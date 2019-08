Tak co, pane Mináři? Profesor Chýla znovu o Milionu chvilek, Babišovi a Zemanovi

Váš blog s názvem Fakta a mýty o auditorské zprávě vzbudil velkou pozornost a ještě o dost více to platí pro rozhovor, který jste následně poskytl pro ParlamentníListy.cz. V souhrnu si oba texty přečetlo téměř čtvrt milionu lidí. S jakými reakcemi jste se následně setkal?

Byly převážně kladné, ale záporných také pár bylo. To, co mě skutečně překvapilo, bylo, že na základě toho, co jsem napsal na blogu, a především toho, co jsem řekl pro Parlamentní listy, se mnou přerušil kontakty kamarád, kterého znám 46 let. Ještě nedávno jsme spolu chodili do hospody, fantastický kamarád. A dokonce mi to ani neřekl do očí, dozvěděl jsem se zprostředkovaně, že ho to zklamalo a že se mnou přerušuje kontakt. Že se prý zastávám Babiše a podobně. Kdyby přišel do hospody a řekl: „Jirko, co tam říkáš za nesmysly, to mi vadí“ nebo „Styď se za to“, ale to neudělal, to mě mrzí. Čekal bych, že po 46 letech mi řekne i nepříjemné věci, probereme to, třeba se i pak nebudeme stýkat, ale aspoň si to vyříkáme mezi sebou a nedozvím se to zprostředkovaně.

Po demonstraci na Letné, kam dorazilo zhruba tolik lidí, kolik si jich přečetlo dva výše zmíněné texty, jste napsal další blog s názvem Srážka s realitou na Letenské pláni, v jehož závěru jste nabídl Mikuláši Minářovi ze spolku Milion chvilek pro demokracii nikoli dialog, s Andrejem Babišem, jehož se dožadoval před televizními kamerami, ale s fakty, kdykoliv a kdekoliv, stačí říct. Projevil někdo zájem?

Já jsem chválil manifest této iniciativy, který přednesla na Letenské pláni paní Rybníčková. Píše se v něm: „Zajímej se, informuj se, co se děje, na státní, ale i na lokální úrovni, ověřuji si zdroje, naslouchej, naslouchej, jak to vidí druzí, mají pro to své důvody, respektuj je, vysvětluj, vysvětluj, jak to vidíš ty, co podporuješ, co ti vadí, co bys chtěl, vysvětluj, nepřesvědčuj, tlak vyvolává protitlak, jednej, hledej co můžeš dělat ty, co funguje podporuj, co ti vadí změň, co ti chybí tvoř, inspiruj se a inspiruj, přijmi svou odpovědnost, každý svým dílem rozhodujeme o tom, jak náš společný prostor vypadá“.

Ale že by se Minář nebo někdo ze spolku Milion chvilek pro demokracii v duchu tohoto manifestu ozval, to se nestalo. Myslel jsem si, že by někdo z nich mohl poslat mail a zareagovat, ale kdepak. Nabídl jsem diskusi k faktům. Byl bych potěšený, kdyby někdo z nich napsal, že nesouhlasí s tím, co píšu, pojďme se o tom pobavit. To bych ocenil, protože mi vadí míra nezájmu o názory ostatních, v tomto konkrétním případě na Babiše, kterého já podle některých hájím. Ale to nikdo neudělal.

Spolek Milion chvilek pro demokracii připomněl výročí událostí z 21. srpna 1969 pochodem z Václavského náměstí na Hradčanské náměstí. Organizátoři chtěli nejen připomenout potlačení tehdejších demonstrací, ale také poukázat na současné politické problémy. Terčem byli jak prezident Miloš Zeman, tak premiér Andrej Babiš. Co té jejich kritice zacílené na rozdělování společnosti nebo střet zájmů říkáte?

