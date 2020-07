Svět se zbláznil. Ale výhodou je, že levičáci to vždycky přepálí. Expert Trikolóry zůstává optimistou

ROZHOVOR „Po všech těch kampaních v posledních letech jsem si myslel, že už nic horšího přijít nemůže. Ale Black Lives Matter to svým pokrytectvím, naprostou ztrátou soudnosti, hysterií a hloupostí překonalo. Bude těžké to překonat. Je pro mne nepřijatelné, aby mi někdo podsouval, že být bělochem je snad hanba,“ říká Petr Machovský, garant pro průmysl a obchod hnutí Trikolóra. „Svět se opravdu zbláznil. Věci, kterým bychom se ještě před pár lety smáli, jsou novou levicí a médii zcela vážně hlásány a vyžadovány. Výhodou pro ten náš ‚normální svět‘ je však to, že oni to vždy přepálí. Až natolik, že se proti tomu postaví i lidé, kteří jinak stojí stranou a o veřejný život se třeba příliš nezajímají,“ domnívá se.

Kam nás vedou obnovitelné zdroje energie? ptáte se ve svém blogu. Kam tedy? Jsme schopni v ČR unést tíhu zavádění těchto zdrojů? Potřebujeme je vůbec?

Hlavně je třeba říci, že trh s energiemi je totálně pokřiven dotacemi, což má velký vliv na nalezení optimálního modelu energetického mixu. Ale zpátky k vaší otázce. Udržitelná energetika v České republice musí být postavena na dalším rozvoji jaderných elektráren. Pokud se týká obnovitelných zdrojů, musíme vycházet z přírodních podmínek České republiky.

Divoké řeky pro hydroelektrárny prakticky nemáme a i kdybychom se rozhodli zastavit každý volný metr čtvereční soláry či větrníky, stejně nám nepokryjí spotřebu země. A to nemluvím o faktu, že tyto zdroje energie vyrábí elektřinu nárazově podle aktuálních podmínek počasí, takže jejich činnost vyrovnávají ve většině případů plynové elektrárny, které ale zase mají negativní dopad na životní prostředí. Rozvoj obnovitelných zdrojů by měl být racionální a především neideologický.

Z obnovitelných zdrojů energie se pro ČR jeví jako výhodnější instalace fotovoltaických elektráren než využití větru. V ideálním případě by měly být fotovoltaické elektrárny zřizovány výhradně na brownfieldech nebo pozemcích zasažených těžbou či jinou průmyslovou výrobou. Zajímavý potenciál nabízejí i střechy nových budov (např. parkovacích domů apod).

Nemám tedy nic proti tomu, aby obnovitelné zdroje byly součástí energetického mixu České republiky, ale fyzika musí vítězit nad demagogickými a lobbistickými plány některých zájmových skupin.

V Americe už přes měsíc trvají masivní rasové nepokoje. Co podle vás právě nyní v USA sledujeme? Jde o věc, která může ohrozit základy americké demokracie?

Pro americkou demokracii jsou tyto masivní nepokoje nepochybně těžkou zkouškou. Možná tou vůbec nejtěžší v historii Spojených států. Napadány jsou její samotné základy, zpochybňováni jsou dokonce i „otcové zakladatelé“. To se nedělo ani v bouřlivých 60. letech 20. století. Kdo by si ještě nedávno představil, že se budou bourat sochy? Že si nějaká parta nadšenců zabere část velkoměsta a zavede tam svoje vlastní (ne)pořádky? A co je na tom vůbec nejděsivější... Kdo by si dokázal představit, že to vše se bude dít se souhlasem úřadů? A pokud náhodou netleskáte Black Lives Matter, jste rasista toho nejhrubšího zrna.

V USA budou letos prezidentské volby. Podle bývalého prezidenta Václava Klause Donald Trump přes řadu nevhodných výroků uskutečňuje správnou politiku obhajoby národního státu proti globalistickým tendencím. „Jestli přijde Biden a umožní, aby kulturní revoluce dále pokračovala, to bych považoval za strašlivou prohru nás všech,“ uvedl. Co o tom soudíte vy?

