Spisovatel Klimek ze Šumavy: Současná vládní garnitura se mi nelíbí. Lidé zapomínají, Václav Havel je více vážen v cizině, než doma

Průměrný plat roste, zdaleka ne každý na něj ale dosáhne. Jak vidíte životní úroveň v České republice? Dokáže se náš stát postarat o samoživitelky, důchodce, sociálně slabé…? V tomto směru, byla naše cesta od sametové revoluce úspěšná? Co říci na propastné ekonomické rozdíly mezi lidmi a na to, že řada z nich žije doslova od výplaty k výplatě?

Životní úroveň obyvatel v ČR je v současnosti velmi rozdílná. Nůžky mezi bohatými a lidmi v chudobě jsou rozevřené přespříliš. Neutěšená situace sociálně slabých samozřejmě vyžaduje uvážlivé řešení, které by ovšem nemělo vést k zadlužování státu, což je na úkor následných generací. Zabývat se smysluplným řešením je úkolem politiků. Jsem přesvědčen, že většina voličů si je ve volbách vybrala právě kvůli tomu, a ne aby na zasedáních marnili čas hašteřením.

Vy žijete už řadu let na Šumavě; jaká je životní úroveň zdejšího obyvatelstva? Jak se žije lidem v českém pohraničí, ohledně zaměstnanosti, výše mezd?

Zrcadlem životní úrovně na Šumavě je úbytek trvale žijících, zejména mladých obyvatel, v malých obcích a osadách. Na tom se samozřejmě projevuje výše platů v dosažitelném zaměstnání, nedostatek pracovních příležitostí, nedostatečný rozsah služeb v místě bydliště a nutnost dojíždění za prací.

Mnohým lidem se nelíbí, jaké pravomoci mají v ČR exekutoři. Sdílíte názor, že exekutoři Česko v podstatě terorizují, anebo mají pravdu ti, kteří tvrdí, že dlužníci si za své problémy mohou ve většině případů sami?

Je mi líto nešťastníků, kteří upadli do dluhové pasti z důvodu ztráty zaměstnání při krachu firem či organizací, ve kterých byli zaměstnání, a nepodařilo se jim najít nový adekvátní zaměstnanecký poměr, aby mohli dále splácet půjčky. Kupříkladu u dlouhodobých hypoték nelze dokonale předvídat vývoj situace, na kterou dlužník nemůže mít vliv. Opačnou skupinou jsou ovšem ti, kteří se zadlužili bez důkladnějšího rozmyslu nebo naprosto neuváženě. Exekutoři vykonávají svou práci a stejně jako u ostatních jsou mezi nimi dobří, horší a v některých případech i špatní. Házet je do jednoho pytle je nesmysl.

Když se vrátíme k hodnocení porevoluční doby – sociolog Daniel Prokop publikoval před časem studii, dle které dorostla do věku 50 let života generace, která sice uvítala listopad 89, ale nyní volí Babiše a Zemana, protože je systémem zklamaná. Dává dnešní doba, třeba poslední rok, důvod zříkat se listopadových hodnot a přistupovat na politiku prezidenta Zemana a premiéra Babiše?

Vidím to tak, že vývoj od listopadu 1989 je pro část lidí ve věku kolem půlstoletí života zklamáním. V době sametové revoluce byli mladí a přáli si změny, které ne úplně všechny nastaly. Proto k volbám buď nejdou anebo při výběru tápou, a tak pokaždé volí někoho jiného v domnění, že právě tohle bude tou správnou volbou. Nejeden si jen prohloubí svou skepsi. Mně se současná vládní garnitura a její hrátky nelíbí.

Mimochodem, když jsem u prezidenta Zemana, co říkáte na to, že jmenoval vládu, která se má opírat o KSČM, právě v den výročí popravy Milady Horákové? Souhlasíte s těmi, kteří to označují za nehoráznost?

Jmenování vlády v den, na který připadá výročí popravy Milady Horákové, mi připadá naprosto nevhodné. Nevím, jestli to prezident věděl, ale má kolem sebe tým, který ho na nedobře zvolený termín měl upozornit, anebo, pokud věděl, jaké výročí se k němu váže, mu rozhodnutí vymluvit.

Velmi rozdílný pohled panuje hlavně v posledních letech na Václava Havla. Pro mnohé je Havel terčem vtipů, posměšků a přezdívek. Zároveň se snižuje jeho význam jako našeho osvoboditele od komunismu s tím, že šlo o předem vyjednané předání moci. Jak vy s odstupem doby vnímáte bývalého prezidenta? Čím si vysvětlujete, že je mnohým tak velkým „trnem v oku“?

Václav Havel sehrál významnou roli v našich dějinách. Škoda, že část národa tak snadno zapomíná. Je smutné, že mnohde v zahraničí je vážený více než v domovině, ale to už je jakýsi český úděl, jak mnohými příklady potvrzuje naše historie.

Ostré protesty se ozývají z mnohých stran proti EU. Jak vidíte budoucnost EU a hlavně budoucnost České republiky v EU?

Evropská unie zjevně potřebuje změny, ale setrvání České republiky v ní je naprostou nezbytností. Stejné to je s NATO.

Když jsme u EU, velkým trnem v oku mnohých lidí je německá kancléřka Angela Merkelová. Ta v posledních dnech vyvolala opět velkou diskusi, a to svým výrokem: „Pro vyhnání Němců ze střední a východní Evropy po druhé světové válce neexistovalo morální ani politické ospravedlnění.“ Co na to říkáte?

Tahle problematika by měla zůstat již uzavřenou záležitostí. Politici, na rozdíl od historiků, by se k ní už neměli vracet. Není dobře jitřit rány a nenechat je definitivně přebolet.

autor: David Hora