Na ty demonstrace chodí různí lidé, třeba jeden můj dobrý známý, kterého si velice vážím, akademik, protože cítí potřebu se k tomu přidat. Mně nevadí, že proti něčemu demonstrují, ale mělo by to být něco podstatné. Třeba vyčítají Babišovi, že se spolčil se Zemanem, protože počítá s tím, že mu udělí milost, ale to je úplná ptákovina.

Jen si vezměte, že letos uplynulo deset let od chvíle, kdy měla spáchat trestný čin Vlasta Parkanová. Měla připravit Česko o 800 milionů tím, že si podle policie a státního zástupce nevyžádala posudky při nákupu letadel CASA. Trvalo tři roky, než vyhotovili žádost pro Poslaneckou sněmovnu, aby ji vydali. Pak další tři roky trvalo, než státní zástupci sesmolili žalobu a dali to k soudu, který to ale vrátil. Na konci roku 2016 teprve začalo soudní řízení a nikde nic. Takže pokud by mělo dojít k pravomocnému odsouzení Andreje Babiše, tak by mu tu milost rozhodně nemohl udělit Miloš Zeman, možná ani příští prezident, ale až ten přespříští. Takže si vůbec nedovedu představit, že by Andrej Babiš kalkuloval s tím, že by mu Miloš Zeman udělil milost.

Psali jsme: Advokátka Slámová: Babiš nemá ve funkci co dělat. Lidé chtějí vyšší příjem a „ochranu“, trestní stíhání politiků jim, bohužel, nevadí Milion chvilek? „Tak si zvolte premiérem Mináře.” Advokát Ortman má nové souvislosti Profesor z Akademie věd se vysmál Milionům chvilek: Vždyť ten Minář zprávu auditorů vůbec nečetl Slavný textař Chrastina umělcům z Václaváku: Vy jste si důvěru národa ničím nezasloužili. Lepšolidé jen předvedli, jak málo toho o českém národě a jeho problémech vědí

Ale připomenu, že v roce 1995 tehdejší prezident Václav Havel nařídil zastavit trestní stíhání své kamarádky Marty Chadimové ve věci restitučního podvodu, když jí hrozil trest za zfalšování dokladů, které jí pomohly získat v restituci dům na Loretánském náměstí. Nepřicházelo by v úvahu, že by Miloš Zeman postupoval stejně a ochránil by Andreje Babiše stejně jako jeho předchůdce svou parťačku z disentu?

Pokud by prezident trestní stíhání zastavil, tak by Babišovi jedině uškodil. To by bylo to nejhorší, co by pro něj mohl udělat, protože pak by na něj veřejnost pohlížela jako na vinného. Tím by mu nepomohl, ale politicky zlikvidoval. Zastavení trestního stíhání Milošem Zemanem by bylo pro premiéra Babiše politicky smrtící. To, že spolu ti dva drží, je dané celkovou politickou situací. Když byli u moci Zeman s Klausem, tak to také byly dvě silné váhy. V roce 2001 podaly ODS a ČSSD společně návrh na změnu volebního zákona, podával ho nynější předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, tehdejší vicepremiér a ministr spravedlnosti Zemanovy vlády. Chtěly upravit D´Hondtovu metodu tak, že zmenšily volební obvody a změnily D´Hondtovy násobitele.

Když se to udělá vhodně, tak z poměrnému volebního systému uděláte většinový. Schválila to Poslanecká sněmovna dokonce ústavní většinou, ale Ústavní soud to zrušil, protože by volební systém formálně zůstal poměrný, ale de facto by se z něj stal většinový. Také v prezidentských volbách se podporovali, i když prohlašují, že mají zásadní odlišné názory, tak Klaus říkal, že jedině Zeman. Stejně tak u Zemana a Babiše to vidím jako partnerství dvou těžkých vah, které drží pohromadě to, že to oběma umožňuje dělat věci, které by jinak dělat nemohli. Oba se potřebují, ale určitě ne proto, že by Babiš počítal s tím, že mu Zeman pomůže s Čapím hnízdem.

