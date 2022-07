Stydím se za tuto vládu, před celou Evropou. Jediným řešením je demise, vybízí Okamura

reklama

Od 1. července začalo půlroční předsednictví ČR Evropské unii. Bude to mít podle vašeho názoru nějaký přínos pro naše občany?

Nebude. Jako hlavní prioritu číslo jedna za Českou republiku stanovila vláda Petra Fialy (ODS) v rámci předsednictví téma poválečné obnovy Ukrajiny. Proč má Fialova vláda jako hlavní prioritu cizí zemi, která navíc není ani členem EU, a nikoli svoji vlastní? Česká republika a problémy našich občanů nejsou pro Fialovu vládu na prvním místě. Podle názoru SPD by mělo být hlavní prioritou vyřešení drahých energií a potravin, což sužuje všechny naše občany. A samozřejmě také změna EU na společenství spolupracujících svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu, což mimo jiné přímo souvisí i se současnými drahými energiemi, potravinami a dalším zbožím. Fialovu vládu ale řešení problémů našich občanů nezajímá.

Od pátku, kdy ČR převzala předsednictví EU, jsou zahraniční média v této souvislosti plná informací o korupci a organizovaném zločinu ve stranách vládní koalice Petra Fialy (ODS). Takovou ostudu a poškození image ČR a našich slušných občanů za tak krátkou dobu snad ještě žádná dosavadní vláda neudělala. Fialova vláda otevřeně škodí naší republice a udělala z naší krásné země v očích zahraničí zkorumpovanou zemi. Stydím se před Evropou za takového premiéra a za takovou vládu! Evropská komise začala vyšetřovat Českou republiku kvůli dostavbě české jaderné elektrárny Dukovany. Co na to říkáte? Byl to pro mě smutný pohled, když jsme v médiích viděli, jak premiér Petr Fiala (ODS) vřele objímá předsedkyni Evropské komise (EK) Ursulu von der Leyenovou v okamžiku, kdy EK začala vyšetřovat plánovanou státní podporu rozšíření české jaderné elektrárny Dukovany. Dostavba je přitom nutně potřeba pro energetickou bezpečnost ČR a našich občanů, abychom měli dostatek energie. Proč máme tak neuvěřitelně servilní a slabou vládu, která se neumí postavit za zájmy našich občanů a leze za každou cenu do zadku zájmům ciziny? Evropská komise ani Fialova vláda přece nebude platit za naše občany drahé složenky za energie! Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Petr Fiala (@petr.fiala1964)

Náklady na půlroční předsednictví ČR Evropské unii budou astronomických 2,25 miliardy korun. Předsednictví malých členských zemí EU je pouze divadlo, aby měli občané malých zemí pocit, že snad něco v EU ovlivní. Realita je taková, že neovlivní nic, což všichni samozřejmě uvidíte. Premiér Petr Fiala říká, že prý vláda zvýšila důchody. Vy jste to rozporoval. Není to snad pravda? Je to další vládní zoufalá lež jako věž. Všechny letošní valorizace jsou z důvodu vysoké inflace povinné ze zákona, který byl přijat již v minulosti. Důchody se tedy valorizují automaticky bez jakéhokoli zásahu vlády a musely by se automaticky valorizovat, i kdyby byla u vlády cvičená opička. Jediným letošním zvýšením důchodů nad rámec zákonné valorizace bylo navýšení o 300 Kč od ledna, a to díky loňskému hlasování poslanců SPD a ANO, kteří společně ještě v minulém volebním období prohlasovali zvýšení všech důchodů. A právě strany současné Fialovy vládní pětikoalice hlasovaly vloni proti zvýšení důchodů v letošním roce. Toto by měla média připomínat! Vláda Petra Fialy raději podporuje Ukrajince, než aby podpořila naše potřebné občany.

Kauza skupiny kolem Hlubučka a Redla se v minulém týdnu rozrostla především do šířky, do dalších vládních stran. Co to znamená pro vládní koalici?

Vidíme, že kauza organizovaného zločinu se už zdaleka netýká jenom vládního STAN. Podle zveřejněných svědectví chobotnice zasahuje i do vládní TOP 09 a do Pirátů. A ODS dostala od rodiny obviněného Michala Redla finanční dar.

