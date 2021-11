Strašná drahota je jen začátkem, obává se Okamura. Z Bruselu nám vládnou šílenci a občany si berou jako rukojmí

reklama

Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20265 lidí

Čím dál akutněji začíná občany trápit nárůst cen energií. Vedou se debaty, proč tomu tak je, někteří vidí příčiny v politice EU, jiní to zavrhjí jako „kremelský narativ“...

Evropská unie a česká vláda přivádějí české občany do energetické chudoby a vše extrémně zdraží. Ceny energie žene vzhůru nejen cena emisních povolenek Evropské unie, ale i například ceny zemního plynu, které se od začátku roku zvýšily o 365 procent. Česká republika přijala na základě souhlasu Babišovy vlády šílený plán EU, takzvaný Zelený úděl (Green Deal), který je také jednou z příčin tohoto problému. Zelený úděl podporují současně i strany vznikající vládní pětikoalice. Bohužel šílená drahota, která přichází, je jen začátkem…

Extrémní nárůst cen energií a s tím spojené zdražení všeho se postupně dotkne každého z nás, stejně jako nevyhnutelný růst ostatních nákladů, úrokových sazeb a nezaměstnanosti. Tuzemské domácnosti se tak potýkají anebo se budou potýkat čím dál častěji s tzv. energetickou chudobou.

To není hezké, ale co s tím, pane předsedo, dělat?

Hnutí SPD odmítá eko-šílenství prosazované EU a českou vládou. Prosazujeme rozumnou ochranu přírody. Požadujeme odstoupení od systému emisních povolenek, dostavbu Temelína a Dukovan a odstoupení od projektů EU Zelený úděl a Farm to Fork. Dále je nutné, aby ČEZ, kde má stát majoritu, garantoval nízké ceny energií. Také je nutné zastavit podporu takzvaným solárním baronům. Pokud se nebudeme bránit proti šílenství Bruselu, EU zničí naši ekonomiku a miliony českých občanů upadnou do chudoby! Dlouhodobým řešením je pouze vystoupení z Evropské unie a budování vlastní potravinové a energetické nezávislosti a bezpečnosti. K čemu bude lidem členství ČR v EU, když nebudou mít peníze ani na základní životní potřeby?

V Česku do toho řešíme kauzu společnosti Bohemia Energy, kvůli které má mnoho lidí nově stanovené vysoké zálohy na elektřinu a plyn, které mnozí občané nejsou schopni platit. Objevila se informace, žeSPD chce podat trestní oznámení na manželé Písaříkovi, majitele společnosti Bohemia Energy. Proč myslíte, že jejich chování je tak závažné, že to odůvodňuje trestní stíhání?

Hnutí SPD na webu zveřejnilo jako právní pomoc zdarma pro postižené klienty Bohemia Energy ke stažení vzor trestního oznámení na společnost Bohemia Energy group a.s. a její majitele. Klientům stačí pouze vyplnit jméno, příjmení, adresu a datum uzavření smlouvy. Tento vzor trestního oznámení mohou postižení klienti v případě potřeby jednoduše použít i v případě jiných krachujících obchodníků s energiemi.

SPD také již v úterý tento týden podalo trestní oznámení na společnost Bohemia Energy, jakož i na majitele a členy orgánů této společnosti, jelikož svým jednáním mohli naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu. Dodavatel energií firma Bohemia Energy přivedl statisíce našich občanů do existenčních problémů. Ze strany společnosti Bohemia Energy docházelo až do současnosti k uzavírání smluv i přes skutečnost, že není schopná plnit své závazky – z těchto smluv vyplývající – vůči odběratelům energií, čímž je uváděla v omyl, a to za účelem vytvoření majetkového prospěchu pro společnost. Dle informací získaných prostřednictvím médií má hnutí SPD rovněž za to, že existuje důvodné podezření, že finanční prostředky společnosti Bohemia Energy byly vyváděny v takové míře, že odpovědné osoby si musely být vědomy, že společnost Bohemia Energy nebude schopna dostát svým závazkům vůči smluvním partnerům.

Psali jsme: Majitelé Bohemia Energy se ozvali. Popsali chování Pirátů. Uveřejňujeme celé včetně SMS Trestní oznámení na majitele Bohemia Energy: Čachry a vyvádění majetku. Soud na poslední chvíli stopl několik převodů ,,Lumpové." 119 600 za elektřinu, dosud 22 290. Panelák plný důchodců vysílá k Fialovi Rada pro lidi v „průs*ru“ s Bohemia Energy: Obvolejte rodinu, i když se hádáte. Zálohy zaplatit musíte, jinak vás vypnou

Stát nemůže řešení nechat na občanech, ale musí situaci urychleně řešit. Řada důchodců na nové několikanásobně zvýšené zálohy jednoduše nemá! Česká vláda jako okamžité řešení zdražování elektřiny a plynu zvolila dočasné zavedení nulové daně z přidané hodnoty (DPH) na listopad a prosinec, což je ale v rozporu s unijními pravidly. Toto je ale pouze polovičaté řešení, protože DPH se odvádí až na konci zúčtovacího období a vysoké zálohy placené občany tím v současné době vůbec neklesnou. Vláda ani Energetický regulační úřad (ERÚ) ale nesmí z důvodu existující konkurence na trhu (440 dodavatelů!) nyní do stávajících cen zasahovat.

