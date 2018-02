Tento vzkaz musí vyslat ČSSD, zaznělo z krajů: Nejsme tu pro ty, kteří pracovat nechtějí. A nebudeme je živit na úkor pracujících. Tečka

V médiích se hovoří o přelomovém, osudovém sjezdu. Jaká je teď atmosféra mezi sociálními demokraty ve Zlínském kraji před sjezdem ČSSD?

Samozřejmě opravdu poctiví sociální demokraté, kteří tomu věnují svůj čas, ze situace nadšení příliš nejsou. Snaha o návrat ke kořenům je nasnadě. Já bych varoval před rozdmýcháváním vášní a vůbec se mi nelíbí debaty, a to i našich členů, na Facebooku. Úspěšná strana by toto podstupovat neměla a problémy by měli řešit kompetentní lidé. Ti by se pak měli zodpovídat svým členům. Já osobně za sebe mohu říci, že na politické straně je nejdůležitější, jaké hodnoty hájí a jestli je umí rozumně a srozumitelně sdělit. To jsou věci, které jsou primárně podstatné. Kdo bude dělat co, to si myslím, úplně podstatné není. Měli bychom se naučit lidem říkat věci jasně, srozumitelně, razantně, a hlavně bychom se měli stát důvěryhodnými především tím, že si vyřešíme své vlastní problémy, jako je například kauza Altner a spousta dalších. Musíme začít dělat pořádek, a ne řešit to přes média.



Vy jste byl nominován za Zlínský kraj na místopředsedu, koho by podle vás potřebovala ČSSD na místo předsedy?

Já nevím koho. Rozhodně nebudu říkat žádná jména, protože ani já nemám patent na rozum jako mnoho jiných. Ale vím, že strana potřebuje rázné vedení, které bude komunikovat srozumitelně, a lidé pochopí. Byli jsme úspěšní ve vládě. Ale ten, kdo přijde, musí bouchnout do stolu a rozhodnout. Musí vyřešit vnitřní problémy, zjednodušit pravidla, komunikaci jak směrem ke členům, tak k občanům, a věnovat se práci pro občany. Hlavně přestat plýtvat energií na své problémy! To nikoho nezajímá. Lidi reálně venku zajímá, co jsme pro ně udělali a co pro ně hodláme udělat. Měli bychom představit jasnou srozumitelnou vizi, že tento stát je pro všechny, kdo pracují: pro zaměstnance, živnostníky, seniory, mladé, pro každého, kdo chce práci, že chceme pomoct nemocným a lidem, kteří se opravdu snaží, ale nemohou se dostat ze sociální tísně. Ale že tu nejsme pro ty, kteří pracovat nechtějí a že je nebudeme živit na úkor těch, kteří pracují. Jasné, srozumitelné směry. Tečka.

Anketa Který kandidát na předsedu ČSSD je nejlepší? Hamáček 4% Chovanec 9% Zimola 57% Krejčík 1% Staněk 3% jiný kandidát 2% je mi to ,,šumák" 24% hlasovalo: 17272 lidí

Ve vaší krajské organizaci jste na předsedu podpořili exministra Milana Chovance. Proč tedy „žádná jména“?

Nominace z krajské konference je jen jedna věc. Vycházeli jsme jen z dostupných zdrojů, dostupných vystoupení. To neznamená, že se nechceme seznámit s kandidujícími napříč různými proudy. Mimochodem, já jsem měl také nominaci na předsedu, vystoupil jsem na konferenci a jednoznačně jsem řekl, že v této rozbouřené době to musí být člověk, který v Praze prostě bude, zná vazby, je schopen komunikovat napříč politickými stranami, má zkušenosti; a pak je otázkou, kdo tím člověkem je. Já za sebe říkám, budu volit na sjezdu toho, kdo mě přesvědčí a vystoupí s jasnou vizí. V tuto chvíli neznám konkrétní kroky jednotlivých kandidátů. Až je budu znát, pak se mě zeptejte, koho jsem podpořil, pak budu schopen odpovědět a řeknu vám i proč.

Někteří naši členové nesouhlasí s nominací Milana Chovance. Já osobně proti Milanovi Chovancovi nic nemám, znám ho jako velmi pracovitého člověka a člověka, který drží slovo. Úplně stejně znám Honzu Hamáčka i Jirku Zimolu znám, ale ostatní neznám, a tak těžko mohu říci, že podpořím toho, nebo onoho. Od toho máme sjezd a od toho bude představení kandidátů. Chci volit odpovědně a v souladu i s členy naší okresní organizace.

Volba předsedy ale může ovlivnit vyjednávání o vládě. Pro bývalého ministra vnitra Milana Chovance je prý jakékoli vládní angažmá uzavřené, ať už volba šéfa ČSSD dopadne jakkoli. Možnost tolerance menšinového kabinetu ANO sociálními demokraty a lidovci ale nevyloučil. Naopak Jan Hamáček prosazuje, aby se ČSSD nevzdávala vyjednávání i s hnutím ANO. Prezident Zeman se netajil tím, že by rád viděl menšinovou vládu ANO podporovanou ČSSD a KSČM nebo SPD. Andrej Babiš nechce evidentně více spolupracovat s Milanem Chovancem a ten mu v podstatě sděluje totéž. Naopak Jan Hamáček neodmítá ani působení ČSSD ve vládě s obviněným premiérem. Podle vás, měla by usilovat ČSSD o vládní angažmá, nebo ne?