Donald Trump možná někdy navenek působí zvláštně. Některé jeho reakce jsou přepálené a některé zase vypovídají o tom, že dříve mluví, než přemýšlí. Má to ale složité. Drtivá většina médií je proti němu až fanaticky zaujatá a vykresluje jej v těch nejhorších barvách. Přitom on v zákulisí udělal hodně dobré práce a než přišel koronavirus, tak se Spojeným státům po ekonomické stránce nebývale dařilo. Takže co se týká jeho hodnocení, s prezidentem Václavem Klausem se určitě shodnu.

A to i pokud se týká hodnocení jeho pravděpodobného vyzyvatele Bidena. Demokraté jsou natolik vlevo, že za nimi je snad už jen zeď, abych s menší obměnou parafrázoval jednoho nejmenovaného českého politika. Stejně jako pan prezident, tak i já se obávám, že v případě Bidenova vítězství by to šlo s Amerikou ještě více z kopce. Doufám, že dokážou američtí voliči překonat některé antipatie vůči Trumpovi a dají mu příležitost jejich zemi z aktuálního covidového marastu vyvést.

Tvůrci legendárního seriálu Simpsons oznámili, že nebělošské postavy již nadále nebudou dabovat běloši. V Británii zase například stáhli seriál Malá Velká Británie. Kam až to povede? Čeho se ještě dočkáme?

To bych také rád věděl. Prakticky každý den se objevují další a další zprávy, kterým člověk stěží věří. Bylo by to i vtipné, kdyby to nebyla tvrdá realita. Když to čtu, tak si říkám, že to přece nemůžou myslet vážně? Skoro by chtěl s nimi člověk zatřást a říci jim, aby se už konečně probrali. Já jsem si po těch všech kampaních v posledních letech myslel, že už nic horšího přijít nemůže. Ale Black Lives Matter to svým pokrytectvím, naprostou ztrátou soudnosti, hysterií a hloupostí překonalo. Bude těžké to překonat. Ale když dokázali soudruzi aktivisté přebít i MeToo a Fridays for Future, tak jistě vymyslí ještě bizarnější kampaň, než je Black Lives Matter. Je pro mne nepřijatelné, aby mi někdo podsouval, že být bělochem je snad hanba.

Bývalý ředitel televize Nova Vladimír Železný si myslí, že svět se zbláznil. „Konečně se zúročily investice do vymývání mozků dvou až tří generací. Probíhalo zejména na západních univerzitách, bylo tam přítomno ve školském systému. Je to vymývání mozků, které je velmi dobře financováno z nadací s různými otevřenými společnostmi,“ uvedl v rozhovoru pro MF Dnes. Vyústilo to dle něj do tří podvodů. Ekologického, genderového a rasového. Jaký je váš pohled?

Svět se opravdu zbláznil. Jinak to nelze pojmenovat. Věci, kterým bychom se ještě před pár lety smáli, jsou novou levicí a médii zcela vážně hlásány a vyžadovány. Nové levici se opravdu podařilo v posledních dekádách ovládnout vzdělávací instituce natolik, že mají ve studentech všech těch pseudo oborů velkou oporu. To předchozí generace, hlavně tedy na Západě, podcenily. Výhodou pro ten náš „normální svět“ je však to, že oni to vždy přepálí. Až natolik, že se proti tomu postaví i lidé, kteří jinak stojí stranou a o veřejný život se třeba příliš nezajímají.

Francii prý hrozí rozpad kvůli radikálnímu islámu. Tvrdí to alespoň titulek jednoho textu na iDnesu. Co je příčinou tohoto zdá se závažného problému?

Nejsem expert na islám ani na radikální islám. Ale fakt je, že radikální islám je přítomen v západoevropských zemích se stále rostoucí muslimskou menšinou dlouhodobě. Ještě nedávno bylo tabu o tom mluvit. Okamžitě jste byl liberálními médii, politiky a ukřičenými aktivisty označen za islamofoba, rasistu a kdo ví co ještě. Migrační krize paradoxně celospolečenské diskusi prospěla. Spousta věci se urychlila a zviditelnila.

