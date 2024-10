Sundali mu nápis proti Fialovi: „Kdyby to, co jsem slyšel, věděl volič ODS...“

„Křídla naděje“, tak se jmenovala socha vytvořená kovářem a cestovatelem Jiřím Štruncem. Stojí na kraji Plzně, nicméně už není kompletní. Jak již čtenáři ParlamentníchListů.cz vědí, byla na ní tabulka, která musela být odmontována.

„Republice vládne Fialova pětikoalice. Rapidně se zhoršuje život obyčejných lidí, ceny všeho vylétly rapidně nahoru. Je druhý rok války mezi Ruskem a Ukrajinou, podporovanou EU, NATO a Amerikou. Celosvětově je tendence elit zmanipulovat lidi ke svému prospěchu. Lež jako způsob života nahradila PRAVDU. Nezapomeňte, zrodili jste se ke svobodě,“ stálo na ní. O případu jsme informovali.

Nyní jsme se za kovářem, podnikatelem a cestovatelem Štruncem po čase vypravili znovu. A zjistili jsme, že mu vadí třeba zpackaná digitalizace stavebního řízení.

„Pirát se objeví na sítích a řekne tam, že se digitalizace zpackala, protože měl dát miliardu navíc, a hodil tedy do toho vidle. A že se mu dělaly jen obtíže,“ konstatuje na úvod „rebelský kovář“.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16450 lidí

Mafia mia!

„Ale jestli se tohle vyjeví, tak je to přece jasná mafiánská praktika a ono se nic neděje, nikdo nekoná. Co řekl Ivan Bartoš, tak má dvě roviny. Jedna je, že přece žijeme v právním státě. Po zhlédnutí tohoto, protože je jasné, že se sítě monitorují, tak by měla začít policie konat. Mělo by padnout trestní oznámení, mělo by se to prošetřovat, a když by se ukázalo, že je to pravda, tak toho člověka, co chtěl miliardu, postihnout, protože připravoval trestný čin. Druhá věc je, že měli postihnout také pana Bartoše. Zažalovat jej a dát mu flastr za to, že tomu přihlížel. A nekonal. Nenahlásil to policii. Pak bychom byli v právním státu. Anebo byl pan Bartoš zhulenej, a když se ukáže, že je tohle všechno nepravda, tak mu měli vypálit ten samý štráf jako Čermákovi, kterého nechali zavřít. To je přece jasná dezinformace,“ konstatuje kovář.

Překvapila jej prý opozice. „Být toto za Babiše, tak by padla vláda. Ti by jej utancovali. Někdo jej nemůže ani cítit, ale říkám – my obyčejný lidi jej neznáme. Já jsem s Babišem nikdy nepřišel do styku. Jenom vím, že za tu dobu, co vládli, tak se mi žilo celkem dobře. Pak přišel covid a stalo se něco, co nikdo neuměl řešit. A ten člověk dá na poradce, z jedné strany křičí lidi – dejte nám peníze, hoteliéři a další museli zavřít. A tak rozdával. Ale lidi to chtěli. A tím zasekl tu sekeru. To jsou moje úvahy. Já jsem se narodil proto, abych myslel, přemýšlel o životě. A abych přemýšlel v rámci kritického myšlení.“

Psali jsme: Zadlužili nás, okradli. Šichtařová uvádí do reality Fialovu sebechválu ČT kličkovala, ale marně. Jsou zde čísla. Kdo byl u Moravce nejčastěji a kdo vůbec Bartoš (Piráti): Dotažení celé digitalizace se odsunuje na další vládu. Za kolik to bude? Žaloba se zamítá. Bartošovo ministerstvo vinno manipulací digitalizace stavebního řízení

Signály plné pesimismu

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 96% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 2% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 1% hlasovalo: 24625 lidí

„Tenhle stav je prostě k nežití. V lidech to vzbuzuje blbý pocit. A na základě pocitů se lidé tak chovají. Vláda musí ustavit pana Foltýna, že jsou nějaké nálady ve společnosti. Ale vždyť si těmito kroky ty dezoláty sami vychovávají. To je jen o pocitech.“



Štruncova kovárna. (FOTO: Václav Fiala)

Šaman z Tuvy

Kovář pak zavzpomínal na své cestování po Ruské federaci: „Když jsem byl se šamanem v Tuvě, tak on to říkal – ty nejsi sám. Ty máš vevnitř toho druhého a ten je darebný. Ten ti dělá pocity a na jejich základě se navenek chováš. To je Jungova věc. A tohle byl šaman, pětadevadesátiletý chlápek, ne s nějakými střapci, ale mužskej v gumovkách, co pásl ovce. Chodili mu tam lidi a já měl štěstí, že jsem tam mohl být tři neděle a on mne dostal z těžké otravy. Večer, když se poklidilo a on si zacvičil, tak jsme si sedli a on povídal. To byl strašně moudrý člověk. Nebyl sice z Tuvy, ale byl z Jakutska. Vyprávěl mi, že si jej děda v pěti letech vybral z šesti dětí. Pak jej cvičil a poté jej předal mistrovi do Číny, když mu bylo patnáct, a on tam ještě byl šest let. A říkal, že potkal mistra, co mu bylo 104 let, a tak doufá, že se dožije alespoň takového věku. Zdůrazňoval, že člověk je spokojený, když se ti dva spolu domluví. Ten, co je venku, s tím, co je uvnitř.“

„Kdybych tady neměl ženu, tak bych se odstěhoval pryč. Kde je normální žití,“ posteskl si poté umělecký kovář Štrunc.

