Starosta Hlinska: Z dění v celostátní politice jsem znechucen

Na podzim se vám podařilo obhájit mandát starosty. Čtyři roky navíc vám dávají nejen možnost dokončit projekty, ale máte tak i více prostoru nasměrovat město určitým směrem. Máte představu, co pro Hlinsko udělat z dlouhodobějšího hlediska?

Musíme pokračovat v efektivním zlepšování infrastruktury a občanské vybavenosti. Do této kategorie patří pro nás zásadní investice, které připravujeme. Jsou to především zasíťování dalších několika desítek stavebních parcel, vybudování koupacího biotopu jako součást širší rekreační zóny, výstavba sportovní haly a v neposlední řadě investice do rozvoje školství – mateřského, základního i středního. Důležité bude i dokončení přípravy průmyslové zóny pro možné investory a pokračování v systematických rekonstrukcích komunikací a chodníků. Zkrátka jde mi o to, aby Hlinsko jako přirozené centrum regionu bylo tím nejlepším místem pro život mých dětí i dětí mých sousedů.

Jaké problémy vám, potažmo obyvatelům, dělají aktuálně největší problémy, jak je budete chtít vyřešit?

Vždy je co zlepšovat, ale náš tým se snaží, aby se městu dařilo co nejlépe, aby Hlinsko bylo úspěšné a vytvářelo pro své občany co nejlepší podmínky.

Stále jsme ale například na počátku obnovy středního odborného školství, které bylo v Hlinsku zhruba před 15 lety zrušeno. Velké poděkování proto patří nynějšímu vedení Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro školství Bohumilem Bernáškem za přístup a podporu, kterou teď máme. A stejně tak spolupráce s partnery na straně zaměstnavatelů je na vysoké úrovni. Máme první obor, výrobce potravin – mlékař, a chystáme další. Není to jednoduché, ale my se rozhodně nevzdáváme!

Určitě také chceme vytvářet podmínky pro zlepšování nabídky zaměstnání – proto investice do přípravy průmyslové zóny. Z pohledu města je cílem, aby lidé nemuseli v tak velké míře za prací dojíždět, ale aby kvalifikované zaměstnání nalezli přímo v Hlinsku. A když už dojíždějí tak, aby jezdili po opravených silnicích, aby existoval dostatek vlakových i autobusových spojů.

Jaké hlavní investice v nejbližší době plánujete?

Právě jsme dokončili přestupní dopravní terminál. Jeho součástí je moderní autobusové nádraží, parkoviště pro osmdesát aut, cykloboxy, stání taxislužby i místa v režimu K+R. Nechybí ani bezbariérové propojení na vlakové nádraží či moderní informační prvky – chytré lavičky, volná wifi a podobně. Zahájili jsme stavbu koupacího biotopu. Máme stavební povolení na již zmiňovanou sportovní halu a dokončujeme projekt nových stavebních parcel.

Máme nachystáno několik projektů na snižování provozních nákladů budov v majetku města. Na řadu z nich jsme už získali i dotace. Řešíme i problém s nedostatkem parkovacích míst především na sídlišti, kde bydlí zhruba polovina obyvatel Hlinska. Vloni jsme otevřeli parkovací halu pro padesát aut a letos vybudujeme zcela nové parkoviště také pro zhruba stejný počet vozidel. Miliony jdou i do škol.

Jako třetí jste skončil v loňských senátních volbách. Zanevřel jste tak na celostátní politiku nebo jaké jsou vaše politické ambice?

Byla to obrovská zkušenost. Ještě jednou děkuji za velkou podporu, kterou jsem získal. Dělám vše pro to, abych ji zužitkoval v práci nejenom pro naše město, ale pro celý region. Pokud jde o celostátní politiku, myslím, že nabírá vývoj, který postupně znechutí více a více lidí, bohužel. Samozřejmě sleduji, co se děje. A zejména pak jednání centrálních orgánů vůči obcím a městům je často hodně na pováženou. Třeba financování služeb, které si stát v podstatě u nás objednává.

