Takto neuměl obchodovat ani starý Silberstein. Ivan Vyskočil o tom, jak nás holí EU na elektřině

„Milí čtenáři PL nebudu psát ani o covidu, ani o vánocích. Myslím, že toho o obém slyšíte dost z rozhlasu i z TV. Nevím, zdali vás nenapadá to samé, co mě? Sice, že by nebylo na škodu řídit se úslovím, že méně, by bylo více. Nemyslím, že by každý zpěvák musel mít nutně také písničku o vánocích. Rádio nás těmito písněmi na stejné téma, krásné noci a rozzářených dětských oček, krmí od rána do večera, až už to začíná být zprofanované a nudné a skoro protivné. Důkazem toho je, jak si hezkou písničku Janka Ledeckého upravili malí uličníci a verš, že „Sliby se maj plnit o vánocích“ , si parafrázovali na, “slipy se maj měnit o vánocích“. Zkrátka jsem názoru, že všeho moc škodí a s informacemi o covidu, je to nemlich to samé,“ otevírá dnešní sváteční Nedělní ráno Ivan Vyskočil a dodává.

„Snad se to nehodí v tento čas, ale chci psát o něčem, co by nám plíživě mohlo i tyto časy v budoucnu kazit“.

Kam se to ztratilo? Děti se neptaly, kde že se vyrábí mléko….

„Náhoda tomu chtěla, že jsem se před drahným časem setkal, dnes už s kamarádem, Janem Velebou,“ dostává se k tématu, které chce pro tentokrát rozebrat Ivan Vyskočil a pokračuje. „Jan Veleba je bývalým předsedou Agrární komory a bytostným zemědělcem. Já kluk ze Žižkova a kluk městských ulic. Ale přece jen jsme, jako děti, v té době nebyly až tolik odtrženi od venkova. Rozhodně se nám nestalo, jako dnešním učitelkám, aby se jich dítě zeptalo: „Kde že se vyrábí to mléko“? Krávy, koně, panáky ze snopů, jsme viděly každé prázdniny, když jsme měly to štěstí a dostaly se z města. Také první traktory, které pomalu ubíraly práci koním a dokonce, pamatuji jak mě fascinovaly „pásáky“, neboli pásové traktory. Ale také pamatuji louky plné květin, kopretin, zvonečků a všeho, co jsem neuměl pojmenovat, které bzučely hojností hmyzu a voněly nenapodobitelnou vůní. A vůně, ano vůně chlévské mrvy nám připadala přirozená a do celé škály správně zapadající. Kam se to ztratilo?“ ptá se Ivan Vyskočil a vysvětluje.

Klub 2019. Proti plýtvání, špatnému hospodaření, proti ničení našeho zemědělství...

„Právě na tuhle otázku mi začal odpovídat Honza Veleba a seznámil mě s dalšími. Se Zdeňkem Jandejskem, dalším bývalým předsedou Agrární komory a ředitelem úspěšného zemědělského podniku Rabbit. Začali jsme se scházet, ještě s dalšími lidmi, většinou ze zemědělství. Nebudu je tady všechny jmenovat a nejspíše by vám jejich jména nic neřekla: Až jsme jednoho dne naše společenství pojmenovali. Nebojte, nejsme žádná „zisková neziskovka“. Jen skupina lidí spojených stejnými názory. Tak vznikl náš Klub 2019. Všichni se vztahem ke krajině k půdě a k jejímu obdělávání a všichni na stejné lodi. Tedy proti plýtvání, proti špatnému hospodaření, proti neúctě k práci předchozích generací, proti ničení našeho zemědělství a tím podrývání samostatnosti České republiky. Zbytečným zvyšováním závislosti na dovozu toho, co jsme si tady odjakživa dělali sami. Vztah k půdě těchto lidí, je vlastně zároveň vztahem k naší zemi a tak si právem můžeme říct, že jsme spolek vlastenců,“ objasnil herec a dodal.

„Nebudu v tento čas vás zatěžovat vším, co jsem se od těchto odborníků na slovo vzatých, dozvěděl. Jen snad to, že ani jedna ze stran v předvolebním klání se nevěnovala otázce zemědělství, až na SPD. Přitom potravinová soběstačnost je to nejzákladnější, o co by se mělo vedení státu starat a je to i základní strategický požadavek! Málo platné, patříme do říše živočišné, tedy i pro nás platí základní potřeby. JÍDLO, PITÍ, TEPLO! (..to je střecha nad hlavou),“ krčí rameny Ivan Vyskočil a obrací se na čtenáře ParlamentnichListů.cz.

„Milí čtenáři představil jsem vám náš Klub 2019 a v nějakém příštím článku vám budu psát, co všechno jsem se já laik od moudrých lidí z tohoto oboru dozvěděl a někdo z klubových odborníků mne doplní. Ale teď vás nebudu tímto zatěžovat a přeju vám všem klidné a hezké vánoce a tamto si necháme až na příští rok. Platí?“ usmívá se.

A jak říká, ani dnes si neodpustí své tradiční PS:

Energie? Za málo prodat a za draho zpátky koupit? Nás tady holí…..

„Tak když už jsem zmínil to teplo. ČEZ prý vyrábí jednu kwhod energie za 20 hal. slovy dvacet haléřů. Lacino jí prodává do EU, to nikdo neví za kolik, a draze ji kupuje zpět a nás tady holí drahými a stále se zvyšujícími poplatky za energii,“ říká naštvaně a podotýká.

„Za málo prodat a za draho zpátky koupit……to je - čemu se říká Kšeft z velkým K. Tak takhle „skvěle“ by neuměl obchodovat ani starý Silberstein, co měl vetešnictví na Starém Městě. Prozraďte mi, prosím, za co má pan ředitel ČEZu tak vysoký, ba co víc, vůbec nějaký plat???“ pokládá otázku.

Na úplný závěr pak přeje čtenářům Parlamentnichlistu.cz ještě jednou „hezké svátky“.

