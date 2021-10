Ten má paměť. Útok na Zemana: Co je za tím. Umělec to spočítal všem

reklama

Napsal jste, že atmosféra v Česku už dlouho připomíná fašismus. S odkazem na výroky o „vykrvení“ prezidenta Zemana či vyjádření starosty Pavla Novotného. Není to tak, že i protistrana „kavárny“ situaci vyhrocuje?

Nehodlám hrát hru na to „Kdo si začal“.

Pravdou je, že od prvního zvolení Miloše Zemana na Hrad se rok co rok určitá skupina lidí snaží o jeho svržení. Vzpomeňme na „červené kartičky“, na zničenou standartu a nad Hradem vlající rudé trenky, na celou řadu senátorských pokusů o odvolání pana prezidenta z funkce (zmíním zde dvě jména: Václav Láska a Pavel Fischer).

Někteří vám budou tvrdit, že jen reagují na údajně strašnou vulgaritu prezidenta republiky.

Ve skutečnosti však Miloš Zeman použil vulgárních výrazů za svá dvě prezidentská funkční období pouze několik – a vždy jen jako zdůraznění něčeho, co se mu hrubě nelíbí – a na co chce upozornit.

„Víte, co to znamená ‚pussy‘ v angličtině? Kunda. Takže s prominutím, v textech této skupiny je kunda sem, kunda tam – opravdu dokonalý případ politického vězně jako vyšitej.“

M. Zeman zde záměrně a cíleně použil sprostá slova, ale pouze jako překlad z angličtiny – a aby ukázal, co je těmi, kdo se vydávají za „slušné“, přijímáno jako hodno následování.

Samozřejmě že na toto protistrana nereagovala – a ihned na M. Zemana zaútočila jako na velkého sprosťáka. Přitom naše společnost je vulgaritou prolezlá – k takovýmto slovům běžně inklinuje současný starosta Řeporyjí, P. Novotný, sprostě se děti baví již ve školkách, sprostý slovník běžně vstupuje do politických debat (sprostá slova běžně užívali např. M. Kalousek, K. Schwarzenberg ad.), sprostými slovy je přímo nabitý repertoár některých kapel, které za dne účinkují na akcích, kde je hromada dětí (např. PSH – H.P.T.N. na akci Mezi Ploty) – a v tomto výčtu lze pokračovat. Meze veškeré sprostoty překročili pánové S. Bartík, který šířil poplašnou zprávu o údajné rakovině hlavy státu – a také M. Lang, jenž na veřejné síti vyzýval k likvidaci M. Zemana a dalších politiků. Proti těmto se ale v červnu 2019 nedemonstrovalo.

Je symptomatické, že učitel a ředitel v Teplicích, Z. Bergman, zahrabal portrét prezidenta republiky, M. Zemana do hnoje s vysvětlením, že tak činí údajně kvůli jeho sprostotě. Proti vulgárnímu P. Novotnému se ale v podobném duchu nevymezil. Stejně tak Novotný neodsoudil konání pana Bergmana, třebaže zažaloval učitelky, že jdou špatným vzorem dětem, když přecházely koleje na červenou – ale na pokyn povolaného zaměstnance drah (v roce 2020).

Učitel Stanislav Balík byl ze školy vyhozen, že pouštěl dětem film o kázání Jana Husa. Pana Bergmana kvůli portrétu hlavy státu v hnoji nikdo nepropustil. Je tedy evidentní, co je v této společnosti vnímáno jako „slušné“ a co jako nežádoucí. Členka Rady České televize, Hana Lipovská, se na jaře 2021 stala terčem nechutných verbálních útoků – lze hovořit o šikaně – jen proto, že kritizuje vedení České televize (Petr Dvořák samozřejmě ve střetu zájmu je, a to již funkcí viceprezidenta v Evropské vysílací unii od října 2020), a proto, že má odlišné názory od těch, které se po léta prezentovaly jako „jediné správné“.

