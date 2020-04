Teď v krizi uvidíme nevýhody eura, obává se poslanec Bžoch. V Itálii EU nezasáhla, to je špatně. A slova o USA, Rusku, Číně...

ROZHOVOR „Po zákazu návštěv v domovech pro seniory to někteří rodinní příslušníci vyřešili tak, že jim začali dávat věci přes plot. Takže neporušili zákaz, ale stejně se s nimi setkali, přišli do styku s lidmi venku,“ říká poslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch a nabádá k zodpovědnosti. A přidal varování, že s nedodržováním karantény se může vrátit debata o zákazu vycházení, i když důvěřuje Čechům, že si to na chvíli odpustí.

V České republice je k úternímu večeru téměř 50 tisíc otestovaných, přes 3 200 nakažených, vyléčených 45 a zemřelých 31. Co tato čísla pro vás znamenají a nakolik jsou zásluhou úsilí české vlády i lidí?

Nejsem lékař, takže mohu čísla pouze porovnávat s okolními státy, s čísly v Číně nebo nyní ve Spojených státech. Na mě to působí, že naše vláda udělala na jednu stranu opatření velice restriktivní, ale na druhou stranu vypadají, že jsou úspěšná, takže bude záležet na lidech, zda a jak to budou dodržovat. Anketa Vláda dá živnostníkům příspěvek 25 000 Kč. Je to moc, nebo málo? Moc 63% Málo 15% Akorát 22% hlasovalo: 11854 lidí

Jak to podle vás Češi dodržují po posledním slunečném víkendu?

S tím víkendem to bylo náročnější. Když jsem se díval na fotky na sociálních sítích, jak to někteří lidé vzali po svém, a fakt, že mohou na procházku, využili k útoku na místa, kde se srocuje největší množství lidí, tak by mohli ve finále zapříčinit, že se vláda rozhodne pro zákaz vycházení. Pokud by se čísla opětovně vrátila na vysoké nárůsty a mohla by být důsledkem srocování a toho, že lidé nevyhledávají místa, kde budou sami, může přijít debata o zákazu vycházení. Já ale stále věřím a je vidět, jak jsme se zachovali v krizi, všichni šijeme roušky, všichni děláme, co můžeme. Jsme rozumní natolik, že si to na chvíli odpustíme.

Takže se Češi podle vás ukázali jako velice charakterní v této krizi?

Já myslím, že ano. Paradoxně náš národ většinou spojuje něco jako třeba mistrovství světa v hokeji nebo fotbale, něco, kde se dá táhnout za jeden provaz, aniž by to nějak souviselo, nechci říci, s životem jako takovým, ale Češi jsou v takovou chvíli schopni, aniž by se dohadovali, táhnout za jeden provaz. V tom si myslím, že jsme dobří. Když se podívám na okolní státy jako Německo a Rakousko, kde se donedávna lidem v rouškách ještě smáli a brali je za někoho divného, tak my jsme je přijali jako fakt a přijali jsme, že to má ochránit nás všechny a postavili jsme se k tomu. Myslím, že my jako Češi jsme velmi dobří a velmi dobře v krizové situaci fungujeme.

Roušky nosíme, ale nyní Čechy mohla demotivovat zpráva ze Světové zdravotnické organizace o tom, že nevidí v rouškách přínos a vzniká riziko nakažení při manipulaci s nimi. Nosit je mají prý jen nakažení. Zapomněla WHO na superpřenašeče, kteří netrpí příznaky, případně na nakažené, kteří dostanou příznaky až za týden, za dva?

Nevidím do hlavy člověku, který prohlášení vydal (Michael Ryan, koordinátor krizové pomoci, pozn. red.), ale když vím, jak na to reagují například Němci, kteří říkají, že by nošení roušky vzbuzovalo naopak paniku, tak počítám, že i tento pán k tomu mohl přistoupit, protože je nedostupnost materiálu a všichni se bojí, že se bude stupňovat ještě více než dnes. Respirátorů a roušek je po celém světě málo, mohli takové prohlášení vydat v návaznosti, aby se lidé nezásobili rouškami dopředu, aby se dostávalo na zdravotníky, policisty, hasiče a ostatní v první linii, pak bych to ještě pochopil.

