Správně! Teď víme, kdo za koho píše. Příště ČT! Jiří Mikeš připomněl problémy České televize a nastínil, co přijde

Česká televize nepokračuje ve vysílání pořadu s názvem To se ví, který měl upozorňovat na dezinformace a fake news. Překvapilo vás to?

Řekl jsem už po prvním zhlédnutí, že pořad je dramaturgicky zcela špatně zpracovaný a bude propadákem. Jsem rád, že se to potvrdilo, protože od samého začátku byl špatný. Přebírali to z Anglie, ale Angličané k tomu mají jiný přístup, dělají to lépe a veseleji, tohle byl paskvil. Anketa Řídili by Piráti Českou republiku dobře? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 10598 lidí

Takže vás to nepřekvapuje?

Vůbec, protože jsem byl první, kdo řekl, že mě nezaujal a nebude mít dlouhého trvání.

V rozhovoru s poslankyní Ivanou Nevludovou, která je zároveň účetní, padly vážné věci kolem účetnictví České televize…

Jestli si dobře vzpomínám, tak se jednalo o to, že účetnictví je nepřehledné.

Přesně tak.

To je stará vesta. Opravdu nechápu, že si z nás jako daňových poplatníků dělá Česká televize takové šoufky. My jsme všichni akcionáři, protože platíme koncesionářský poplatek, a měli bychom vědět, na co jsou naše peníze vynakládané, co se s nimi děje a kdo kolik za co dostává. Hru České televize já nechápu a nechápu poslance, že tomu neudělají přítrž. Oni nás zastupují, nás obyčejné daňové poplatníky, tak by měli říct: stop, takhle to dál nejde a hrajeme otevřený poker. Za co se kolik dává?

Když nemám co skrývat a dělám vše v pořádku, nemám proč to skrývat. Vzpomínám si, když jsem dělal ředitele agentury, tak se ke každé faktuře zákazníkovi posílaly dodavatelské faktury, aby přesně věděl, za co utrácíme peníze. Tak je to v byznysu, nebo by to mělo být, a pokud to nedělá Česká televize, pak je něco špatného ve státě dánském, jak se říká.

Jak to s Českou televizí vidíte v roce 2020?

Klesá i sledovanost a lidé se začínají dívat i na to zpravodajství na komerční televize. To je vážné varování. Chápu, že se nemusejí dívat na vážné pořady, dokumenty, komerční televize určitě dělají lepší detektivky, ale proč takhle klesá sledovanost České televize a kopíruje komerční televize? Vždyť je program samý seriál a detektivové, ale abychom dostali programy, které by nám věci vysvětlovaly… Fridrichová nebo Wollner by měli dělat pořady vyrovnaně, aby brali v úvahu i protistranu. Všechno má totiž dvě strany, začátek i konec a novinář musí být objektivní, ale žel Česká televize v mnoha případech objektivní není. Za nejlepší program České televize považuji Alenu Zárybnickou a její partu kolem zpravodajství o počasí. Dělají to bezvadně a objektivně. Jestliže to dokáže jedna sekce televize – pracovat objektivně podle dokladů, faktů, podle předpovědí expertů nebo počítačů a tak dále – tak ať si vezmou příklad.

Jak hodnotíte informace o tom, co se děje v zahraničí kolem Blízkého východu, zabití generála Sulejmáního a Spojených států – nejen z pohledu České televize, ale i ostatních médií?

Trošku tápeme a náš pohled je pohled, který přichází z velkých zemí, to znamená z Ameriky, Británie, Francie, Německa, ale už tam nejsou názory další strany – z Číny, Ruska, Maďarska a dalších zemí, aby si lidé vybrali. My Češi umíme, hlavně starší, číst mezi řádky a my si tu pravdu najdeme, ale jednostranně informovat… je zcela evidentní, že mainstream nemá z Donalda Trumpa zrovna radost. Podle mého názoru do toho Trump v Americe trochu sekl, rozvířil vody deep state a jsem zvědav, jak dlouho mu to vydrží. Ale rozjel ekonomiku. Informace by měly být trochu vyrovnanější – padni, komu padni. Jsme malý národ, malý stát a měli bychom si názory tvořit ze všech stran velkého světa. Anketa Má Milion chvilek zveřejnit, jaký plat od něj pobírá Mikuláš Minář? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 12767 lidí

Jaký je tedy váš názor na kroky prezidenta Donalda Trumpa a Spojených států v Iráku?

Na to jsou dva pohledy. Jestli Sulejmání byl opravdu velký lotr, dělal bordel a chtěl Irák dostat pod moc Íránu a platil zásahy, tak si asi odplatu zasloužil, ale to bych rád slyšel, aby řekl někdo z politiků. Na druhou stranu je názor, že si tohle neměl dovolit, že byl Sulejmání vylákán a stalo se to na území třetího státu… to je, jako když lapali bin Ládina také někde v Pákistánu. Chce to více objektivity a více názorů, aby si lidé mohli udělat svůj vlastní názor. Média přestávají hrát roli. Musejí si uvědomit, že mladá generace nečte noviny, nedívá se na televizi, pohybují se na sociálních sítích. Náprava by měla být v objektivnosti a snaze přilákat mladou generaci, aby začala číst a aby nám z technických možností trochu nezblbla.

