byl prokurátorem a později i soudcem, a byl u mnoha justičních vražd v padesátých letech. Dá se uvěřit argumentu, že Helena Válková vůbec Urválka neznala?

Asi bych tu otázku tak nestavil. Znala, nebo neznala… Vžijte se do její situace. Někdo ji požádá o zpracování materiálu a přiřadí k ní Urválka. Když ho odmítne, vystaví se tím třeba problémům, mohla být ohrožena její profesní, a nejen ta, kariéra. Může se mladá holka postavit na zadní a odmítnout? Viděl jsem práce, které psali evidentní nesympatizanti minulého režimu. A jejich práce měly v úvodu ujištění, že ve smyslu usnesení XXII. sjezdu KSČ musíme… Jednoho blízkého člověka, který nemohl komunisty ani cítit, jsem se ptal, proč to píše. No jo, to se musí, jinak by mně to nemuseli schválit!

Taková byla doba, může se nám to líbit, nebo nemusí, ale nic tím nezměníme. I tehdy měli lidé svoje touhy a zklamání a naděje. Osobně jsem zažil řadu mladých lidí, kteří neodmítli možnost být úspěšnými v časech, o kterých se dnes nespravedlivě hovoří jen s opovržením. Jsem přesvědčen, že paní Válková určitě neprahla po spolupráci s někým, jako byl Urválek. Tak mně na paměti vytanul vtip, který si v tehdejším Sovětském svazu vyprávěli tamní vysokoškoláci. Zkusím zestručnit: Lenin mrzl ve vyhnanství na Sibiři a zaklepal na dveře jedné chalupy a prosil hospodáře o přístřeší. Ten ho však opakovaně vyhnal. Po mnoha letech, v současnosti prováděli průvodci turisty okolo vyzdobeného domku a s úctou vyprávěli: Zde žil člověk, co třikrát mluvil s Leninem!

Vím, že to je trochu od věci, ale uvědomme si, že třikrát mluvit s Urválkem není diskvalifikace pro úřad, nota bene pro odbornici, která by podle mě – ve vší úctě k Anně Šabatové – svou předchůdkyni víc než úspěšně nahradila.

A je to tedy vůbec podstatné? Jsou přesně takové věci třicet let po revoluci tím, proč člověk nemůže být veřejným ochráncem lidských práv? Podle premiéra je podobná spolupráce neomluvitelná…

Asi se panu premiérovi hodí, že někdo chvíli otlouká někoho jiného než jeho. Tyto výhrady minulostí jsou trapné. To tady bude furt nějaká parta jezuitů, která bude šťourat klacíkem v exkrementech, aby na tom vydělala nebo vyleštila svoje ego? Čemu to pomůže? Ekonomice? Zlepší to životy rodin ohrožených chudobou, či zdravotnictví nebo dopravu? Nezlepší, ale dál bude rozeštvávat lidi. Mně to někdy připadá jak na sjezdu psychopatů. A pořád marně čekám, až někdo přijde a řekne: Holky a kluci, vykašleme se na rozbroje a uděláme z této země uprostřed Evropy místo, kde bude pro všechny snesitelné bytí. Ale no, já vím…

Jak je možné, že se její podpis vedle Urválka objevil až nyní? Je to náhoda?

Jednou mně známý kriminalista řekl: Když budeme chtít, vždycky se někdy na někoho něco najde! A proto jsou na světě pichoři, zlí, nesmiřitelní a prodejní, kteří hledají, kdo třikrát mluvil s Urválkem. Až to najdou, tak si to opečovávají na dobu, kdy to bude možné použít. Takových lidí a i těch, kteří to zadávají a potom použijí, je mně hluboce líto a opovrhuji jimi.

Kdo z kandidátů na ombudsmana se vám zamlouvá nejvíce a proč?

Každý ombudsman může být snad už jen lepší, než je Anna Šabatová. Pokud to bude číst, tak se na mě asi bude zlobit, ale to, co předvádí, má do ombudsmanství hodně daleko.

