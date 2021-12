Spisovatelka: Očkování? Pokračování trendu. Pravda je dnes známá předem a běda, kdo s ní nesouzní

reklama

Jste proti očkování proti nemoci Covid-19. Proč?



Ne, nejsem proti očkování proti nemoci Covid-19. Nelíbí se mi však způsob, jakým je prováděno. Jistě jsou lidé, kterým může pomoci. A pak tu jsou ti, kteří jej snášejí hůř. Každé plošné očkování má své kontraindikace. Je třeba pacienta vyšetřit, zda jeho tělo je s to vakcínu přijmout. Očkovat ve velkých halách bez jakéhokoli zjištění pacientova zdravotního stavu mi nepřipadá bezpečné.





Lidé, kteří svému tělu a zdraví věnují dlouholetou pozornost, mohou tento způsob vakcinace vnímat jako příliš hrubou metodu, jejíž dlouhodobé účinky vzhledem k době, v níž byla vyvinuta, nemohou být známy.

Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 60% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 24% Ne 16% hlasovalo: 4441 lidí



Jak vnímáte současné, už zcela zřejmé, dělení společnosti na nadlidi, tedy očkované, a podlidi, tedy neočkované?



Tady nejde o očkované a neočkované, ale o pokračování určitého trendu, který byl reprezentován například politickou korektností. Pluralita názorů a diskuse dnes nejsou nástrojem hledání pravdy. Ta je známá dopředu a běda tomu, kdo s ní nesouzní. Ostrakizace kritického myšlení se děje již delší dobu, místo snahy dobrat se pravdy nastupuje ideologie. Kolikrát v dějinách jsme toto již zažili?



Nezklamaly v tom politické elity? Ty nejdříve vyprávěly, že to tak nebude, ale ono to tak je...



Slovo elita znamená skupinu osob, které v určitém systému či subsystému zaujímají vedoucí nebo jinou významnou úlohu, díky svým individuálním vlastnostem, profesionálním kvalitám či sociálnímu postavení. V naší době se to týká jen třetí podmínky. Výjimečné kvality ve smyslu charakteru, morálky či schopností lidé, kteří nás vedou, nemají. Proto bych nehovořila o elitách. Elity by měly ostatní převyšovat co do vzdělání, rozhledu, a zejména pevně vystavených hodnot, na jejichž vrcholu by mělo stát lidství.



Budeme mít s novou vládou, která bude nejspíš složena z nejvíce stran v české historii, šanci se z tohoto "koronakruhu" vymotat?



Tento podivuhodný slepenec odráží pragmatismus a účelovost, jež ve společnosti dominují. Účel světí prostředky a to se asi většině lidí líbí. Asi je jim blízký tah na branku bez zbytečných slabostí, jako je rozvaha, schopnost vidět souvislosti a moudrost, která odmítá černobílé vidění světa.

Fotogalerie: - Křest srdcové knihy



Vítězné koalice prokázaly obdivuhodnou schopnost nedohodnout se ihned po volbách, čímž velmi záhy demaskovaly své skutečné motivy. Považuji za ně touhu urvat si svůj podíl na moci. S takovým přístupem není možné vyřešit hluboké problémy, se kterými se potýká česká společnost.



Za dobu svého života jste prošla dlouhou cestu od anarchistické ke konzervativní feministce. Jak v tomto rozpoložení vnímáte svět starých tradic, kdy rodina byla muž a žena, kdy se vládlo v národních státech a tak dále?



Je v pořádku, když mladí chtějí měnit svět a posunout dogmata svých rodičů. A je také v pořádku, když se konzervativci brání novým pořádkům. Jedině z podobných střetů vzniká vývoj a smysluplná cesta. Pro mě dnes hájit konzervativní hodnoty znamená hájit přirozený řád věcí, jež je stále častěji nahrazován manipulací lidským vědomím.



Některé sociální konstrukty, které se označují za položku diverzity společnosti, jsou jasným dokladem toho, jak moc jsme se vzdálili přirozenému řádu věcí, ke kterému se člověk vždy bude muset s pokorou navrátit, pokud bude chtít přežít.



Nedávno se na psychologa Jana Cimického objevila kauza, že zneužíval své pacientky. Co vy na to?



Nejsem nijak obeznámena s kauzou doktora Cimického. Obecně mohu říct, že vždy existovali muži, kteří neváhali zneužít svoje nadřazené postavení. Že se kauza vyloupla zrovna před tím, než měl být doktor Cimický vyznamenám státním vyznamenáním, je zarážející shoda okolností.



Vaše nová kniha se jmenuje Koloběh života, rytmus srdce. Opravdu si myslíte, že srdce - pomineme-li, že duše je esoterický pojem - je orgánem, podle něhož by se lidstvo mělo chovat?



Samozřejmě. Je dokonce vědecky změřeno, že srdce zná odpovědi na mnohé otázky dřív než rozum. Tomu bychom měli přiznat významný poradní hlas a korektivní funkci. Avšak v době, kdy lze najít argument na jakékoli tvrzení, každý názor lze opřít o určitá fakta, kdy logika selhává a lidem dělá potíže vysvětlit si základní věci, je třeba zaposlouchat se do svého vnitřního hlasu, do srdce.





Všichni známe situace, kdy nám intuice šeptala řešení či varování, a my jsme ho nevyslyšeli. Jsou to situace, které nedopadnou dobře a my si jen můžeme říkat, že jsme to od první chvíle věděli. Věděli jsme to srdcem. Srdce má svou inteligenci a tu je třeba začít používat.



A ruku na srdce. Vy se vždy chováte podle toho, co vám velí vaše cardia?



Vždycky ne. Velmi pak ale tento rozpor vnímám. Některé situace trvají déle, než do nich srdeční řešení doteče. A pak se dostaví intenzivní pocit, že je vše tak, jak má být. Je to pocit souladu neboli srdeční koherence, kdy je naše tělo a mysl vyladěná. O tom, jak toho dosáhnout, píšu ve své aktuální knížce.



Jak by se dal stav tohoto světa zlepšit?



Obranou hodnot pravého lidství, na jejichž vrcholu stojí vřelost. Tuto cestu si musí každý prošlápnout sám. Každý by v sobě měl objevit, co to vlastně znamená být člověkem, jaké kvality tento stav existence vlastně obnáší.

Psali jsme: EU nás uvedla v omyl s očkováním. Babiš vytáhl silné info „Ať se těmi sr*čkami naočkují oni.“ Okamurův pokus odstřelila Sněmovna. A lid zuří Povinné očkování. Nesouhlas od lékařů, ale raději mlčí. Dernerová prozradila, jak to je Tohle si očkovaní připustí jen těžko... Doktor Zlínský přemítá: Infarkty, embolie, mrtvice. Vše podhodnocené

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.