Senátor Drahoš: Chybí nástroje pro podporu inovací

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, máme před sebou návrh zákona, který bych se nebál nazvat historickým počinem. Už velmi dlouho se u nás hovoří o potřebě nového právního rámce, který by zmodernizoval a zpřehlednil veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací. Jak zmínil pan ministr, poslední takovýto rámec byl zákon o podpoře výzkumu, vývoje a vývoje z veřejných prostředků v roce 2002. Ten je již výrazně zastaralý a nedostatečně reflektuje mezioborový výzkum, potřebu udržitelného rozvoje a o digitalizaci či umělé inteligenci ani nemluvě. Od těch dob se pro českou vědu z legislativního hlediska udělalo bohužel jen velmi málo. Naopak někteří politici naprosto neznalí prostředí výzkumu a vývoje stabilitu naší vědy a výzkumu spíše ohrožovali. Jako bývalý předseda Akademie věd jsem toho býval opakovaně svědkem. Další problém spatřuji v tom, že stávající systém financování vědy a výzkumu není dostatečně výkonnostně orientovaný. Chybí kritéria hodnocení, která by reflektovala kvalitu a dopad výzkumu. A může tak docházet k tomu, že část veřejných prostředků je vynakládána bez jasné návratnosti pro společnost. S tím je spojena i slabá vazba na inovace a transfer znalostí do praxe a tolik skloňovaná nízká konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu. Oceňuji proto, že se současná vláda v osobě tehdejší paní ministryně Heleny Lagšádlové a jejího týmu pustila do úkolu připravit zbrusu nový zákon, který se na tyto výzvy snaží reagovat. A zavádí celou řadu pozitivních změn. Když jsem o tom s tehdejší paní ministryní na začátku volebního období poprvé hovořil, bylo mi jasné, že to bude úkol, jehož dokončení v rámci jednoho volebního cyklu bude opravdu velkou výzvou. A já jsem velmi rád, že pan ministr Ženíšek navázal na práci své předchůdkyně. A z mého pohledu skutečně v hodině dvanácté dotáhl předkládaný zákon do konci. A my tak nyní v Senátu můžeme definitivně pomoci lépe nastavit podporu české vědy. Ten zákon obsahuje velké množství pozitivních změn.

Pan ministr tady některé z nich citoval. Já si dovolím zmínit jen z mého pohledu to nejpodstatnější. V české vědě se dlouhodobě potýkáme s chybějícími nástroji pro podporu inovací. Předkládaný zákon na to reaguje tím, že zakotvuje transfer znalostí jako systémový prvek. Výzkumné organizace i poskytovatelé podpory tak budou muset mít strategii, jak výsledky převést do praxe. Zákon zároveň umožní zakládat takzvané aplikační společnosti, které budou moci obchodně rozvíjet tyto výsledky ve spolupráci s podniky či rovnou uvádět technologie na trh. Zákon také zavádí cílené hodnocení účelových programů, které bude propojeno s financováním a koncepcí transferu znalostí. S tím souvisí i důraz na otevřený přístup k vědeckým informacím a výzkumným datům jako stát tohoto hodnocení. To by mělo ruku v ruce se snížením byrokracie a zjednodušením projektových postupů vést k efektivnějšímu rozdělování prostředků na vědu a výzkum. V navrhovaném zákoně také velmi oceňuji zavedení právního pojmu výzkumníka v rané fázi kariéry, což umožní pro mladé pracovnice a pracovníky zavést speciální a hlavně transparentní programy podpory. Z vlastní praxe vím, jak právě nedostatečná podpora vědců a vědkyň na začátku jejich kariéry je častou příčinou jejich odchodů z oblasti vědy, což je tedy nejen neefektivní z hlediska nakládání s veřejnými prostředky, ale unikají nám tak skutečné vědecké talenty. Ten zákon samozřejmě obsahuje řadu dalších více či méně zásadních změn, které pomohou nastavit jasná pravidla jak pro financování samotné vědy a výzkumu, tak pro technologický transfer a propojení s komerční sférou. Někdo by mohl namítat, že jde o změny spíše evoluční než o revoluci, kterou by v jistých směrech česká věda možná uvítala, ale k tomu bych argumentoval analogií se vzděláváním. Když hovoříme o reformách regionálního školství, často používáme příměr o tankeru, jehož pootočení kormidlem se pozitivně projeví až za určitou dobu. A u vědeckých institucí to platí neméně. Zejména s ohledem na jejich stabilitu, což je jeden z klíčových prvků pro jejich úspěšnou činnost. Kolegyně a kolegové, já považuji předkládaný zákon za maximum možného a dovoluji si vás požádat o jeho schválení ve znění postoupeném z Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult. BPP