Psali jsme: Kovář, kterému v Plzni „sundali“ část sousoší: Přijde blbeček, vidí ruskou vlajku a už jste dezoláti

„Žiju ve zločineckém státě.“ Nápis proti Fialovi mu sundali. Pusu kováři nezacpali

Nezabít. Zmrzačit

„To, co dělala ukrajinská armáda, to bylo neuvěřitelné. Ve válečné zóně člověk neměl cenu. Nikoho nefoťte, a kdo má zbraň, tak se mu dívejte na špičky od nohou a udělejte všechno, co řekne, protože jedině tak přežijete. Když jsme byli v Mariupolu, tak jsem chtěl vidět Azov Stal. To je obrovská fabrika a já jsem si říkal, že bych někam vylezl, abych si ji mohl vyfotit. Ale lidé říkali – tam vůbec nechoď, tam vůbec ani nekoukáme, tam má Azov a Pravý sektor hlavní stan. Proto tam byli tak zalezlý a Rusáci je odtamtud dostávali. A když tam promluvíte rusky, tak vám azovák rozstřelí rameno nebo koleno nebo kyčel, aby tě zmrzačil jenom proto, že jsi promluvil rusky. On tě nezastřelí, ale zmrzačí tě doživotně,“ konstatuje Štrunc.

„Když tady chodí kluci a adorují Ukrajinu, tak jim říkám – tam byste museli být, vidět to. My tady máme takzvané vlastence, co řvou po sítích a hospodách, ale kdyby chtěli shodit vládu, tak musí být revoluce a ta má vždy své oběti. A takový vlastenec nikdo není, aby za to položil svůj život. Podívejte na Čermáka, ten blbec někde něco plác. Ale to byl výstražný flastr, aby ostatní lidé viděli, jak to s nimi může vládní aparát udělat.“

Fotogalerie: - Demonstrace proti Azovákům

Čína neexistuje, nebo je fuj?

„Já jsem teď jel do Číny na mistrovství světa hasičů. Naši kluci by tam měli šanci, ale nejel tam nikdo. Ani z okolních evropských států. To bylo tak před měsícem. Kluci by jeli a určitě by se tam chytli. Ale jsou mladí, mají rodinu, a když s nimi mluvíte, tak řeknou – oni by nás vyhodili z práce, kdybychom tam jeli. Já jsem tam byl pozvaný, měl jsem účastnickou kartu na krku,“ hrdě ji ukazuje. „Má omezení, že od pobřeží až ke Žluté řece můžete volně cestovat. Za ní už potřebujete vládní povolení. Rád bych se tam podíval. Tam pomalu neví, co je kolo, tahají to koníkama a nad nimi vedou dráty a jezdí rychlovlaky a oni vůbec neví, co to je. Do Tibetu se dostanete jen s cestovkou. Nu, ale kilowattu mají za 55 haléřů. My jsme byli v Mandžusku, je tam vidět ruský vliv. Město, co má 22 milionů obyvatel. Když vidíte, jak je tam řešena doprava – tady se matlají s jedním obchvatem okolo Prahy, s jedním tunelem dvacet let, protože to firmám, co to dělají, celkem nese. V Číně staví dopravu nahoru. Jedete dole ve městě, a když chcete dál, jedete nadjezdy. A nad tím je ještě rychlostní silnice, kde můžete jezdit 150 kilometrů za hodinu. A není žádný objezd, je to rovnou nad městem.“

„Člověk je z toho smutný. A naši kluci tam nemohli jenom proto, že tam byli Rusové. Nu i ta Čína je taková polozakázaná. A my máme nejlepšího ministra zahraničí všech dob – pana Lipavského, který to rozesral u těch největších světových hráčů, kteří budou perspektivně silní. Tak u těch nám to rozesral na mraky. To je prý nejlepší ministr! Ale už se vrací Zeman, i když se jej snaží pošpinit. To je neuvěřitelné. Ale nemohu říci, že by za socanů ta zem nějak vzkvétala. Dluhy se začaly dělat za Sobotky. Ale Klaus a Zeman byli nějaké formáty. Já mám tady sice Klause napsaného jako prvního mezi zločinci, ale fakt je, že jeho obrat, co udělal – on je pragmatik, starý pán, ale myslí mu to. Jako Zemanovi, který dobře věděl, proč nechce toho Lipavského do vlády,“ konstatuje umělecký kovář z Kovárny v kopřivách, bývalý hasič, notorický cestovatel, Jiří Štrunc.