Obviněný Pavel Dovhomilja v rozhovoru pro Seznam říká, že europoslanec TOP 09 a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil společně s Petrem Hlubučkem stáli u samotného zrodu oné skupiny. Podle zdroje Seznamu měli být dokonce Pospíšil, jeho poradce Fremr z TOP 09 i Redl na společné dovolené v Itálii! Pavel Dovhomilja tvrdí, že tehdejší Pospíšilův blízký spolupracovník Jiří Fremr jménem TOP 09 a Michal Redl jménem STAN uzavřeli dohodu, jak si rozdělit vliv v městských firmách. Dovhomilja tvrdí, že Fremr prý říkal, že jedná Pospíšilovým jménem.

Vidíme, že skandál zasahuje do nejvyšších pater vládní pětikoalice. Jediným řešením je demise vlády Petra Fialy!

Navíc vládní Piráti chtěli letos za Piráty nominovat do dozorčí rady státní Národní rozvojové banky manažera Martina Sankota, který se scházel v tajném bytě s vazebně stíhaným lobbistou Michalem Redlem. Vše zmonitorovala policie. Tak už asi víme, proč organizovaný zločin v Praze dlouhodobě probíhá za vedení primátora Zdeňka Hřiba z Pirátů.

A to není z novinek kolem organizovaného zločinu a Pirátů všechno! Na podzim roku 2019 podepsal na pražském magistrátu zastupující ředitel odboru informatických aplikací David Vorlíček smlouvu se společností Advice.cz Solutions o propojení informačních systémů. Za firmu kontrakt ve výši 23 milionů korun podepsal majitel firmy (dnes mající název Digicode) Pavel Dovhomilja. Oblast informatiky má přitom pod sebou přímo primátor Zdeněk Hřib!

A na povrch vyplavalo svědectví, že pořad Reportéři ČT šéfredaktora Marka Wollnera je zřejmě účelově zmanipulovaný a vypadá to, že Wollner celou dobu kryl kauzu organizovaného zločinu, korupce a mafie v hnutí STAN. Z koncesionářských poplatků placený Wollner by měl podle mého názoru okamžitě skončit v televizi. Redaktorka Reportérů ČT Markéta Dobiášová, která reportáž o korupční kauze STAN pro Reportéry ČT zpracovávala, ale nikdy se neodvysílala, o tom podala veřejné svědectví.

Kritizoval jste vládu za to, jak se ke skandálu staví. Změnilo se v tomto směru něco, nebo podle vás stále reaguje nedostatečně?

Ministr Gazdík (STAN) sice kvůli napojení na Redla rezignoval na post ministra k 30. červnu. Proč ale zůstává poslancem? A proč Polčák ze STAN zůstává europoslanecem? Neumějí se ničím jiným uživit? Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan je kryje a nechce je vyzvat k rezignaci na post poslance. Navíc pražská radní Marvanová (za STAN) ho dle svých slov na toto nekalé dění v Dopravním podniku Praha již před půl rokem písemně upozorňovala, ale on s tím nic neudělal.

Premiér Petr Fiala (ODS) před tímto obrovským skandálem, který se týká už více stran vládní koalice, strká hlavu do písku. Přičemž sama ODS je ve skandálu také namočena, protože se ukázalo, že od rodiny Michala Redla kdysi přijala půlmilionový sponzorský dar.

Lidé tyto věci vidí. Podle průzkumu SANEP by vládní koalice Petra Fialy poprvé od voleb nezískala ve sněmovně většinu. TOP 09, STAN i KDU-ČSL by se do Poslanecké sněmovny nedostaly. Mám radost, že SPD je třetí nejsilnější strana s 13,7 procenta. Zářijové komunální a senátní volby budou referendem o vládě!

Klesající volební preference vládních stran – a naopak stoupající preference SPD – s sebou přináší stále větší mediální a jiné útoky a lhaní o mě a o SPD, jelikož jsme jediná strana ve Sněmovně, která nemá žádný korupční skandál a žádné problémy. Politici vládní koalice, jejich příznivci a s nimi spřažení novináři propadají zoufalství a neštítí se absolutně ničeho, aby mě a SPD pomluvili. My v SPD jsme ale silný tým a budeme jako vždy nadále bojovat ze všech sil za lepší životy všech našich občanů.

Co prozatím říkáte na výběr nového ministra školství, Gazdílem jmenovaného profesora Balaše?