Bin Ládin se však ukrýval a byl na něj vydán mezinárodní zatykač. Akce proti Sulejmánímu navíc proběhla bez vědomí Iráku nebo Íránu. K porušení mezinárodního práva tedy v podstatě došlo. Někteří odborníci mluví o vraždě, popravě bez soudu a podobně. Co vy na to?

Mají pravdu, ale jestliže šlo o lotra, který způsobil smrt stovek Američanů, rozvracel státy a chtěl, aby Írán ovládl Střední východ… navíc, co si budeme povídat, jde o boj o naftu, o zemní plyn a podobně. Tak se to holt děje ve světě a dělo se to i v minulých letech. Tyhle velmoci mají na věc úplně jiný pohled, a když se podíváte na reakce Rusů a Číňanů, nejsou ve stanoviscích zrovna tvrdí, že by vydali nějaké vážné prohlášení. Hraje se tu velká hra, do které my nevidíme, a ty pohledy, které jsou nám dávány, jsou zprostředkované. Takový svět prostě je.

Říkáte, že v médiích chybí více informací pro běžné lidi z druhé strany. Zmínil jste, že mainstream nemá Donalda Trumpa rád, je to ten důvod? Nebo proč tomu tak je?

Domnívám se, že mainstream se bojí Trumpa. Je tam návrat k tradičním hodnotám Ameriky, a to se neomarxistům a takzvaným liberálům zrovna nehodí, protože oslavy – nevím, kolik druhů manželství a sexu máme, a bůhví čeho – to vše je rozklad tradičních hodnot. Donald Trump říká Amerika first. Musíme se vrátit ke svým základům, ať to stojí, co to stojí. Nevím, jestli se mu to povede, Američané na to mají různé názory a dokážou své prezidenty odstřelit a tak dále...

Britský deník The Times zařadil Mikuláše Mináře, vedoucí tvář spolku Milion Chvilek mezi dvacet hvězd, které jsou osobnostmi evropského významu. Je? A jakou váhu přikládáte žebříčku The Times?

Angláni a jejich politika byla mnohdy vysloveně zrádcovská. Oni jsou tím známí a jsou rádi, když do Evropy, od které se odvracejí a odvracejí se od Bruselu správně, vnesou další chaos, protože určitě nebudou mít velký zájem, aby nám tu všechno fungovalo, když zůstáváme v Evropské unii. Mají zájem na tom, aby byla Evropská unie nějak oslabena. Sestavováním žebříčku bouchnou na první místo klidně Gretu Thunbergovou a podobné zoufalce. Podle mého názoru se jedná pouze o výkřik zoufalé skupiny lidí. Minář se odkecává čím dál víc a z dlouhodobého hlediska ten chlapec zapadne.

Určitě jste zaznamenal chybu Facebooku, se kterou se potýkali provozovatelé stránek a skupin na sociální síti. Bylo tak vidět, kdo vkládá příspěvky za koho...

… odkryli karty, kdo za koho píše. Tak to má být. Správně se stalo, dobrá věc se podařila.

Myslíte, že to byla práce hackerů a šlo o úspěch?

Určitě. Když najednou začnou ukazovat karty, tak to je úspěch, protože se ukázalo, kdo za koho píše a kdo vytváří podobné, v uvozovkách, osobnosti.

Zaujalo vás na této události něco? U Grety Thunbergové se ukázalo, že šlo o jejího otce a podobně…

To se dalo tušit, tatínek je ambiciózní, kdo by nechtěl, aby se jeho dítě proslavilo. Mně bylo jasné, že to Greta nemůže tak sofistikovaně podávat.

Sám vyučujete. Jaká je podle vás orientace mladé generace v informacích a jak jim jde výběr z různých zdrojů?

Mohu to posoudit, stále učím na vysoké škole. Mladá generace, alespoň ti, které ve škole znám, má perfektní angličtinu, téměř dokonalou. To znamená, že nejsou odkázáni na zdroje, o nichž si mainstream myslí, že z nich čerpají. Vůbec ne. Alespoň část vysokoškoláků sbírá informace ve světě prostřednictvím sociálních sítí a internetu sama a často mě překvapí a většinou mě překvapují pozitivně.

Zúčastňujeme se různých soutěží, které jsou v Evropské unii a podobně, a jsou rovnocennými partnery Angličanů, Francouzů a Němců… mladá generace je dobrá. Když se mě jednou ptali, říkal jsem: Vy jste měli kolonie za mořem, dnes je máte hned vedle sebe, ale my vás dostaneme. Oni se ptali: Jak? A já odpověděl: Budeme chytřejší než vy, a to není žádný velký problém.