Tím, že se navzájem potřebují, se dá vysvětlit i to, proč premiér na prezidenta nepodal kompetenční žalobu, ačkoli po tom většina opozice spolu s ČSSD volaly?

Kompetenční žaloba nemá žádný význam. Předseda Ústavního soudu nedávno v rozhovoru pro Lidové noviny řekl,, že se velmi obává toho, kdyby nějaký návrh na kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu doputoval, a ti ústavní činitelé by pak jeho verdikt ignorovali. Tím samozřejmě myslel Zemana. A Ústavní soud by s tím v tomto případě už nemohl nic dělat. Něco jiného by byla ústavní žaloba Senátu, s níž by souhlasila třípětinová většina Sněmovny. Potom by Ústavní soud rozhodl, že Zeman něco porušil, tak ho svým nálezem zbaví prezidentské funkce. Proto se ani nedivím, že premiér Babiš tu kompetenční žalobu nepodal.

Vrátím se k tomu, co Milion chvilek vyčítá prezidentovi. Rozděluje Miloš Zeman společnost, porušuje Ústavu?

Společnost rozděluje také Donald Trump, Boris Johnson zrovna tak. Miloš Zeman si tu funkci hlavně užívá. Samotné rozdělení společnosti není tak tragické. Zeman je silný tak, jak jsou jeho protivníci slabí. Třeba Jan Hamáček. Proč se zbavil Staňka? Vždyť si ho sám vybral. Nebo proč tlačil na místo ministra zahraničí Pocheho? Sám měl být ministrem zahraničí, umí jazyky, v minulosti byl předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, ve svém CV píše, že zahraniční politika byla jeho koníčkem od mládí.

Místo toho je ministrem vnitra a stará se o to, jestli budou mít hasiči nová auta, nebo ne. Takže proč Poche? Navíc když Hamáček věděl, že Poche podporoval Drahoše, což Zeman neodpouští. Nebo proč když si vybral Staňka, ho pak nutil k odstoupení? Obzvlášť když to bylo pár dnů poté, co ho podpořili. Stejně tak musel vědět, když Staněk odvolal Jiřího Fajta, kterého prezident nesnáší, že se Zeman Staňka zastane. A pak ještě prosazoval Šmardu. To jsou takové amatérštiny, které prezidentovi jenom nahrávají. Tenhle pseudoproblém se Šmardou si Hamáček vytvořil sám. Jako politik je naprosto neschopný. No a Zeman je rád, když je v centru pozornosti.

I za cenu, že je terčem nejrůznějších urážlivých výlevů, ať už od politiků, novinářů či kohokoli dalšího, kdo si usmyslí si do něj kopnout?

To, že mu někdo nadává, mu nevadí. Jedno z hesel v politice je, že dojem nemusí být kladný, ale musí být silný. To je případ Babiše, ale i Trumpa. A u Zemana ten silný dojem je a lidé to cítí. Proti němu se musí jít chytře. Nedávat mu příležitost, aby byl v centru dění. Vezměte si, co by se stalo, kdyby Babiš demonstrantům vzkázal, že jim vyhoví, a podal demisi. Zase by byl Zeman v centru dění. Padla by vláda a on by si třeba vybral Rusnoka dvě. Takže jeho oponenti by měli postupovat tak, aby mu nedali příležitost být hybatelem. Přitom ti politici Zemana znají, přesto proti němu vystupují neefektivně.

Zmínil jste demisi Andreje Babiše, o níž však premiér dle svých slov vůbec neuvažuje. Do konce srpna by ale měl státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodnout, zda pošle jeho a celou skupinu obviněných v kauze Čapí hnízdo k soudu. Co se dá očekávat?