Vládou navrhované zastropování výše záloh také není řešením, když potom budou stejně po občanech a domácnostech vymáhány nedoplatky ve výši desítek tisíc korun na konci každého zúčtovacího období. Zavedení mimořádné pomoci například od ministerstva práce a sociálních věcí také nepřichází v úvahu, protože z ní nelze platit zálohy na energie. Na vině je jednoznačně současná vláda a ERÚ, který je regulátorem trhu a jehož členy rady vláda jmenuje.

Požadujeme po současné vládě přijmout takové systémové a regulační nástroje, které zajistí nejen plynulé dodávky energií pro dotčené občany a domácnosti, ale zároveň stanoví maximální výši cen a záloh na energie u jednotlivých dodavatelů poslední instance (DPI). Zároveň požadujeme okamžitě státem vymáhat a na druhou stranu dotčeným občanům v plné výši kompenzovat jejich peníze z placených záloh zaslaných na účty krachující firmy Bohemia Energy a jejich nástupců. Je také potřeba odvolat členy rady ERÚ a místo nich jmenovat nové.

Nastávající premiér Petr Fiala z koalice SPOLU odmítá bývalým klientům Bohemia Energy jakoukoliv mimořádnou pomoc, ale vzkazuje jim, že pokud jsou na ně nové účty moc vysoké, mají si zažádat o příspěvek na bydlení. Je toto zodpovědný přístup státu, který selhal v kontrole energetického trhu, že lidem vzkáže, ať si stoupnou do fronty na sociálku?

Myslíte toho pana Fialu, který řekl, že Zelený úděl EU (Green Deal) je příležitost? Ať se chopí příležitosti a ať občanům zaplatí jejich složenky ze svého, když je to taková příležitost! Dokazuje to, že koalice SPOLU na občany kašle! A v této věci okolo energetiky bych připomenul ještě jeden paradox a absurditu plynoucí z nařízení Bruselu…

Ano? Co máte na mysli?

Evropská unie svou klima-hysterií dohnala občany k tomu, že budou více znečišťovat ovzduší. Kvůli drahé elektřině a plynu si kupují kamna na tuhá paliva. Prodeje kamen a krbů oproti loňsku vzrostly o desítky procent, protože lidé nechtějí tolik platit za předraženou elektřinu a plyn, což je problém, který Evropská unie způsobila svým systémem emisních povolenek a tlakem na odstavení uhelných a jaderných elektráren. Takže EU, která se chlubí tím, jak bojuje za ekologii, způsobí, že bude více kouře z kamen. Z Bruselu nám vládnou šílenci a občany si berou jako rukojmí svých experimentů.

Psali jsme: Topíme, čím se dá... Raketa za energie nutí lidi k šíleným kouskům

Vraťme se k nové vládě. Připravovaná Fialova vláda hodně hovoří o úsporách. V již připraveném rozpočtu na příští rok chce dodatečně seškrtat 70 miliard výdajů (tedy dnes, původně se hovořilo o 125 miliardách). Sama ale začala „šetřit“ tím, že zřídila tři nové vládní ministerské funkce. Máte pocit, že vláda jde příkladem?

To je opravdu výsměch. Paní Pekarová Adamová uvedla, že početnější vládou chtějí šetřit peníze. To se občanům vysmívají a dělají z nich hlupáky? Místo toho, aby šetřili na zbytečnostech, vytvořili navíc 3 nové ministry, takže celkově rekordních 18 členů vlády, což znamená nové teplé trafiky a korýtka pro vládní politiky a jejich kolegy za mnoho milionů korun z peněz občanů. Navíc vytvořili další nové místo místopředsedy Sněmovny pro Piráty, kteří mají pouhé 4 poslance, což bude stát veřejný rozpočet 20 milionů korun navíc za volební období.

Připomínám, že již minulý týden senátoři ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ANO a ČSSD odmítli zmrazení platů politiků do roku 2026. Hnutí SPD navrhlo tento týden do Sněmovny znovu tento zákon na zmrazení platů politiků na celé volební období. Senát svou podporou zvýšení platů politiků dokázal, že je potřeba ho zrušit.

Objevují se informace, že vláda chce výrazně navýšit příspěvky politickým neziskovým organizacím, jako jsou Evropské hodnoty, které propagují EU. Je podle vás dnes právě toto nejpotřebnější oblast?