Nicméně podle našich expertů má nošení roušek vliv. Viděli jsme to i na Tchaj-wanu, že rapidně omezuje přenos infekce. Manipulace s rouškou je věc druhá, ale když se podíváte na sociální sítě, tak všude vidíte videa, jak máte s rouškou zacházet, jak ji sundávat, jak se o ni starat, jak ji přepírat. Musí to být i s tím, že my jsme opatrní. Pokud by někdo roušku nosil dlouho a mával by s ní tak, jak se nepatří, tak by virus roznášet mohl, ale domnívám se, že to svůj smysl má, a jsem rád, že jsme na to přistoupili.

V domovech seniorů se rozmáhá nákaza, někde se nakazila velká část klientů, ti však patří mezi nejohroženější skupinu. Bylo nakázáno domovům a dalším zařízením nemocné oddělit, případně testovat bezkontaktním teploměrem, ale zařízení na to nemají ani místo, ani zaměstnance, ani vybavení. Samozřejmě se to otáčí proti premiérovi Andreji Babišovi, kterému to někteří kladou za vinu. Je možné za situaci dávat vinu premiérovi?

V tomto případě si myslím, že to nelze klást za vinu premiérovi Andreji Babišovi, protože když se podívám, zda jsou naše domy seniorů zásobeny ochranným seriálem, mají nedostatek jako všichni a tento problém mají všude. Na druhou stranu jde i o zodpovědnost krajů a vedení domovů pro seniory. Ale v neposlední řadě, kde mohla nákaza vzniknout, a já mám informace z domova důchodců nedaleko místa, kde bydlím, tak po zákazu návštěv to někteří rodinní příslušníci vyřešili tak, že jim začali dávat věci přes plot. Takže neporušili zákaz, ale stejně se s nimi setkali, přišli do styku s lidmi venku. Znovu se vracím k zodpovědnosti. Bohužel stačí jeden nebo dva lidé, kteří poruší zákaz z jakéhokoliv důvodu, a může vzniknout nákaza. Důchodci jsou tam velmi blízko sebe a přenáší se to mnohem rychleji. Ale určitě bych to nedával za vinu premiérovi. Anketa Kalousek je připraven na ozbrojený odpor proti Babišově vládě. Šli byste s ním? Ano, dokážu si to představit 4% Ne, ani náhodou 96% hlasovalo: 20414 lidí

Je faktem, že personál těchto zařízení s nejrizikovější skupinou nebyl vybaven dostatečně ani včas ochrannými pomůckami, přitom ale dostávají příkazy, aby se jimi chránili.

Chápu zaměstnance domovů, protože ochranných pomůcek je nedostatek a je jich málo. Zároveň krajské úřady už pomůcky rozváží a snaží se. Problém je v tom, že my jsme od začátku nebyli připraveni a neměli jsme zásoby roušek a respirátorů, protože spotřeba narostla enormně. Když vezmu, kolik se spotřebuje roušek při běžném a dnešním provozu, jde o enormní rozdíl. Stále věřím, že kraje se snaží situaci řešit co nejdříve. Začíná to vypadat, že zásoby pro domovy budou, ale ze začátku s tím byl problém, což také přispělo k současné situaci.

Další problémem je nařízení vyčlenit deset procent lůžek pro nemocné, což je v domovech důchodců, kde je velká čekací doba, prostě nemožné, takže jediná možnost je, že by nemocné posílali do nemocnic, ale nemyslím, že by to bylo řešení.

Jak vnímáte přestřelku mezi ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem na sociální síti ohledně toho, kdo je za tento problém v domovech seniorů zodpovědný?

