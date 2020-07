Starostka Sokolova: V péči poskytované seniorům můžeme být příkladem

Propad příjmů města v důsledku pandemie koronaviru odhadujeme letos kolem sto milionů, svěřila se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO). Ovlivní to plánované investice? A na co nového se mohou občané těšit? Povídali jsme si také o dopadech útlumu těžby uhlí, zhodnotila nedávnou návštěvu premiéra a prozradila nám, proč se rozhodla obhájit mandát krajské zastupitelky.

Jste historicky první starostkou města. Co se od vašeho zvolení v Sokolově změnilo?



Je to pro mne velká čest i zodpovědnost. Starostkou města jsem necelé dva roky, ale už před zvolením do této funkce jsem čtyři roky působila jako první místostarostka. Mohu tedy hodnotit téměř šest let práce na radnici.

Za tu dobu se toho změnilo poměrně mnoho. Ať již to bylo rozšiřování služeb pro seniory, například zavedení Senior expresu. Podařilo se nám zachránit chráněná pracovní místa, kdy nezisková organizace ukončila činnost a propustila 30 hendikepovaných zaměstnanců, dnes jich město zaměstnává již dvaapadesát. Prosazujeme rozumné hospodaření města, což vedlo k tomu, že jsme uzavírali rok s přebytkem a nemuseli jsme se zadlužovat.

Přitom se realizovala řada investičních akcí nebo velkých rekonstrukcí. Například opravy chodníků na náměstí Budovatelů, rekonstrukce kabin na zimním stadionu, vybudovali jsme nové zázemí pro tenisty, vznikly nové cyklostezky, dokončujeme novou budovu městské knihovny, útulek pro kočky a řadu dalších akcí.

A na co se chcete zaměřit v následujících dvou letech?

Máme připravenu řadu dalších projektů na zlepšení městské infrastruktury a chtěla bych, aby se většinu z nich podařilo realizovat. Patří mezi ně třeba rekonstrukce Lidického nábřeží nebo ulice J. K. Tyla. Problémy s parkováním na sídlištích by pak měly vyřešit nové parkovací domy, vyměníme autobusové zastávky. Samozřejmě chceme udržet město v co nejlepší ekonomické kondici.

To vše nám ale samozřejmě zkomplikovala, stejně jako mnoha dalším městům a obcím, koronavirová pandemie. Připraví nás o spoustu peněz, jen za letošní rok odhadujeme propad v příjmech kolem sto milionů korun.

Zcela bez dotací jste se loni pustili do výstavby jednoho z nejmodernějších domů pro seniory v Česku. Podle předpokladů by měl stát 160 milionů a dokončen v roce 2021. Nasvědčuje něco tomu, že by se něco změnilo? Není ničím neobvyklým, že se stavby nejen prodlužují, ale také prodražují.



Jedná se o pobytové zařízení pro osoby, které se z důvodu věku nebo zdravotního stavu o sebe nedokážou samy postarat. Termín dokončení je plánovaný na duben roku 2021 a měl by být dodržen. Stavba pokračuje podle plánu.

Proč jste se vlastně rozhodli projekt realizovat z vlastních prostředků, a jaký vliv to bude mít na hospodaření radnice?

Na hospodaření města tento projekt žádný vliv mít nebude, jeho stavbu jsme plánovali s tím, že nezačne dříve, dokud si na ni nejdříve neušetříme. A to se nám podařilo. Po zahájení stavby jsme pak zkusili podat žádost o dotaci, a podařilo se. Od ministerstva práce a sociálních věcí jsme získali 50 milionů korun. Zařízení tohoto typu ve městě chybělo a brali jsme to jako náš dluh vůči obyvatelům Sokolova. Kvalita každého společenství lidí se pozná dle toho, jak se umí postarat o své nejzranitelnější občany.

Jaký je váš osobní postoj k dotacím? Považujete je za užitečné, nebo spíše naopak nadělají více škody než užitku?

Město Sokolov neusiluje automaticky o dotace na všechny akce, které chce realizovat, protože ne vždy to musí být pro jejich příjemce z řady důvodů výhodné. Vždy důkladně prověříme podmínky dotace, zda má v tom či onom případě smysl o dotace usilovat a podle toho se rozhodujeme, jestli žádost podáme. Není ojedinělé, že se dotací prodraží realizace, navíc uvážeme naše nástupce dvacetiletou udržitelností. Město bez problémů zvládlo už řadu akcí, při nichž nevyužilo dotace nebo úvěry.

Jak to vypadá s vaším záměrem zřídit městskou organizaci, která se bude starat o dříve narozené? Obdobná organizace již ve městě fungovala. Proč je, podle vás, nezbytná její obnova?

