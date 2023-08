Tajtrlíky celému světu dělají. Směšnost Fialovy vlády dosahuje vrcholu, obává se Okamura

Je to šílené, co se tady opakovaně děje a jak to dosavadní vlády tolerují. Je opravdu smutné sledovat, jak opět někteří zastánci proimigrační politiky Fialovy vlády zlehčují tento další odporný trestný čin, který u nás spáchal opět migrant, tentokrát z Ukrajiny. A dokonce tito lidé ještě veřejně útočí na lidi, kteří tento čin správně odsuzují.

Připomenu, že nedávno zase znásilnil nezletilou dívku za bílého dne u Terezína islámský migrant z Afriky. Chtěl bych tyhle obhájce migrantů vidět, kdyby to byla jejich dcera nebo někdo z rodiny.