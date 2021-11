Testování na covid v práci. Neočkovaní proti očkovaným. Je zde zásadní varování od firemního sociologa

„Nejvíce ohrožené skupiny se pod tíhou ‚informačního guláše‘ staví a priori proti…“ Podle firemního sociologa Vojtěcha Bednáře tu máme místo profesionálního řešení pandemie pandemii vzájemného obviňování a nedůvěry. „Nouzový stav je věc, která se bohužel v minulých měsících zprofanovala, a to proto, že byl v platnosti dlouho,“ říká. Přidává i tato slova k pozici příští vlády: „Bohužel v podstatě jakákoli autorita udělá to, co bude považovat za operativně nejdostupnější – touto větou se snažím umělecky opsat slovo lockdown.“

Nedávno jste psal o tom, že epidemie nedůvěry je horší než covid. Vypadá to, že dostáváme každý den další a další nálož. Vláda premiéra v demisi vyhlásila nouzový stav a prosazuje povinné očkování a nastupující vláda avizuje téměř opak. Víme jistě teď jen to, že vláda Petra Fialy sdělí veřejnosti, že situace je nezvladatelná kvůli krokům vlády Andreje Babiše?

Každá vláda vždy začíná tím, že mluví o chybách těch předchozích, ale zkušenost je, že lidé skutečně jen velmi málokdy jednají s cílem poškodit ty ostatní. Existuje dokonce pravidlo, říká se mu Hanlonova břitva, které tvrdí, že bychom neměli hledat zlé úmysly tam, kde je dostatečným vysvětlením hloupost a neschopnost. Bohužel, nelze očekávat, že by se výměnou vlády něco zlepšilo, protože tam, kde ta předchozí dělá chyby z nekompetence a nutnosti vycházet vstříc protichůdným zájmům, ta nová se musí seznamovat se situací a tzv. nastavovat procesy, což je hezký výraz, kterým říkáme, že má jen málo informací o tom, jak se věci mají. V každém případě, místo abychom měli profesionální řešení pandemie, máme pandemii vzájemného obviňování, a tedy i nedůvěry. Neříká se to dobře...



Řada lidí si přeloží nouzový stav jen tak, že už si mohou politici dělat úplně co chtějí a jde jen o další bič na lidi. Myslíte si, že nouzový stav pomůže ke zvládnutí epidemie?

Nouzový stav je věc, která se bohužel v minulých měsících zprofanovala, a to proto, že byl v platnosti dlouho. Chceme-li udržet účinnost mimořádných opatření, měla by platit co nejkratší dobu a k těm nejvíce radikálním by se mělo přistupovat až nakonec. To se u nouzového stavu bohužel nestalo, takže když jej vláda vyhlašuje nyní, dělá to do prostředí, kdy lidé nevěří v jeho „mimořádnost“, tím pádem účinnost, ale kdy celá řada komentátorů a nakonec i médií vládu podezírá z toho, že hlavním účelem je získat ekonomický prospěch. Do jaké míry budou v těchto okolnostech lidé ochotni respektovat restrikce z mimořádného stavu plynoucí je, bohužel, nabíledni.

Je potřeba ve společnosti přidávat další a další represe, nebo to nebude fungovat? Jak čtete atmosféru?

Lze usoudit, že nakonec přistoupí na opatření, která prosazovala Babišova vláda, i vláda Petra Fialy, protože k jiným prostě není politická vůle?

Určitě ano, protože na jedné straně jsou politické proklamace, které vyhrávají volby, a na straně druhé jsou fakta, v našem případě hlavně vytížení zdravotního systému probíhajícím prakticky nekontrolovaným promořením. Za těchto okolností není velký prostor pro strategické rozhodování a bohužel v podstatě jakákoli autorita udělá to, co bude považovat za operativně nejdostupnější – touto větou se snažím umělecky opsat slovo „lockdown“...



Vidíme v Evropě, že státy přistupují k povinné vakcinaci, léky nemají prioritu a vše se vsadilo na systém očkování nebo lockdownů. Ať už lze hodnotit předchozí postup jakkoli, výsledkem je, že jsme v horší situaci než loni. Jak si to vysvětlujete vy?

Řešení žádné krize nelze postavit na jediném kroku, ale na kombinaci různých nástrojů a přístupů. Pokud ho takto postavíme, budeme dříve či později čelit tomu, že nebude fungovat a následně nebude mít důvěru lidí. Z mého pohledu, z pohledu řízení shody, je povinná vakcinace, bohužel, nutným řešením, ale je jedním z nástrojů, ne jediným. Když jej za jediný prohlásíme, budeme čelit oněm důsledkům.

Při problémech funguje vždycky označení viníka. Teď to jsou neočkovaní. Co když se za chvíli zjistí, že rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými v nemocnicích není tak velký. Padají otázky, kdo bude další viník kromě neočkovaných a předchozí vlády?

Neumím posoudit věc z odborné roviny, nejsem imunolog ani lékař, ale poměr mezi očkovanými a neočkovanými v nemocnici bychom měli vidět také perspektivou jejich poměru v populaci, ale nejen ji. Také věkových kohortách a konečně regionálně, protože epidemie neprobíhá všude stejně. Poslední, co bychom měli dělat, chceme-li mít problém epidemie pod kontrolou, je hledat viníka. Jediným viníkem je virus.



V okolních státech už přistupují k povinnému očkování. Myslíte si, že je trend nevyhnutelný?

Myslím, že ano, ne proto, že by to bylo správně, ale proto, že autority „vystřílely“ ostatní možnosti managementu pandemie a zdravotní systém je stále přetížen. Bohužel okolo vakcín vznikl zástupný konflikt, ve kterém se lidé fakticky vymezují proti vládě a systému jako takovému, přitom předmětem konfliktu jsou dnes již velmi dobře otestované a ověřené látky, které byly aplikovány miliardám lidí. Enormní množství fám, dezinformací, ale také laických interpretací vědeckých dat, které okolo nich vznikají, vedou k tomu, že se v nich už prakticky nikdo nevyzná a ty nejvíce ohrožené skupiny se pod tíhou „informačního guláše“ staví a priori proti. Za těchto okolností je povinná vakcinace krokem poslední záchrany.



Ve firmách už se zase testují neočkovaní zaměstnanci. Jaké má vlastně to rozdělování na lidi, kteří podstoupili vakcinaci a ty, kteří nejsou očkovaní, dopad na firemní kulturu?

Je to veliký problém, protože tak vzniká pocit nespravedlnosti a vládní rozhodnutí o testování pouze neočkovaných tento problém ještě posiluje. Na základě zkušeností, které předcházejí vládní doktrínu testování ve firmách asi o dva měsíce, bychom opravdu doporučovali testovat, ale všechny. Není se třeba bát, že by to lidé nepochopili, naopak, testování samotné má podporu a porozumění.



Lze říct už po čase s covidem nějaké nové postřehy, něco, co se projevilo a nečekal jste to jako firemní sociolog?

Covid je obrovská výzva pro vedoucí pracovníky a management. Nejen pro ty nové, ale i pro manažery s dlouhou zkušeností. Stmeluje lidi, ale také ukazuje jejich nejvíce problémové stránky, vystavuje všechny obrovské zkoušce. Pandemie přejde, ale ze zkušeností z ní budeme žít ještě velmi dlouho.