To si vláda Petra Fialy dělá z lidí už úplnou srandu? Nový ministr školství v médiích zcela otevřeně a upřímně přiznává, že o základních a středních školách toho příliš neví. A zároveň sám říká, že problematika základních a středních škol je zhruba 70 procent agendy ministerstva školství. A že funkci ministra nikdo jiný ve STAN nechtěl, tak to vzal… Není divu, že po vypuknutí skandálu s organizovaným zločinem ve STAN nikdo nechce dělat ministra za stranu spojenou s mafií.

Ale co tam tedy bude nový ministr dělat, když se ve školství nevyzná? Balaš nebyl ve Sněmovně ani členem školského výboru. A „proslavil “ se v minulosti tím, že za svého působení na plzeňské právnické fakultě protekčně přijal ke studiu tehdejšího senátora a ministra vnitra Jana Rumla, přestože Ruml nesplnil podmínky přijímacích testů... Je to jen další nekompetentní a draze placený ministr ve Fialově vládě.

Svědčí to o mimořádné personální vyprázdněnosti Fialovy vládní pětikoalice. Tato vláda nemá odborníky a nekompetentností uvádí miliony našich občanů do velkých finančních i jiných problémů. Je doslova zadarmo drahá.

Psali jsme: Premiér Fiala: Jsem rád, že novým ministrem školství je právě pan profesor Balaš Ministr Rakušan: Pan profesor Balaš je pro resort školství vysoce kompetentním kandidátem Balaš se chce zaměřit na ukrajinské děti a předsednictví. Je prý mezinárodně zdatný Nový ministr školství Balaš: Děkan plzeňských práv, co podivně přijal „osobnost“ Jana Rumla

Rada EU schválila konec výroby aut se spalovacími motory. Za Česko zvedla ruku pro ministryně Hubáčková, premiér ze summitu NATO v Madridu vzkázal, že to je dobrý kompromis. Předtím přitom tvrdil, že toto je věc, které musíme zabránit.

Vláda premiéra Petra Fialy pokračuje v ničení peněženek našich občanů, protože to jménem vlády v Evropské unii odsouhlasila ministryně pro životní prostředí Anna Hubáčková za KDU-ČSL a premiér Fiala ji za to ještě pochválil. Na drahá elektroauta přitom lidé u nás nebudou mít peníze… To je velký podraz na naše občany. Elektroauto si budou moci dovolit jen ti nejbohatší. Navíc Fialova vláda souhlasila i s tím, že se mají nově zpoplatnit emise z vytápění budov a ze silniční dopravy, což přinese další zdražení bydlení a dopravy.

Hnutí SPD odmítá diktát Bruselu, který bude ničit ekonomiku naši i evropských států. Premiér Petr Fiala (ODS) a česká zástupkyně v Radě EU, ministryně životního prostředí Anna Hubáčková za KDU-ČSL, hodili české občany a Českou republiku přes palubu. Toto byla poslední příležitost, kdy to mohla ČR blokovat. Zelený úděl EU, v jehož rámci to bylo schváleno, má stát biliony korun naši zemi a biliony eur státy EU.

S Green Dealem (Zelený úděl EU) souhlasil i premiér Babiš na summitu EU a podpořila to i Babišova vláda – a hlásí se k němu i vláda Petra Fialy. Právě Green Deal je hlavním důvodem zdražování energií pro naše občany a firmy. Musíme se postavit proti diktátu Bruselu, nebo nás EU ožebračí a zničí!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s odhadem, že do konce roku by průměrná cena energií pro domácnosti i firmy mohla meziročně vzrůst až o 86 %, což už vypadá jako velká sociální katastrofa. Premiér přitom stále slibuje, že vláda nenechá nikoho padnout. Měli by mu občané věřit?

Vláda Petra Fialy proti zdražování nic nedělá. Jen velmi nešikovně a nedostatečně reaguje na následky zdražování, přitom by měla řešit příčinu – tedy odstranit zdražování.

Hnutí SPD přišlo s desaterem proti Fialově drahotě, které, pokud by se aplikovalo, zastavilo by drahotu.

Vinou všech vlád po roce 1989 nemá Česká republika zajištěnou energetickou bezpečnost a důsledkem jsou extrémní ceny energií. Strategickou energetickou infrastrukturu (distribuci energií, nákup a uskladnění plynu, rafinérie na zpracování ropy atd.) vlastní soukromé subjekty, zejména zahraniční. Důsledkem této situace jsou dramaticky rostoucí ceny energetických komodit.