Titulek na iDnesu vychází z jedné zprávy republikánské senátorky, v rámci které bylo dotazováno téměř 30 expertů. To už nejde přejít mávnutím ruky. Takže je nejvyšší čas o problémech s radikálním islámem hovořit. Bez obav z nálepkování. Nejsem si ale jistý, jestli lze tyto problémy úspěšně řešit, když máte v zemi několikamilionovou muslimskou menšinu a média, školy i politiku ovládanou ideologiemi multikulturalismu a politické korektnosti.

Joe Biden prosí muslimy o podporu

Další váš blog se jmenuje Dává BIS alibi budoucím islámským radikálům? Máme se tedy radikálního islámu obávat i u nás?

Obávat se radikálního islámu bohužel musíme v celé Evropě. Hlavním viníkem přitom nejsou samotní muslimové, kteří jen využili naší slabosti. Hlavní vina padá na vrub všech těch socialistických vlád, které ve Velké Británii, Francii, Švédsku prosazovaly sebevražednou migrační politiku. Také u nás jsou politické strany, které dopady nezodpovědné migrační politiky bagatelizují. Počínaje Piráty, přes ČSSD a konče třeba TOP 09, která se ze snad původně zamýšlené konzervativní strany změnila v takové béčko Zelených a Pirátů.

Pokud budou u moci politici z těchto stran, riziko vzniku radikálního islámu se exponenciálně zvyšuje. Především proto, že tito politici ve spolupráci s aktivisty a liberálními novináři brání ve svobodné diskusi. Konkrétně tak, že každého jedince s odlišným názorem na migraci a islám označí nějakou pejorativní nálepkou a vyřadí jej z celospolečenské diskuse. V takové atmosféře se radikálnímu islámu daří jako houbám po dešti.

Velké korporace vyhlásily válku sociální síti Facebook. Ta podle nich nedostatečně reguluje nenávistný obsah na své platformě. Na 600 velkých firem se proto rozhodlo na Facebooku přestat platit reklamu. Jaký je váš názor na tuto situaci?

To je další z desítek či stovek neuvěřitelných zpráv, které se na nás v posledních letech valí téměř denně. Facebook plynule navázal na ty nejaktivnější cenzory totalitních režimů a nadnárodním korporacím to stejně nestačí a požadují ještě tvrdší regulace. Zvolily si k tomu tu nejzbabělejší možnost – tedy finanční vydírání.

Pevně věřím, že už tak zcenzurovaný Facebook neustoupí ještě dál, protože to už by se zřítil do propasti. Ještě více cenzurních zásahů by tuto sociální síť nadobro zničilo. Ta údajná „regulace nenávistného obsahu“ totiž opravdu není ničím jiným než obyčejnou cenzurou. Nazývá se to sice jinak, ale je to přitom to samé.

Evropští lídři mají za sebou jeden z nejdelších summitů. Po pěti dnech schválili podobu obnovy ekonomiky. „Byl to dlouhý a obtížný summit, ale výsledek za vyjednávání stojí,“ řekl irský premiér Martin. Co k tomu řeknete vy? „Nalijme si čistého vína, klidně italského. Takzvaný fond obnovy EU je ve skutečnosti hlavně fondem záchrany Itálie,“ píše v Reflexu ekonom Lukáš Kovanda. Dá se to takto říci?

Tak skoro polovina ze 750 miliard eur směřuje k Itálii a Španělsku. Tyto země už před Covidem byly na pokraji hospodářského krachu, což by znamenalo vážné ohrožení společné měny. Takže dnes soudruzi v EU dočasně vyřešili problém tím, že ho posunuli v čase a hostina může pokračovat. Že dojde k zadlužení našich dětí a jejich dětí, to už bohužel nikdo neřeší.