Připomenu, že původně bylo jedenáct obviněných. Andrej Babiš a čtyři jeho rodinní příslušníci, dále Josef Nenadál a Jana Mayerová, tehdy Nagyová. Pak také Jaroslav Faltýnek, Jan Platil, Zdeněk Kubiska a Luděk Kalivoda, z nichž první tři byli obvinění, alespoň tak psala média, že změnili právní subjektivitu ZZN Agro Pelhřimov ze společnosti s ručením omezeným na akciovou firmu, aniž k tomu byl ekonomický důvod. Tuhle pitomost média opakovala pořád dokola. Jejich trestní stíhání státní zastupitelství zastavilo, protože kdyby to dalo k soudu, tak si udělá gigantickou ostudu. Takže pokud se kauza Čapí hnízdo dostane k soudu, tak tam budou Josef Nenadál a Jana Mayerová, Andrej Babiš a jeho příbuzní. To by bylo zcela unikátní, to ve světě nikdy nebylo, aby byl před soudem premiér a jeho nejbližší příbuzní. Ale je to děravé a nebyl bych překvapen, kdyby státní zástupce trestní stíhání Babišových příbuzných zastavil.

Z rozhovorů mi je mi známo, že o kauze Čapí hnízdo toho z nejrůznějších otevřených zdrojů hodně víte. Proč tedy mluvíte o zastavení trestního stíhání pouze u Babišových příbuzných, ale nikoli u premiéra samotného?

Začnu tím, že kdyby přišli auditoři k Regionálnímu operačnímu programu střední Čechy a vzali tenhle případ s Čapím hnízdem, tak by museli konstatovat, že to je kritické pochybení řídícího orgánu. Tím bylo hejtmanství Středočeského kraje, čili hejtman Petr Bendl, což byl předseda výboru pro střední Čechy. On podepsal přidělení dotace, mimochodem v komisi k tomu výboru seděla také Helena Langšádlová. A kvůli tomu kritickému pochybení řídícího orgánu by auditoři žádali všechno vrátit. Mezitím ale společnost Imoba z koncernu Agrofert těch 50 miliónů korun, které v minulosti získala jako dotaci na projekt Čapí hnízdo, vrátila. Auditoři by tedy řekli, že to je naprosté selhání zmíněných orgánů a nějakým Babišem by se vůbec nezabývali. Protože řídící orgán udělil dotaci, která neměla být vůbec udělena. Vzhledem k tomu, že by auditoři řekli, že pochybil řídící orgán, a navíc jde o 50 milionů, které už byly vráceny, tak si dokážu představit, kdyby to státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil celé. To by ale Babišovi nepomohlo. Zastavit stíhání jeho příbuzných by však měl, protože to je úplný nesmysl. Maximálně by k soudu měli jít Josef Nenadál, Jana Mayerová a Andrej Babiš, protože zastavit to v tuto chvíli, tím by Babišovi jen uškodil.

Co říkáte na hlasy požadující, aby Andrej Babiš, pokud bude obžalován, odstoupil, jak je běžné pro západní politickou kulturu?

To, že neodstoupí, mu nemůže nikdo vyčítat. Podívejte, Martin Půta je obžalovaný, ale pořád je hejtmanem Libereckého kraje, a to mimořádně úspěšným. Při květnových volbách do Evropského parlamentu ho dokonce STAN využíval jako vějičku na voliče. Viděl jsem billboard se Stanislavem Polčákem, kterého do europarlamentu doporučoval obžalovaný Martin Půta. No protože to je veleúspěšný regionální politik. Takže ani Babišovi nemůže nikdo vyčítat, že neodstoupí, když bude obžalován. Ještě jednou se vracím k případu Vlasty Parkanové, ta její zkušenost je až krutá. Pět let už je obžalovaná. Nakonec to skončí, že ji stejně osvobodí. A to šlo o 800 milionů, ne o 50 jako v případě Čapího hnízda. Jak je možné, že za deset let nedojdou státní orgány k závěru, jestli měla jako ministryně obrany mít další posudek při nákupu těch letadel? Systém nepracuje efektivně. Proto nikdo nemůže chtít po politikovi, aby odstoupil, očistil se a pak se vrátil. To je opravdu na dlouhá léta.