Dobře, a současná vláda tedy podle vás něco proti drahým energiím dělá, nebo nedělá?

Vláda Petra Fialy (ODS) stále nenabízí zásadní řešení, jí představený návrh tzv. úsporného energetického tarifu, což je původně nápad hnutí SPD, které jej předložilo už i formou návrhu zákona, je ze strany vlády velmi nekvalitně připraven, je nekonkrétní a neobsahuje ani přesné finanční vyčíslení. To má upravit až budoucí vládní nařízení. Vláda Petra Fialy v návrhu navíc zcela zapomněla na čtyři miliony lidí především na sídlištích, kteří mají svá bydliště připojena k centrálnímu vytápění, které se rovněž zdražuje, a vystavuje je tak neodůvodněné diskriminaci, protože úsporný tarif se má týkat pouze domácností, které topí elektřinou nebo plynem.

Hnutí SPD naproti tomu před několika týdny předložilo jasný, konkrétní a uskutečnitelný plán na snížení cen energií a na obnovu české energetické bezpečnosti. Řešme opravdové příčiny problémů: Nechť společnost ČEZ dodává na globální komoditní burzu jen přebytky vyrobené elektřiny a veškerou ostatní produkci ať nejprve přímo nabídne domácím českým spotřebitelům za přijatelné ceny! Kupujme zemní plyn přímo od producenta, nikoli od zahraničních překupníků! Ukončeme českou účast ve spekulativním systému emisních povolenek Evropské unie! Odstupme od Green Dealu Evropské unie! To je podle SPD řešení.

Nejen energiemi žije pražská politika. Třeba Senát přijal usnesení, kterým kritizuje ombudsmana Křečka, který prý pronáší xenofobní výroky a pobuřuje neziskové organizace.

Senát, ve kterém má většinu vládní koalice Petra Fialy (ODS), opět ukázal svoji absolutní zbytečnost. Místo aby řešili pomoc lidem vůči zdražování, což senátory bohužel vůbec nezajímá, tak odsoudili pana Křečka za to, že pravdivě pojmenoval problematiku nepřizpůsobivých. Terčem kritiky senátorů bylo mimo jiné Křečkovo prohlášení z loňského ledna, podle něhož někteří Romové mají problémy s bydlením ne kvůli diskriminaci, ale kvůli tomu, že „devastují bytový fond a přeměňují část obcí ve vyloučené lokality“.

Pozornost vzbudil ombudsman i reakcí na vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů, a ještě se máme nechat urážet,“ napsal Křeček na sociálních sítích. Co na tom není pravdivého? A proč by neměl mít právo říct svůj názor? Vláda chce lidem zavřít ústa a zakázat jakoukoli kritiku, která nevyhovuje jejich pánům z Washingtonu a z Bruselu a která nevyhovuje neomarxistům a globalistům.

Podle aktuálního indexu dostupnosti bydlení společnosti Central Group například Pražan s průměrnou mzdou by na byt vydělával minimálně 20 let, pokud by každý měsíc ušetřil celou částku mzdy. Ani mimo Prahu není situace výrazně lepší. S rostoucími úroky a tím méně dostupnými hypotékami začíná být pro lidi skutečně problémem pořídit si bydlení. Co by s tím dělalo vaše hnutí?

Vláda Petra Fialy tuto kritickou situaci ještě dále prohlubuje. Prosadila odklad novely stavebního zákona, která by urychlila stavební řízení, a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) ukončil program výhodných půjček na pořízení bydlení mladým českým pracujícím rodinám. Současně však jeho ministerstvo poskytlo miliardovou dotaci na opravy bytů pro ukrajinské migranty.

Hnutí SPD naopak ve svém programovém dokumentu „Rodina na 1. místě“ navrhuje zavedení výhodných manželských půjček a systémové státní podpory výstavbě družstevních, městských a obecních bytů za dostupné ceny.

Psali jsme: Senát podle Okamury opět ukázal absolutní zbytečnost Řez ve vládě provést co nejdříve, vyzval Okamura. Bez ohledu na předsednictví EU Kdyby Fiala neměl Babiše s Putinem, musel by si je vymyslet. Okamura představil svých deset bodů, které mohou pomoci Jurečka v přestřelce u kecpultu: Pane Okamuro, vy jste hloupý poslanec, nebo ubohý lhář

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.