Vnímám to tak, že i ve vládním týmu nervy pracují, stále se na ministry a všechny z týmu obracejí lidé, jsou pod ohromným tlakem. Myslím, že si takový tlak ani nikdo nedokáže představit. Spíše než jako přestřelku si to vyříkali, ruply jim nervy a začali si to vyřizovat, ale každopádně to nepatří na sociální sítě. Vídají se dost často, aby si to mohli vyřešit mezi čtyřma očima nebo na krizovém štábu, než aby si názory vyměnili přes sociální sítě. To je nepatřičné a jsou dostatečně dospělí lidé na to, aby si tohle uvědomili.

Věříte čínským zprávám o počtu nakažených a zemřelých? Dohady se objevují kvůli velkému množství uren, které se rozdávají v počtu desítek tisíc. Navíc sdělují jen čísla nakažených s příznaky. Věříte, že Čína světu nelže?

Já bych asi nepoužil výrazy, že světu lže. Nicméně Čína je taková, jaká je, a být si stoprocentně jistý informací, kterou nám Čína dává, to určitě nejsem a určitě je beru s velkou rezervou. I ta prvotní informace, když virus vznikl, jak Čína dlouho nedávala informace žádné a snažila se to vyřešit po svém, aniž by informovala okolní svět. To se nepovedlo a jsme tam, kde jsme. Čína má svůj režim, tak nějakým způsobem fungujeme, vedou se dlouhé debaty a já informace pocházející z Číny beru s velkou rezervou. A pokud je opravdu pravda, že mají urny až se čtyřiceti tisíci ostatky, tak je počet úmrtí vyšší než udávají, pak se jedná o problém velký. Otázka je, zda jsou ty informace přesné.

Nákaza ve Spojených státech se dostala do šestimístných čísel. Ekonomika klesá, může to pro Ameriku znamenat ztrátu ekonomického postavení a dokáže Čína využít situace?

Situace v Americe bude mít velký dopad, ale nejen na Spojené státy, ale na ekonomiku jako takovou. V Evropské unii bude velký pokles, v Americe také. Čína využívá své ekonomiky dnes všude po světě. Vidíme velké investice v Africe, vidíme velké investice tam, kde se tak moc neangažují jiné státy jako Evropská unie nebo Spojené státy americké. Tam se snažit budou, to je jejich politika – mít ekonomickou sílu a zvyšovat ji, to samozřejmě.

Na druhou stranu si nemyslím, že v době takové krize měla Čína až takovou sílu, že by někde mohla zabodovat více než doposud, kde třeba bodují Spojené státy nebo Evropská unie. Svět se soustředí úplně na něco jiného než je dostatek investic z té či oné země. Pro celý svět je v první řadě, aby se ekonomika nepropadla úplně na dno. První jsou samozřejmě lidské životy, a až pak ekonomika. Nedokážu říci, že by Čína dnes mohla této situace využit.

A co Rusko? Zdá se, že co se týká hospodářství a ekonomiky, zvládá to dobře. Některé názory to přikládají sankcím od roku 2014, kvůli kterým se Rusko muselo stát mnohem samostatnější. Myslíte, že nákaza může změnit situaci se sankcemi?

Co se týká Ruska, tak je to složitá věc. V podobné situací se sankcemi byl i Írán a tradovalo se, že se stal více soběstačným a začal fungovat lépe, ale dnešní situace ukazuje, že na tom není vůbec dobře. Co se týká Ruska, může to mít podobný průběh. Rusko kvůli sankcím našlo jiné trhy, snaží se být více soběstačné, nicméně zásah pandemie bude do všech zemí velmi podobný. Takže napadne i Rusko a i ruskou ekonomiku tím, že nemá až takový rozlet jako Evropská unie, také zasáhne. Nemyslím, že by šlo o tak vekou výjimku. Další rána pro ruskou ekonomiku bude ropná válka se Saúdskou Arábií, která se podle všeho rozhodla, že s Ruskem povede velkou válku právě kvůli ropě, i to může způsobit velkou černou kaňku na ruské ekonomice. Anketa Obstála Evropská unie jako instituce v současné ,,koronakrizi"? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 26599 lidí