Jak vnímáte krok prezidenta Miloše Zemana navrhnout Stanislava Křečka?

Stanislava Křečka osobně neznám. Domnívám se ale, že za ním stojí spousta dobře vykonané práce. S návrhem na ombudsmana nemám problém, záleží i na něm, jak se v tom věku zdravotně cítí a zda vidí smysl v tom, do této funkce se pouštět.

Piráty dál povede Ivan Bartoš. Čekal jste to?

Piráti jsou mně lhostejní a asi je jedno, kde je vede.

Každopádně se dlouhodobě drží na druhé až třetí příčce ve volebních preferencích. Co podle vás přinášejí do politiky?

Politický plevel. Nakecají toho kopec, ale efekt, aby lupou pohledal.

Dalším pirátem, který se dostává do titulků novin, je pražský primátor Zdeněk Hřib a následné vztahy s Čínou. Po zrušení sesterské smlouvy s Pekingem podepsal spolupráci s tchajwanským městem. Už teď je jasné, že Čína bude konat odvetné kroky. Souhlasíte s kroky primátora?

Ten člověk se mně jenom zdá. Takový politický trpaslík, který vdechnul poslání, že může řídit zeměkouli. A přitom by stačilo, kdyby řídil pořádně Prahu. A že tam je problémů, o tom žádná. Primátor Hřib je asi přesvědčen, že svým krokem srazí Čínu na kolena a ukáže světu, jak se s ní má jednat. Možná by stačilo, kdyby si koupil letenku a letěl jako chlap zrušit sesterskou smlouvu přímo do Pekingu. V Číně by třeba pochopil, že je všechno jinak, jak kdysi pravil moudrý rabi.

Jaký postoj bychom tedy k Číně měli zaujmout?

Můžeme zaujímat postoje, jaké chceme. Ať tak, či onak, rozhodující je, jaký postoj zaujme Čína k nám. Naši politici často přeceňují svou roli v postavení světa. Velké státy o nás vědí prd. Jsme velikostí jako jejich větší města, ve kterých občas někdo pšoukne a ten odér rychle vyvane a nikdo si ho nevšimne. Měli bychom si vybudovat silnou pozici v Evropské unii s členy Visegrádské čtyřky. Čínu jako Evropskou unii respektovat a spolupracovat. A lidem jako primátor Hřib koupit vagón Espumisanu, aby se moc nenadýmali.

A co politika a zásahy Spojených států na Blízkém východě? Co si myslíte o zabití generála Sulejmáního i způsobu provedení akce na cizím území?

Území Blízkého východu plavou na naftě. A to nehovořím o dalších nerostných surovinách. To je in medias res, kořen problému. Nikoli lidé úpějící pod diktátory. Průmysl a energetika hladoví. Ale na to se zeptejte spíš paní Spencerové, ta o tom ví daleko víc. Generál Sulejmání… Vysoký důstojník v hierarchii Íránu. Nevím, zda a kolik byl takovou hrozbou pro Spojené státy, ale faktem zůstává, že byl se svými vojáky významným pomocníkem při likvidaci Daeše. Za vodou usoudili, že už přerostl přes hlavu. Shodou okolností jsem včera obdržel zprávu s videem amerického zásahu vůči Sulejmáního koloně. To nemohl nikdo přežít. To byl excelentní vojenský zásah. Bezesporu. Otázkou je, co na to mezinárodní právo? Je ještě nějaké?

Následoval útok na americké cíle s varováním předem, aby nedošlo ke ztrátě na lidských životech. K těm bohužel nakonec došlo při sestřelení civilního letadla, což íránská strana chvíli tajila. Část amerických vojáků i jejich spojenců stále na území Iráku – i přes pokyn k odchodu – zůstává. Jaký vývoj očekáváte?

