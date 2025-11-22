Ševčík a rok 1989: Tehdy pendreky, dnes hnojomety. Zloba, závist a zášť z pražských kaváren

Oslavy 17. listopadu byly doprovázeny drobnými konflikty. U pamětní desky na Národní třídě v Praze se pískalo na Andreje Babiše a na Filipa Turka. Je to ještě svátek všech?
Letošní oslava konce totalitního režimu v roce 1989 se v podstatě bohužel ukázala jako ukradená oslava stoupenci nového totalitního myšlení pseudoliberálních, progresivistických a aktivistických bojůvek typu Pšenáka, Oganesjana a dalších podporovatelů odcházející vlády a hradního rozvědčíka. Ti, kteří se zahalují do rádoby humanistických hesel Havla, tak to jsou právě ti nenávistní. Jsou to oni, kteří vyvolávají rozdělování společnosti. A dá se říct, že je to dneska v podstatě neúcta k těm, kteří na Národní třídě v roce 1989, byť třeba podle některých názorů symbolicky, ukončovali fungování komunistického režimu.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Byl jsem se svými studenty na Národní třídě 17. listopadu 1989, dovedl jsem je tam z přednášky. A byl jsem potom i u toho, když se vyšetřoval zásah ze 17. listopadu. Trochu vám tu atmosféru přiblížím. Se studenty a pár kolegy z VŠE jsme tam přišli s celým průvodem pár minut po 19. hodině. A sotva jsme prošli částí Národní třídy, tak nás odřízli. Odřízli nás jednak ze strany od Spálené ulice, kam jsme se nemohli dostat, protože tam byl zasahující pohotovostní pluk SNB (dnes policie). A přestože jsme byli z jejich tlampačů vyzýváni, abychom opustili toto místo, tak jsme nemohli jít ani zpátky, protože na křižovatce Národní s Voršilskou jsme byli obklíčeni jinou skupinou esenbáků. Bylo zajímavé, že tam byli i vojáci. Byl to pohotovostní pluk, protože tam byli i ti, kteří měli s sebou cvičené psy. Všechny domy byly uzamčené. Pasáž Metro byla uzamčená, byla zabezpečená řetězy, aby nikdo nemohl z Národní třídy odejít. Pouštěli nás postupně průchodem naproti pasáži Metro, kde byla vytvořena „ulička“ pro odcházející. Z každé strany „uličky“ stál kordon příslušníků zásahové jednotky a „červených baretů“ a mlátili hlava nehlava všechny odcházející.
A co se děje dnes? Napadání lidí s jiným názorem se zatím neřeší pendreky, ale jsou to slovní hnojomety. Často je to od těch, kteří v té době ani nežili. Od těch, kteří vůbec nemají žádnou zkušenost s předchozím režimem. Svým chováním se tak stávají v podstatě těmi samými osobami, které ten režim tehdy bránili. Je to nová totalita, jsou to mnohdy hlupáci, kteří vůbec neznají souvislosti, jenom tam pokřikují a haní v podstatě to, co se tehdy podařilo vybojovat. A to bylo nastolení svobody, nastolení možnosti vyjadřovat se, nastolení toho, za co tady bojujeme pořád a co pomalu ztrácíme. Přitom tleskají těm, kteří tehdejší režim otevřeně podporovali, souhlasili s okupací vojsky Varšavské smlouvy a školili se na agenty pracující pro tehdejší režim.
Nedůstojnost, jak byl letošní svátek 17. listopadu zneužit skupinou polofašistických dementů, kteří podobně jako ve 20. letech minulého století, kdy působila Hitlerova SA, tak podobnými fašistickými způsoby napadali ty, kteří si chtěli připomenout tento svátek, kdy byla obnovována svoboda v České republice. A vyvrcholilo to pobodáním osmdesátiletého důchodce nějakou pirátskou smažkou. Je to nechutné a ukazuje se, že odkaz 17. listopadu není možné spojovat s ničím jiným než s myšlenkou svobody. Ale tito lidé nemají respekt k názoru jiných. Chtějí nastolovat opět totalitní praktiky, prosazovat jedinou pravdu. Jsou reprezentanty zloby, závisti, zášti, strachu a sváru. Nepřipomíná vám to něco?