Zmínil jste rozlet Evropské unie, ale právě měna euro to bude mít po skončení pandemie těžší než státy s vlastní měnou, a to proto, že euro není možné uměle oslabit, aby se ekonomika srovnala, zatímco ruský rubl či česká koruna toho využít může. Je lepší mít po skončení pandemie euro nebo vlastní měnu?

Dlouhou dobu říkáme, že jsme se sice euro zavázali přijmout, ale datum nemáme, a i tohle bude jeden z důvodů, který nás bude utvrzovat, že máme s eurem počkat, až budeme stoprocentně připraveni a budeme vědět, že nehrozí nic takového. Ale to nebudeme vědět nikdy, protože nový koronavirus také nikdo nepředpokládal, takže v tuhle chvíli je pro nás výhodnější naše měna a státy eurozóny to budou mít mnohem těžší. Ale to už jsme viděli několikrát. Například, když bylo Řecko před krachem. To pro nás jako Českou republiku výhodnější je, nicméně ten ekonomický rozsah, který má Evropská unie mezi všechny bilaterálními dohodami s okolním světem, nám samozřejmě pořád přináší větší prostor pro ekonomický růst a ekonomickou spolupráci než třeba Rusku, které je pod sankcemi. Ale souhlasím s tím, že mít českou korunu nebo rubl je nyní ekonomicky výhodnější.

O to právě jde. Říkáte, že Česká republika by měla přijmout euro, až na to bude pořádně připravena. Ale společná měna podle ekonomů nemůže tak dobře čelit problémům v hospodářské krizi, která může být náhle způsobena nejen pandemií, ale i jinými příčinami.

Souhlasím a nepatřím k zastáncům eura. Má své výhody, ale jakmile se stane krize, má to nevýhody, které nyní uvidíme v následujících měsících.

Jak hodnotíte reakci a chování Evropské unie od počátku pandemie? A jak to ovlivní budoucnost jejího fungování?

Nemyslím, že by to nějak ovlivnilo fungování do budoucnosti. Zaslechl jsem a vypozoroval spoustu negativních reakcí na to, jak Evropská unie zafungovala, či nezafungovala. Osobně se domnívám, že Evropská unie byla při vypuknutí pandemie v Itálii paralyzovaná a vůbec nijak nezasáhla. To je špatně. Já sice chápu a vím, že podle Lisabonské smlouvy nemá Evropská unie pravomoci zasahovat do zdravotnictví, je to na každém členském státu, nicméně při koordinaci krizových řešení – nejen co se týká zdravotnictví – měla být Evropská unie mnohem rychlejší a mnohem rychleji fungovat. Když jsme se rozhodli zavřít hranice, jediné, co z Evropské unie přišlo, že nám začali říkat, co si to dovolujeme, když jsme v Schengenu, a následně to udělaly i ostatní státy. To bylo špatné. Evropská unie měla být více reaktivní, měla okamžitě svolávat rady, okamžitě si sednout za jeden stůl a vymýšlet, jak to nejlépe udělat tak, aby státy měly jednotná pravidla. A myslím, že státy by se dohodly, dnes zasedají, premiér měl minulý týden videokonference v Evropské radě a tam se všichni shodli na většině věcí, ale začali pozdě.

Nosíte roušku, nebo respirátor?

Nosím roušku, mám ušitou od tchýně a mám v ní filtr.

Filtr z Liberce?

Ne. Ještě, než začali vyrábět nanofiltry v Liberci, tak jsem si objednával z Francie karbonové filtry, které nejsou tak dobré jako ty z nanovláken, ale mají pět vrstev a měly by také z nějakých 95 procent bránit, aby propouštěly viry.