Novinář Tomáš Etzler veřejně publikoval následující text: „Ani s průkazama přece nemohou bez pověření vlézt, kam se jim zlíbí, zvlášť když si je tam přivede nějaká zmanipulovaná špinavá čubka, co ani není zaměstnankyní ČT.“ Krom toho že při skloňování nepoužil gramaticky správný výraz „průkazy“, což by jako novinář měl, uvedl na adresu osoby, s jejímž počínáním nesouhlasí, silně dehonestující a vulgární výraz. Slyšíme snad volání po jeho potrestání? On snad svým výrokem k nenávisti vůči jiné osobě nepodněcuje? Jak můžeme prosazovat princip slušného chování, když ti, kteří nejvíce volají po trestání za „nekorektnost“, k oné nekorektnosti sahají, a to často?

Je krajně pokrytecké, když si na slušné hrají ti, pro něž slušnost znamená sprostotu – a tím zmíněný pojem zcela devalvují.

Jinak, zaznamenal jste, že by se proti neskutečně hrubým a nepřijatelným výrokům na adresu Miloše Zemana z pozice politiků a zástupců médií ozvali „Vědci proti lhostejnosti a strachu“ (Jiří Drahoš o signatářích výzvy prohlásil, že tito vědci (ti ostatní ne) „přemýšlejí, analyzují, kritizují a jsou od počátku vedeni k tomu, aby pochybovali.“ „Nevím, kdo víc by měl být elitou“, dodal.) či iniciativa zvaná Hate Free? Já tedy nikoli.

Pražská vrchní státní zástupkyně, Lenka Bradáčová, před časem prohlásila: „Nesdílím názor, že verbální trestné činy nejsou pro společnost nebezpečné. Vidím v nich první krok k fyzickému násilí. Je potřeba odmítnout verbální extremistické útoky a postihnout je, pokud překročí hranici. Nejsem spokojená s tím, že policie tyto činy málo vyhledává. Měla by být na internetu daleko aktivnější. Nechávám si předkládat statistiky. Když vidím počty i obsah a dívám se na některé komentáře, spokojená s tím nejsem. Měli bychom tyto činy řešit aktivněji, nesmíme pouze čekat, až takový čin nahlásí poškozený.“ Co si máme jako občané myslit, když v případě pánů Novotného, Hřebejka, Přibáně či Langa to zjevně neplatí?

Pokud jde o současnou situaci kolem prezidenta Zemana, co v tom spatřujete? Oprávněný zájem na fungování státu či něco jiného?

Jak již jsem zmínil – mimo jiné i ze strany Senátu se zde vede dlouhodobá kampaň, jak prezidenta republiky, Miloše Zemana, zbavit pravomocí či nejlépe se ho zbavit úplně. Pavel Fischer již letos na jaře tvrdil, že Miloš Zeman je údajně dezorientován a není schopen vykonávat svou funkci. Tímto svým postojem dokonce výrazně vybočil z běžné senátní antipatie vůči naší hlavě státu a zařadil se po bok odpornou lež hlásajícího S. Bartíka, který úmyslně vypustil hoax o Zemanově údajné rakovině, aby ho poškodil ve volbách.

„My jsme dospěli k závěru, že předložené dokumenty nemají dostatečnou intenzitu a rozsah k tomu, aby byl aktivován článek 66 ústavy“, prohlásil předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09. „Tam musí existovat natolik závažné objektivní důvody, které mu (prezidentovi) znemožňují vykonávat tu funkci. A já tady vidím spíš tu subjektivní stránku. To, že se nám pan prezident nelíbí a že si myslíme, že nekoná tak, jak nám se líbí, to přece není důvod k tomu, abychom ho zbavovali pravomocí. Na tom jsme se shodli všichni, jak na výboru, tak na komisi, tak i ústavní právníci“, dodal Goláň.

Po Václavovi Láskovi, který si v minulosti vymyslel „x“ bodů, kdy měl prezident republiky porušit Ústavu České republiky, se nyní veřejně znemožnil P. Fischer, který by rád na Hrad kandidoval.

Sám ovšem prokázal jak neznalost ústavy, tak svou enormní zaujatost proti M. Zemanovi. Snad se tedy z boje o Hrad aspoň dostatečně diskvalifikoval.