V americkém Bloombergu vyšel editorial kritický k plánu německého kancléře Merze na ekonomický restart Německa. Aby všechno vyšlo, jak má, Merz musí doručit výsledky do příštích voleb, které se uskuteční v roce 2029. Podle Bloombergu hrozí, že velká finanční injekce pro armádu a infrastrukturu zmizí v průběžných výdajích a v dotacích. Jsou tyto obavy podložené?
Je jednoznačně statistickými údaji prokázané, že Německo se nachází ve velmi špatné ekonomické situaci. Je to způsobeno především jeho snahou za každou cenu prosazovat Green Deal, jeho snahou prosadit Energiewende, která selhala, a ukazuje se, že zásadní chybou bylo i ukončení provozu jaderných elektráren. Je potřeba říct, že Německo stojí za iniciativou dalších nesmyslných opatření, které se dostávají i do Evropské unie a prosazovalo migrantskou politiku, například tzv. migrační pakt. Migrační pakt prosazuje další přerozdělovací procesy. Německo prosazuje další centralizaci v oblasti celé řady průmyslových činností. Na ta negativa už poukazují jak významní manažeři ve velkých firmách, tak i svazy průmyslu a ostatní svazy spojené s činností ekonomiky, a uvědomují si, že Německo se dostalo do zásadní pasti, možná do nejhorší pasti po druhé světové válce.
V žádném případě není řešením to, že by se vydávaly další finanční prostředky, které by byly spojeny s naprostým nesmyslem, jako je zvyšování výdajů na zbrojení a na realizaci grýndýlových opatření.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Prakticky pár desítek hodin víme o iniciativě ze strany Spojených států, jak ukončit vojenský konflikt na Ukrajině. Je jen otázkou, jestli vyhrají, či nevyhrají ty zájmové skupiny, které jsou prolobbovány a které chtějí vydělávat na nesmyslném zbrojení, jehož srovnatelné náklady jsou několikanásobně vyšší, než jsou náklady na zbrojení v Rusku. Ukazuje se, že část finančních prostředků, které plynou na pomoc Ukrajině, je zdefraudována nejzkorumpovanější vládou, která v současné době v evropských zemích vládne. Ukazuje se, že všechny ty kroky, které politbyro Eurosjuzu učinilo, a bylo to myslím už 19 vln sankčních opatření proti Rusku – dopadají nejvíce právě na ekonomiku zemí Evropské unie, potažmo i Německa.
Obavy ze strany Bloombergu jsou nejen podložené, ale jsou evidentní už v současné době. Je to vidět na výsledcích německé ekonomiky, ale už se to ukazuje i na životní úrovni samotných německých rodin. Samozřejmě, v Německu ještě silnou roli hraje právě migrace, kde se ukazuje, že ji nezvládli a že náklady na migranty mohou být v budoucnu ještě vyšší.
Europoslanci podpořili klimatický cíl snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Jsou emise opravdu takový problém?
Opakovaně zdůrazňuji, že celý Green Deal je nejcentralističtější projekt po druhé světové válce, tak, jak ho nazval německý ekonom Werner Sinn. Myslím si, že tento plán je naprosto zhoubný pro ekonomiku zemí Evropské unie. Je to nesmysl, od kterého Američané upustili již po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA. Opustili Pařížskou dohodu o klimatickém cíli. A ukazuje se, bohužel, že probruselské zalobbované struktury budou dál pokračovat v tom totálním nesmyslu, který prodraží život všem domácnostem v zemích Evropské unie včetně České republiky. V ČR o to více, že Česká republika je považována za velmi pro-průmyslovou ekonomiku, a samozřejmě se to projeví i v životní úrovni všech našich obyvatel.
Je zcela zřejmé, a existují na to nové studie, které ukazují, že žádný významný problém, který by ohrožoval existenci lidstva na této planetě, spojený s emisemi, neexistuje. O tom, že se mnozí vědci nechali uplatit a zpracovali studie, v kterých se tvrdilo, jak je to nebezpečné, svědčí mimo jiné i fakt, že sám Bill Gates, který byl i jedním z iniciátorů této politiky, řekl, že se mohl mýlit a že situace se změnila. Ano, celý falešný a nevědecký program byl spuštěn Al Gorem, viceprezidentem Spojených států, v první dekádě tohoto tisíciletí. A pak se ukázalo, že to byla jen zprofanovaná skupina takzvaných vědců, kteří zpracovali podmínky proto, aby mohli vysávat veřejné rozpočty.