V úvodu zmíněný Spolek Milion chvilek pro demokracii využil výročí 21. srpna také k tomu, aby zkritizoval podporu vlády od komunistů nebo střet zájmů, ve kterém je podle něj premiér Andrej Babiš. Prý nám kvůli tomu hrozí postupný rozklad demokracie. Sdílíte takové obavy?

Připomínám, že nejsem volič ANO, ale zase se zastanu Babiše, protože čtu dokumenty. Ústřední věc je střet zájmů. Zákon o střetu zájmů platí od roku 2007, jsou tam vyjmenovaní veřejní funkcionáři a nejvíce nároků klade na členy vlády. V paragrafu 4 odstavci 1 se tam praví, že člen vlády nesmí podnikat nebo provádět jinou výdělečnou činnost. Nesmí být ani členem statutárního orgánu. Existuje centrální registr veřejných oznámení, do něhož když se podíváte, tak vidíte, že Babiš vyplňuje, že nepodniká. Stejně jako to vyplňoval Schwarzenberg, když byl vicepremiérem, přičemž byl a dodnes je téměř jediným společníkem Orlík s. r. o. Ale Schwarzenberg v roce 2007 zrušil to, že je jednatelem Orlíka. Babiš se zase nechal vymazat z představenstva Agrofertu. A říká, že nepodniká. V zákonu je, že veřejný funkcionář nesmí podnikat. Definice podnikání, to je klíčová věc, je definována občanským zákoníkem. A zní: Podnikatel je ten, kdo vykonává vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem a činí tak soustavně za účelem dosažení zisku. Mluvil jsem s jedním právníkem, a ten mi říkal, že z tohoto hlediska Babiš nepodniká. Podniká Agrofert, ne Babiš. Když vezmeme ten zákon striktně, tak by nikdo neměl vyčítat Babišovi, když vyplňuje do toho oznámení, že nepodniká. V dikci paragrafu 420 Občanského zákoníku nepodniká.

Co si pamatuji, tak ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka se holedbal, že má důkazy o střetu zájmů Andreje Babiše, podle nichž premiér zůstal nejen konečným majitelem a beneficientem, ale zároveň i ovládající osobou. Kdyby Babiš nepodnikal, v jakém střetu zájmu by mohl být?

Konečný beneficient nehraje v kontextu zákona o střetu zájmů roli. Ta část novelizovaného zákona 159/2006. která se zaměřila na Babiše, platí od 9. února 2017. Ale on byl přece už v Sobotkově vládě od začátku roku 2014. Proč už tehdy někdo nepodal podnět správním úřadům, tedy k Městskému úřadu v Černošicích, ne to, jestli vlastní média, ale jestli neporušuje zákon o střetu zájmu tím, že podniká. Proč to neudělali? Už dávno mohlo existovat pravomocné rozhodnutí správního soudu o tom, jestli Babiš naplňuje ten zákon, nebo nenaplňuje. Proč například ČSSD za Sobotky, když vytvářela koalici, v níž byla tím silnějším, nepodala podnět, že chtějí s Babišem do holportu, ale chtějí mít jistotu, že neporušuje naše zákony. Nikdo by jí to nemohl vyčítat. Nic takového ale neudělala. Dávno jsme mohli mít jasno, takhle to jen pořád otravuje naši politickou scénu. Chce to autoritu, která rozhodne, a tou může být jedině soud.

To vlastnictví médií, kvůli němuž a kvůli možnému porušování lex Babiš se česká pobočka Transparency International obrátila na Městský úřad v Černošicích, tedy není tak podstatné?