To je stejné, jako byste šli koupit rohlík, který stojí dvě koruny, a místo toho zaplatili jen korunu. Přece nemůže být jediným argumentem, že obce a města dobře hospodaří, že na „to“ mají a že tedy mohou platit, když stát nemá. Anebo například to, co se nyní chystá „Praha“ udělat se stavebními úřady. To je jasný krok k centralizaci moci. Proč? Nic to nepřinese. My naopak potřebujeme udržet a efektivně posilovat služby pro občany v regionech. To je můj cíl a tomu chci věnovat energii.

Jaký máte dojem z demonstrací, které se konaly na protest proti setrvání pana Babiše ve vládě a proti změnám v justici? Rozumíte tomu, proč se na Letné nedávno sešlo nejvíce občanů od sametové revoluce? Navíc, demonstrace se konaly i v řadě jiných měst včetně Hlinska.

Vyjádřit svůj názor třeba právě formou demonstrace patří k základním právům ve svobodné společnosti. Lidé se nebojí a mohou říci svůj názor, což je důkaz, že stále žijeme ve svobodné zemi. Osobně jsem ale zároveň zvyklý respektovat výsledky, i když se mi nemusí líbit – například výsledky demokratických voleb. A pokud se mi nelíbí, měl bych se v dalších volbách pokusit o změnu. K tomu ale potřebuji jasný, srozumitelný a dobrý program i silné osobnosti. Nestačí být jen proti někomu – to je málo, to je slabý program. A dokonce to může mít ve finále i opačný efekt.

Co si slibujete od obnovení učiliště ve městě? A jak mladé lidi ke studiu nalákat, což je dnes zejména u řemesel problém?

Mít ve městě silné a fungující střední školství, je vždy doslova rodinným stříbrem. Jde o mnoho spojených nádob. Je to důležité nejenom například pro fungování sportovních oddílů, pro kulturu ale celkově pro život města. Přilákat dnes mladé lidi k řemeslu je mravenčí práce. Zvláště, když v devadesátých letech minulého století se stalo „řemeslo“ téměř sprostým slovem.

Ale nemůžeme se dívat jen do minulosti a brečet. Je potřeba zvednout zadek a pokusit se s tím něco udělat. Třeba jako se snažíme my v Hlinsku. Je to o spolupráci se zaměstnavateli, s krajem, se základními školami. Proces je to ovšem dlouhodobý.

Pro mladé lidi, kteří plánují založit rodinu a usadit se, je kromě práce důležité zázemí a občanská vybavenost v místě bydliště. Kde vidíte po této stránce největší nedostatky? Jsou vůbec?

Hlinsko je na tom z pohledu občanské vybavenosti velmi dobře. Navíc realizací projektů, které máme připraveny a o nichž jsem se zmiňoval, posuneme naše město ještě o několik příček nahoru. Nicméně, je to proces, při kterém nikdy nesmíte usnout na vavřínech. Naštěstí si to v Hlinsku velmi dobře uvědomujeme a víme, že nesmíme investice přerušit.

Pro natočení letošní štědrovečerní pohádky si filmaři vybrali i Hlinsko. Proč by do Hlinska měli zamířit turisté? Co zde mohou vidět či navštívit?

Hlinsko je prostě nádherným místem, je vstupní bránou Vysočiny. Máme tady úžasnou přírodu. Na své si přijdou cyklisté i pěší turisté. Jsme region malířů. Můžete navštívit místa známá z obrazů mnoha starých mistrů. Ve výčtu pozvánek nemůže chybět městská památková zóna Betlém, skanzen na Veselém Kopci nebo třeba Peklo. V zimě je k dispozici sjezdovka, běžecké tratě a od příštího roku to bude i unikátní koupací biotop. Prostě v našem regionu se nebudete nudit v žádném ročním období. Ale pokud se nudit chcete, tak na Hlinecku i pro svoji nudu naleznete spoustu krásných klidných míst. A hlavně, žijí tady báječní lidé.

Jak významnou roli má ve městě turistický ruch a co vy osobně děláte pro jeho podporu?

Je nedílnou součástí života města i celého regionu. Vytváříme a obnovujeme vycházkové trasy, podporujeme například budování cyklistických trailů. Postupně také připravujeme podmínky pro realizaci projektů cyklostezek.

autor: Kateřina Synková