Aliance osmi desítek energeticky náročných firem, např. Thyssengroup, Basf a dalších, psala už v říjnu letošního roku dopis předsedkyni politbyra Eurosojuzu von der Leyenové dopis, v němž varují, že současná pravidla obchodování s emisemi (EU ETS) a mechanismus zúčtování uhlíku na hranicích (clo) CBAM ohrožují životaschopnost a pokračující existenci jejich jedntlivých odvětví. Píší přímo: „Grean Deal nás zničí a povede ke katastrofě průmyslu.“ V dopise zdůrazňují: „Náklady na uhlík v EU jsou až 70krát vyšší než v Japonsku, což může v konečném důsledku převýšit provozní peněžní tok a zisky.“
Bohužel, europarlament svou většinou klimatické cíle nezměnil. Komu není rady, tomu není pomoci. To, co říká česká odstupující vláda, že máme nějaké výjimky, ty jsou naprosto nicotné. O žádné výjimky se v podstatě nejedná. A tak, jak bylo už proklamováno, v podstatě do roku 2030 to bude stát Českou republiku na dodatečných nákladech z veřejných i soukromých zdrojů řádově 2777 miliard korun, a každoročně to stojí země Evropské unie jeden bilion eur, to znamená 25 bilionů korun – což je zhruba víc než tříletý nominální hrubý domácí produkt České republiky. Je to nesmysl, který bude jenom zatěžovat naši ekonomiku a povede k ztrátě konkurenceschopnosti nejenom české ekonomiky, ale i ekonomiky zemí Evropské unie vůči jiným ekonomickým centrům světa.
Pokud se spustí systém ETS2, tento nový klimatický cíl, hrozí, že si obyčejní lidé nebudou moci dovolit energie?
Doufám, že si lidé budou moci dovolit energie, ale ukrojí jim to větší část peněz, které by mohli použít na něco jiného. Prostě, bude to pro ně drahé. Již v současné době vím, že celá řada domácností extrémně šetří, že vytápějíí na nižší teplotu, než by chtěly. Je to zvláště u starší generace, u domácností, kde jsou starší osoby.
Myslím si, že celý systém ETS2 by měl být zrušen, a měl by být opuštěn i systém ETS1. Protože jsou to netržní opatření, která omezují životní úroveň všech občanů, kteří používají energetické zdroje. Bohužel, toto bude muset být politicky dojednáno – a doufám, že se probudí i další země a uvědomí si, že tak, jak ta politika byla nastavena, je chybná, podvazuje ekonomický růst, a hlavně přináší některým sociálním skupinám snižování životní úrovně, respektive pomalejší růst životní úrovně, téměř všem domácnostem, které jsou závislé na spotřebě energie. S trochou nadsázky se dá říci, že v Eurosojuzu nastává zelený komunismus a že bez dávek a dotací nepřežije skoro nikdo.
V Česku se v roce 2025 za leden až září vydalo nejméně stavebních povolení v historii. Před 20 lety jich bylo dvakrát tolik. Dá se předpokládat, že to povede k dalšímu tlaku na růst cen nemovitostí?
Je to jeden z aspektů, který vede ke zvyšování cen nemovitostí, ke zvyšování cen bytů. Ano, ty požadavky jsou daleko vyšší, respektive poptávka je daleko vyšší. Mimo jiné je způsobena i tím, že tady žije navíc několik set tisíc Ukrajinců a řada z nich má finanční prostředky na to, aby nakupovali nemovitosti a tím pádem se po nich zvyšuje poptávka a roste i cena. Co je ale tragické, je působení Pirátů, kteří se pasovali na jedny z odborníků, kteří jsou schopní dělat digitalizaci. Víme, že digitalizace stavebního řízení skončila naprostým fiaskem. Selháním, a dokonce nutností odvolat zodpovědného ministra z této funkce a odchod Pirátů z vlády. To, co se událo, je tragikomické. Je to koneckonců vidět i na dalších souvislostech, které Piráti řídili, jako je například doprava v Praze, která je úplně nejhorší za celou dobu existence samostatné České republiky.
Nelze očekávat, že by ceny nemovitostí klesaly. Koneckonců to bude spojeno i s dalšími vnějšími aspekty. To, že se staví málo bytů, je zřejmé již od doby, kdy tuto činnost dostali na starost právě Piráti.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Novotný