Městská organizace sociálních služeb už v Sokolově fungovala, ale v roce 2008 byla zrušena. Postupem času se však ukázalo, že jsou některé služby, které by mělo právě město pro své občany garantovat a poskytovat. Proto byla v roce 2019 příspěvková organizace Sociální služby Sokolov opět založena. Jejím posláním je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby a jejich domácnost na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachovávání jejich soběstačnosti. Což se nám zvláště v době nouzového stavu ukázalo jako výborný počin.

A co ostatní služby pro seniory, jako jsou lékaři, ale i kulturní a společenské možnosti? Jste spokojená s jejich nabídkou?

Domnívám se, že v péči poskytované seniorům můžeme být příkladem mnoha obcím a městům. Vážíme si lidí, kteří se o rozvoj města zasloužili, a chceme jim to oplatit odpovídající péčí. Kromě již zmiňovaného Senior expresu, který jsme uvedli do provozu jako první město v kraji, nabízíme seniorům bezplatně například různé formy cvičení a mezi nimi dokonce kurz Krav Magy, mohou zdarma využívat právní poradnu, klubům seniorů přispíváme na činnost a připravujeme pro ně některé kulturní i společenské akce. Město letos dokončilo výstavbu nadstandardních bytů určených pro věkovou kategorii 60+, v současnosti jsou už všechny obsazené. Komunikujeme se zdravotními pojišťovnami na téma zajištění odpovídající péče pro naše seniory, ale nejen pro ně.

Na základě dopisu, který jste spolu s dalšími třiceti starosty zaslali premiérovi, dorazil do Sokolova, abyste společně vyřešili problémy regionu, zejména masivní úbytek pracovních míst v důsledku utlumení těžby uhlí. Pokud se nemýlím, jednali jste i o dopadech koronavirové pandemie či o obchodu s chudobou. Na čem jste se domluvili? Jak stát regionu a jeho obyvatelům pomůže?

Návštěva premiéra Babiše v Sokolově určitě nemohla problémy regionu vyřešit, ale minimálně jsme ho mohli při setkání se starosty informovat o současném stavu v našem kraji. Na schůzce předsedy vlády s představiteli měst a obcí se debatovalo především o vývoji v komunálních rozpočtech po koronavirových opatřeních a o tom, jak radnicím účinně pomoci.

Pokud jde o setkání premiéra s vedením Sokolovské uhelné a o možnosti, jak by mohl stát řešit hrozící růst nezaměstnanosti při útlumu těžby, tak tam jednání ještě stále probíhají. Zatím se alespoň podařilo odsunout připravované propouštění ze Sokolovské uhelné minimálně o jeden měsíc.

Ve vedení radnice jste již šestým rokem. Jak se na útlum těžby, o kterém se hovoří již dlouho, snažíte připravit?

Přechod od těžby uhlí musí být řízeným procesem. Jedině tak se dá zamezit sociálním otřesům v regionu. Sokolovská uhelná i zástupci samospráv mají za sebou řadu jednání, která se útlumu těžby a následného vývoje týkají. Spolupracujeme s úřadem práce a s dalšími institucemi. Útlum těžby a vše, co s ním souvisí, je třeba řešit především na nejvyšší úrovni. Jedná se o celoevropský trend a svou roli, jak pomoci takzvaným uhelným regionům, musí plnit především stát a Evropská unie, jejíž zástupci náš region také navštívili.

Považujete za dobré rozhodnutí neodkoupit domy v Nádražní či v lokalitě Kendíkov? Nenahráli jste tím spekulantům?

Město chtělo domy v těchto lokalitách před několika lety odkoupit, ovšem zastupitelstvem první pokus neprošel z důvodu dalšího subjektu, který by nemovitosti kupoval společně s městem. Vlastník domů se nakonec dohodl na prodeji se Sokolovskou uhelnou, která do procesu vstoupila a která je zárukou, že se domy do rukou spekulantů nedostanou. Nyní jsme některé z vybraných domů od Sokolovské uhelné odkoupili nebo odkoupíme. A to v podstatě za stejnou cenu, za jakou bychom je získali od původního majitele. Některé z domů chceme opravit, jiné zbořit a takto uvolněné místo využít například na parkoviště.

Budete se pokoušet v krajských volbách obhájit váš mandát zastupitelky kraje? A pokud ano, s čím do voleb jdete?

Mandát zastupitelky Karlovarského kraje budu v podzimních krajských volbách obhajovat. Do voleb půjdu s tím, že chci pokračovat v započaté práci pro Karlovarský kraj. V uplynulých čtyřech letech se spoustu věcí podařilo udělat a další jsou ještě před námi.