Připomíná mi amerického prezidenta, Joea Bidena, který na otázku, zda si myslí, že Vladimir Putin je zabiják, odpověděl kladně. Řídí se zjevně pořekadlem: „Podle sebe soudím tebe.“ Tento dlouhodobý americký senátor (za stát Delaware) byl v letech 2009–2016 viceprezidentem – a v této funkci byl zodpovědný za svržení téměř sto tisíc bomb na Irák, Sýrii či Afghánistán. Když už tedy někoho chceme nazvat zabijákem, zde by to bylo příhodné.

Vypovídá diskuse o zdraví prezidenta něco hlubšího o naší společnosti?

Je to vlastně jen další střípek do mozaiky obrazu jejího hlubokého rozdělení. Krásně a v plné nahotě vidíme dvojí metry, kdy na jednu stranu by někteří chtěli jedny za jakékoli křivé slovo stíhat – a pak si jedno médium vymyslí – asi po dobrém „matroši“ od J. X. Doležala a zhlédnutí Harryho Pottera, že se prezident změnil v pavouka či Spidermana – a toto může spatřit světlo světa (mluvím samozřejmě o naprosto dezinformačním Foru24). Aby bylo jasno – nevolám po cenzuře – ale po striktním dodržování etických kodexů – a odstranění z veřejného prostoru všeho, co je hrubě porušuje.

V jedné diskusi na facebooku jsem napsal: „Neměl byste spíše tlačit na média, aby se držela etických kodexů než psát, že si má někdo na něco zvykat? Zvláště, když ta média přistupují k různým lidem různě – jedněm mažou med kolem úst – a druhé se snaží zašlápnout za každou cenu? Na stoku si zvykat rozhodně nehodlám.“ A jako odpovědi se mi od názorového oponenta dostalo: „Tlačit na média? Vychovávat někoho? Kde k tomu chcete brát legitimitu? Zakazovat, regulovat, poučovat? To teda ne.“

Pak ale proboha ať tito lidé nevolají po paragrafu za předsudečnou nenávist.

Ozývá se varování, budoucí vládnoucí koalice volby prakticky nevyhrála, milion voličů není nijak zastoupených. Miroslav Kalousek varoval novou vládu, ať je zdrženlivá a „většinu, která prohrála“, nenaštve. Bude se toho Fialův kabinet držet?

Nepředbíhejme. Zatím tu stále žádný Fialův kabinet není. Pokud by ale vládl – z vyjádření P. Fialy či V. Rakušana vyplývá, že navzdory povolebním řečem o pokoře a zdržení se „triumfalismu“, hodlají se ubírat právě cestou „triumfalismu“.

Vít Rakušan zcela narovinu vyzval k politickým „čistkám“ – nejspíš ve jménu demokracie: „Čím dříve by se tahle vláda ujala své funkce, tím více času máme k tomu, abychom ministerstva očistili od lidí, kteří nesloužili téhle zemi, ale sloužili holdingu.“

Ale jak uvádím: V tuto chvíli víme, že ve Sněmovně nejsou ani poslanci za Spolu, ani za PirSTAN. Jsou tam poslanci za ODS, TOP 09, Piráty atd. Krom toho se obě koalice otřásají v základech – a to se zatím baví pouze o rozdělení ministerských křesel.

Ti, kdo lidem chtějí škrtat základní zdroje na obživu, vymýšlejí nové (z mého pohledu zbytečné) nákladné resorty, aby se dostalo na hladové a nadržené politiky z pěti různých stran.

Nedá mi to, abych v této souvislosti nepřipomněl konec Nečasova kabinetu: Ten tvořily pouze tři strany, ale z Věcí veřejných se vyklubala nikým nevolená strana LIDEM. Položím řečnickou otázku: Jak stabilní může být schéma s pěti stranami?

Velká část populace je nedůstojným počínáním účelově slepeného pentagonu silně znechucena již nyní.

Na jaký život se má dle vás občan v následujících čtyřech letech připravit?

Nevím, co bude za čtyři roky. Ale v žádném případě si neumím představit, že tak dlouho by zde mohla vládnout poslepovaná vláda pěti stran pod vedením P. Fialy.

Podíváme-li se za naše hranice, vidíme, že nastávají velmi zlé časy. Čelíme ekonomické a sociální krizi, energetické krizi a v neposlední řadě krizi politické.

