Tak takovéto problémy řešíme s nepřizpůsobivými… Policista od Okamury promluvil

V kampani SPD se objevila alegorie s „chirurgem“ z Afriky. Myslíte si, že na kraji v rámci zastupitelstva, rady nebo jako hejtman můžete zabránit nelegální imigraci?

Alegorie vyobrazující „chirurga z Afriky“ má za cíl lidem otevřít oči a ve veřejném prostoru zahájit diskuzi o migračním paktu a zároveň upozornit veřejnost na nevýhodnost a nebezpečí plynoucí z této dohody pro občany České republiky. V rámci kraje a působení v jeho orgánech lze toto ožehavé téma otevírat, upozorňovat a v neposlední řadě lze využít takzvanou zákonodárnou iniciativu kraje k podání návrhu zákona.

Hodně též rezonoval obrázek s dvěma romskými chlapci s cigaretami. Co říkáte tomu, že Romea na SPD podala trestní oznámení s tím, že se prý jedná o rasismus?

Jistě všichni víte, že uvedené obrazové alegorie vytvářela umělá inteligence a podezřívat umělou inteligenci z rasismu mi přijde minimálně zvláštní. Podání trestního oznámení ze strany neziskové organizace Romea je pouze potvrzením skutečnosti, že ze strany SPD se jedná o správný krok upozorňující na ožehavá témata, která trápí obyčejné lidi.

Pokud jsem tedy dotazován, co na podání trestního oznámení ze strany Romea říkám? Odpověď je vcelku jednoduchá: více práce pro klienty a méně politikaření by prospělo nejedné neziskovce působící v České republice a to včetně zmiňované neziskovky Romea.

Jaké u vás máte problémy s nepřizpůsobivými a jak je chcete řešit?

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32776 lidí

Kandidujete jako lídr SPD na hejtmana Libereckého kraje a kandidujete i do Senátu. Můžete se stručně představit, proč by osobně měli lidé volit a jaké máte osobní předpoklady?

V senátním obvodu č. 35 Jablonec nad Nisou kandiduji, protože jsem se zde narodil a strávil jsem zde celý svůj život. Dá se říci, že jsem patriot a mám to tady opravdu rád, a proto chci do tohoto regionu navrátit dřívější lesk a prestiž, které sem patří. Od roku 2020 jsem členem Zastupitelstva Libereckého kraje a zároveň jsem již druhé volební období členem Zastupitelstva Statutárního města Jablonec nad Nisou. Celý svůj profesní život se věnuji bezpečnosti, a to na různých pozicích. Působil jsem u Policie České republiky i Vojenské policie, kde jsem se velel v zahraničních operacích. V současné době pracuji jako ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou. Zkušenosti získané svou prací v zastupitelstvu i profesním životě bych rád přenesl do politiky, kam se chci pokusit vrátit zdravý selský rozum.

Jaké jsou hlavní problémy Libereckého kraje a jak je chcete řešit? Co chcete občanům nabídnout?

Na tuto otázku není jednoduchá a ani krátká odpověď ale pokusím se shrnout několik základních bodů, a to velmi ve stručnosti. Dostupné zdravotnictví, podpora bydlení, více peněz do škol, domovy pro seniory, opravené komunikace, bezpečný kraj pro život, stop korupci a klientelismu, naše Jizerky nedáme. Občanům Libereckého kraje chceme přinést věcná řešení jednotlivých problémů bez zbytečného politikaření s cílem zlepšit kvalitu života v našem kraji a to přesně v souladu s naším volebním programem.

Svoboda a přímá demokracie (SPD) SPD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky U vás v kraji jsou silní Starostové pro Liberecký kraj. Jak hodnotíte jejich vládnutí a myslíte si, že můžete vládnout s nimi, případně je nahradit v koalici s někým jiným?

Starostové pro Liberecký kraj ovládají hejtmanství již třetí volební období za sebou a v těchto volbách se pokusí obhájit v pořadí již čtvrté volební období ve vedení kraje. Posouzení a zhodnocení úspěchu jejich vládnutí ponechám na voličích, ale je vhodné připomenout, že jejich vládnutím se táhne kauza trestně stíhaného hejtmana Martina Půty, a to za přijetí úplatku. V kontextu stále nedošetřené korupční kauzy „Dozimetr“, která zasahuje do hnutí Starostové a nezávislí, je blízkost a provázanost mezi hnutím Starostové a nezávislí a Starostové pro Liberecký kraj potencionálně velkým nebezpečím. Celkovou situaci v kraji pak dokresluje kauza trestně stíhaného bývalého náměstka primátora města Liberec za ODS Pavla Židka, který je stíhán pro přijetí úplatku.

Ale zpět k otázce. Jsme konstruktivní koalice, která se proti nikomu, kdo s námi buZáložkade společně prosazovat náš volební program, dopředu nevymezuje. Domnívám se, že svou předchozí prací v zastupitelstvu jsme jasně dokázali, že jsme spolehlivý partner, který drží slovo a maká pro lidi místo politikaření.

Jedním z hlavních hesel vaší kampaně je "Proti asociální vládě". Myslíte si, že krajské volby mohou přispět k jejímu konci?

Stoupající napětí v české společnosti je stále intenzivnější a domnívám se, že krajské volby mohou být ukazatelem, jak na tom naše společnost opravdu je. Výsledek krajských voleb by mohl být začátkem pádu Fialovy asociální vlády.