Všechno politické šachy a hry tajných služeb. My můžeme jen spekulovat a pár těch, kteří pod pokličku vidí líp, můžou ty věci zanalyzovat. Sestřelit civilní letadlo s pasažéry je vždy prasárna. Ať už střílí kdokoli. Jen se zkusme zamyslet, proč letadlo plné lidí letí přes oblast s ozbrojenými nepokoji? Kdo rozhodne, že tam může letět? Není to úmysl to letadlo tam poslat? Deset, dvacet a co já vím, kolik tisíc nebo milionů životů lidí za to stojí? Hlavně, když to sype, hlavně, když odstraníme někoho, kdo nám stojí v cestě. A lidské životy? K smíchu. Víte, kolik je jich na zeměkouli miliard? Amerika first!

Co si myslíte, že tím Donald Trump sledoval? Jde o volby? Ropu? Odchod vojsk, který plánoval? Nebo cokoliv, o čem se spekuluje…

Trump i ostatní šéfové států mají kolem sebe smečky poradců, nadnárodní koncerny a lobby. Tam se rozhoduje. Jde o ropu, peníze a moc. Opravte mě, jestli to není pravda.

Na Vánoce se Nora Fridrichová rozhodla zveřejnit betlém, kterak by vypadal bez „židů, Arabů, uprchlíků a svobodných matek“. Jak se díváte na osobní názory zaměstnanců veřejnoprávní televize? Mohou ho prezentovat třeba tímto způsobem?

Nora Fridrichová? Asi jsem to jméno už slyšel. Co je s ní? Spíš než ČT24 sleduji slovenské TA3. Tam aspoň tolik netlučou divákovi do hlavy, co si má myslet. Naše veřejnoprávní ovšem za naše peníze produkuje něco, za co by neměla být placena. Nové pořady jsou vysílány poskrovnu a na dvacet čtyři do nás moderátoři mydlí arogantním způsobem, jaký má být náš pohled na svět.

Už několikrát jste mi řekl, že statisíce lidí na Letné pro vás nic neznamenají, protože rozhodují volby. Spolek Milion chvilek se chystá objíždět česká města a aktivizovat občany. Co si o tom myslíte?

Víte, ta parta kolem Mináře mně připomíná pukavce, který snesl kdesi za mořem Soros a ze kterého se vyklubal smrdutý plivník. Nesnášenlivý, bez vize a perspektivy. Takový produkt dnešního divného světa, kde mít pinďoura nebo frndu je podezřelé. Kde je normální mít dvacet pohlaví, burku a nikáb na operačním sálu a trestat lidi, kteří chtějí ochránit odkazy svých předků. Fakt lidé, kteří toto prosazují, jsou našimi volenými zástupci? Jestli ano, pak nám není pomoci. Anebo…

The Times Mináře vybral do dvacítky vycházejících hvězd Evropy…

Do tajmsů může dneska psát kdejaký blbec. Ostatně i jako v našem mainstreamu. Anebo já do Parlamentních listů.

Ukazuje se, že s transparentností to u Milionu chvilek nebude tak horké. Odmítají zveřejnit platy Mináře a dalších osob, ačkoliv se Minář sám označuje za osobou veřejnou. Kromě toho se objevila existence dalšího účtu, který transparentní není a odkud výplaty pravděpodobně plynou. Co vy na to?

Vždyť už jsme si to jednou říkali. Nevěřil jsem v čistotu financí toho najednou zničehonic spolku. A nevěřím pořád. Jeho představitelům, jejich proklamacím. Ale třeba až budou jezdit po těch městech, tak lid obecný přesvědčí o své čistotě a vznešenosti svých cílů. Bůh ochraňuj český lid!

A jak se na transparentnost díváte? Například Piráti mají otevřené fórum a tak dále...

Piráti nejsou moje krevní skupina a nevěřím jim ani pozdrav. Jejich otevřené fórum je mně ukradené. Na dohlížení transparentnosti jsou tady jiné orgány, tak ať se snaží. Na světě zdaleka nejsou jen dotace Agrofertu.