Zajímá někoho například, co si má počít důchodce, který platil účty za energie Bohemia Energy – a nyní má z desetitisícového důchodu platit astronomické zálohy? Za co je trestán? Za darebnost „těch úspěšných“? Nebo je nám jedno, kolik takových lidí zmrzne?

Obávám se, že jsme svědky systémového kolapsu – a právě v takovéto době se stoka pravidelně dere na zemský povrch. Stalo se to ve třicátých letech dvacátého století – a děje se to nyní. A co tento kolaps doprovází? Zmíním pět pojmů: Cenzura. Oktrojování. Vulgarita. Indoktrinace. Devastace.

Ať bude novým ministrem zahraničí kdokoliv, vláda chystá zahraničně-politický obrat. Lze se na něj těšit?

O zahraničně-politickém obratu bych mluvil ve chvíli, kdybychom konečně přestali otrocky sloužit jediné z mocností – a navrch už ani ne velmoci číslo jedna. To se ale neděje. Ať již bude ministrem zahraničí pan J. Lipavský (Piráti), který již před volbami avizoval, že je mu jedno, zda vezme zahraničí či obranu (asi mezi těmito resorty nevidí výraznější rozdíl) či O. Kolář (TOP 09), jenom navážou na servilní proamerickou politiku pánů Petříčka a Kulhánka. A na co se můžeme těšit? Že v době systémového kolapsu budeme hozeni totálně přes palubu. Navíc v době, kdy se blíží zima. A to jak co do ročního období, tak přeneseně.

Co pro vás osobně znamená Andrej Babiš? Přejete si, aby zůstal v politice?

Jako antisystémově levicově zaměřený člověk nepatřím k fanouškům pana Babiše. Ten si v zahraničně-politických otázkách nechal občas radit panem Petrem Kolářem – a pana Koudelku pro hrubé pochybení neodvolal, třebaže to měl panu prezidentovi Zemanovi slíbit. Když se ale podíváme na tristní výběr na naší politické scéně, tak za nejhorší považuji právě oněch pět mimořádně asociálních stran, které se klepou po moci, ale když mají nést politickou odpovědnost, třeba v otázce koronaviru, blekotají cosi o „pasti“. Mám tedy pro ně jednoduchý vzkaz: Nechcete spadnout do pasti? Tak zůstaňte trvale v opozici. Až se bude volit nový prezident republiky, patrně tu proti kandidátům typu J. Drahoše, P. Fischera či generála P. Pavla nebude vhodnější protikandidát, než právě A. Babiš. Ale nechme se překvapit.

Prý přijdou horší časy. Liberálové říkají, že přijdou kvůli globální změně klimatu. Jejich odpůrci říkají, že zchudneme právě kvůli zbytečnému „boji proti klimatu“. Kdo je blíž pravdě?

Horší časy už tu – podle mého – jsou. A situace se bude jenom zhoršovat. Stačí se podívat, co se děje kolem podniku Škoda Auto, jak masivní propouštění lidí visí ve vzduchu, co se děje na poli energetiky a v jakém stavu jsou jak USA, tak Evropská unie (a do toho bychom měli přijmout euro?). Jedno je jisté. Když v této chvíli Zbyněk Stanjura prohlásí: „Budeme škrtat“ a Vlastimil Válek rozdělí pacienty na lidi různých kategorií: „Mnozí lidé si za zdravotní péči připlácí. Například za oxid uhličitý při kolonoskopii. Chtěl bych, aby se mohli ke zdravotnímu pojištění připojistit, aby hradili pravidelně nějakou malou částku, ale pak to měli zdarma. Celkově by se měla začít péče o vlastní zdraví finančně vyplácet“, je to, jako byste v místnosti zalité benzinem škrtl sirkou. Nyní totiž více než kdy jindy potřebujeme v čele státu politiky, a nikoli politikáře.

Na závěr našeho rozhovoru, za nějž vám srdečně děkuji, chci panu prezidentovi Zemanovi popřát zdraví a potřebné síly na zvládání tsunami nenávisti, která se na něho z určitých kruhů soustavně valí.

