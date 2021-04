Sympatičtí mládenci? Digitalizovaní bolševici! Trikolóra je naprostý protiklad Pirátů, ukazuje její předsedkyně

Předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková považuje za naprostý nesmysl chtít nyní urychlit volby do Poslanecké sněmovny o jeden či dva měsíce. Nemáme nakonec ani volební zákon. Při jeho přijímání Trikolóra varuje před pokusy senátorů s korespondenční volbou. Zkušenosti nejen z USA, ale i z poslední prezidentské volby v Rakousku jasně ukazují, že by to byla chyba.

Anketa Chcete předčasné volby do sněmovny? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 5983 lidí

Souhlasíte s návrhem na rozpuštění Poslanecké sněmovny, který prosazují například Piráti?

Rozpuštění Sněmovny je nesmysl, a to hned z několika důvodů. Za prvé: Volby už jsou vyhlášené a budou za pět měsíců. Za druhé: Dle článku 35 odstavec 3 naší ústavy Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před koncem jejího volebního období. Takže to předčasné rozpouštění by se muselo stihnout do 9. července. Za třetí: Ať počítám, jak počítám, nikde nevidím 120 poslanců, kteří to odhlasují. Za čtvrté: I kdyby se to stihlo a volby bychom o trochu uspíšili, je nesmysl konat je během prázdnin. A za páté: Last but not least, tedy v neposlední řadě. Nemáme ještě volební zákon. Suma sumárum – je to jen takový pirátský výkřik, aby byli zajímaví.

Vláda Andreje Babiše ztratila podporu většiny ve Sněmovně. Na druhou stranu zbývá pět měsíců do voleb. Má podle vás smysl pokoušet se v současnosti nějakým způsobem (ať už rozpuštěním Sněmovny nebo vyslovením nedůvěry vládě) o změnu současného rozložení politických sil?

Vláda vládne špatně. To, co předvádí, je zoufalství a právní nihilismus. Vláda si nedůvěru zaslouží. Nic se nestane, pokud dovládne v demisi, aspoň si nebude moct tak vyskakovat. A nic se nestane, ani kdyby zemi k volbám dovedla nějaká úřednická vláda. A že by o ní rozhodoval prezident Zeman, jak se obává opoziční „bruselská pětka“? A kdo jiný by měl rozhodovat? Vždyť je to svobodně zvolená hlava státu. Trikolóra se prezidenta vlastní země neobává.

Hlavní překážkou voleb je v současnosti absence volebního zákona. Senátoři, kteří jej právě projednávají, uvažují, že do něj vloží právo hlasovat ze zahraničí korespondenčně. Je podle vás správné takto otevírat dveře korespondenční volbě?

Člověk by se měl vždy poučit z chyb nejen vlastních, ale i chyb druhých. A volby v Rakousku a USA jsou zářný příklad toho, proč korespondenční volby odmítnout. Koneckonců to má Trikolóra i ve svém programu. Svobodné volby vnímám jako výsostný akt demokracie, a tak by se k nim mělo i přistupovat. Osobní účastí.

Prezidentu Zemanovi je vytýkáno, že se v kauze Vrbětice „postavil na stranu Ruska“. Vnímala jste jeho nedělní projev také tak?

A na čí straně stojí Zemanovi kritici? Česká strana to rozhodně není. Tohle nálepkování mi začíná opravdu čím dál víc vadit. Já sama s prezidentem Zemanem zdaleka ne ve všem souhlasím. Ale ta potřeba některých politiků, novinářů a aktivistů vykreslovat prezidenta zvoleného lidmi v přímých demokratických volbách málem jako vlastizrádce, je už doslova patologická.

U Pirátů probíhá diskuse o speciálním zdanění nemovitostí (debatuje se o dani ve výši 1 procento z tržní hodnoty ročně). Piráti namítají, že to je pouze předmět vnitrostranické diskuse, a že oficiální volební program ještě nemají. Máte obavy, že by se pod vládou Pirátů tento nápad mohl zrealizovat?

To není obava, to je takřka jistota. A když to nebude tohle, bude nějaký jiný ultralevičácký úlet. Piráti jsou digitalizovaní bolševici. Možná ne úplně všichni, ale ti, co to vedou, zcela určitě. Nenechávejme se mást jejich mládím a neokoukaností. Před sedmdesáti lety by měli modré svazácké košile, na venkově by pomáhali kolektivizovat a na stavbách socialismu by budovali nový lepší svět. Jak to dopadlo tenkrát, už víme. Pokrokářské chiméry končí pokaždé stejně.

Vy jste na facebooku jmenovala Piráty jako v podstatě hlavní ideový protipól Trikolóry. V čem jsou podle vás nejzásadnější rozpory mezi oběma stranami?

Prakticky hlavní idea, na které Trikolóra vznikla, je obsažena v našem heslu „Vrátíme vám normální svět“. Normální svět je, že rodinu tvoří maminka, tatínek a děti, že existují pouze dvě pohlaví, že se máme nejdříve postarat o svoji rodinu, obec a zemi, a teprve pak můžeme pomáhat jinde. Normální je rovněž nepoklekat na počest kriminálníka. Piráti jsou naopak hlavními propagátory všech těch -ismů, genderismem počínaje a multikulturalismem konče, které hrozí rozvrátit naši euroatlantickou civilizaci, jak jsme ji po staletí znali.

Trikolóra, respektive její čelní představitel Zdeněk Koudelka, se v poslední době začala velmi angažovat v žalobách proti vládním pandemickým opatřením. Jenže vláda vzápětí po neúspěchu u soudu přijala opatření jiná, nepříliš odlišná. Vy sama jste to komentovala na facebooku slibem „sebereme vládě možnost vydávat protiprávní opatření“. Jak toho chcete dosáhnout?

A co obratem udělala Trikolóra, konkrétně pan docent Koudelka? Okamžitě jsme Ministerstvo zdravotnictví zažalovali znovu. Soudy naštěstí rozhodují docela rychle. Ona je to totiž do nebe volající nestoudnost, jak si počíná ministr Arenberger. On ví, že postupuje nezákonně, ale klidně si to ve své bohorovnosti dovoluje a vláda spolu s ním. Takový právní a mocenský nihilismus nikdy nemůže dopadnout dobře. A my to musíme zastavit. Už včera bylo pozdě...