Můžu zopakovat to, co jsem řekl našim členům. Můžu se vyjádřit pouze za sebe. Já zastávám názor, že jestliže jsme vládu vedli a byli jsme úspěšní jako ČSSD, tak je nesmysl popírat to tím, že řekneme, že do vlády nepůjdeme, pokud k tomu budeme přizváni. Otázkou je, jakou roli v ní máme hrát. Pokud by to byla role druhých houslí nebo někoho, do koho se kope, tak tam samozřejmě nemáme co dělat a ani nemáme podporovat menšinovou vládu. Pokud by to byla plnohodnotná role a budeme moci prosazovat svůj program, dělat pro lidi to, co chceme, tak je na místě být za to zodpovědný, protože jedině tak můžeme ukázat, že skutečně hájíme zájmy lidí, ať si o tom myslí kdo chce, co chce. Nejsem teď v pozici člověka, který by seděl v Parlamentu, nemám na tom žádný osobní zájem, říkám, co si myslím. Já si za tím, co vláda ČSSD s ANO a KDU-ČSL udělala, stojím, byla úspěšná, vládla čtyři roky, zemi dovedla k nějakým úspěchům. Je nesmysl teď říkat, že s tímto partnerem, se kterým jsme vládli čtyři roky, teď nepůjdeme.

Říkáte „úspěšní,“ ale co výsledek parlamentních voleb?

Že jsme dopadli, jak jsme dopadli, je nějaký signál. Já si myslím, že všichni jsme tušili, že to takto může skončit, protože některé kroky, co jsme dělali, se nelíbily více poslancům než jen mně, ale nebyli jsme úplně vyslyšeni. Čtyři roky s někým vládnout a pak do někoho kopat není úplně standardní. Myslím si, že ČSSD byla ve vládě úspěšná a chyby dělá každý. Nemyslím si, že bychom se za svou práci měli stydět a sedět někde v koutě.



Petr Kořenek.

Může sehrát nějakou roli do budoucna pro ČSSD to, že se prezident zúčastní sjezdu v Hradci Králové? Do jaké míry je podle vás důležité pro ČSSD mít dobré vztahy s prezidentem?

Podívejte se, pro každou politickou stranu je vhodné mít dobré vztahy nejen s prezidentem, ale i s občany. Nevidím důvod, proč by s někým měla mít ČSSD dobré či lepší a s někým horší vztahy. Ať se to někomu líbí, nebo ne, Miloš Zeman stál v čele ČSSD, je to bývalý předseda. Já osobně se nedomnívám a nevidím nic špatného na tom, že na sjezdu vystoupí. Pokud nevystoupí, je to jeho volba. Rozhodně bychom neměli podléhat emocím, vzpomínkám, měli bychom být sami sebou a ČSSD by měla být řízena politickou reprezentací, kterou si členové zvolí, a nikým jiným.

Podle našich informací se objevila snaha ČSSD o nějakou spolupráci s Jiřím Drahošem. Jan Hamáček to odmítl. Není ale tajemstvím, že Jiřího Drahoše část pražské organizace ČSSD podporovala v prezidentských volbách. Myslíte si, že by bylo dobré pro ČSSD nějakým způsobem navázat kontakt s profesorem Jiřím Drahošem?

Nemám žádnou takovou informaci, slyším to poprvé od vás.

V současné době jste opět ředitelem základní školy, v podzimních volbách jste mandát neobhájil a opustil jste poslaneckou lavici. Nezvažoval jste, že vystoupíte z ČSSD?

Měl jsem možnost ve straně vystoupat do hierarchie, kde jsem se účastnil práce v nejvyšším zákonodárném sboru. Vždy jsem pracoval pro lidi, pro tento region a tak to zůstane. Když jsem měl možnost být v patrech nejvyšších, tak je mou morální povinností, byť to zní jako klišé, zůstat a pracovat zase pro lidi v rámci této strany i v dobách, kdy se jí příliš nedaří. Já to dělám z přesvědčení, z pozice, že to chci dělat. Mám svou odbornost, práce mám dost a jsem spokojený. V každém případě, pokud jsem už nějaké zkušenosti nabyl, tak je chci uplatňovat, a to v té straně, do které jsem kdysi vstoupil, protože byla blízká mému smýšlení, a nevyměním to za nějaký příslib lepšího politického uplatnění například v jiné politické straně.

Já práci, kterou dělám teď, nesměšuju s politickou prací. I ze zákona to musí být striktně odděleno. Pracuji jako profesionál pedagog. Někdo má koníčka jezdění na kole, někdo na lyžích, já se věnuji práci v zastupitelstvu a dalším věcem.

autor: Daniela Černá