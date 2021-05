Takto začíná totalita, varuje šéfka Trikolóry. Občané s rozdílnými právy. Zazněla i slova o koncentráku

reklama

Paní předsedkyně, co jste říkala na nejnovější veletoč na Ministerstvu zdravotnictví s návratem Adama Vojtěcha?

Jen jsem smutně zažertovala. Na Facebooku jsem to okomentovala takhle: no vida, před pár dny jsem napsala, že Adam Vojtěch na rozdíl od dalších ministrů zdravotnictví aspoň uměl zpívat. Jako by mě premiér Babiš slyšel. Čáry máry fuk, simsala bim, a už ho tu máme zpátky. Takže s písní na rtech můžeme vykročit vstříc podzimním volbám!

Co bylo podle vás největším problémem ministra Arenbergera? Byly to jeho majetkové poměry, nebo jeho výkon ve funkci?

Copak jeho majetkové poměry, respektive jeho poněkud děravá majetková přiznání, daleko větším problémem byl jeho přezíravý, přímo nihilistický vztah k zákonům, kterými se jako vysoký ústavní funkcionář měl a musel řídit. Úplně klidně zaváděl opatření, o kterých už předem věděl, že jsou nezákonná. Opravdu mi hlava nebere, kam premiér Babiš na tyhle týpky chodí.

Kritizovala jste chaotická vládní opatření směrem ke školství. Proč se tedy nedaří otevřít školy, když jsou u nás uzavřené nejdéle v Evropě?

Problém není v dětech, problém není v jejich rodičích, problém není ani v učitelích, problém už dokonce dávno není ani covid. Jediným problémem jsou samolibí a alibističtí „kutilové“ sedící na politických a úřednických seslích. Ale kdyby tam jen seděli. Oni se doslova předhánějí ve vymýšlení ptákovin. Jinak se to nazvat nedá. Papaláše, kterým se tak moc zalíbilo, že nás mohou buzerovat, je potřeba vyhnat.

Co to pro vás znamená z pohledu chystaného hlasování o nedůvěře vládě?

Dávat důvěru špatné vládě nejde. Trikolóra bude hlasovat proti důvěře. Pokud vláda důvěru nedostane, nastanou dvě možnosti. Buď Babišova vláda dovládne v demisi a aspoň si nebude tak moc vyskakovat, nebo nastoupí vláda úřednická. To je na panu prezidentovi. My, tím myslím pravicové spojenectví Trikolóry, Svobodných a Soukromníků, se na rozdíl od opoziční „bruselské pětky“ prezidenta vlastní země nebojíme.

V týdnu bylo oznámeno, že Trikolóra se chystá utvořit oficiální předvolební uskupení se Svobodnými a Soukromníky. Proč jste se rozhodli k tomuto kroku?

Když Andrej Babiš v roce 2013 vstoupil do politiky, deklaroval hnutí ANO jako pravicový subjekt. Od té doby se posunul zcela vlevo a vysál voliče ČSSD a KSČM. ODS pro změnu opustila principy, na kterých byla založena, a v koalici SPOLU se odebrala za lidovci a TOP 09 do politického středu, možná dokonce levého středu. Pravicoví voliči nezmizeli, ale pravicové strany byly až doteď rozdrobené do spousty marginálních subjektů.

Za této situace se tři pravicové subjekty – Trikolóra, Svobodní a Soukromníci – rozhodly spojit síly a jít do voleb na jedné společné kandidátce, přímo jako jedno uskupení. Deklarujeme tím, že spolupráce na pravém křídle je možná.

Co se tedy mění z pohledu voliče a co naopak zůstává?

Jsme se jistí, že pravicových, konzervativních, euroskeptických voličů je v České republice stále tolik, abychom mohli pomýšlet na dvojciferný výsledek. Naším spojenectvím posíláme pravicovým voličům jasný vzkaz, že jejich hlas nepropadne.

V souvislosti s opatřeními proti covidu jste kritizovala vládu, že „už dávno překročila i tu poslední hranici normálnosti! Do Parlamentu nám poslala zákon, kterým bez jakéhokoli ostychu diskriminuje a rozděluje naše občany na dvě skupiny s rozdílnými právy“. To jsou hodně silná slova. Co vám vadí nejvíce?

Vládní novela zákona o veřejném zdraví zavádí trvalé oprávnění k diskriminaci našich občanů. Pokud snad o tom někdo ještě pochyboval, teď už musí mít jasno. Přesně takhle začíná totalita. V tomto případě covidová. Je naprosto nezbytné zastavit to už v samotném zárodku.

Místopředseda Svobodných, lékař Miroslav Havrda, který kandidátku spojené pravice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků povede v Královéhradeckém kraji, je ještě ostřejší. Varuje: „Z České republiky se stane koncentrák. Státní orgány budou moci nařídit, že vstupy nejen do všech provozoven, ale i do prostor všech typů budou umožněny lidem pouze s vakcínou, s testem nebo s potvrzením o prodělání nemoci. Kdo to nebude kontrolovat, hrozí mu likvidační pokuta. Může se jednat i o domácí prostory, tedy restrikce mají platit i pro setkávání rodin například na oslavách. Podle tohoto návrhu zákona bude muset organizátor soukromé akce zastavit každého návštěvníka u dveří a zkontrolovat jejich status. Státní orgán potom může on-line v reálném čase kontrolovat, kdy, kde a s kým se kdo potkává. To je dokonalý Orwell. Podobný zákon je typickým rysem pro totalitní režimy.“