To je přestupek a v Černošicích rozhodli, že to Babiš porušuje. Premiér se odvolal ke krajskému úřadu, ten to vrátil do Černošic a tam nově rozhodli, i když ještě není veřejně známé jak. Jde o to, zda Babiš ovládá Mafru, to je stejné jako v případě Agrofertu, týká se to těch svěřenských fondů. Exministr spravedlnosti Kněžínek to ve své analýze rozebral, že svěřenský fond není právnická osoba. Uvádí v ní, že lze chápat, že svěřenský fond ovládá podniky, které jsou do něj vložené. Čili i ta média. A také to, že vzhledem k tomu, že svěřenský fond není právnická osoba, tak ten, kdo je ovládající osobou, je správce, nikoli zakladatel. Tuhle větu si Transparency International nepřečetla úmyslně. Při kritice rozhodnutí krajského úřadu citují z Kněžínkovy analýzy správně, ale to klíčové místo, kdo ve skutečnosti ovládá Mafru, pomíjejí. Zase chybí snaha vidět fakta vcelku, ne jen vytrhávat ta, co se hodí. Přitom je evidentní, že ovládající osobou je správce, nikoli zakladatel. Pořád opakují, že Babiš je obmyšlenou osobou, ale to je v souladu se zákonem. U Transparency International mi vadí, že neříkají ta fakta celá.

Neplatí tahle charakteristika Transparency International pro celou protibabišovskou frontu včetně spolku Milion chvilek pro demokracii?

Přiznám se, že bych čekal i od těch demonstrantů, co mluví o střetu zájmů, že se na to podívají. Kdyby se zajímali, tak by viděli, že v duchu Občanského zákoníku Babiš nepodniká. Od spolku Milion chvilek pro demokracii cítím lhostejnost k faktům. Jsou o něčem přesvědčení a chybí jim snaha podívat se na názor druhého a zamyslet se nad ním. Andrej Babiš je poznamenán minulostí, podezřením ze spolupráce s StB, je to movitý člověk, říkají si, jak ten majetek získal, takže je tam spousta věcí, které mohou být i částečně opodstatněné, ale nakonec se to všechno zmatlá dohromady. V sobotních Lidových novinách jsem si přečetl rozhovor o investování s jedním z našich nejvýznamnějších developerů Radimem Passerem, a když se ho na závěr ptali, co si myslí o Babišovi, tak řekl, že je o parník nejlepší premiér, jakého jsme tu kdy měli, přes všechny jeho problémy. Můj názor to není. Ale třeba i Dalibor Dědek, zakladatel Jablotronu a mecenáš, kterého znám, protože dává peníze na podporu fyziky, úžasný člověk, se také odmítl vůči Babišovi vymezovat. Zato Milion chvilek všechny jeho minulosti, korunové dluhopisy a další zmatlá dohromady a rázem je tady zloduch, ta postava, která ničí demokracii a podobně. A teď do toho řekne Passer, že je Babiš o parník nejlepší premiér. To také není můj názor.

Zloduch, který ničí demokracii, nebo o parník nejlepší premiér naší historie, to jsou velké extrémy. Jaké hodnocení na předsedu vlády podle vás nejlépe sedí?

Myslím, že se o něco snaží. Ta inovační strategie je možná utopie, ale o něco se snaží. Vít Rakušan nedávno napsal na Facebooku, že Babiš šel do politiky, aby se měl dobře. To si myslím, že není pravda. Podle mě je to opravdu člověk, co dělá. Chce se prosadit v politice. Nejradši by řídil zeměkouli, když to nejde, tak aspoň Českou republiku, ale to mu nemůžu úplně vyčítat. Martin Fendrych napsal, že je udržovatel. On je udržovatel, ale ne ve všem. Řada věcí se udržuje, ale není pravda, že by byl pasívní. Také Passer zmínil, že na něj měl velmi negativní názor. Ale pak s ním několikrát mluvil a poznal, že to je člověk schopný reflektovat názory druhých a je schopen opravit svůj názor. To vidím i ve své oblasti, co se týká financování vědy a výzkumu. Byl ministrem financí, uvědomuje si, že věda a výzkum jsou potřebné. Dokáže přijímat názory druhých. Ale pak se vezme ta jeho minulost a mnozí jsou s ním hned hotovi. Očekával bych, že někteří lidé by mohli mít zájem vidět tu osobu v komplexnějším pohledu.

autor: Jiří Hroník