Ukazuje se, že vláda ve skutečnosti šetřit nechce. Jinak by musela šetřit na nepřizpůsobivých, na solárních baronech a na politických sluníčkářských neziskovkách. Jestli chce Petr Fiala z veřejných peněz dotovat gaypornoherce Jakuba Jandu z neziskovky Evropské hodnoty, hodně to o něm vypovídá. Hodně to vypovídá i o lidovcích, kteří se zaklínají ochranou křesťanských hodnot…

Horký kandidát na křeslo ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden prohlásil, že je potřeba na nenaočkované zavést plošný lockdown. Později tento výrok po nátlaku veřejnosti a spolustraníků sice odvolal, ale potom zase řekl, že na Vánoce hrozí, že bude vše zavřené, tedy, že bude nový lockdown…

Ukazuje se, že na rozdíl od předvolebních slibů, nemá koalice SPOLU kromě lockdownu žádný jiný recept na zvládnutí epidemie covid-19. Hnutí SPD odmítá plošné lockdowny i povinné očkování. Zarážející je skutečnost, že koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) před volbami prohlašovala, že již žádný lockdown nepřipustí.

Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné zavádět plošné lockdowny. Kdo se chtěl nechat naočkovat, tak se naočkoval, ale nutit neočkované lidi k očkování hrozbou jejich lockdownu je zcela mimo realitu.

Zároveň je nepřijatelné zavádět odpovědnost pro restauratéry, aby měli kontrolovat očkování anebo testování svých hostů. Je potřeba se soustředit výhradně na ochranu ohrožených skupin občanů, a nikoliv zavádět plošné restrikce a zároveň přenášet povinnosti státu na podnikatelský sektor pod hrozbou sankcí a pokut. Je také potřeba, aby nemocní dostali co nejrychleji léky tak, aby mohli nemoc zvládnout bez rizika.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Příští týden se má hlasovat o novém vedení Poslanecké sněmovny. Nová vládnoucí koalice nechce dát hnutí SPD post místopředsedy s tím, že jste prý extremisté…

My trváme na poměrném zastoupení ve vedení a v orgánech Sněmovny. Je zcela nepřijatelné, aby Piráti se čtyřmi poslanci ve vedení Sněmovny byli, a hnutí SPD s dvaceti poslanci zastupujícími více než 510 tisíc voličů by toto zastoupení naopak nemělo. Extremista a odpůrce demokracie je ten, kdo pošlapává hlasy více než půl milionu občanů.

A my jsme podle SPOLU a PirSTANu extremisté, kvůli tomu, že tu nechceme nenávistný islám a kvůli tomu, že nechceme, aby naše občany na ulici přepadávali a vraždili imigranti z Afriky? Jsme extremisté kvůli tomu, že chceme, aby občané mohli rozhodovat v referendu a aby mohli volit a odvolávat politiky? Jsme extremisté kvůli tomu, že chceme, aby čeští občané rozhodovali o své zemi a aby o ní nerozhodoval Brusel, Berlín či Washington? V Ústavě ČR je napsáno, že Česká republika je svrchovaný stát. Čili ve skutečnosti je ohrožením pro naši ústavu a pro občanské svobody ten, kdo prosazuje, aby Česká republika přišla o svou svrchovanost, a nebrání tomu, aby zde byl islám, který je proti rovnosti lidí před zákonem. Sluníčkáři a demoblok jsou tedy z tohoto pohledu extremisté.

Co zatím říkáte na vize, které prezentuje chystaná vláda?

Jaké vize? Jediné, co je spojuje, je boj proti Zemanovi, Babišovi a Okamurovi a snaha rozdělit si koryta. Petr Fiala říkal, že Green Deal je příležitost. Green Deal je podle mě naprostý průšvih, který musíme opustit, nebo nás to zničí. Pan Stanjura, pravděpodobný ministr financí za ODS, zase řekl, že je pro přijetí eura, až to bude pro Českou republiku výhodné. My říkáme, že to pro naši zemi nebude výhodné nikdy! Nechceme platit cizí dluhy a nechceme přijít o poslední zbytky suverenity a poslední ekonomické nástroje. Hodlá vláda šetřit na nepřizpůsobivých, na solárních baronech a na sluníčkářských neziskovkách? Ne. Chce platit pornoherce Jandu a Piráti dlouhodobě blokovali náš zákon, který měl odebrat dávky, které zneužívají nepřizpůsobiví.

Hnutí SPD vize a program má. Chceme energeticky a potravinově soběstačnou Českou republiku. Chceme, aby stát měl kontrolu nad síťovými odvětvími. Odmítáme globalismus. Stát má podporovat české firmy a české občany. Podporujeme exportní diverzifikaci, abychom nebyli závislí na západní Evropě a na Německu. Podporujeme tradiční rodinu jak ve školství, tak i sociálně a ekonomicky. Podporujeme svobodu a demokracii proti nové bruselské a islámské totalitě. Slušný člověk a Česká republika na prvním místě!

Psali jsme: Okamura se činí: Trestní oznámení na společnost Bohemia Energy a právní pomoc zdarma Hnutí SPD znovu předloží návrh na zmrazení platů politiků Okamura s Davidem varují: Upraví EU jídelníček občanů? Masa je podle některých příliš Mohli jsme mít Drahoše. A místo toho... Chvilkaři opět v akci, u volby prezidenta

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.